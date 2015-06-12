Sony Xperia Z3+ ülkemizde satışa çıkıyor

Geçtiğimiz haftalarda sizlere özel bilgi olarak duyurduğumuz gibi Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z3+ veya Asya'daki adıyla Xperia Z4, ülkemizde de yakında satışa başlıyor.





5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Xperia Z3+ beraberinde Snapdragon 810 yongaseti ve 3GB RAM ile geliyor. Çözünürlük dikkate alındığında yılın performans canavarlarından birisi olacağına kesin gözüyle bakılan modelin diğer bir önemli yönü de revize edilmiş Snapdragon 810 yongaseti taşıması.





Revizyon 2.1 olarak adlandırılan yeni versiyonda daha önceki aşırı ısınma sorunlarının giderildiği tahmin ediliyor. Aşırı ısınan Snapdragon 810 bu yüzden frekansı düşürüyor ve genel sistem performansı da paralel olarak düüşüyordu. Eğer halen bu soruna bir çözüm bulunamadıysa Xperia Z3+ modeli de sıkıntıya girebilir.





Xperia Z3+ modelinde bunun haricinde 32GB artırılabilir kapasite, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2930mAh gücünde batarya, gelişmiş Stamina optimizasyonu gibi özellikler yer alıyor.





Xperia Z3+ beklendiği gibi 2499TL fiyat etiketine sahip olacak. Modelin satışına ise bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayın içerisinde başlanacak. Yani ülkemize en geç giren amiral gemi modeli Sony Xperia Z3+ olacak diyebiliriz.