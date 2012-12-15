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Sony Xperia Yuga'nın SO-02E model numaralı sürümü FCC tarafından resmen onaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin Yuga kod adlı amiral gemisi için A.B.D hükümetine bağlı bağımsız kurumlardan biri olan FCC'ye yaptığı başvuru dün kabul edildi. Her zamanki gibi Federal İletişim Komisyonu, cihaza ait birçok test sonucu yayınladı. Ancak firmann bazı veriler hususundaki gizlilik talebi ve bir kısım görüntülerin geçici olarak gizli tutulması yönündeki isteği doğrultusunda Yuga'yla ilgi pek fazla detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz haftalarda sızan görüntülerle uyumlu grafiklerin gün yüzüne çıktığı belgelerde, bir süreliğini aygıta güç veren pilin büyüklüğü de listelendi. 
Japon NTT Docomo operatörüyle satışa sunulacak Xperia Yuga sürümü, SO-02E model numarasına sahip olacak. 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere çift bant Wi-Fi 802.11 a/b//n, GPS, Bluetooth, NFC çipi ve Japonya'da yaygın bir şekilde kullanılan akıllı kart sistemi FeliCa desteğini beraberinde getirdiği belirtilen akıllı telefona bir Stereo kulaklı eşlik edecek. Ayrıca çıkarılamayan 3.7V'luk 2,330 mAh'lik bir Lityum Polimer pille geldiği rapor edilen Yuga kod adlı cihazın Japonya'ya özel versiyonu, muhtemelen önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Uzak doğulu tüketicilerin bu ürünü 2013'ün başından satın alabileceği tahmin ediliyor.
Uluslararası C660X modelli Xperia Yuga'nın da 2330 mAh'li bir pile sahip olacağına dair kesin birşey söylemek güç. 5.0 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP yeni nesil Sony Exmor RS yığınlı CMOS sensörle donatılacağı ileri sürülen Japon üreticinin üst düzey akıllı telefonunun 8 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arka kısmında dayanıklı cam bir materyal kullanılacak telefonun tüm detaylarına aşağıdaki FCC bağlantısından göz atabilirsiniz.

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=417135&fcc_id='PY7PM-0220' Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
apple sony e tasarım davası açamaz çünkü ilk ıphone u çıkartırken sony hatlarını baz alarak bir model çıkarttı hatta bu ortaya çıktı samsung mahkemede delil olarak kullandı..Ancak sony saldırgan bir firma değil...bu konularda her firma saldırgan tavır içersinde olsa motorola sharp nokia sony st ericsson palm gibi firmalar 2010 sonrası yükselişteki firmalara telefon bile çıkartmaz...
apple sony e tasarım davası açamaz çünkü ilk ıphone u çıkartırken sony hatlarını baz alarak bir model çıkarttı hatta bu ortaya çıktı samsung mahkemede delil ola...
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kartalmel 6 yıl
Casper via 3316 yenimodeli de 13mp kameralı. hemde fiyatı 800tl civarındaymış. denemek lazım.
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DH Misafiri 6 yıl
sony türkiye piyasasını takmıyo gibi
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Lepanto 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

Sony'nin Yuga kod adlı amiral gemisi için A.B.D hükümetine bağlı bağımsız kurumlardan biri olan FCC'ye yaptığı başvuru dün kabul edildi.

Nasıl yani?
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anldrms34 6 yıl
sony yugaberk için özel telefonu :)
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Sunstorms 6 yıl
"A.B.D hükümetine bağlı bağımsız kurumlardan biri olan FCC"
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sarjaleti 6 yıl
Özellikler iyi gibi, tasarım da güzel olur umarım.
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haymatloshan 6 yıl
Bir kere de milletle aynı dönemde çıkart şu aleti de bizde tercihler arasına ekleyelim.13 megapiksel kamera ve lens çekici diğerleri sıradanlaştı neredeyse.
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genc34 6 yıl
bu konfigürasyon standart olacak 2013'te anlasilan, belirleyici olan ise tarasrim olur heralde.
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itachi237 6 yıl
biraz geçte olsa sony günümüz akıllı telefonlarıyla yarışacak bir model çıkartıcak gibi. önemli olan 2013 ortaları gibi cortex a 15 işlemcili rgbw oled ekranlı dolu bir telefon çıkartmak.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
apple sony e tasarım davası açamaz çünkü ilk ıphone u çıkartırken sony hatlarını baz alarak bir model çıkarttı hatta bu ortaya çıktı samsung mahkemede delil olarak kullandı..Ancak sony saldırgan bir firma değil...bu konularda her firma saldırgan tavır içersinde olsa motorola sharp nokia sony st ericsson palm gibi firmalar 2010 sonrası yükselişteki firmalara telefon bile çıkartmaz...
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jakops. 6 yıl
Apple dan tasarıma bi dava daha.
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Holy Templar 6 yıl jakops.
jakops.

Apple dan tasarıma bi dava daha.

ileri görüşlülüğün için seni gönülden tebrik ediyorum
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