Sony Xperia Z1S internete sızdı





Üst seviye Xperia serisiyle bu yıl ses getiren ve farklı sınıflara yönelik iddialı akıllı telefonlar hazırlayan Sony, son olarak Xperia Z1f veya bildiğimiz adıyla Honami mini modelini Japon pazarı için tanıtmıştı.





Modelin global pazara açılıp açılmayacağı merak edilirken, Evleaks tarafından global versiyonun bir görseli internete sızdırıldı. Bilgilere göre global versiyonun adı Xperia Z1S olacak. Sony'nin global versiyonu ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak ana ekranda 14 Ocak tarihi akıllara gelecek yıl başı ihtimalini getiriyor.





Xperia Z1S modeli abisinden çok farklı bir donanım içermiyor. Cihazda 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, Adreno 330 grafik birimi, 20.7MP çözünürlükte kamera, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, suya ve toza dayanıklılık, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.





Abisinden farklı olarak ise modelde 4.3 inçlik 720p ekran ve 2300mAh gücünde batarya bulunuyor. Bu bakımdan performans çıtasını bir hayli yükseltmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1S-leaks-out-mini-version-of-the-Z1-for-the-global-market_id48495