Sony Xperia Ion, ABD pazarına giriş yaptı

Sony Mobile, ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda teknoloji severlerle bir araya getirdiği Xperia Ion'u, ABD'de satışa sundu.



1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformunun, Adreno 220 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Xperia Ion, Android 2.3.7 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 4.55-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Full HD video kaydedebilen 12 megapiksel kamera ve 1900 mAh bataryayla geliyor.



AT&T, Best Buy ve Sony mağazalarındaki yerini alan Xperia Ion için 2 yıllık sözleşme karşılığında 99.99$ fiyat belirlenmiş. Akıllı telefonun Avrupa versiyonunun ise eylül ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.

