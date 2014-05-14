Sony Xperia Z2 Compact olduğu düşünülen Xperia A2 Japonya'da lanse edildi





Geçen yıl Xperia Z1 amiral gemi modelinden sonra Xperia Z1 Compact adıyla mini bir versiyon satışa sunan Sony, oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Aynı donanımı daha küçük bir boyuta sığdıran Xperia Z1 Compact, ekran ve çözünürlük de düşük olduğu için performans açısından da iddialı hale gelmişti.





Sony'nin Xperia Z2 modeli için de bir Compact versiyon hazırladığı zaman zaman gündeme geliyor. Japon NTT DoCoMo operatörü tarafından ön siparişe açılan Xperia A2 adlı yeni bir model ise beklenen cihazı ortaya çıktığı izlenimi yarattı.





Operatör tarafından lanse edilen Xperia A2 modeli SO-04F kod adını taşıyor. Xperia Z1 Compact modeli SO-2F, Xperia Z2 ise SO-03F kod adını taşımaktaydı. Bu bakımdan Xperia A2'nin Xperia Z2 Compact olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.





Ancak donanım açısından Z1 Compact ile hemen hemen bir fark yok. 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4.3 inçlik 720p LCD Triluminos ekran, 2300mAh gücünde batarya aynen modelde yerini almış. Fark nerede diye soracak olursak Android 4.4 işletim sistemi, 0.2mm ekstra kalınlık ve alt kısımda stereo hoparlör şimdilik göze çarpanlar.





IP58 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sunan Xperia A2'de bununla birlikte 4K video çekimi yeteneğine yer verilmemiş. Bu bakımdan modelin Xperia Z2 Compact olup olmadığı tartışma konusu oldu. Model Haziran sonuna doğru Japonya'da piyasaya sürülecek. Fiyat ve global lansman konusunda ise bir bilgi yok.

https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04f/index.html