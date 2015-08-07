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Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact görselleri gelmeye devam ediyor

3 yıl
11,4b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact görselleri gelmeye devam ediyor

Sony'nin geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve parmak izi okuyucusu ile ilgili rehber bilgileri ekranında gösteren iki cihazına ait görsellerin Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact modellerine ait olduğu iddia edilmişti. Şimdi görselleri destekleyen yeni bilgiler ortaya çıktı.

Modellere ait olduğu ileri sürülen iki yeni görsel, cihazların kenar ve alt kısımlarına ayrıntılı bir bakış atıyor. Sony Xperia Z5 serisinde göze çarpan değişiklik OmniBalance tasarım dilinin vazgeçilmezi olan yuvarlak metal güç tuşunun yerini uzun ve parmak izi okuyucu entegreli yeni bir tuşa bırakmış olması. 

Genelde akıllı telefonlarda parmak izi okuyucular ön kısımda veya arka kısımda yer alıyor. Ancak Sony yan kısma parmak izi okuyucu entegre ederek bir ilke imza atıyor. Tabii bu okuyucunun ne kadar akıcı ve performanslı çalıştığı da önemli olacak. 

Diğer bir dikkat çeken konu ise Xperia Z5 modelinde yer alan ikinci bir bağlantı yuvası. USB Type-C olduğu tahmin edilen bu yuva ile cihazda iki bağlantı girişi olmuş oluyor. Ancak bunlar prototip cihazlar olduğu için nihai sürümde tek giriş göreceğiz. Bunun microUSB olacağını belirtenler ağırlıkta.

Sony'nin IFA 2015 fuarında tanıtacağı tahmin edilen Xperia Z5 serisinde Qualcomm'un takvimi yetişmediği için Snapdragon 810 yongaseti kullanılacak. 3GB RAM olacağı iddia edilen seride Xperia Z5 modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Xperia Z5 Compact modelinde ise Full HD çözünürlükte ekran yer alacak.  
Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact görselleri gelmeye devam ediyor
 

http://www.talkandroid.com/259962-confirmed-pictures-of-the-xperia-z5-and-z5-compact Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 3 yıl en beğenilen
Seveninden çok sevmeyeni olmasına rağmen kabul etmek lazım ki Sony mühendislik anlamda rakipleri arasında tepede yer alacak bir firma.
Sorun pazarlama departmanında. Samsung ya da Aplle pazarlama departmanına Sony ürünlerini ver piyasayı yıkar ama Sony bir türlü o patlamayı yapamıyor.
Algı günümüzde Apple ve Samsung tarafında. Popülarite onlara kaymış.
Adamlar çamaşır makinesini bile Samsung alıyor. Yav diyorsun Bosh, Lg, Elektrolux var samsung rakip olamaz bunlara. Ama yok bir kere o marka algısı oluşmuş ne yapsa satar.
Sony z3-z4 ( z3+ )-z5 diye takvim yapar " her ay yeni telefon çıkartıyor " olur. Samsung s6 edge-s6 edge + der " ooooooo süper telefon " olur.
Sebep tamamen algı.
Seveninden çok sevmeyeni olmasına rağmen kabul etmek lazım ki Sony mühendislik anlamda rakipleri arasında tepede yer alacak bir firma.Sorun pazarlama depar...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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toysican 3 yıl
tasrımlar ilgi çekici görünüyor.
parmak izini koydukları yer, zekice bir davranış.
mühendislik anladımda hep ilerdeler, fiyat konusunda ve kamera konusunda da keşke
hep ilerde olsalar.
tasrımlar ilgi çekici görünüyor.parmak izini koydukları yer, zekice bir davranış.mühendislik anladımda hep ilerdeler, fiyat konusunda ve kamera konusund...
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl ekrem71
2. bağlantı yuvası filan yok orası bileklik bağlamak için yapılmış boşluk.
2 Yanıt Yanıtla +8
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Black-Viper 3 yıl
Ne zaman helir tahmini ifa idi sanirim sony nin tanitimi o ne zaman bilgisi olan var mi ?
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kırmızı panda 3 yıl
Genel görüntüsü pek değişmese de şık duruyor cihazlar.
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3yuq 3 yıl
Sony nokianın eski politikasını uyguluyor aynı telefonu evir çevir sat
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yosunkaya 3 yıl
Yok yok bu senenin telefonu kesinlikle S6 edge dir. diğer markaların tasarımları şimdilik tırt bence.
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SaFaKTR3 3 yıl
6 ayda bir telefon çıkardığı sürece, Sony kendi ayağına sıkmış olur.
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yabanci_ch 3 yıl
Z3 compactın kalınlığı 8.6mm idi.Resimlere bakarsak ya aynı yada daha kalın olacak gibi z5c,ama şuda var z5 çok ince olmuştur da yanında kalın görünmüştür gözümüze
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iztcick 3 yıl
Sonny gene başladı 1 yılda 2 telefon sığdırmaya ...
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ilberto35 3 yıl
Telefonu bende kalın bulanlardanım. Sanırım ekran çözünürlüğü dolayısı ile samsung gibi telefonun pilinin küçültmek yerine belli bir felsefeleri olduğundan pil kapasitesini artırdılar. Kapasite artınca alan da genişledi. Tek açıklaması bu olabilir bana göre.
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zingfth 3 yıl
DH Misafiri
Hep aynı telefon çevirip çevirip satıyorlar. Müşteriyi aptal yerine koyuyorlar. Şu telefonu sürekli kullanacaksın deyip bedava verseler yeminle almam. Takoz resmen. Isınma sorunu var donuyor takılıyor. Piyasanın en adi telefonu bence

sen alma zaten.Farkımız olsun !
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zingfth 3 yıl
scutigera coleoptrata
sürekli zarar ettikleri halde devamlı aynı telefonu piyasaya sürmelerini anlamaymıyorum

para var para.. Sony batar mı bee.
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scutigera coleoptrata 3 yıl
sürekli zarar ettikleri halde devamlı aynı telefonu piyasaya sürmelerini anlamaymıyorum
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xeyalbeylerov 3 yıl
Tasarim olarak güzel
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