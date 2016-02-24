Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor





Sony'nin MWC 2016 fuarında sürpriz bir şekilde Xperia X Performance amiral gemisini taşıyan yeni serisini duyurması, kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Herkes, bu yıl bir Xperia Z serisi olup olmayacağını merak ederken, Sony Mobile Almanya tarafından yapılan bir açıklama işin yönünü değiştiriyor.





Bölümden yapılan açıklamaya göre, Xperia X serisi artık Xperia Z serisinin yerini alıyor. Bu da şu anlama geliyor: Bu yıl, Xperia Z6 amiral gemi modeli olmayacak ve sadece Xperia X Performance modelini göreceğiz. Bundan sonraki yıllarda da yeni nesil Xperia X Performance ile yola devam edilecek.





Sony, Xperia X serisi ile yeni bir stratejinin startını veriyor. Akıllı telefon pazarında zor günler geçiren ve durgunluktan fazlasıyla etkilenen Sony, artık her segmente bir iki stratejik model anlayışıyla hareket ediyor. Yani, önceki yıllardaki gibi premium seviyede üç farklı Xperia Z modeli göremeyeceğiz. Amiral gemi sınıfında Xperia X Performance modeli yer alırken, üst seviyede Xperia X, alt seviyede de Xperia XA mücadele edecek.





Sadece Sony değil, Samsung gibi sektörün ağır topları da, durgunluğa karşı benzer tedbirler alıyorlar. Birden fazla amiral gemi versiyonu yerine Galaxy S serisi artık iki modelle faaliyet gösteriyor. Galaxy Note serisi de bire düşürüldü. Daha fazla kaynak ayırabilme ve satışlar üzerinde kontrol sağlama amacını güden bu yeni strateji, uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-to-never-launch-an-Xperia-Z6-new-X-series-will-replace-the-Z-series_id78726