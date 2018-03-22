Sony Xperia XZ2 serisi batarya konusunda çok başarılı

Teknoloji devlerinin amiral gemileri yavaş yavaş piyasaya çıkıyor ve karşılaştırma testlerine konu olmaya başladı. Bunlardan en önemlisi batarya kullanım testleri. Bu yıl Xperia XZ2 kullanıcıları sevinecek gibi görünüyor.

Xperia XZ2 ne kadar kullanım süresi sunuyor?

Yapılan son batarya kullanım testlerine göre Xperia XZ2 modeli 8 saat 54 dakika, Xperia XZ2 Compact ise 9 saat 13 dakika kullanım süresi sunuyor. Yeni amiral gemilerine göre oldukça başarılı bir pozisyonda.

Testlerde Xperia Z1 Compact modeli 11 saati aşkın kullanım süresi ile uzun yıllara rağmen lider durumda. iPhone 8 Plus modeli de 10 saat 30 dakika ile testlerde ikinciliği elde etmeyi başarmış.

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Hızlı şarj konusunda ise Galaxy S9 serisi kendisini gösteriyor. Tam dolumu 105 dakika civarında yapan ikili en başarılı modeller durumunda. Xperia XZ2 serisi ise 145 dakika civarında geziniyor.

Burada lider ise 93 saniye ile OnePlus 5T. iPhone X ise 189 dakika civarında doluyor. Elbette batarya kapasiteleri ve hızlı şarj teknolojileri birbirinden farklı olduğu için net olarak bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değil.

Testlere giren modellerin batarya kapasitelerine bakacak olursak:

Xperia XZ2 modeli 3180mAh

Xperia XZ2 Compact modeli 2700mAh

Xperia XZ1 modeli 2700mAh

Xperia XZ1 Compact modeli 2700mAh

Galaxy S9 modeli 3000mAh

Galaxy S9 Plus modeli 3500mAh

iPhone 8 modeli 1820mAh

iPhone 8 Plus modeli 2700mAh

iPhone X modeli 2716mAh

OnePlus 5T modeli 3300mAh