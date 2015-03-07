Sony Xperia Z4 su geçirmezlik ve microSD yuvasından vazgeçebilir

Bir dönem amiral gemi akıllı telefonlarda microSD yuvasının trend haline geldiğini görmeye başlamıştık. Ancak bu yıl üreticiler yavaş yavaş microSD modüllerinden vazgeçmeye başladı. Samsung'dan sonra Sony'nin de benzer bir karar aldığı belirtiliyor.

İnternete sızan yeni kasa görsellerine göre Xperia Z4 modeli yaklaşık olarak 6.3mm kalınlığında olacak ve amiral gemi modelleri arasında en incelerinden biri olmayı başaracak. Ancak Sony bu başarı karşılığında bazı şeyleri de feda ediyor.

Bunlardan ilki su geçirmezlik özelliği. Görselde microUSB portunun alt kısma alınması ve açık bir şekilde tutulması buna delil sayılıyor. Xperia Z serisi ile adeta bütünleşen su geçirmezlik özelliğinin Xperia Z4'te kaldırılması büyük yankı uyandıracaktır. Muhtemelen Sony bu özelliği biraz daha orta seviyeye kaydırmak istiyor olabilir. Ancak firmanın su geçirmez modellerinde artık microUSB portlarını açık şekilde tasarladığı da biliniyor.

Diğer bir kesinti ise microSD kart yuvasına yapılmış. Görselde microSD için herhangi bir girinti görülmüyor. Ayrıca mikrofon da kulaklık girişinin ters tarafına konumlanmış. MicroSD desteğinin kaldırılmasıyla Xperia Z4 modelinde en düşük kapasitenin 32GB olarak revize edileceği tahmin ediliyor.

Bunlar şimdilik doğrulanmış bilgiler değil ancak görsellerin gerçeğe yakın olması ihtimali yüksek. Bununla birlikte Xperia Z4 lansmanına kadar herhangi bir bilgiye kesin deme imkanımız bulunmuyor.













http://www.phonearena.com/news/Leaked-Sony-Xperia-Z4-chassis-suggests-an-even-thinner-device-without-waterproofing-and-microSD-slot_id66904