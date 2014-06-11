Sony Xperia Z2 modeli 2014 Dünya Kupası resmi akıllı telefonu oldu

Haber Editörü
Sony'nin ülkemizde de kısa süre önce satışa sunulan amiral gemi modeli Xperia Z2, yarın başlayacak 2014 Dünya Kupası'nın resmi akıllı telefonu olmaya hak kazandı.
Sony hali hazırda Dünya Kupası organizasyonunun ana sponsorlarından birisiydi. Bu yeni gelişme şerefine Sony bir de yarışma başlattığını duyurdu. Sony Football Challenge adındaki yarışma kapsamında 64 maçın da skor tahminini yapmak gerekiyor. En yakın tahmin en çok puanı kazandırırken, en iyi puana sahip 100 kişi çeşitli ödüller kazanacak.
Yarışmanın birincisi, Fas gezisi ile PS4, Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, SmartBand, Dünya Kupası maskotundan oluşan Sony çantasına layık görülürken, ikinciye ise Sony çantası hediye edilecek. Sonraki 8 kazanan Xperia Z2 ve SmartBand fitness bilekliğinin sahibi olacak. Diğer kazananlara ise SmartWatch 2, hoparlör, tşört gibi hediyeler verilecek.
Sony'nin mevcut Xperia Lounge uygulaması içerisinde gerçekleşecek olan tahmin yarışması SmartWatch 2 akıllı saatinden de takip edilebilecek ve skorlar karşılaştırılabilecek.
Xperia Z2 modelinde ise hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.xhs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaşırıyorum aslında Sony gibi imkanları geniş bir firmanın Xperia konusunda şimdiye dek reklam ve pazarlama olarak başarılı olamamasına.
Tüm müzik piyasası senin elinde, en güçlü sanatçılar, Columbia Pictures, TriStar Pictures sahibi olarak, film piyasası senin elinde. Elinde Walkman gibi bir dev var. Ses konusunda piyasada öncüsün.. En güçlü kameralar, son teknolojiler sende. TV üreten bir firmasın, PC konusunda geçmişin var. Konsol konusunda söz sahibi sensin.
Dünya Kupasının sponsoru değilsin, çok daha fazlasısın FİFA'nın partnerisin. 2018 Dünya Kupası neden Katara verildi, soruşturma istiyoruz diye FİFA'ya gider yapabiliyorsun..
Xperia ailesi için Sony'e tek düşen şey parçaları birleştirmek bu imkanları akıllıca cihazlarında kullanmak. Aslında çok basit..
Benim bildiğim sadece bir iki girişim var, PlayStation Certified sahibi Xperia cihazlarına DS3 ve DS4 ile kullanma ve oyun oynama imkanı verildiği. Yine Sony, akıllı telefonlar için Music Unlimited
gibi bir girişim içerisinde.
Xperia Lounge de olumlu bir hamle. "The Amazing Spider Man 2" filmi Sony Pictures'e ait olduğu için, Gameloft tarafından aynı isimle yapılan oyunu PlayStore'de 13 TL civarlarındayken Xperia cihazlarına Sony tarafından Gameloft'a oyunu ücretsiz dağıttırıldığını biliyoruz. Son olarak Sony Music yoluyla Michael Jackson'ın Xspace albümünü Z2 ile birlikte hediye ettiğini söyleyebilirim.
Benim Sony'den beklediğim Xperia ailesine bu imkanların çok daha fazlasını vermesi. Reklamlarını çok daha fazla geliştirmesi. Ses getirecek bir reklam filmini çekmek zor olmamalı, ya yani Sony Pictures olarak tecrübeni geçtim Sony Music olarak elinde sayısız sanatçı var
Misal yine Sony Music olarak elinde Lenka gibi süt gibi bir hatun var, kız gitti Windows 8'e reklam çekti Windows 8 ne kadar çöp olursa olsun, o şarkı, o reklam ses getirdi mi? Getirdi? Bundan sonrası için ne yapman gerektiğini, yine ben söylemiyim Sony
Istedigin her yerinden tut telefonunu hic bur sekilde digerlerinin onune koyamazsin bende 2000 lira verdim aldim s4 pismanlik
Tasarim goreceli bir kavram evet ama bir yere kadar bak z2 m8 degil sony ion 3 yillik htc one m7 al eline bi gor demek istediklerimi yani tasarim yok dostum kendini hic bisekilde gelistirmeyen firmanin telefonu 1 lira olsa alinmaz teknolojinin anlami bu degil
Cilki cikmadi su lanet samsung un lanet urunlerine hala para verdigimiz icin bizim cilkimiz cikmali aslinda