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Sony Xperia Z Ultra gün ışığına çıktı

5 yıl
2,9b
1
77
Cep Telefonları
enderc
Haber Editörü
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Sony Xperia Z Ultra gün ışığına çıktı
Sony’nin merakla beklenen üst seviye yeni akıllı telefon modeli Xperia Z Ultra’nın görselleri sızdırıldı. 6.44-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı ile Samsung’un Galaxy Mega 6.3 modelinden daha büyük bir ekrana sahip olan ve bu açıdan sınıfındaki en iddialı telefon-tablet melezi olmaya aday gösterilen Xperia Z Ultra, Snapdragon 800 işlemcisi ile aynı zamanda en hızlı çözüm olacak gibi görünüyor. Tasarım çizgileri itibariyle Xperia Z’den izler taşıyan yeni model, 2GB RAM ve Android 4.2.2 işletim sistemi gibi detayları da bünyesinde barındıracak.
Büyük ekranın not almadaki avantajlarını, Xperia Z Ultra’nın beraberinde gelecek kalem ve özel uygulamalar ile göstermeyi hedefleyen Sony, görünüşe bakılırsa yılın kalan kısmı için akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltecek gibi. Haberimize konu olan Xperia Z Ultra modeline ek olarak Snapdragon 800 ile güncellenmiş yeni bir Xperia Z versiyonu, yeni akıllı saat ve büyük ekrana sahip düşük maliyetli yeni cihazlar ile Sony, farklı ürün segmentlerinde hızlı bir yükseliş hedefliyor. Şirket aynı zamanda Xperia Tablet Z’yi de daha fazla ülkede kullanıma sunmanın planlarını yapıyor. Ana konumuz olan Xperia Z Ultra’ya geri dönecek olursak eğer, 2.2-2.3GHz seviyesinde çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 platformu hem saf işlem gücü hem de Adreno 330 GPU’su ile grafik tarafında Android dünyasının yeni performans şampiyonu Xperia Z Utra olacak gibi görünüyor. Tabi Sony’nin yanı sıra Samsung ve LG’nin de, Snapdraon 800 platformunu kullanan yeni cihazlar üzerinde çalıştığını not düşmek gerekiyor.


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What a Goal 5 yıl en beğenilen
Koy bakalım,koy. bakalım
4.000 mah pil,koy bakalım
İnce olsun,Ucuz olsun
Yeni kral,kim bakalım ?
Yanıtla +37
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Illustrious. 5 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Samsung a sallayanlar sony 7 inçlik tel yapinca vauv demeye başlamışlar.

Bende nerde kaldı diyordum bu mesaj


Her Sony Ultra Z topicinde bu yorum arkadaş, Samsunga sallayanlara sor özel mesajdan sorunu.

Attığınız mesaj yorum sıfatına girsin hiç değilse..
CoMMaNDeRCXSamsung a sallayanlar sony 7 inçlik tel yapinca vauv demeye başlamışlar.Bende nerde kaldı diyordum bu mesaj ...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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1tiger1 5 yıl
Donanimi gercekten super.
1 Yanıt Yanıtla +16
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justasecond 5 yıl

kamerada neden flash yok ? ben yanlış okumadım değil mi ? telefon donanım olarak süper ama benim ihtiyacımı Z şu an karşılıyor.. Honami daha çekici geldiş bana nedense onu bekleyelim bakalım, ama şu bi gerçek ki sony bu işi biliyor..
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elkun35 5 yıl
Tsunaminin yaralarini saran SONY adeta korkun benden der gibi geldi.
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kucukyenici 5 yıl
Sony piyasaya sürene kadar Samsung ve HTC Snapdragon 800 işlemcili, Adreno 330 grafik birimli ürün çıkartır büyük bir ihtimalle! :-) Ekran çok büyük olmuş. Telefon diyemeyeceğiz buna. Xperia i1 (Honomi) çıksa da görsek diyoruz... Özellikleri heyecan verici ama Sony hep geç kalıyor pazara sürmekte.
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Tesla Nikola 5 yıl
Telefon cikti

