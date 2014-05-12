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Sony Xperia cihazları yakında Dualshock 4 desteğine kavuşabilir

Sony Mobile Orta Doğu resmi twitter hesabından yayınlanan en son görsele göre bazı Xperia modellerinin Dualshock 4 desteğine kavuşması an meselesi
5 yıl
427
2
170
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony Xperia cihazları yakında Dualshock 4 desteğine kavuşabilir
Sony bir süredir bilindiği üzere piyasaya sürdüğü bazı Xperia modellerini Playstation sertifikası ile sertifikalandırıyor. Ve bu sertifikaya sahip modeller Playstation 3'ün kontrolcüsü Dualshock 3'ü resmi olarak destekliyor. Ancak Playstation 4 ile gelen Dualshock 4 için hali hazırda bilinen bir cihaz desteği mevcut değil.
Sony Mobile Orta Doğu resmi Twitter hesabından yayınlanan en son görsele göre bazı Xperia modellerinin Dualshock 4 desteğine kavuşması an meselesi. Xperia T2 Dual ile ilgili atılan bir reklam tweetinin altında yer alan görselde Xperia T2 Dual üzerinde Dualshock 4 bağlı bir şekilde Real Racing oyununun oynandığı görülüyor.
Reklam görsellerinde de yer almaya başladığına göre yayınlanacak bir güncelleme ile seçilmiş Xperia modellerine Dualshock 4 desteği kazandırılması an meselesi olabilir. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeleri ilerleyen günlerde sitemizde bulabileceksiniz.

http://www.xperiablog.net/2014/05/11/will-we-soon-see-dualshock-4-controller-support-for-xperia-devices/ Yorum Yaz
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travers 5 yıl en beğenilen
Canını yediğim sony.
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orhanyıldız 5 yıl
Ps3'de kavusmali tam olarak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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-Mudvayne- 5 yıl
haber epic fail olmuş ya adam xperia L de direk bluetooth ile kablo falan olmadan bağlamış neyse bizimde haberimiz oldu


youtube.com/...
haber epic fail olmuş ya adam xperia L de direk bluetooth ile kablo falan olmadan bağlamış neyse bizimde haberimiz olduyoutube.com/...
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2 Avatar Avatar
ulasates 4 yıl
920ye bile rakip telefon yok piyasada kamera olarak. Ne kullanışlılık ne kalite.
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Elsa 4 yıl
Sadece kamerası kötü olup da stabilite ekstra fonksiyon yazılımın fonksiyonelliği en üst seviyede olan kasa kalitesi rakipsiz hoparlörü z2 gibi tırt stereo olmayan ve ön kamerası rakiplerinden çok daha üstün olan (evet ön kamera da önemli malum
) bir cihaz yamulan su alan lensi kayık binbir tane kronik sorunu olan cihazından daha vasat zaten kamera konusunda teknik bilgini de görmüş olduk
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Elsa 4 yıl
Artık her Playstation gordugumde aklıma bu konu geliyor ve gülüyorum, ellerinize sağlık beyler
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Elsa 5 yıl
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BekirTemel 5 yıl
Olması gereken de budur zaten,sony mobilde gücünü diğer cihazlarıyla birlestirebildigi kadar cazip olur.
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Elsa 5 yıl
Haftaya bu konuya yazamayacağınız için size yeter bu kadar, haydi selametle aldınız zaten cevabınızı


Z2 her konuda M8'den ustun gibi yazmışsın M8'in artılarını pas geç

Daha da yazmam bu konuya
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Marquis-de-Sade` 5 yıl Elsa
Dunn

Haftaya bu konuya yazamayacağınız için size yeter bu kadar, haydi selametle aldınız zaten cevabınızı


Z2 her konuda M8'den ustun gibi yazmışsın M8'in artılarını pas geç

Daha da yazmam bu konuya

Aldınız cevabınızı mı
Nasıl bir yüzsüzlük arkadaş
İşlemciyle oyun oynatan sen değil miydin hala aldınız cevabınızı diyor
La git Nokia , HTC konularına adamın asabını bozma


Artısı mı var yazayım bir artısı var o da +100TL
Daha da yazma bu konuya
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Blood Money 5 yıl Elsa
Bende yazmayacam, boş laftan ötesi yok, biz adam gibi tartışalım diyoruz adam telefonunu suya sokup dalga geçtiğini sanıyor.


