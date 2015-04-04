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Sony, Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için global bir reklam kampanyası başlattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için global bir reklam kampanyası başlattı

Sony'nin kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi olacak Xperia Z4 modelini tanıması bekleniyor. Ancak şirket yeni modeli tanıtmadan önce ilginç bir hamle yaptı. Hali hazırda şirketin amiral gemisi modelleri olan Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için global bir reklam çalışması başlatan Sony, 2014 yılının son dönemlerinde çıkan telefonların ortak özelliklerine dikkat çekiyor.
Reklam çalışmasının televizyon, internet ve billboard gibi alanlarda boy göstereceği açıkladı. Sony'nin Birleşik Krallık Pazarlama müdürü reklam kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada karlılığı arttırmak istediklerini belirtti. Bununla birlikte Sony Mobile bölümünün henüz pes etmediği de dile getirildi. Diğer bir yandan reklam kampanyasının başlatılması da Xperia Z4'ün beklenenden daha geç geleceği şeklinde söylentilere yol açmış durumda. Ancak daha önce bu bağlantıda Xperia Z4'ün sızdırılan görsellerini sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar cihaz hazır gözükse de şirket piyasaya sürmek için iyi bir zamanlama planlıyor olabilir.
Reklam kampanyası kapsamında çekilecek videoya bakarsak ise #ICan (yapabilirim) anlamına gelen bir slogan tercih edilmiş. Bu bağlamda "Su altında çalışmaya devam edebilirim." "Günlerce ayakta kalabilirim."  ve "Karanlıkta görebilirim" gibi cümleler ile cihazın su geçirmezlik sertifikası, düşük ışıkta fotoğraf çekimi ve batarya ömrü gibi bir çok özelliğe dikkat çekiliyor. Cihazın çıkışının ardından uzun sayılabilecek bir süre geçerken böyle bir reklam çalışmasının nasıl bir etki göstereceği merak konusu.

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Crauls 4 yıl en beğenilen
Reklam cidden kaliteli olmus bence de,tabiki 2~3 ay gecikmeli geldigini düşünüyorum.
Z3 un gurestigi rakipleri olsada,z3compact cidden kendi kategorisinde rakipsiz,karsisina rakip diye çıkarılan galaxy alphanin bile biletini 6ayda kesti ve uretimden kaldirdi.
Eger cidden saglam iyi bataryali guclu donanimli bir cihazim olsun ama...tek elle rahat kullanayim,cebime sigsin,tepsi kadar olmasin dusuncesinde bir kullanıcı iseniz.
Adres z3compact oluyor.
Reklam cidden kaliteli olmus bence de,tabiki 2~3 ay gecikmeli geldigini düşünüyorum.Z3 un gurestigi rakipleri olsada,z3compact cidden kendi kategorisinde r...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
z3 ve z3c genel olarak bence başarılı
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Mr. Vengeful 4 yıl
Reklam gayet güzel olmuş ama geç kaldılar, telefon ilk çıktığında hatta çıkmadan önce böyle meraklandırıcı reklamlar çekmesi gerekiyordu sony'nin daha çok satış yapması için
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Jon Snow 4 yıl
5s kullanıyorum ama g3 ve z3 compactta gözüm var
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doctor_bey 4 yıl
Z3 çok güzel cihaz, reklam kampanyası umarım işe yarar
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Dr. Gregory House 4 yıl
beyler yeni cihaz alacağım 1700-1800 bütçe var z3 z3c g3 iphone 5s arasında kaldım . z3c düşünüyorum. kullanan var mı? tavsiye eder misiniz ? kronik sorun var mı ?
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Christian Lorenz 4 yıl
kesbi
İyide karanlıkta çamur gibi çekiyor. Bol bol kumlu fotoğraf isteyen uğraşır. Aynı lensle başka markalar çok daha iyi çekiyor. Pil ve su geçirmezlik neyse ama gece çekimi alakası yok.

kesbi
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CVenturas 4 yıl
Bu DH ne zaman batıracak Sony'yi. Adamların telefonu üzerinden zaman geçtı ama hala piyasada öncü durumda. 64 bitin ve lollipopun adam gibi oturmasına en az 1 sene daha var. Telefon harika. Reklamı hak ediyor.
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LastShip 4 yıl
Isteyen samsung fani desin ama bi gercek varsa bu reklam s6 cikmadan once samsungun reklaminin birebir kopyasi. Izleyenler soyle bi hatirlasin. I can ... diye devam eden kelimelerden sonra I am the next galaxy diye reklam bitiyordu. Bu reklami sonuna kadar izlemedim. Ama basindan itibaren I can hear the sound bilmem ne bilmem ne diye devam edisi tipa tip s6 reklami. Simdi eksileyebilirsiniz.
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Teknode 4 yıl
Dalga mı geçiyorsunuz MCW de tarık akad sene sonu dedi siz hala kısa süre sonra tanıtılacak diyorsunuz. Hep yalan haber. Daha 8-9 ay var insanları yanlış yönlendirmeyin.
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alito 4 yıl
Konuyla ilgisi yok biliyorum ama zaten sorunda bu. DH içeriğinin neredeyse %90'ı telefon haberinden oluşuyor. Arada bir biraz sıkılıp soluklanın lütfen. Bence DH geniş içerik üretmek yerine, işin kolayına kaçıp anasayfasını yığınla telefon haberiyle dolduruyor.

Bilmiyorum farkında mısınız ama donanım konusundaki referans olan popülerliğiniz gittikçe azalıyor. Umarım DH eski günlerine tekrar dönecek adımları hızla atar.
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CemTnTn 4 yıl
"Global Reklam Kampanyası" çok iyi başlık. Geyiği fiyat konusuna çekemiyorum mesela şuanda :) #IFail
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1BilimAdamı 4 yıl
icant(iphone6) but...
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