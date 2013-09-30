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Sony Xperia Z1 mini Japonya'da ortaya çıktı

5 yıl
2,5b
1
84
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1 mini Japonya'da ortaya çıktı
Sony'nin Xperia Z1 adlı kamera odaklı yeni akıllı telefonu için mini bir versiyon hazırladığı daha Z1 tanıtılmadan gündeme gelmeye başlamıştı. Modelin ilk önemli sızıntısı Japonya'da ortaya çıktı.

Ülkenin en büyük operatörü NTT DoCoMo'ya ait bir katalogda ortaya çıkan model Xperia Z1 f adını taşıyor. Beklentilerin aksine mini nitelendirmesi yok. Görselde cam alaşımlı bir gövdeye sahip küçük bir Xperia Z1 modeli biri karşılıyor.

Model 4 farklı renk seçeneği ile sunulacak. Sahip olduğu donanım ise şimdiye kadar ki iddialar ile birebir uyuşuyor. Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, IP55/58 suya ve toza dayanıklılık, 16GB depolama kapasitesi bunlardan bazıları. 

Modelde ekran 4.3 inçe ve çözünürlük de 1280x720'ye indirgenmiş. Ayrıca batarya da 2300mAh gücünde. Kalınlık ise 9.4mm'de kalmış. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.  
Sony Xperia Z1 mini Japonya'da ortaya çıktı


http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-mini-is-real-first-image-and-specs-surface-in-Japan-phone-to-be-called-Xperia-Z1-f_id47843#2- Yorum Yaz
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nomenore 5 yıl en beğenilen
720p ekran s800 işlemci ile s2 efsanesini yerinden söker...
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Ciginix 5 yıl
kucukyenici

Ebadı küçülüyor ama muhtemelen o kalın çerçeve yerini koruyacak. Baksanıza cihazın ön yüzünü göstermeye korkmuşlar! Sony, bu sene de bizi hayal kırıklığına uğrattın.


Kendin diyorsun ön yüzünü göstermemişler diye, üstüne hayal kırıklığına uğrattı diyorsun. Kendinle çelişiyorsun.
kucukyeniciEbadı küçülüyor ama muhtemelen o kalın çerçeve yerini koruyacak. Baksanıza cihazın ön yüzünü göstermeye korkmuşlar! Sony, bu ...
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Led Zeppelin 5 yıl Lady GarGara
Lady GarGara

Fotoğraftaki büyük telefon Z1 değil ki yanındaki minisi olsun.

Z1'in arkasında Sony yazıyor, fotoğrafta ise Xperia.

Docomo operatörüne özel olarak tasarlanmış bir Z1 dir hocam resimdekiler...
Lady GarGaraFotoğraftaki büyük telefon Z1 değil ki yanındaki minisi olsun.Z1'in arkasında Sony yazıyor, fotoğrafta ise Xper...
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2 Avatar Avatar
gamingmaster 5 yıl
2300 mh pil nedir arkadaşlar? Pil süresi daha mı uzun oluyor?
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antonidas 5 yıl
modeller çok güzel.
Bir arkadaşın çok önemli bir yorum yapmış, xperia sp 2 çıkmalı demiş.
Sony bunu ciddiye almalı.
Ben suya toza dayanıklı telefon istemiyorum, normal bir telefon olsun.
Kasası yine metal olsun. Arka kapağı cam olsun.
Kısaca sp 2 çıkmalı.
Sp 2 de ise dış çerçeve biraz küçültülmeli.
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phoenix 5 yıl
burda tanıtılmış
nextpowerup.com/...
Ekran:4.3-inch HD
Kamera:20.7 MP G Lens camera
İşlemci: 2.2 GHz Snapdragon 800
Ram:2 GB
16 GB hafıza
Pil: 2,300 mAh battery
Android 4.2.2 Jelly Bean

