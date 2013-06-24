Sony Xperia Z Ultra gün ışığına çıktı

Sony’nin merakla beklenen üst seviye yeni akıllı telefon modeli Xperia Z Ultra’nın görselleri sızdırıldı. 6.44-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı ile Samsung’un Galaxy Mega 6.3 modelinden daha büyük bir ekrana sahip olan ve bu açıdan sınıfındaki en iddialı telefon-tablet melezi olmaya aday gösterilen Xperia Z Ultra, Snapdragon 800 işlemcisi ile aynı zamanda en hızlı çözüm olacak gibi görünüyor. Tasarım çizgileri itibariyle Xperia Z’den izler taşıyan yeni model, 2GB RAM ve Android 4.2.2 işletim sistemi gibi detayları da bünyesinde barındıracak.

Büyük ekranın not almadaki avantajlarını, Xperia Z Ultra’nın beraberinde gelecek kalem ve özel uygulamalar ile göstermeyi hedefleyen Sony, görünüşe bakılırsa yılın kalan kısmı için akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltecek gibi. Haberimize konu olan Xperia Z Ultra modeline ek olarak Snapdragon 800 ile güncellenmiş yeni bir Xperia Z versiyonu, yeni akıllı saat ve büyük ekrana sahip düşük maliyetli yeni cihazlar ile Sony, farklı ürün segmentlerinde hızlı bir yükseliş hedefliyor. Şirket aynı zamanda Xperia Tablet Z’yi de daha fazla ülkede kullanıma sunmanın planlarını yapıyor. Ana konumuz olan Xperia Z Ultra’ya geri dönecek olursak eğer, 2.2-2.3GHz seviyesinde çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 platformu hem saf işlem gücü hem de Adreno 330 GPU’su ile grafik tarafında Android dünyasının yeni performans şampiyonu Xperia Z Utra olacak gibi görünüyor. Tabi Sony’nin yanı sıra Samsung ve LG’nin de, Snapdraon 800 platformunu kullanan yeni cihazlar üzerinde çalıştığını not düşmek gerekiyor.