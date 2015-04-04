Sony, Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için global bir reklam kampanyası başlattı

Sony'nin kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi olacak Xperia Z4 modelini tanıması bekleniyor. Ancak şirket yeni modeli tanıtmadan önce ilginç bir hamle yaptı. Hali hazırda şirketin amiral gemisi modelleri olan Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için global bir reklam çalışması başlatan Sony, 2014 yılının son dönemlerinde çıkan telefonların ortak özelliklerine dikkat çekiyor.

Reklam çalışmasının televizyon, internet ve billboard gibi alanlarda boy göstereceği açıkladı. Sony'nin Birleşik Krallık Pazarlama müdürü reklam kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada karlılığı arttırmak istediklerini belirtti. Bununla birlikte Sony Mobile bölümünün henüz pes etmediği de dile getirildi. Diğer bir yandan reklam kampanyasının başlatılması da Xperia Z4'ün beklenenden daha geç geleceği şeklinde söylentilere yol açmış durumda. Ancak daha önce bu bağlantıda Xperia Z4'ün sızdırılan görselleri ni sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar cihaz hazır gözükse de şirket piyasaya sürmek için iyi bir zamanlama planlıyor olabilir.

Reklam kampanyası kapsamında çekilecek videoya bakarsak ise #ICan (yapabilirim) anlamına gelen bir slogan tercih edilmiş. Bu bağlamda "Su altında çalışmaya devam edebilirim." "Günlerce ayakta kalabilirim." ve "Karanlıkta görebilirim" gibi cümleler ile cihazın su geçirmezlik sertifikası, düşük ışıkta fotoğraf çekimi ve batarya ömrü gibi bir çok özelliğe dikkat çekiliyor. Cihazın çıkışının ardından uzun sayılabilecek bir süre geçerken böyle bir reklam çalışmasının nasıl bir etki göstereceği merak konusu.