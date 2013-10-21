Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z1S internete sızdı

5 yıl
2,4b
1
136
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z1S internete sızdı

Üst seviye Xperia serisiyle bu yıl ses getiren ve farklı sınıflara yönelik iddialı akıllı telefonlar hazırlayan Sony, son olarak Xperia Z1f veya bildiğimiz adıyla Honami mini modelini Japon pazarı için tanıtmıştı.

Modelin global pazara açılıp açılmayacağı merak edilirken, Evleaks tarafından global versiyonun bir görseli internete sızdırıldı. Bilgilere göre global versiyonun adı Xperia Z1S olacak. Sony'nin global versiyonu ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak ana ekranda 14 Ocak tarihi akıllara gelecek yıl başı ihtimalini getiriyor.

Xperia Z1S modeli abisinden çok farklı bir donanım içermiyor. Cihazda 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, Adreno 330 grafik birimi, 20.7MP çözünürlükte kamera, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, suya ve toza dayanıklılık, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. 

Abisinden farklı olarak ise modelde 4.3 inçlik 720p ekran ve 2300mAh gücünde batarya bulunuyor. Bu bakımdan performans çıtasını bir hayli yükseltmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1S-leaks-out-mini-version-of-the-Z1-for-the-global-market_id48495 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lithium87 5 yıl en beğenilen
Sony bu modelle ciddi bir birlikteliğe davet ediyor bizleri...
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 5 yıl
oKsyqeN
Sadece ekranı 4.3 inç. 21.yy ait bi kasa yokmuydu yani ?

Şu kasa/çerçeve muhabbeti de sıktı harbiden, daha öncede yazmıştım şimdi yine yazayım. O çok satılan, boku boncukla karıştırıp kullanıcılarına sunsa dahi alacak takdire şayan fanları olan iphone'nun çerçevelerine bir bakın.
oKsyqeNSadece ekranı 4.3 inç. 21.yy ait bi kasa yokmuydu yani ?Şu kasa/çerçeve muhabbeti de sıktı harbiden, daha öncede yazm...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EKONOMI$T 5 yıl
720p ekranda bu donanım ile çıkarsa telefon özellikle oyunlarda süper performans gösterir. Ekranı 4.3' civarı olsun, çözünürlüğü full hd olmasın, donanımı üst düzey olsun diyen bir kitle vardı tam onlar için üretilmiş bu telefon. Ama kasası 4.3' ekran için büyük görünüyor. Bataryasida daha iyi olabilirdi.
720p ekranda bu donanım ile çıkarsa telefon özellikle oyunlarda süper performans gösterir. Ekranı 4.3' civarı olsun, çözünürlüğü full hd olmasın, donanımı üst ...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3yuq 5 yıl
tanitmaktan vazgecti herhalde sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Cercevenin ekranı var
Sasırmadım tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorelDraw04 5 yıl
geçen bir ziyarete gittim bir telefoncuda karşımda oturuyor adamda samsung s 2 var bende de xperia p var. bir arkadaş bana senin telefonun çok güzel renkler çok gerçekçi deyince telefoncu bey hemen atıldı ortaya hıı oo ya sony modası geçti diye .ben bu mu modası geçti diye yani telefoncu ya kendini ispatlamak isteyecek.neyse dedim fazla muhattab olmadım.çünkü adam cahil bilmiyor.çevremde sony kullanıpta bir yıl içinde mecburen zoraki telefon değiştirene rastlamadım.sony geçekten kaliteli telefonlar üretiyor.Bu telefonuda inşallah almayı düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
bu ne abi ya. z1 yeni çıkıyo donanımda gelişme olmadan millet alıyo parasını bayıp. bi ay sonra z1s modeline koyuyon herşeyi .
resmen adam kazıklamak bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorelDraw04 5 yıl ulmel
ulaslaslas

bu ne abi ya. z1 yeni çıkıyo donanımda gelişme olmadan millet alıyo parasını bayıp. bi ay sonra z1s modeline koyuyon herşeyi .
resmen adam kazıklamak bu.

arasındaki fark mini olması biri 4.3 diğeri 5 lük ekran var.ayrıca mini de bataryası çıkıyor diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ten_don 5 yıl
Fiyat anlamında bir yenilik getirmezse G2 satmaya devam eder.. Sonuçta su geçirmezlik vs. bir tercih kriteri değil çoğunluk için..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Sony elde kalan kasaları değerlendiriyor, su harika özelliklerle tasarimdada yeniliğe gitmeliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.R.W. 5 yıl
Telefonun çerçevesi gayet iyi,donanımhaberde çoğu laf olsun diye yorum yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytacikomadrid 5 yıl
2013 te güngöreninin orta yerinde böyle çerçeve mi olur arkadaş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatıda mini olurda on numara 5 yıldız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
komiksin sony kasaya bak ekrana bak birde sanal tuş saçmalığı varki tuzu biberi oluyor şu donanıma birde o gereksiz -işlevsiz kalın boşlukları olmayan bir kasa eşlik etseydi harika olurdu be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 5 yıl
Full eleştri.. Herkes MÜHENDİS olmuş..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 5 yıl zingfth
zingfth
Full eleştri.. Herkes MÜHENDİS olmuş..

aynen sanki sonye tasarım yapacaklar boş boş konuşuyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 5 yıl
millet takmış kafaya bi kasa çerçeve ne var arkadaş 10 numara cihaz sende git çerçevesiz plastik cihaz kullan sanki zorla sony kullan diyorlarlar adamlar yapmış işte nasıl kötüleyeceklerini bilemediler sony'i hayret yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2375 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim