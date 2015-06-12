Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z3+ ülkemizde satışa çıkıyor

3 yıl
5,6b
1
66
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z3+ ülkemizde satışa çıkıyor

Geçtiğimiz haftalarda sizlere özel bilgi olarak duyurduğumuz gibi Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z3+ veya Asya'daki adıyla Xperia Z4, ülkemizde de yakında satışa başlıyor. 

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Xperia Z3+ beraberinde Snapdragon 810 yongaseti ve 3GB RAM ile geliyor. Çözünürlük dikkate alındığında yılın performans canavarlarından birisi olacağına kesin gözüyle bakılan modelin diğer bir önemli yönü de revize edilmiş Snapdragon 810 yongaseti taşıması.

Revizyon 2.1 olarak adlandırılan yeni versiyonda daha önceki aşırı ısınma sorunlarının giderildiği tahmin ediliyor. Aşırı ısınan Snapdragon 810 bu yüzden frekansı düşürüyor ve genel sistem performansı da paralel olarak düüşüyordu. Eğer halen bu soruna bir çözüm bulunamadıysa Xperia Z3+ modeli de sıkıntıya girebilir. 

Xperia Z3+ modelinde bunun haricinde 32GB artırılabilir kapasite, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2930mAh gücünde batarya, gelişmiş Stamina optimizasyonu gibi özellikler yer alıyor.

Xperia Z3+ beklendiği gibi 2499TL fiyat etiketine sahip olacak. Modelin satışına ise bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayın içerisinde başlanacak. Yani ülkemize en geç giren amiral gemi modeli Sony Xperia Z3+ olacak diyebiliriz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bluebest 3 yıl en beğenilen
Editör arkadaş telefonun en önemli özelliğinden bahsetmeyi unutmuş herhalde. Telefon daha önceki Z modellerinde kapakla korunan şarj yuvası açık halde geliyor ve buna rağmen su geçirmezlik özelliği devam ediyor.
Editör arkadaş telefonun en önemli özelliğinden bahsetmeyi unutmuş herhalde. Telefon daha önceki Z modellerinde kapakla korunan şarj yuvası açık halde geliyor ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scientist8 3 yıl
Şöyle bir tasarım yapsalar. Soldaki eski sağdaki yeni tasarım. Hem aynı kasaya daha büyük ekran sığmış olur.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şöyle bir tasarım yapsalar. Soldaki eski sağdaki yeni tasarım. Hem aynı kasaya daha büyük ekran sığmış olur....
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
2500e parmak izi okuyuculu performans kamera bakimindan daha iyi olan s6 var.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet193 3 yıl
bu telefon alınır mı? ne dersiniz z3 vardı sarı ekran cıktı parasını alacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
sony müzik ses teknolojisi hangisinde var deforme mp3 bile yeniden üretip sana yüksek çözünürlüklü sunuyo kulaklıkla müziği dinle anlayacaksın zaten kameraya laf eden kameradan anlamıyorsan o cihazın suçu değil onu ayarlamayı bilceksin. bıonz mobil işlemci var sony kamerlarında olan arayüz hepsinden kaliteli arkaşımda s6 var tek farkı ön kamerası z3+ aynı çözünürlüğe sahip tasarım beğenilmiyo s6 ile birlikte samsung klonlamış çerceveyi x-reality mobil teknolijisi var telefonda sd görüntüyü hd ye yaklaştırıyor hd görüntüyü 4k yakın çözünürlüğe taşır led tvye bağladığınızda anlarsınız.2gün pil ömrü hangi telefonda var adamlar daha ne yapsın usb bağlantı yeri açık yine su geçirmez anlayana kullanın sonra yorum yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion_Army 3 yıl
Kesin tarih varmı acaba Temmuz diyolar ama Temmuz'un kaçıncı haftası çıkacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion_Army 3 yıl
Arkadaşlar eleştirmeden önce isterseniz lansmanda DH'nin Sony'nin Türkiye'de ki mobil iletişim cihazları Genel Müdürü Tolga ile yapılan röportajı bi izleyin derim...
Sony kendiside diyor zaten z3'ten z3+'ya geçmek için bi neden yok biz daha çok z1 ve z2 kullanıcıları ve üst segmentte yeni bir telefon alacaklar için z3'ü biraz geliştirdik diyor...Yani bi iddaları yok zaten telefonla ilgili, Sony daha çok m4 ile ön plana çıkmak istediklerini dile getiriyolarki hakketen m4 şunan piyasada orta segmentte rakiplerinin fersah fersah önünde ve tek eksiği dahili depolama kapisitesinin 16gb değilde 8gb oluşu...Bunun nedenini de röportajda açıklıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 yıl
İphone kullanmasam alacağım tek telefon olurdu.Suya toza dayanıklılık , incelik , batarya , performans ne ararsan var.Tasarıma gelirsek Z2 kullanmışlığım var tasarım bence güzel.

