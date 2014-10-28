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Sony, Xperia cihazları için Dubai'de su altı mağazası kuruyor

4 yıl
1,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Xperia cihazları için Dubai'de su altı mağazası kuruyor

Su geçirmezlik özelliğini geçen yıldan bu yana Xperia ailesi için en önemli stratejilerden birisi haline getiren Sony, önümüzdeki dönemde orta seviyede de daha fazla su geçirmez modeller sunmayı planlıyor. Firma bu stratejiye ne kadar sahip çıktığını göstermek adına bir su altı mağazası açacak. 

Dubai'den gelen bilgilere göre Xperia Aquatech Store adındaki mağaza konsepti, Xperia cihazlarının su geçirmezlik özelliğini ziyaretçilerin bizzat su altında deneyimlemesini sağlayacak. 

Mağaza suyun yaklaşık 4 metre altında yer alacak ve müşteriler mağazaya dalgıçlar eşliğinde götürülecek. Sony yeni mağaza konseptinin müşterilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağını belirtiyor. Mağazanın Dubai'de nerede ve ne zaman açılacağına dair kesin bir bilgi yok. 


Kaynak:http://www.ubergizmo.com/2014/10/sonys-underwater-store-in-dubai-will-showcase-water-resistant-xperia-products/?utm_source=mobilerepublic
http://www.ubergizmo.com/2014/10/sonys-underwater-store-in-dubai-will-showcase-water-resistant-xperia-products/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ø 4 yıl
Sony baktı batı kül yutmuyor o tarafa dikti gözünü.

Ayrıyetten su kaçıran Sony'ler servise gittiğinde destek görmüyor.

Su sıçramaları ve yağmurda olabilecek ıslanmalara karşı korur diyebiliriz ama kimse o telefonları suya sokmak gibi bir risk almasın.
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berkanenes 4 yıl
BENDE SONY XPERIA Z2 siyah CIHAZIMI ALDIM PAZARTESI GELICEK BAKALIM HAYIRLISI
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K1Z1LEJDER 4 yıl
Merhaba arkadaşlar, bu nedir yahu dedirtti bana bu haber, yanlış anlaşılmasın sakın hani su altı satış mağazası diyorlar ya, gelip o mağazayı Türkiye de neden açmıyorlar, bilinen üzerine en çok şikayet su ile ilgili olaraktan tabii ki bizim güzel ülkemizde var. Bunu fırsat bilip kanıtlamaları gerekirken bakıyorum da Dubai gibi parasının hesabını bilmeyenlerin ülkesinde yapıyorlar bu mağazayı... Ama doğrudur burada açamazlar zira satacakları telefonların kalitesi daha doğrusu düşük kaliteli telefonları ülkemize getirdikleri ortaya çıkacağı için o mağaza burada açılmaz, artı açarlarsa bile o açtıkları mağazanın masrafını da bizden çıkartırlar kesin bunu biliyorum... Neyse fazla uzatmak istemiyorum az çok okumaya çalıştım bu haber ile ilgili yazdıklarınızı ve bende bir su mağduru olarak kişisel düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim... Konu konuyu açar derler ya, Türkiye nin her ilinde bildiğim kadarıyla Sony servisleri var ama bunlara telefonlara bakma yetkisi verilmiyor, neden acaba... Şimdi telefon bozulan bir bursa ikametli kullanıcısı olarak telefonumu il dışına servise göndermek zorundayım, bu da telefonumun ne şartlar altında nelere maruz bırakıldığını bilememe durumunu ortaya çıkartıyor. Bursada Sony servisinde yetki olsaydı örneğin hangi testlerin yapıldığını hangilerinin yapılmadığını görebilirdik, ama istenbul ankara herkes oralara gidemiyor, ne yapacağız adamların insafına kalıyoruz, ve de kullanıcı hatası diye bir şey olamaz demiyecem ama telefonumun servis dönüşü yapılan açıklaması da şunları içeriyordu "sıvı temaslı arızalarda kullanıcı hatası şüphesizdir" yani onlar kuzu biz kurt onların cihazları kusursuz millet kusurlu.... Kusursuz muş hadi oradan insanlara suya dayanıklı deyipte sonradan şu kapalı olacaktı bu kapalı olacaktı yok bu su olur bu su olmaz diye bir şey olmaz arkadaşlar. Suya dayanıklı deyip sonradan kullanıcıya sorumluluk yüklersen bu suya dayanıklı değildir, yine kullanıcının telefonu kollamasıdır, hani müşterilerin su ile derdi olmayacaktı ne oldu daha telefon kendini koruyamıyor oldu güzel türkiyemde, şansa bağlı olarak suya dayanıyor bir çok kişinin telefonu... Yok sıkıntılı seri gelmiş bilmem ne e gönderme arkadaşım defolu mallarını ülkeme, sokma bizi bukadar sıkıntıya... Neyse kusura bakmayın arkadaşlarım aklımdan geçenleri paylaşmak istedim sadece, sürç-i lisan ettiysem affola. Saygılarımla...
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hakkı bluetooth 4 yıl
Türkiye daha su olayını çözemedi
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piceapungens 4 yıl
Tuğrul abi mail attım Sonye sana özel su altı 'MAĞARASI' açacaklar.
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antonidas 4 yıl
sevgili sony
cep telefonunda su geçirmezliğin çok da önemli bir özellik olmadığını ne zaman anlayacaksın acaba.
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V4LKyR 4 yıl
Evet işte o adam benim. Her gün olmasa da, haftada 1-2 kere Sony Xperia™ Z2 telefonumu sabunla iyice yıkar, durular ve sonra kurularım.
Bu işlem, telefonun üzerindeki bakterileri öldürüyor.
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nobu 4 yıl
ilginç bir mağaza olacağı kesin ama ona harcayacağın parayla daha farklı şeyler yapsan fiyatları ucuzlatmak gibi
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Teknode 4 yıl nobu
nobu
ilginç bir mağaza olacağı kesin ama ona harcayacağın parayla daha farklı şeyler yapsan fiyatları ucuzlatmak gibi

Fiyatların yüksek olması vergilerden kaynaklanıyor. Yoksa onlarda bilir z3 ü 1500 liradan compact ı 1200 liradan satmayı.
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starlords 4 yıl
sony artık işi iyice fanteziye döktü :(
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darkdiva 4 yıl
Sony bu su geçirmezlik muhabbetini abartmaya başladı bence. Tamam, telefon bir dereceye kadar suya dayanıklı olsun yeter. Reklamı direkt bunun üzerine yoğunlaştırmak nedir? Senelerdir suya dayanıklı telefon üretiyorsun, hani ne kadar sattın, hiç mi oturup düşünmüyorlar acaba?
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BekirTemel 4 yıl
Ülkemizde su geçirdiği için garanti dışı kalan bir çok örnek var,acaba garanti sağlayıcılar müşteriyi mağdur mu ediyor diye düşündürüyor.
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le_vlo 4 yıl BekirTemel
BekirTemel

Ülkemizde su geçirdiği için garanti dışı kalan bir çok örnek var,acaba garanti sağlayıcılar müşteriyi mağdur mu ediyor diye düşündürüyor.


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