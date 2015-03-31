Sony Xperia Z4 benchmark skorlarına yansıdı

LG G4'ün benchmark testlerine düşmesinin yankıları devam ederken, diğer bir amiral gemi modeli Sony Xperia Z4 de benchmark skorlarında kendisini gösterdi. Skorlar modelin donanımına da ışık tutuyor.





GFXBench sitesine düşen bilgilere göre Sony E6553 kod adındaki cihaz, donanım özellikleri itibari ile muhtemel bir Xperia Z4 modeline işaret ediyor. Ayrıca önceki iddialarla da uyuşuyor.





Testlerde modelin 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti taşıyacağı görülüyor. Ayrıca ekran boyutu 5.1 inç ve çözünürlük de Full HD. Bugüne kadar modelin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran ile geleceğine inanılıyordu. Ancak bu kombinasyon tahmin edilmiyordu. Aynı Xperia Z3 Compact modelinde olduğu gibi Xperia Z4 de performans canavarı olmaya aday gibi görünüyor.





Modelde bunun dışında 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alacak.





Xperia Z4 ile ilgili henüz bir lansman tarihi de netleşmediği için bizi neyin beklediği konusunda tam bir belirsizlik hakim. Bazı kaynaklar lansmanın Eylül ayındaki IFA 2015 fuarına kadar sarkabileceğini düşünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-benchmark-run-spills-the-beans-5.1-display-Snapdragon-810-and-20MP-camera_id67737