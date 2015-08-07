Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact görselleri gelmeye devam ediyor

Sony'nin geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve parmak izi okuyucusu ile ilgili rehber bilgileri ekranında gösteren iki cihazına ait görsellerin Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact modellerine ait olduğu iddia edilmişti. Şimdi görselleri destekleyen yeni bilgiler ortaya çıktı.





Modellere ait olduğu ileri sürülen iki yeni görsel, cihazların kenar ve alt kısımlarına ayrıntılı bir bakış atıyor. Sony Xperia Z5 serisinde göze çarpan değişiklik OmniBalance tasarım dilinin vazgeçilmezi olan yuvarlak metal güç tuşunun yerini uzun ve parmak izi okuyucu entegreli yeni bir tuşa bırakmış olması.





Genelde akıllı telefonlarda parmak izi okuyucular ön kısımda veya arka kısımda yer alıyor. Ancak Sony yan kısma parmak izi okuyucu entegre ederek bir ilke imza atıyor. Tabii bu okuyucunun ne kadar akıcı ve performanslı çalıştığı da önemli olacak.





Diğer bir dikkat çeken konu ise Xperia Z5 modelinde yer alan ikinci bir bağlantı yuvası. USB Type-C olduğu tahmin edilen bu yuva ile cihazda iki bağlantı girişi olmuş oluyor. Ancak bunlar prototip cihazlar olduğu için nihai sürümde tek giriş göreceğiz. Bunun microUSB olacağını belirtenler ağırlıkta.





Sony'nin IFA 2015 fuarında tanıtacağı tahmin edilen Xperia Z5 serisinde Qualcomm'un takvimi yetişmediği için Snapdragon 810 yongaseti kullanılacak. 3GB RAM olacağı iddia edilen seride Xperia Z5 modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Xperia Z5 Compact modelinde ise Full HD çözünürlükte ekran yer alacak.

http://www.talkandroid.com/259962-confirmed-pictures-of-the-xperia-z5-and-z5-compact