Sony Xperia Z2 modeli 2014 Dünya Kupası resmi akıllı telefonu oldu





Sony'nin ülkemizde de kısa süre önce satışa sunulan amiral gemi modeli Xperia Z2, yarın başlayacak 2014 Dünya Kupası'nın resmi akıllı telefonu olmaya hak kazandı.





Sony hali hazırda Dünya Kupası organizasyonunun ana sponsorlarından birisiydi. Bu yeni gelişme şerefine Sony bir de yarışma başlattığını duyurdu. Sony Football Challenge adındaki yarışma kapsamında 64 maçın da skor tahminini yapmak gerekiyor. En yakın tahmin en çok puanı kazandırırken, en iyi puana sahip 100 kişi çeşitli ödüller kazanacak.





Yarışmanın birincisi, Fas gezisi ile PS4, Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, SmartBand, Dünya Kupası maskotundan oluşan Sony çantasına layık görülürken, ikinciye ise Sony çantası hediye edilecek. Sonraki 8 kazanan Xperia Z2 ve SmartBand fitness bilekliğinin sahibi olacak. Diğer kazananlara ise SmartWatch 2, hoparlör, tşört gibi hediyeler verilecek.





Sony'nin mevcut Xperia Lounge uygulaması içerisinde gerçekleşecek olan tahmin yarışması SmartWatch 2 akıllı saatinden de takip edilebilecek ve skorlar karşılaştırılabilecek.





Xperia Z2 modelinde ise hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.xhs