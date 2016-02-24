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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor

Bu yıl ilk kez akıllı telefon pazarında bizimle olacak Sony Xperia X serisi, aslında firmadaki büyük değişime işaret ediyor. Artık Xperia X serisi tarihe karışıyor.
3 yıl
7,2b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor


Sony'nin MWC 2016 fuarında sürpriz bir şekilde Xperia X Performance amiral gemisini taşıyan yeni serisini duyurması, kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Herkes, bu yıl bir Xperia Z serisi olup olmayacağını merak ederken, Sony Mobile Almanya tarafından yapılan bir açıklama işin yönünü değiştiriyor. 

Bölümden yapılan açıklamaya göre, Xperia X serisi artık Xperia Z serisinin yerini alıyor. Bu da şu anlama geliyor: Bu yıl, Xperia Z6 amiral gemi modeli olmayacak ve sadece Xperia X Performance modelini göreceğiz. Bundan sonraki yıllarda da yeni nesil Xperia X Performance ile yola devam edilecek. 

Sony, Xperia X serisi ile yeni bir stratejinin startını veriyor. Akıllı telefon pazarında zor günler geçiren ve durgunluktan fazlasıyla etkilenen Sony, artık her segmente bir iki stratejik model anlayışıyla hareket ediyor. Yani, önceki yıllardaki gibi premium seviyede üç farklı Xperia Z modeli göremeyeceğiz. Amiral gemi sınıfında Xperia X Performance modeli yer alırken, üst seviyede Xperia X, alt seviyede de Xperia XA mücadele edecek. 

Sadece Sony değil, Samsung gibi sektörün ağır topları da, durgunluğa karşı benzer tedbirler alıyorlar. Birden fazla amiral gemi versiyonu yerine Galaxy S serisi artık iki modelle faaliyet gösteriyor. Galaxy Note serisi de bire düşürüldü. Daha fazla kaynak ayırabilme ve satışlar üzerinde kontrol sağlama amacını güden bu yeni strateji, uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-to-never-launch-an-Xperia-Z6-new-X-series-will-replace-the-Z-series_id78726 Yorum Yaz
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No Way Out 3 yıl en beğenilen
Ekrem71 Yine ortalığı karıştırmış.

Z serisi bitmedi Z6 eylülde gelecek, şu an güncel teller ile rekabet edebilmek amacıyla, bu arada 820 li bir telefon çıkarmak zorunda kaldı olay bu.
Ekrem71 Yine ortalığı karıştırmış.Z serisi bitmedi Z6 eylülde gelecek, şu an güncel teller ile rekabet edebilmek amacıyla, bu arada 820 li bir telefo...
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07rainman 3 yıl
Sony senden hep çok şey bekledim ama tam bir hayal kırıklığısın.HTC olma yolunda sana başarılar.z2 den buyana batarya seviyesini istikrarli bir şekilde kuculttun.ısınan snapdragon 810 kullandın.çerçevede ne yaptığın belli değil.bi z3 çıkardın Z4 yerine z3 plus çıkardın.neyin peşindesin sende bilmiyorsun.Sony sendeki teknolojiler kimsede yokken bu kadar dandik telefonlar cikarmada seni başarılı buluyorum.senden hiçbir şey olmaz.
Sony senden hep çok şey bekledim ama tam bir hayal kırıklığısın.HTC olma yolunda sana başarılar.z2 den buyana batarya seviyesini istikrarli bir şekilde kucultt...
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SeKSandDoRT 3 yıl
ekrem71 sen yetkili bi abiye benziyon
usta bu haberi yutarsın bak, demedi deme ! Z serinin gideceğini nerden çıkardın, X seride bi kere su geçirmezlik yok dikkatini çekerim, bu özelliği aramayanlar ve ultra yüksek performans arayanlar içindir X serisi (SD820 & Full hd ekran ikilisi gibi), Z amiral seridir ve herdaim muteber ve bahtiyar kalacaktır
, ikide bir Z seri çıkaracak hali yok, daha çıkalı ne oldu ki, 810lu Z5 sahipleri sinirden kudururdu ben olsam küserdim yani markaya, sonraki SD830 veya bir 3 ay sonra 820 li Z6 seri duyurulur meraklanmayın
ekrem71 sen yetkili bi abiye benziyonusta bu haberi yutarsın bak, demedi deme ! Z serinin gideceğini nerden çıkardın, X seride bi kere su geçirmez...
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kadirirdem 3 yıl
sony neyin peşinde anlayabilmiş değilim...
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0MG90 3 yıl
Sony onayladı artık yeni Z serisi telefon yok xperiablog.net/...
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travers 3 yıl
Ekrem ve Sony düşmanlığı...
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MrKemal17 3 yıl
Z serisini sonlandırmaları kötü olur.
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ComingWind 3 yıl
Z serisiz olmaz sony özellikle Compact serisi vazgeçilmemesi gerekendir
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filteke 3 yıl
Bu yıl ilk kez akıllı telefon pazarında bizimle olacak Sony Xperia X serisi, aslında firmadaki büyük değişime işaret ediyor. Artık Xperia X serisi tarihe karışıyor.
X Serisi çıkmadan tarih mi oluyor_?
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NeroWin 3 yıl
Ekrem71 ben bile amatör bir editör olarak haberin orjinalinde ne anlatmak istediğini anlayıp, güzel bir şekilde yorumladım.

