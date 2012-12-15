Sony Xperia Yuga'nın SO-02E model numaralı sürümü FCC tarafından resmen onaylandı

Sony'nin Yuga kod adlı amiral gemisi için A.B.D hükümetine bağlı bağımsız kurumlardan biri olan FCC'ye yaptığı başvuru dün kabul edildi. Her zamanki gibi Federal İletişim Komisyonu, cihaza ait birçok test sonucu yayınladı. Ancak firmann bazı veriler hususundaki gizlilik talebi ve bir kısım görüntülerin geçici olarak gizli tutulması yönündeki isteği doğrultusunda Yuga'yla ilgi pek fazla detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz haftalarda sızan görüntülerle uyumlu grafiklerin gün yüzüne çıktığı belgelerde, bir süreliğini aygıta güç veren pilin büyüklüğü de listelendi.

Japon NTT Docomo operatörüyle satışa sunulacak Xperia Yuga sürümü, SO-02E model numarasına sahip olacak. 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere çift bant Wi-Fi 802.11 a/b//n, GPS, Bluetooth, NFC çipi ve Japonya'da yaygın bir şekilde kullanılan akıllı kart sistemi FeliCa desteğini beraberinde getirdiği belirtilen akıllı telefona bir Stereo kulaklı eşlik edecek. Ayrıca çıkarılamayan 3.7V'luk 2,330 mAh'lik bir Lityum Polimer pille geldiği rapor edilen Yuga kod adlı cihazın Japonya'ya özel versiyonu, muhtemelen önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Uzak doğulu tüketicilerin bu ürünü 2013'ün başından satın alabileceği tahmin ediliyor.

Uluslararası C660X modelli Xperia Yuga'nın da 2330 mAh'li bir pile sahip olacağına dair kesin birşey söylemek güç. 5.0 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP yeni nesil Sony Exmor RS yığınlı CMOS sensörle donatılacağı ileri sürülen Japon üreticinin üst düzey akıllı telefonunun 8 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arka kısmında dayanıklı cam bir materyal kullanılacak telefonun tüm detaylarına aşağıdaki FCC bağlantısından göz atabilirsiniz.

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=417135&fcc_id='PY7PM-0220'