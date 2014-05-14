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Sony Xperia Z2 Compact olduğu düşünülen Xperia A2 Japonya'da lanse edildi

5 yıl
3,5b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z2 Compact olduğu düşünülen Xperia A2 Japonya'da lanse edildi

Geçen yıl Xperia Z1 amiral gemi modelinden sonra Xperia Z1 Compact adıyla mini bir versiyon satışa sunan Sony, oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Aynı donanımı daha küçük bir boyuta sığdıran Xperia Z1 Compact, ekran ve çözünürlük de düşük olduğu için performans açısından da iddialı hale gelmişti. 

Sony'nin Xperia Z2 modeli için de bir Compact versiyon hazırladığı zaman zaman gündeme geliyor. Japon NTT DoCoMo operatörü tarafından ön siparişe açılan Xperia A2 adlı yeni bir model ise beklenen cihazı ortaya çıktığı izlenimi yarattı. 

Operatör tarafından lanse edilen Xperia A2 modeli SO-04F kod adını taşıyor. Xperia Z1 Compact modeli SO-2F, Xperia Z2 ise SO-03F kod adını taşımaktaydı. Bu bakımdan Xperia A2'nin Xperia Z2 Compact olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. 

Ancak donanım açısından Z1 Compact ile hemen hemen bir fark yok. 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4.3 inçlik 720p LCD Triluminos ekran, 2300mAh gücünde batarya aynen modelde yerini almış. Fark nerede diye soracak olursak Android 4.4 işletim sistemi, 0.2mm ekstra kalınlık ve alt kısımda stereo hoparlör şimdilik göze çarpanlar. 

IP58 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sunan Xperia A2'de bununla birlikte 4K video çekimi yeteneğine yer verilmemiş. Bu bakımdan modelin Xperia Z2 Compact  olup olmadığı tartışma konusu oldu. Model Haziran sonuna doğru Japonya'da piyasaya sürülecek. Fiyat ve global lansman konusunda ise bir bilgi yok. 

https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04f/index.html Yorum Yaz
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mipa90 5 yıl en beğenilen Bishey
Bishey

Bence 4,5 inç ve 1080p olsa daha güzel olabilirmiş. Ben 720p diye vazgeçtim şahsen Z1Cden. Bundan 3 sene sonra 720p yetmez telefonda diye düşünüyorum. Tamam 4,3 ekran küçük ama full hd içeriği doğal özünürlüğünde izletemiyor olması biraz üzücü. Hem 4,7 inç te 1080p yapmıştı HTC One. Gayette güzel olmuştu.

bence 4.3 ıncte 1080p yetmez. 4 ınc yapıp 4k ekran koymaları lazım yoksa almam.insan gözü en fazla kaç ppi a kadar goruyor araştır biraz.
BisheyBence 4,5 inç ve 1080p olsa daha güzel olabilirmiş. Ben 720p diye vazgeçtim şahsen Z1Cden. Bundan 3 sene sonra 720p yetmez telefon...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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foz54 5 yıl
aslında sony hata yaptı bir daha compact model satamaz çünkü z1c o boyutta o donanımıyla hala rakipsiz ve kullanıcısını 3 sene götürür :D
1 Yanıt Yanıtla +18
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Onurmsq 4 yıl
A2 modeli z1c nin ve z1f versiyonunun. yenilenmis versiyonur. sorunları duzeltilmis bir versiyondur.
A2 modelinde malzeme metal
z1f de cam
z1c de plastik
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KaramelizeYogurt 4 yıl
Keşke Türkiye'ye gelse de z1 compacta mahkum kalmasak. Z1 Compactın kamerası, flash bleed, kasa açıklığı ve arka kapağının aşırı kalitesiz oluşu yüzünden almadım. Arkayi A2'de metal kullanmışlar sanırım. Bu da saydığım 4 sorundan 3 üne çözüm getirmişler demek. Kamera yazılımı da düzeltilmişse keşke gelseymis. Umarım z2 Compactın malzemesini kaliteli kullanırlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yurtdışında alınır burda yine ucuk fiyattan gelir
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ardarda45 5 yıl
Z2 deki gibi bize bakan stereo hoparlör ve 4k olursa sağlam iş görür bence z1c alanlar üzülür. Hee tabi Sony Türkiye'den alınır mı alınmaz
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marancı 5 yıl
Olumlu eleştiri olmaz.
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BerkhanBalta 5 yıl
z2 compact olamaz bu bence z1 compact ın düşük versiyonu gibi birşey olabilir.
Malzemesi tamamen plastik olup uygun fiyat olması muhtemel
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By40bir 5 yıl BerkhanBalta
BerkhanBalta

z2 compact olamaz bu bence z1 compact ın düşük versiyonu gibi birşey olabilir.
Malzemesi tamamen plastik olup uygun fiyat olması muhtemel

Kesinlikle katılıyorum ! Zaten çoğu teknoloji siteside aynısını ifade ediyor. Sony'de Compact düşüncesi, aynı donanımın ufak boyutlara sığdırılmasıydı zaten. Z2C 'de Z2 ile aynı özelliklere sahip olacaktır
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MultiCore 5 yıl
Sony iyice cozurttu
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Illustrious. 5 yıl
Bu broşür ile ilgili eski bir haberdi. Neyse ki diğer sitelerden haberler geldikçe cihaz netlik kazanıyor. Bu cihazda Z1F gibi Docomo adlı operatöre çıkarılmış özel bir cihaz. Xperia A2, Z1 Compactın özel bir versiyonu, Z2 Compact ile bir alakası olamayacağını söylemiştik.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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matmuhendisi 5 yıl
Lanse edilen bir telefonun neden boy boy ayrıntılı resimleri olmaz ki ..
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orhanyıldız 5 yıl
Z1c çok seviliyor ama bence çöp buda öyle
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