Hayır yani, yılların Donanım Haber yazarı nasıl böyle bir yanlışlık yapıyor anlamadım.

teknovudu.com/...
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blackzeros 3 yıl
gsmarena bu haberi guncellemis sony bulgaristan'da bu z serisi yerine değil başka bir seri demiş , muhtemelen bu iki kaynagında pek birseyden haberleri yok olmus gsmarena'nın yorumuda.

bu arada x performance'in Türkçe sayfasıda vardı dün, onu kaldırmıslar , x ve xa kalmıs bunlar muhtemelen daha yakın zamanda cıkacak , performans gelir mi gelirsede ne zaman gelir bilmiyorum.
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0MG90 3 yıl
Sony ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama ben Z2 ile mutluyum. Bu telefon beni 3-4 yıl daha götürür.
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hasan.sonus 3 yıl
blackzeros
-samsung neyi dusurmus yav, sler,edgeler,pluslar,a,j ler havada ucusuyor. facebook cok guvenilir degil daha resmi bir agizdan duymak lazım bu haberi.x performancein ustunede dusmediler x yancısı amiral gemisi nasil olur , z2de 8,2 mm kalinliga 3400 mah pil koyuyordular.bu modelin kalinligi 8,7 mm 2700 mah pille geliyor eger bu amiral gemisiyse sony topu diker 2500 liraya bu telefonu cok zor satar.diger modellerde ucuz olmayacak anlasilan. su aradaki en-boy farkına bakın kalınlık farkı sadece 0,02mm bunların pilleri aynı , sony bunu amiral gemisi diye cikaracaksa seneye cikar telefon isinden.ayrıca haziranda gelmesi ayrı sacmalık. phonearena.com/...

Hiçbir şey bilmeden yorum yapıp durmayın bunu sadece size değil herkese söylüyorum. Xperia X Perfrmance 7.6 mm Z5 Compact ise 8.9 mm. Ayrıca kasanın içinde bataryaya kalan kısım ekran ve diğer bileşenlerden dolayı azdır. Bir telefon %20 incelirse batarya koymak için kalan alan %40 falan azalır. Azıcık geometri biliyorsan anlarsın. Aradaki 1.3 mm lik fark akıllı telefonlar için büyük bir fark. Bir de metal, camdan daha kalın olduğu için ordan da kayıp yaşanır. G5 bundan daha uzun ve daha geniş ayrıca 0.1 mm daha kalın. Arada ise sadece 100 mah fark var.
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blackzeros 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus

blackzeros

-samsung neyi dusurmus yav, sler,edgeler,pluslar,a,j ler havada ucusuyor. facebook cok guvenilir degil daha resmi bir agizdan duymak lazım bu haberi.x performancein ustunede dusmediler x yancısı amiral gemisi nasil olur , z2de 8,2 mm kalinliga 3400 mah pil koyuyordular.bu modelin kalinligi 8,7 mm 2700 mah pille geliyor eger bu amiral gemisiyse sony topu diker 2500 liraya bu telefonu cok zor satar.diger modellerde ucuz olmayacak anlasilan. su aradaki en-boy farkına bakın kalınlık farkı sadece 0,02mm bunların pilleri aynı , sony bunu amiral gemisi diye cikaracaksa seneye cikar telefon isinden.ayrıca haziranda gelmesi ayrı sacmalık. phonearena.com/...


Hiçbir şey bilmeden yorum yapıp durmayın bunu sadece size değil herkese söylüyorum. Xperia X Perfrmance 7.6 mm Z5 Compact ise 8.9 mm. Ayrıca kasanın içinde bataryaya kalan kısım ekran ve diğer bileşenlerden dolayı azdır. Bir telefon %20 incelirse batarya koymak için kalan alan %40 falan azalır. Azıcık geometri biliyorsan anlarsın. Aradaki 1.3 mm lik fark akıllı telefonlar için büyük bir fark. Bir de metal, camdan daha kalın olduğu için ordan da kayıp yaşanır. G5 bundan daha uzun ve daha geniş ayrıca 0.1 mm daha kalın. Arada ise sadece 100 mah fark var.

hibirşey bilip bilmeden yapmıyoruz bana diyeceğine önce bir özellikler sayfasına girip kendin baksaydın tellerin boyutlarına...

sonymobile.com/...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


x performance orda yazıyor 0,34 inch 8,7mm...
x ve xa 7,9 mm

ayrıca burda kullanılan metalin camdan kalın olup olmadıgıyla ilgili birsey demek imkansız ikisinide cikarip olcmeden.
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No Way Out 3 yıl en beğenilen
Ekrem71 Yine ortalığı karıştırmış.

Z serisi bitmedi Z6 eylülde gelecek, şu an güncel teller ile rekabet edebilmek amacıyla, bu arada 820 li bir telefon çıkarmak zorunda kaldı olay bu.
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