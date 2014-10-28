Sony, Xperia cihazları için Dubai'de su altı mağazası kuruyor





Su geçirmezlik özelliğini geçen yıldan bu yana Xperia ailesi için en önemli stratejilerden birisi haline getiren Sony, önümüzdeki dönemde orta seviyede de daha fazla su geçirmez modeller sunmayı planlıyor. Firma bu stratejiye ne kadar sahip çıktığını göstermek adına bir su altı mağazası açacak.





Dubai'den gelen bilgilere göre Xperia Aquatech Store adındaki mağaza konsepti, Xperia cihazlarının su geçirmezlik özelliğini ziyaretçilerin bizzat su altında deneyimlemesini sağlayacak.





Mağaza suyun yaklaşık 4 metre altında yer alacak ve müşteriler mağazaya dalgıçlar eşliğinde götürülecek. Sony yeni mağaza konseptinin müşterilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağını belirtiyor. Mağazanın Dubai'de nerede ve ne zaman açılacağına dair kesin bir bilgi yok.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/sonys-underwater-store-in-dubai-will-showcase-water-resistant-xperia-products/?utm_source=mobilerepublic