Sony Xperia Z3+ ülkemizde satışa çıkıyor

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Geçtiğimiz haftalarda sizlere özel bilgi olarak duyurduğumuz gibi Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z3+ veya Asya'daki adıyla Xperia Z4, ülkemizde de yakında satışa başlıyor.
5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Xperia Z3+ beraberinde Snapdragon 810 yongaseti ve 3GB RAM ile geliyor. Çözünürlük dikkate alındığında yılın performans canavarlarından birisi olacağına kesin gözüyle bakılan modelin diğer bir önemli yönü de revize edilmiş Snapdragon 810 yongaseti taşıması.
Revizyon 2.1 olarak adlandırılan yeni versiyonda daha önceki aşırı ısınma sorunlarının giderildiği tahmin ediliyor. Aşırı ısınan Snapdragon 810 bu yüzden frekansı düşürüyor ve genel sistem performansı da paralel olarak düüşüyordu. Eğer halen bu soruna bir çözüm bulunamadıysa Xperia Z3+ modeli de sıkıntıya girebilir.
Xperia Z3+ modelinde bunun haricinde 32GB artırılabilir kapasite, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2930mAh gücünde batarya, gelişmiş Stamina optimizasyonu gibi özellikler yer alıyor.
Xperia Z3+ beklendiği gibi 2499TL fiyat etiketine sahip olacak. Modelin satışına ise bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayın içerisinde başlanacak. Yani ülkemize en geç giren amiral gemi modeli Sony Xperia Z3+ olacak diyebiliriz.
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Sony kendiside diyor zaten z3'ten z3+'ya geçmek için bi neden yok biz daha çok z1 ve z2 kullanıcıları ve üst segmentte yeni bir telefon alacaklar için z3'ü biraz geliştirdik diyor...Yani bi iddaları yok zaten telefonla ilgili, Sony daha çok m4 ile ön plana çıkmak istediklerini dile getiriyolarki hakketen m4 şunan piyasada orta segmentte rakiplerinin fersah fersah önünde ve tek eksiği dahili depolama kapisitesinin 16gb değilde 8gb oluşu...Bunun nedenini de röportajda açıklıyor...
Bazı arkadaşlar S6 ile karşılaştırmış.Bende karşılaştırayım.Tasarımı daha güzel çünkü arkadaki kamerası çıkıntı yapmıyor.Suya toza dayanıklılığı var.Bataryası daha yüksek.Ekran çözünürlüğü daha düşük bu sayede hem batarya performansı daha iyi olacak hemde snapdragon 810 ile telefon sorunsuz her oyunu açacak.Snapdragon 810 ısınacağını sanmıyorum çünkü gerek Sony'nin kullandığı özel soğutma sistemi , gerek 1080p çözünürlük bence snapdragon 810'u zorlamayacaktır.S6'ya hafıza kartı takılmıyor hatırlatırım hafızayı artırmak için daha yüksek kapasite modeller almanız lazım onlar şuan Türkiye'de varmı bilmiyorum varsa bile aralarında 300 TL fark oluyor.Kamera konusunda Samsung daha iyi olabilir testlere falan bakmadım ama bence kamera çokta mühim değil hepsi güzel çekiyor 1 tık aşağıda 1 tık yukarıda olması bence önemsiz.Zaten en iyi kamerada yoktur biri düşük ışıkta iyidir öteki kötüdür.En iyisini isteyen zaten telefonla çekmez.
ısınma sorunu varken alanlar cihazı çalıştırmadan gelecek güncellemeyi beklesinler.yoksa cihazları arka kapakları kalkacağından suda boğulacaktır. hem o fiyat nedir. kan emiciler. sony kendi ayağına sıktı yine
Şu mobil dünyasında en KALİTELİ DAYANIKLI telefonlardan biridir SONY 2.si HTC dir.
Laf atanlar 1 hafta kullanın bakalım. Pil ömrünü diğer telefonlarla karşılaştırın G lensli 20lik kamerasını kendi segmentindeki telefonlarla karşılaştırın.
Samsung aynı aynı 50 tane telefon çıkarır plastik kapak asıl çöp bunlardır. Bende şu an Z2 var Z4 ü bekliyorum.
Sony den şaşmam. mümkün değil.
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