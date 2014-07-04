Sony Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor

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Sony'nin altı ayda bir amiral gemi modeli stratejisi kapsamında yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Xperia Z3 ve kompakt versiyonu için bazı bilgiler internete sızmaya başladı.
Bunlardan bir tanesi iki modeli de yanyana getirdiği iddia edilen bir görsel. Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak ön panellerinden Xperia Z3'ün ekran çerçevesinin biraz daha inceldiği anlaşılıyor. Ayrıca firmanın OmniBalance adını verdiği tasarım dilinin bu seride de devam edeceği gözlemleniyor.
Diğer ise iki cihazın da Hakkında sayfaları. Sayfalardan anlaşıldığı kadarıyla her iki cihazda da 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 MSM8974AC yongasetinin yer aldığı görülüyor. Xperia Z3 modelinde Android 4.4.4 işletim sistemi yüklü iken Xperia Z3 Compact modelinde ise Android 4.4.2 işletim sistemi var.
Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre ise Xperia Z3 modelinde Full HD ekran, 7mm kalınlığında bir kasa yer alacak. Xperia Z3 Compact modelinde ise 4.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM ve 20.7MP çözünürlükte arka kamera bulunacak.
Eğer iddialar doğru ise beklendiği gibi 2K ekran ve Snapdragon 805 yongaseti bu yılın Sony amiral gemilerinde yer almayacak. Bu durumda ihtimaller gelecek yıla sarkmış oluyor. Xperia Z3 amiral gemi modelinin Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında tanıtılacağı da dedikodular arasında.
http://www.phonearena.com/news/Alleged-Sony-Xperia-Z3-About-screen-shows-up_id57815 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung: S5, S5 Active, S5 Prime ya da Galaxy F, S5 Zoom, S5 Mini ayrıca yeni çıkardığı diğer düşük özellikli ürünler (Ace 4 falan gibi)
HTC: One M8, One M8 Ace, One E8, Desire 816, M8 Mini
Sony: Z2, Z2 Compact Daha Z2 ülkemize yeni gelmişten tanıtılan Z3, Z3 Compact, T2
LG: G3, G3 tanıtıldıktan 1-2 hafta sonra Snapdragon 805 işlemcili G3, G3 Titan vs
Şimdi ben şahsen hiç bir firmanın fanı değilim, hangi telefonu hoşuma giderse o firmaya iyi firma algısı oluşur. M7'yi gördükten sonra HTC G2'yi gördükten sonra LG, Z2'yi gördükten sonra Sony firmalarına iyi işler yapmışlar diye düşünmüştüm ancak bir ürünü iyi yapan firma sonra gelen telefonda ya ticari kaygıdan ya da beceriksizlikten işi batırıyor. Her firma artık pazarı ele geçirip müşteri toplayabilmek için senede 5-6 telefon çıkarıyorlar ki Samsung'a hiç girmiyorum bile, bu senede 20 tane telefon çıkardılar herhalde. Ancak şimdi Apple markasına bakacak olursak adamlar senede sadece 1 model çıkarıyorlar ve 3-4 sene öncenin telefonuna bile güncelleme veriyorlar. Ayrıca telefonu alan kişiler biliyor ki telefon 1 hafta da eski moda olmayacak. Ama gel gelelim diğer Android telefon üreticileri üzerinden 1 sene geçmemiş modele desteği kesebiliyorlar. Kaldı ki şu an 1800 TL'ye Iphone 5,5S bulunabiliyorken kalkıp da M8 gibi, S5 gibi telefonlara 2500 TL vermek ne derece mantıklı bir hareket?
Not: Söylediğim gibi Apple fanı falan değilim kendi kullandığım telefon da bilerek isteyerek aldığım LG G2.
M8 Ace, E8 adı ile çıktı.
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