gsmarena.com/...
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serseri000007 5 yıl
honami ne zaman çıkar piyasaya bilgisi olan varmı?
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serseri000007 5 yıl
honami ne zaman çıkar piyasaya bilgisi olan varmı?
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sertacarslan 5 yıl
Eskiden Sony, orta sınıf donanımlı telefonları üst sınıf fiyatına kakalamaya çalışan bir firmaydı gözümde, bu dahil son iki modeldir bu imajını tamamen yıkmış durumda.
Yalnız, tasarıma biraz daha dikkat etmeli, cihazları şekil olarak süper ama gereksiz bırakılan çerçeve boşlukları hiç olmuyor...
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carman1tr 5 yıl
5" bence "cep telefonu" İcin sınırdir. Fazlası hem tasıma hem de tek elle kullanma acısından sorun oluyor.
Xperia Z piyasaya çıktığında bu donanımlara sahip olsaydı süper olurdu.
Z ultrada nasıl bir ekran kullanılacak acaba? TFT olmasın da.
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teddybear01 5 yıl
Tablet olmuş bu direk.
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teddybear01 5 yıl
Tablet olmuş bu direk.
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Stateless Society 5 yıl
hala neremize sokacaz deniyor. cebine 'sokamiyorsan' canta tasirsin içine atarsin, bu kadar basit. ihtiyacın yoksa da boyle bi telefon almazsin olur biter, neyin derdi tasası bu.
telefon - tablet melezi denmiş zaten, daha napsin adamlar. is hayatında cok ise yarar bu alet bence, bluetooth kulaklikla birlikte kullandigin zaman da hic.bi sıkıntısı kalmaz.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Eskiler 5 yıl
Önceki sayfada biri Xperia Z varken ne gerek vardı buna demiş


Sony sadece bu modeli çıkarmayacak Honami diye 5 inçlik 16 mp kameralı bir model daha yolda..
İsteyen bunu alır isteyen Honamiyi. Keza orta ve alt sınıf telefonlarıda var hali hazırda. Sony ürün çeşitliği sunuyormu? sunuyor.. İsteyen 4, isteyen 6, isteyen 5 inçlik telefon alır, Sony kullanıcıya hepsini birlikte sunuyor..

Sorun ?
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new-desing 5 yıl Stateless Society
Alejàndro
hala neremize sokacaz deniyor. cebine 'sokamiyorsan' canta tasirsin içine atarsin, bu kadar basit. ihtiyacın yoksa da boyle bi telefon almazsin olur biter, neyin derdi tasası bu.
telefon - tablet melezi denmiş zaten, daha napsin adamlar. is hayatında cok ise yarar bu alet bence, bluetooth kulaklikla birlikte kullandigin zaman da hic.bi sıkıntısı kalmaz.

Aklımdaki herşeyi yazmışsınız teşekkür ederim. Çıkan her büyük cihazda aynı neremize sokacağız muhabbeti dönüyor. Alacak kişi düşünüp alacaktır zaten kullanıcı kitlesi başka bu cihazların. Bırakalım kullanıcıları düşünsün taşıma derdini.
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darkaura 5 yıl Stateless Society
Alejàndro
hala neremize sokacaz deniyor. cebine 'sokamiyorsan' canta tasirsin içine atarsin, bu kadar basit. ihtiyacın yoksa da boyle bi telefon almazsin olur biter, neyin derdi tasası bu.
telefon - tablet melezi denmiş zaten, daha napsin adamlar. is hayatında cok ise yarar bu alet bence, bluetooth kulaklikla birlikte kullandigin zaman da hic.bi sıkıntısı kalmaz.

Aynen. İhtiyacin yoksa almazsin olur biter. Bazilari kendi ihtiyaclarina uymayan seylerin kinseye uymayacagini saniyor. Halabuki yaninda tablet tasimak zorunda kalmadigi icin galaxy note duaci olan o kadar cok kullanici varki. Z ultrayada ilgiyle bakacaklardir.
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