Bazı arkadaşlar S6 ile karşılaştırmış.Bende karşılaştırayım.Tasarımı daha güzel çünkü arkadaki kamerası çıkıntı yapmıyor.Suya toza dayanıklılığı var.Bataryası daha yüksek.Ekran çözünürlüğü daha düşük bu sayede hem batarya performansı daha iyi olacak hemde snapdragon 810 ile telefon sorunsuz her oyunu açacak.Snapdragon 810 ısınacağını sanmıyorum çünkü gerek Sony'nin kullandığı özel soğutma sistemi , gerek 1080p çözünürlük bence snapdragon 810'u zorlamayacaktır.S6'ya hafıza kartı takılmıyor hatırlatırım hafızayı artırmak için daha yüksek kapasite modeller almanız lazım onlar şuan Türkiye'de varmı bilmiyorum varsa bile aralarında 300 TL fark oluyor.Kamera konusunda Samsung daha iyi olabilir testlere falan bakmadım ama bence kamera çokta mühim değil hepsi güzel çekiyor 1 tık aşağıda 1 tık yukarıda olması bence önemsiz.Zaten en iyi kamerada yoktur biri düşük ışıkta iyidir öteki kötüdür.En iyisini isteyen zaten telefonla çekmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanKzlkaya96 3 yıl
Çok pahalı geldi artık fiyatın inmesini beklemekten başka çare yok :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uraltay85 3 yıl
her ne kadar usb suya dayanıklı olsa da bu fiyat ve işlemciyle çöp.
ısınma sorunu varken alanlar cihazı çalıştırmadan gelecek güncellemeyi beklesinler.yoksa cihazları arka kapakları kalkacağından suda boğulacaktır. hem o fiyat nedir. kan emiciler. sony kendi ayağına sıktı yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 3 yıl
Android telefona 2.500 TL verilmez. Bi sene sonra "yenisi çıkacak elimdem çıkarayım" desen, yarı fiyata zor satarsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 yıl
Sesi z3 gibi cikiyorsa hic cikartmasin.. 2011 de aldigim galaxy wonder bile daha yuksek ses veriyor.. aslinda z3 kitkattayken sesi guzeldi ama lolipop ile cok cok kisildi :( duymakta guclu cekiyorum.. sonylerin tek iyi yani tank gibi olmasi ve klorlu havuz suyuna (z3) dayanmasi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yürüyen Hoparlör 3 yıl
Gereksiz + Edeceği maksimum 2000 liradır bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 3 yıl
Xperia Z3 candır kullanmaya devam. Daha kilcal cizik yok z3+ lara falan hic gerek yok durduk yere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Polifemus 3 yıl
veletlere bak la sony batacak sony çöp diyip diyip kafamı bozuyorlar.


Şu mobil dünyasında en KALİTELİ DAYANIKLI telefonlardan biridir SONY 2.si HTC dir.

Laf atanlar 1 hafta kullanın bakalım. Pil ömrünü diğer telefonlarla karşılaştırın G lensli 20lik kamerasını kendi segmentindeki telefonlarla karşılaştırın.

Samsung aynı aynı 50 tane telefon çıkarır plastik kapak asıl çöp bunlardır. Bende şu an Z2 var Z4 ü bekliyorum.

Sony den şaşmam. mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5620 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Jipsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat! 3 yıl Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey 3 yıl Oyunculara özel router: Snapdragon işlemcili ASRock G10 video ön inceleme 3 yıl Galaxy S6 Edge için üstün koruma! "Spigen Armor Serisi kılıflar video inceleme" 3 yıl Bu donanımlar oyuncular için: Oyun klavyeleri, fareler, kulaklıklar ve güç kaynakları 3 yıl Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim