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Sony Xperia Z4 benchmark skorlarına yansıdı

4 yıl
10,3b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 benchmark skorlarına yansıdı

LG G4'ün benchmark testlerine düşmesinin yankıları devam ederken, diğer bir amiral gemi modeli Sony Xperia Z4 de benchmark skorlarında kendisini gösterdi. Skorlar modelin donanımına da ışık tutuyor.

GFXBench sitesine düşen bilgilere göre Sony E6553 kod adındaki cihaz, donanım özellikleri itibari ile muhtemel bir Xperia Z4 modeline işaret ediyor. Ayrıca önceki iddialarla da uyuşuyor. 

Testlerde modelin 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti taşıyacağı görülüyor. Ayrıca ekran boyutu 5.1 inç ve çözünürlük de Full HD. Bugüne kadar modelin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran ile geleceğine inanılıyordu. Ancak bu kombinasyon tahmin edilmiyordu. Aynı Xperia Z3 Compact modelinde olduğu gibi Xperia Z4 de performans canavarı olmaya aday gibi görünüyor.

Modelde bunun dışında 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alacak. 

Xperia Z4 ile ilgili henüz bir lansman tarihi de netleşmediği için bizi neyin beklediği konusunda tam bir belirsizlik hakim. Bazı kaynaklar lansmanın Eylül ayındaki IFA 2015 fuarına kadar sarkabileceğini düşünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-benchmark-run-spills-the-beans-5.1-display-Snapdragon-810-and-20MP-camera_id67737 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 4 yıl en beğenilen
1080p - Snapdragon 810 çok güzel bir ikili olmuş.
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Crauls 4 yıl
1080 p ve snpdrgn 810 cok dengelı bır ıkılı olacaktır,zaten sony bataryadada haylı bonkor davranıyor,bıraz fıyatı makul gelırse cazıp bır cıhaz olacak.
2k sacmalıgı olmaması cok ama cok buyuk bır avantaj,forumdakı nıtelıgı sony aleyhıne yazmak olan arkadaslar uzulecek olsada genel tuketıcıler ıcın ıyı bır haber.
z ye bıle hala guncelleme verılıyor,bu acıdan bakınca z4 hem donanım hemde yazılım acısından uzun sure kafa agrıtmadan goturebılecek bır cozum olacak gıbı duruyor.
1080 p ve snpdrgn 810 cok dengelı bır ıkılı olacaktır,zaten sony bataryadada haylı bonkor davranıyor,bıraz fıyatı makul gelırse cazıp bır cıhaz olacak.2k s...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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shadowmexo 4 yıl
Kamera yazılımlarını geliştirsinler, az daha ergonomiyi arttırıp, çerçeveleri inceletti mi tamamdır zaten. İşi zor değil. Artık hakettiği yere varsın şu Z serisi.
Kamera yazılımlarını geliştirsinler, az daha ergonomiyi arttırıp, çerçeveleri inceletti mi tamamdır zaten. İşi zor değil. Artık hakettiği yere varsın şu Z seris...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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prank31 4 yıl
Harbi skorlara yansıdı deniliyoda skoru nerde
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aliss 4 yıl
bu ne ya ya 810 dışında bi farkı yok inandırıcı gelmedi
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caneycaney 4 yıl
benchmark skorlarında kendini gösterdiyse puanı kaç?Bir haber yapıyorsunuz bari doğru düzgün yapın
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ANIL007 4 yıl
Lg g3 2k ekran kullanıyor ama 4.4.2 ile şarjı bir günü kurtarıyor. (Lollipop aşırı şarj tüketiyor, lollipoptan bahsetmiyorum) 2k ekran gereksiz gibi görünse de benim gibi film işini video işini ceptelefonundan gören biri için, hatta remote play ile playstation 4 oyunlarını mükemmel kalitede ceptelefonuna yansıtarak kullanan biri için 534 ppi 5.2 inch 2k ekran mükemmel bir deneyim sunuyor. Neden şarj sıkıntısı hemen hemen bütün android cihazlarda varken 2k ekekrandan taviz verme eğilimine sahipsiniz ki? Performanstan söz edecek olursak cihaz bana Iphone 6 plusu aratmıyor (6 plustan lg'ye gectim). Tek sıkıntısı bence kamera ki kamera konusunda Apple'a kamera parçası üreten sony bile nedense iphone kadar başarılı olamıyor. (Çok sık, özellikle manzara ve soğa fotoğrafları fotoğraf çekerim) Sonuç itibariyla demem o ki her cihazda olan şarj ve genel olarak androidde olan performans probleminden dolayı 2k ekrana karşı daha kabul edici olmun lütfen.
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Arka Destroyer 4 yıl
Z1 hala taş gibi telefon , yine satamayacaklar.
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Fenomenon 4 yıl
ah be sony biraz beklesen ya. S810 geleceğine biraz daha bekleyip S820 ile falan gelseydi daha iyi olurdu.
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psyshock 4 yıl
Yine genellemelerden telefon yorumlaniyor ilginc. 1080p ekran 2k dan daha tasarruflu ve performansli olmak zorunda degil. Ayni sekilde 14nm soc da 20nm hatta 40 nm den bile daha az guc tuketmek ve isinmak zorunda degil....
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freudunpiposu 4 yıl
Şu çöp SoC'u kullanacaklarına MTK ya da Rockchip kullansalar ya.
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CVenturas 4 yıl
Hep FHD olacağına inanmıştım. Adamsın be Sony
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Crauls 4 yıl
1080 p ve snpdrgn 810 cok dengelı bır ıkılı olacaktır,zaten sony bataryadada haylı bonkor davranıyor,bıraz fıyatı makul gelırse cazıp bır cıhaz olacak.
2k sacmalıgı olmaması cok ama cok buyuk bır avantaj,forumdakı nıtelıgı sony aleyhıne yazmak olan arkadaslar uzulecek olsada genel tuketıcıler ıcın ıyı bır haber.
z ye bıle hala guncelleme verılıyor,bu acıdan bakınca z4 hem donanım hemde yazılım acısından uzun sure kafa agrıtmadan goturebılecek bır cozum olacak gıbı duruyor.
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YediGüzelAdam 4 yıl Crauls
Crauls
1080 p ve snpdrgn 810 cok dengelı bır ıkılı olacaktır,zaten sony bataryadada haylı bonkor davranıyor,bıraz fıyatı makul gelırse cazıp bır cıhaz olacak.
2k sacmalıgı olmaması cok ama cok buyuk bır avantaj,forumdakı nıtelıgı sony aleyhıne yazmak olan arkadaslar uzulecek olsada genel tuketıcıler ıcın ıyı bır haber.
z ye bıle hala guncelleme verılıyor,bu acıdan bakınca z4 hem donanım hemde yazılım acısından uzun sure kafa agrıtmadan goturebılecek bır cozum olacak gıbı duruyor.

Eksiğiniz var hocam sırf bunu yazmak için girdim sizin bahsettiğiniz grup bilinçli tüketiciyi oluşturuyor ve %5 i geçmez(ki bence çok yüksek bir rakam verdim bana göre <<<%0.02) geri kalan tüketicilerin yüzde 95 i bilinçsiz fazla olunca iyi olduğunu sanıyorlar z4 de 2k ekran olmazsa çok kişi almayacak ve şöyle söyleyeyim parmak okuyucu şart G3 z3 diyen kekoların çoğu 2K ekran vaooovvvv müthiş kafasındaki insanlar...
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aybey 4 yıl
Xperia Z4'ün birkaç farklı versiyonu çıkacak diyorlarıdı
1080p,2k, walkman ve z4 ultra gibi. Buda sadece z4 1080p olan olmasın?
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mu5tafa 4 yıl
Z3 dururken tasarım aynı olduktan sonra antutu da 10 bin fazla puan alıcam diye z4 almak mantıksız. 6 ay sonra z5 çıkacak birde.
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prank31 4 yıl mu5tafa
mu5tafa
Z3 dururken tasarım aynı olduktan sonra antutu da 10 bin fazla puan alıcam diye z4 almak mantıksız. 6 ay sonra z5 çıkacak birde.

Sony z4 le birlikte yeni telefon döngüsünü 1 yıla çıkaracağını açıkladı
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