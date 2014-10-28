Sony, Xperia cihazları için Dubai'de su altı mağazası kuruyor

Haber Editörü
Su geçirmezlik özelliğini geçen yıldan bu yana Xperia ailesi için en önemli stratejilerden birisi haline getiren Sony, önümüzdeki dönemde orta seviyede de daha fazla su geçirmez modeller sunmayı planlıyor. Firma bu stratejiye ne kadar sahip çıktığını göstermek adına bir su altı mağazası açacak.
Dubai'den gelen bilgilere göre Xperia Aquatech Store adındaki mağaza konsepti, Xperia cihazlarının su geçirmezlik özelliğini ziyaretçilerin bizzat su altında deneyimlemesini sağlayacak.
Mağaza suyun yaklaşık 4 metre altında yer alacak ve müşteriler mağazaya dalgıçlar eşliğinde götürülecek. Sony yeni mağaza konseptinin müşterilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağını belirtiyor. Mağazanın Dubai'de nerede ve ne zaman açılacağına dair kesin bir bilgi yok.
Kaynak:http://www.ubergizmo.com/2014/10/sonys-underwater-store-in-dubai-will-showcase-water-resistant-xperia-products/?utm_source=mobilerepublic
http://www.ubergizmo.com/2014/10/sonys-underwater-store-in-dubai-will-showcase-water-resistant-xperia-products/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıyetten su kaçıran Sony'ler servise gittiğinde destek görmüyor.
Su sıçramaları ve yağmurda olabilecek ıslanmalara karşı korur diyebiliriz ama kimse o telefonları suya sokmak gibi bir risk almasın.
cep telefonunda su geçirmezliğin çok da önemli bir özellik olmadığını ne zaman anlayacaksın acaba.
Bu işlem, telefonun üzerindeki bakterileri öldürüyor.
Fiyatların yüksek olması vergilerden kaynaklanıyor. Yoksa onlarda bilir z3 ü 1500 liradan compact ı 1200 liradan satmayı.
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