Yazdık resim yolladık yemiyor yakında ikiside banlanır zaten, biz hakaret etmiyoruz onlar ediyor. Neden? Konuyu hakaret tartışmasına vurup boş tartışma çıkaracak ya.


Sony'yi biliyoruz kıvırmasın biz Z2 Berbat M8'in hiç eksiği yok diye bir şey demedik ama abiler Z2'yi kral ilan ettiler.

Halen bana geç güncelleme almış cihazları anlatıyor.

Yapay renklermiş güzel bahane diyelim S5'in ekranı kötü M8 var.
Zaten ben dedim bunlara bir şeyin önemli olması için Sony'nin kullanması gerekiyor. Note 3 haberlerinde, G2 haberlerinde nasıl çıldırdıklarını biliyoruz.
Ne oldu Z1'in ekranı hani çok iyiydi? Tft ekran manyak bişeydi? Sony gerizekalımı ips'e geçti?(ips'lerinide gördük)

Note 3'deki 1 GB ram çok gereksiz şimdimi gerekli oldu?
G2'nin 3000 MaH pili gereksizdi, Z1'in pili çok yeterliydi.
S5 ve M8 12 AY boyunca amiral gemisi olarak kalacak, Z2 5 ay sonra...



YEAH


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Elsa 5 yıl
Mehmed'in feykiymiş, onda One bende 1020 ve 920 var neyin kafası
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atp96 5 yıl
Vay be dualshock tan nerelere geldik
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Illustrious. 5 yıl
Büyükler ne demiş? Körler sağırlar birbirini ağırlar..

Heyyt be benim koçlarım, zafer çığlıklarıda atarlarmış.. Durun lan şunun şurasında, 2 saat çay içtik, Kara Dayı izledik. Gördüm ki doğrunun karşısına kimsenin TEK çıkmaya cesareti yok.. Hep bir oyun, hep bir oyun..

Siz herkesi kendiniz gibi boş, sabahtan akşama kadar elinden telefon, pc, tablet düşmeyen, hiç kimseye faydası dokunmayan, suyu yemeği önüne gelen mahluklar gibimi görüyorsunuz? Kreş değiştirin falan diyorum da, işin ciddi yanı Allah ailenize sabır versin..

Okuyanlar da taktir edecektir ki, sizler gibi Dünya'ya zarar canlılara haddinden fazla sabır ettim, kulak verdim, vakit öldürdüm..

Birinize yazdığım mesajı salisesinde diğer ikisi yanıtladı, daldan dala semra gibi zırvaladınız..

Tatilde olduğum ve laptobumdan uzak kaldığım için, internet ortamına yeterli hızda ulaşamamak problem..

Buna rağmen arkadışın biri ordan "Z2'nin ekranı berbat hgjllj" tarzında birşey yazdı, ona istinaden çok araştırmadan bir video koyabilme şansına sahip oldum.. Bu videoda Z2 çok ters bir yerde konumlandırılmış olsa dahi oldukça keskin ve kararlı bir görüntü sunuyordu.

Dar açıda S5 ise gerçekten berbat bir performans gösteriyordu..Aynı açıda Z2 koyu bir çimen görüntüsü sunarken, S5'in ekranı bembeyaz olmuştu bile.

Videoyu izleyip rezil olan Samsung fanboyu arkadaş

"Acımaki" edasıyla HTC ile karşılaştır ozaman diyordu.. O an benim gözümde nasıl ezilmiş gözüktü anlatamam..

Sıra geldi fotoğraflara,
HTC'in fotoğraflarının Z2 karşısında ne kadar aciz ve vasat durduğunu artık biliyoruz.. Video konusunda dediğim gibi wife ortamından bir süredir uzak kaldığım için bir değerlendirme yapamayacağım..

Xperia Z2 3GB RAM
One M8 2 GB RAM
Galaxy S5 2 GB RAM

Gelen cevaplar yine belli, bir tane kreşli "Yav 1 GB RAM işte ne olacak" diyordu. Güldük geçtik ona..

