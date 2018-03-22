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Sony Xperia XZ2 serisi batarya konusunda çok başarılı

Sony’nin yeni amiral gemileri Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact, kullanım süresi konusunda çok başarılı. Modeller ortalamanın oldukça üzerine çıkmayı başarıyor.
1 yıl
11,5b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devlerinin amiral gemileri yavaş yavaş piyasaya çıkıyor ve karşılaştırma testlerine konu olmaya başladı. Bunlardan en önemlisi batarya kullanım testleri. Bu yıl Xperia XZ2 kullanıcıları sevinecek gibi görünüyor.

Xperia XZ2 ne kadar kullanım süresi sunuyor?

Yapılan son batarya kullanım testlerine göre Xperia XZ2 modeli 8 saat 54 dakika, Xperia XZ2 Compact ise 9 saat 13 dakika kullanım süresi sunuyor. Yeni amiral gemilerine göre oldukça başarılı bir pozisyonda.

Testlerde Xperia Z1 Compact modeli 11 saati aşkın kullanım süresi ile uzun yıllara rağmen lider durumda. iPhone 8 Plus modeli de 10 saat 30 dakika ile testlerde ikinciliği elde etmeyi başarmış.

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Hızlı şarj konusunda ise Galaxy S9 serisi kendisini gösteriyor. Tam dolumu 105 dakika civarında yapan ikili en başarılı modeller durumunda. Xperia XZ2 serisi ise 145 dakika civarında geziniyor.

Burada lider ise 93 saniye ile OnePlus 5T. iPhone X ise 189 dakika civarında doluyor. Elbette batarya kapasiteleri ve hızlı şarj teknolojileri birbirinden farklı olduğu için net olarak bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değil.

Testlere giren modellerin batarya kapasitelerine bakacak olursak:

Xperia XZ2 modeli 3180mAh

Xperia XZ2 Compact modeli 2700mAh

Xperia XZ1 modeli 2700mAh

Xperia XZ1 Compact modeli 2700mAh

Galaxy S9 modeli 3000mAh

Galaxy S9 Plus modeli 3500mAh

iPhone 8 modeli 1820mAh

iPhone 8 Plus modeli 2700mAh

iPhone X modeli 2716mAh

OnePlus 5T modeli 3300mAh

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/20/sony-xperia-xz2-and-xz2-compact-outshine-galaxy-s9-s9-in-battery-test/ Yorum Yaz
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mrtvc666 1 yıl en beğenilen
3.5 mm Jack gittikten sonra ne yapayım seni Sony.
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hanıncipsi 1 yıl
93 dakika yerine 93 saniye yazılmış
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DH Misafiri 11 ay
24.08.2015 trarihinde
SONY XPERİA Z2 CEP TELEFONU Satın aldım. Bu güne kadar hiç sorunsuz ve şarj problemi yaşamadan kullandım. Halen kullanmaktayım. 08.06.2018
Yaklaşık 15 gündür şarjında sorun başladı. Hafif bir ısınma ile birlikte.
İnternete girmediğim günlerde 1,5 gün girdiğim günlerde 8 ila 12 saate düşmekte.
Sony servisi ile görüştüm ve yedekleme ardından sıfırlama yapacağım bakalım fark edecek mi?
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ne diyorum 1 yıl
Sony eski günlerinden çok uzak.
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System Lord 1 yıl
şsony xperia z3 compact kullandım daha önce z3 fena değildi . z3 e güvenerek gittim XZ aldım fakat işletim sistemi berbat . kamerası için almıştım ama pişmanım borcu bitsin telefonun satacağım . eskiden çok övdüğüm sony beni yarı yolda bıraktı. geçen gittim baktım fiyatı hala 2600 lira sony XZ nin 1600 liradan fazla etmez .. sony pişmanlıktır..
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Yeşilbarış 1 yıl
iphoneların o bataryayı 0-100 şarjı da efsaneymiş.
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veygun 1 yıl
??
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spirituals 1 yıl
Alın bir Oneplus 5T keyfini sürün. Note 8 in ekranı kırdım daha uygun ama hızlı bir şey alayım dedim. 4 aydır elimde. Note8 den hızlı , daha iyi bir pil ömrü var. 2 günde bir şarj yapıyorum. YouTube üzerinden bir karşılaştırma videosu var. Hem şarj olma hem daha bitirme süreleri hemde canlı canlı. Mate10 pro lider. İkinci Oneplus 5t. Ki aralarında çok az süre farkı var. Mate 10 pro 4000 mah sanırım bataryası. Ona rağmen bu fark düşünün. 2500 lira sıfırı. Tr garantili hemde. 4 5 bin lira vermeyin şunlara. Mi5 MI6 op5 op5t alın.
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Ben ettim siz etmeyin Sony'den uzak durun. Ailemizde 3 kişi Sony xperia z5 aldık 1 tanede z5 premium aldık hiçbiri beş para etmez.1 sene geçtikten sonra çok yavaşlıyor şarjı erken bitiyor. Kulaklık problemi çıkıyor premium da ekranda ölü piksel oluşuyor. Heleki müşteri hizmetleri tam rezalet
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Ermeydan 1 yıl
3.5 mm jack girişi kaldırılmış. Şimdi bu telefonu alan adam kulaklık jackını nereye sokacak telefonu şarj olurken. Ya ne saçma işlerler uğraşıyorlar. Sırf bu sebepten bu telefonu almam.
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BlackGhost12 1 yıl
4 yıl önceki amiral gemileride aynı süreleri veriyor???
Neyse bişey demiyorum.
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isakoc 1 yıl
Amiral gemileri baz alınmış olmalı.
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