Sony Xperia cihazları yakında Dualshock 4 desteğine kavuşabilir

Haber Editörü
Sony bir süredir bilindiği üzere piyasaya sürdüğü bazı Xperia modellerini Playstation sertifikası ile sertifikalandırıyor. Ve bu sertifikaya sahip modeller Playstation 3'ün kontrolcüsü Dualshock 3'ü resmi olarak destekliyor. Ancak Playstation 4 ile gelen Dualshock 4 için hali hazırda bilinen bir cihaz desteği mevcut değil.
Sony Mobile Orta Doğu resmi Twitter hesabından yayınlanan en son görsele göre bazı Xperia modellerinin Dualshock 4 desteğine kavuşması an meselesi. Xperia T2 Dual ile ilgili atılan bir reklam tweetinin altında yer alan görselde Xperia T2 Dual üzerinde Dualshock 4 bağlı bir şekilde Real Racing oyununun oynandığı görülüyor.
Reklam görsellerinde de yer almaya başladığına göre yayınlanacak bir güncelleme ile seçilmiş Xperia modellerine Dualshock 4 desteği kazandırılması an meselesi olabilir. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeleri ilerleyen günlerde sitemizde bulabileceksiniz.
http://www.xperiablog.net/2014/05/11/will-we-soon-see-dualshock-4-controller-support-for-xperia-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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