Bir diğeri de ne alaka ise konuyu Z1 ve Note 3'e bağladı.. Şu meşhur Alaka-yı Maydanoz sanatı.. Neymiş Note 3 de 3 GB ile gelmiş Z1 ise 2 ile. Tekrar söylüyorum segmentleri, koşulları, firmaların taktiklerini biraz öğren. Cahilsin..

Diğeri tıpayla yatıp, tıpayla kalkıyor.. Varlıkları görünüm olarak bir avantaj, kullanım olarak dej avantaj. Benim için NO PROBLEM.. Git başka kapıda ağla..

Birde bunun bir alerjisi var.. Neyemi? Hah, Suya ve toza karşı. Alerjisi olmayanmı var bu devirde benimde plastiğe var mesela..("za xd")

Ben yağmurda konuşurken, hatta temizlik amaçlı yıkarken sıkıntı yok 20/ de 1 olunca sıkıntı var..Bir kere daha belirtiyorum Xperia Z su almıyor, ilk aldığım 2-3 ay suyun içinden çıkmadı cihaz, şimdileri o zaman ki manyak değilim temizleme amaçlı yıkıyorum, yağmurda selde konuşuyorum.. Sıkıntı..

Gel gelelim Z1 ve Z2 ile su geçirmezliği iyice tecrübe edindi Sony..

Varmak istedikleri mesele Z2'nin büyük bir avantajı olan su geçirmezliğine laf edip, yaşadıkları hazım problemini hafifletebilmek..

Sonra bataryaya laf ettiler koydukları öğreklerin hiç bir geçerliliği yok.. 3200 mahın vermesi gereken performans değil.. Sony Z2'yi yaygın pazara sunduktan sonra netlik kazanacak..

Dünyaya zarar kardeşlerden biri atlamış "Ee 4K diyorsun 4K da ısınıyor diyorum".. Bende sana şöyle ifade edeyim "Seninde nefesin kokuyor ozaman konuşma"..

Isınma..Normal diyemem ama çekim sırasında ısınması yadırganır bir durum değil, zaten bunun sıkıntısını Sony çözdü.. Cihaz sıvı soğutma ile gelecek deniyordu, son durum nedir bilmiyorum.. Bunun Argesini daha önceden yapamayan Sony suçludur..

Tasarım göreceli bir kavram.. Burada ki arkadaşların görecesinde ben S3ler görüyorum.. Durum neyse ki 1'e1.. Haha, feykreşş..

Malzeme kalitesi olarak Sony HTC gibi üretse hayır demem ancak dayanıklı cam + alüminyum çerçeve benim bir numara premium hissiyat adayım olacak..
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AlpKhanate 5 yıl
Lan organize olup 3e1 dalmışsınız adama
Belki bir kısmınız fake her neyse.
Yeter ama konuyu o kadar saptırdınızki amacından 1 2 şey öğreneyim dedim. Alayı kavga. Kavga edenlerinde alayı fanboy istisnasız. Ben 2sinden birini almayı düşünüyorum ama hangisini alırsam alayım öbürünü bu kadar aşağılamam. 2sinin de eleştirdiğim yönleri var ama ayıptır xperia z2 ve htc one m8den bahsediyorum. Samsung leğen tamam ama bu 2si bu kadar da yerden yere vurulmayı haketmiyor. Fanboyluğa gerek yok.

Ayrıca sony ile ilgili bir konuda böyle saçmasapan tartışmalar yapacağınıza gidin özelden yapın.



Konuya esas girme sebebim. Bu özelliği hangi cihazlar destekliyor. Z2 destekliyor mu?
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Elsa 5 yıl Illustrious.
Mesai yeni başladı sabah sabah birde sustu yazmışsınız


Z2'nin her yeri kapaklı olmasına rağmen M8 aynı işlevi gören sertifikayı her tarafı delik olmasına rağmen alıyor, ekstra kapak yok.

340 tane xda z2 kullanıcısı batarya konusunda yalan söylüyorlar zaten

M8'in çerçeveleri Z2 ile eşdeğer


Neyse lafı uzatmadan bizim konunun başından berri yazdıklarımızın özetini geçmişsin, ama yine Z2'yi en iyisi göstererek.

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mehmedaltair 5 yıl Elsa
Dunn
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ee kendisi kaşındı biz z2 kötü demedik ama kendisi sony'ye taptığı için
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