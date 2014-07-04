Sony Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor

Sony'nin altı ayda bir amiral gemi modeli stratejisi kapsamında yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Xperia Z3 ve kompakt versiyonu için bazı bilgiler internete sızmaya başladı.





Bunlardan bir tanesi iki modeli de yanyana getirdiği iddia edilen bir görsel. Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak ön panellerinden Xperia Z3'ün ekran çerçevesinin biraz daha inceldiği anlaşılıyor. Ayrıca firmanın OmniBalance adını verdiği tasarım dilinin bu seride de devam edeceği gözlemleniyor.





Diğer ise iki cihazın da Hakkında sayfaları. Sayfalardan anlaşıldığı kadarıyla her iki cihazda da 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 MSM8974AC yongasetinin yer aldığı görülüyor. Xperia Z3 modelinde Android 4.4.4 işletim sistemi yüklü iken Xperia Z3 Compact modelinde ise Android 4.4.2 işletim sistemi var.





Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre ise Xperia Z3 modelinde Full HD ekran, 7mm kalınlığında bir kasa yer alacak. Xperia Z3 Compact modelinde ise 4.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM ve 20.7MP çözünürlükte arka kamera bulunacak.





Eğer iddialar doğru ise beklendiği gibi 2K ekran ve Snapdragon 805 yongaseti bu yılın Sony amiral gemilerinde yer almayacak. Bu durumda ihtimaller gelecek yıla sarkmış oluyor. Xperia Z3 amiral gemi modelinin Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında tanıtılacağı da dedikodular arasında.





http://www.phonearena.com/news/Alleged-Sony-Xperia-Z3-About-screen-shows-up_id57815