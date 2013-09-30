Sony Xperia Z1 mini Japonya'da ortaya çıktı

Sony'nin Xperia Z1 adlı kamera odaklı yeni akıllı telefonu için mini bir versiyon hazırladığı daha Z1 tanıtılmadan gündeme gelmeye başlamıştı. Modelin ilk önemli sızıntısı Japonya'da ortaya çıktı.





Ülkenin en büyük operatörü NTT DoCoMo'ya ait bir katalogda ortaya çıkan model Xperia Z1 f adını taşıyor. Beklentilerin aksine mini nitelendirmesi yok. Görselde cam alaşımlı bir gövdeye sahip küçük bir Xperia Z1 modeli biri karşılıyor.





Model 4 farklı renk seçeneği ile sunulacak. Sahip olduğu donanım ise şimdiye kadar ki iddialar ile birebir uyuşuyor. Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, IP55/58 suya ve toza dayanıklılık, 16GB depolama kapasitesi bunlardan bazıları.





Modelde ekran 4.3 inçe ve çözünürlük de 1280x720'ye indirgenmiş. Ayrıca batarya da 2300mAh gücünde. Kalınlık ise 9.4mm'de kalmış. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.





http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-mini-is-real-first-image-and-specs-surface-in-Japan-phone-to-be-called-Xperia-Z1-f_id47843#2-