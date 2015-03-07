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Sony Xperia Z4 su geçirmezlik ve microSD yuvasından vazgeçebilir

4 yıl
8,5b
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 su geçirmezlik ve microSD yuvasından vazgeçebilir
Bir dönem amiral gemi akıllı telefonlarda microSD yuvasının trend haline geldiğini görmeye başlamıştık. Ancak bu yıl üreticiler yavaş yavaş microSD modüllerinden vazgeçmeye başladı. Samsung'dan sonra Sony'nin de benzer bir karar aldığı belirtiliyor.
İnternete sızan yeni kasa görsellerine göre Xperia Z4 modeli yaklaşık olarak 6.3mm kalınlığında olacak ve amiral gemi modelleri arasında en incelerinden biri olmayı başaracak. Ancak Sony bu başarı karşılığında bazı şeyleri de feda ediyor.
Bunlardan ilki su geçirmezlik özelliği. Görselde microUSB portunun alt kısma alınması ve açık bir şekilde tutulması buna delil sayılıyor. Xperia Z serisi ile adeta bütünleşen su geçirmezlik özelliğinin Xperia Z4'te kaldırılması büyük yankı uyandıracaktır. Muhtemelen Sony bu özelliği biraz daha orta seviyeye kaydırmak istiyor olabilir. Ancak firmanın su geçirmez modellerinde artık microUSB portlarını açık şekilde tasarladığı da biliniyor.
Diğer bir kesinti ise microSD kart yuvasına yapılmış. Görselde microSD için herhangi bir girinti görülmüyor. Ayrıca mikrofon da kulaklık girişinin ters tarafına konumlanmış. MicroSD desteğinin kaldırılmasıyla Xperia Z4 modelinde en düşük kapasitenin 32GB olarak revize edileceği tahmin ediliyor.
Bunlar şimdilik doğrulanmış bilgiler değil ancak görsellerin gerçeğe yakın olması ihtimali yüksek. Bununla birlikte Xperia Z4 lansmanına kadar herhangi bir bilgiye kesin deme imkanımız bulunmuyor.


Sony Xperia Z4 su geçirmezlik ve microSD yuvasından vazgeçebilir


http://www.phonearena.com/news/Leaked-Sony-Xperia-Z4-chassis-suggests-an-even-thinner-device-without-waterproofing-and-microSD-slot_id66904 Yorum Yaz
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aybey 4 yıl en beğenilen
Haber neredeyse eskidi Cuma günü sabahtan beri yurt dışı tüm sitelerde görüntüler yayımlandı.

Su geçirmezlikle ilgili iddialı hipotezi sadece sizden okudum ve kaynağınızı merak ettim.
Sizden önce bu haberi yayımlayan tüm yurt içi ve dışı siteler usb'nin aynı Z4 Tablet ve M4 Aqua da ki gibi
açık bırakıldığını ve bunun su geçirmezliği engellemediğini yazmışlar.

M4 Aqua ve Z4 Tabletin usblerinin açıkta olduğunu ve su geçirmez olduğunu da bildiğinizi düşünüyorum.

İddianızı temellendirirseniz, biz okuyucularınızı da aydınlatmış olursunuz.
Haber neredeyse eskidi Cuma günü sabahtan beri yurt dışı tüm sitelerde görüntüler yayımlandı.Su geçirmezlikle ilgili iddialı hipotezi sadece sizden ...
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gently weeps 4 yıl
Hayatımda okudugum en sacma haber
Ekremcim abicim 5 tane fotoğraf var microsd ve simkart aynı ksımda kapalı şekilde duruyor ve daha uzunca tabi sen bakmamışsındır biz baktık yorumları okuduk xperiablog a bakarsan görürsün belki
Hayatımda okudugum en sacma haberEkremcim abicim 5 tane fotoğraf var microsd ve simkart aynı ksımda kapalı şekilde duruyor ve daha uzunca tabi sen bakmam...
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norton772 4 yıl
Usb portunun su geçirmeden açık kalabileceği bir teknoloji kullanacak sony diye bir haber çıkmıştı. Sanırım o haberi okumadan atladılar balıklama habere!
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Genuine Leather 4 yıl
Teknolojiyi ilerletip kapaksız su geçirmez modelleri sunulacak herhalde.
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doctor_bey 4 yıl Genuine Leather
Genuine Leather
Teknolojiyi ilerletip kapaksız su geçirmez modelleri sunulacak herhalde.

umarım öyle olur, öyle olursa müthiş olur

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DH Misafiri 4 yıl
microSD kart slotunu kaldirmalari iyi olmaz. Boyle bir telefon alacak olsam 128gb microSD takip keyfini surmek isterim. Bir zaman sonra video ve fotograflari depolamak sorun olacaktir. Hele buluta upload yapmanin imkansiz oldugu Turkiye'de kart destegi olmayan telefon tercih edilmemelidir bence.
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nevrans 4 yıl
Gecenlerde izmir cankayada servise gittim herkesin elinde samsung servise getirmişler iyiki samsung almadım dedim.
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Mr xXx 4 yıl
su geçirmezlikten bende madur oldum fakat sd kart girişi kalkarsa albenisi azalır
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Lion_Army 4 yıl
Sd kart tamam ama su geçirmezlik özelliği yine büyük ihtimal olur...
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freedom007 4 yıl
bence su gecirmezlik konusundan vazgecmezler bence buda yalan haber hani herkes sony xperiasatılacak diyorduya yalan haber oldugu 3 sonra ortaya çıktı ve konuya gelecek olursak z4 den beklentim büyük şu an sony kulaniyorum 2 sene oldu ala taş gibi ve belki 20 kerede düşürdum bu sektorde sağlamlık olarak sonyden başka tanimam
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Roark 4 yıl
htc'de yokken bunlarda vardı, bunlarda yokken htc'de var. ne ilginç şey şu teknoloji.
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haberelectro 4 yıl
Bu genel mudur su gecirmezlige vurgu yapmiyomuydu surekli? Kasadaki fazlaliklari yontsunlar yeter.
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Fischmann 4 yıl
Yazmıyayım diyorum ama yazıcam. Hayatımda bu kadar saçma ve baştan savma bi haber okumadım.
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ANIL007 4 yıl
su geçirmzliği kaldırmazlar bununla öne çıkmış bi modelde bundan taviz vermezler. iphonun yeni modellerde touch id'yi kaldırması gibi bi şey olur. kaldı ki micro usb yuvası açık hale getirilip micro sd kaldırılırsa su geçirme özelliğinden taviz vermesini gerektirecek bir şey kalmayacak zira 3.5 mm kulaklık portu halihazırda açık.
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bullx 4 yıl
ben kendi yorumumu söyleyeyim. geçen senede z3c çıkacak edecek iyi güzel tamam dedik. telefon geldi 8.6 mm kalınlıkla. mm mm saymıyorumda eline alıyorsun kalın geliyor
gene kalın bir cihaz gelirse içine nükleer çekirdek bile koysalar benim umrumda olmaz...
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bullx 4 yıl
ben kendi yorumumu söyleyeyim. geçen senede z3c çıkacak edecek iyi güzel tamam dedik. telefon geldi 8.6 mm kalınlıkla. mm mm saymıyorumda eline alıyorsun kalın geliyor
gene kalın bir cihaz gelirse içine nükleer çekirdek bile koysalar benim umrumda olmaz...
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