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spaceks 5 yıl
S800 varsa adreno330 da vardir degil mi
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turcoblanco 5 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum ve haberdeki özelliklerle gelirse çerçeve olayı tatmin ederse memnun oldugum s4ü bırakmaya hazırım
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3yuq 5 yıl
yarn mı tanıtılıyor şimdi telefon ne kadar çok söylenti çıktı arkadaş
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goro1982 5 yıl
DH Misafiri
Sony Xperia Z kullanıcılarını keriz yerine koydu resmen !!!. Ben olsam, Z1 almam. Z1 de ortaya çıkan sorunlara göre Sony Z2 yi çıkaracaktır Z1 alıp da yine keriz durumuna düşmem...Z1in fiyatı aşırı uçuk LG G2 karşısında zorlanır kanımca...

xperia Z kardeşime aldım gayet memnun japonlar yapıyor gerisi yalan Z her incelediğimde hayran kalıyorum.
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Teknode 5 yıl goro1982
goro1982
DH Misafiri
Sony Xperia Z kullanıcılarını keriz yerine koydu resmen !!!. Ben olsam, Z1 almam. Z1 de ortaya çıkan sorunlara göre Sony Z2 yi çıkaracaktır Z1 alıp da yine keriz durumuna düşmem...Z1in fiyatı aşırı uçuk LG G2 karşısında zorlanır kanımca...

xperia Z kardeşime aldım gayet memnun japonlar yapıyor gerisi yalan Z her incelediğimde hayran kalıyorum.

Oyle konusuyorlarki yani anlam veremiyorum. O zaman hepimiz pisman olalim hayal kirikligi yasayalim, cunku zamaninda renksiz ekranli telefonlar kullandik diye :) adam su toz darbe dayanikli telefon yapti yine yaranamadi.
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dryope_21 5 yıl
YAW SONY NE SUYU NE TOZU BEAAA!!!
sanki teli alıp okyanuslara dalacaz.Zden niye soğudum biliyor musunuz? kulaklık takarken bile kapak açmam gerektiği için!!!!
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Kuzeyboun 5 yıl dryope_21
dryope_21

YAW SONY NE SUYU NE TOZU BEAAA!!!
sanki teli alıp okyanuslara dalacaz.Zden niye soğudum biliyor musunuz? kulaklık takarken bile kapak açmam gerektiği için!!!!

Z1 ve Z1 mini de kulaklık için kapak yok. Dolayısı ile kapak açtım kapadım derdi yok, direk havuza girebilirisiniz. 1 metreye kadar 30 dakika süre verilmiş. Tuzlu su yine yasak sanırım.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony Xperia Z kullanıcılarını "keriz" yerine koydu resmen !!!.
Ben olsam, Z1 almam. Z1 de ortaya çıkan sorunlara göre Sony Z2 yi çıkaracaktır Z1 alıp da yine "keriz" durumuna düşmem...
Z1'in fiyatı aşırı uçuk LG G2 karşısında zorlanır kanımca...
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extraordinariuss 5 yıl
bugün lg g2'yi inceledim, eldeki duruşu filan epey iyi geldi, daha önce android kullanmadım ama bu sıralar telefon almam gerekmekte. z1 fiyatı ile g2'ye rakip olamıyor maalesef. düşünceleriniz nedir acaba? 16 gb'lık g2 benim için yeterli olur mu? hardcore bir kullanıcı değilim, işletim sistemi yükleme filan gibi işlemlerde bulunmam sanırsam.
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Emre9110 5 yıl
Galaxy S2 boyutları 125.3 x 66.1 x 8.5 mm

Z1 mini boyutları 127 x 64.9 x 9.4

Boyutlara bakarak çerçevenin S2'ye göre biraz büyük olacağı belli. Sanal tuşlar ekran içinde değil de s2 gibi dışarda olmalı. Ama fiziksel tuş olmamalı. S800 ve 2gb ram bu HD ekranı uçurur. Belki o zaman ekran,çerçeve ve olursa sanal tuşlar göz ardı edilebilir.
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@BJK@ 5 yıl
abisi z1 2,200 bandından girdi piyasaya,buda 1699-1799 bandından aşağı düşmez.
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Lil Bloodred Ridin Hood 5 yıl
acaba ne kadar olur kesin pahalı olur
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