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Sony Xperia Ion, ABD pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,9b
1
35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia Ion, ABD pazarına giriş yaptı
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Sony Mobile, ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda teknoloji severlerle bir araya getirdiği Xperia Ion'u, ABD'de satışa sundu.
1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformunun, Adreno 220 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Xperia Ion, Android 2.3.7 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 4.55-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Full HD video kaydedebilen 12 megapiksel kamera ve 1900 mAh bataryayla geliyor.
AT&T, Best Buy ve Sony mağazalarındaki yerini alan Xperia Ion için 2 yıllık sözleşme karşılığında 99.99$ fiyat belirlenmiş. Akıllı telefonun Avrupa versiyonunun ise eylül ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.
Sony Xperia Ion, ABD pazarına giriş yaptı
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JohnLord 7 yıl en beğenilen
ABD de 99 $ 2 yıl kontratla burada 24 ay tahaddüt aylıkta 100 lira para isterler
işte Türkiyedeki kullanıcılara geçirilen telefon vergi kazıkları
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ColDasHeLL 7 yıl
sen gel ülkendeki yerleri sat sonra neden böyle oldu de
900 liralık telefonu 1500 lira almaya mahkum milletiz biz.
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bigbooss 6 yıl
fiyatına göre güzel telefon
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red-fox 6 yıl
gold.com.tr/...
merhaba arkadaşlar iyi fiyata bence ...
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tapuli75 7 yıl
arkadaşlar xperia s modelinin eksikleri nelerdir bilen var mı? piyasada çok tutulmadı sanırım sebebi nedir ?
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DH Misafiri 7 yıl
Telefon fena degil lakin su fiziksel tuslari sony yazisinin iki yanina koyulsaymis daha iyi olurdu sanirim, ekranda fazla yer kapliyor.
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XperiaTM 7 yıl
Bakalım belki zaman içinde değişikliğe gideriz belli mi olur. Modeller artmaya başlıyor yavaş yavaş.
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JoeyBane 7 yıl
Piyasa canlandı. Extreme olmasa da güzel cihaz bence.
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karayulun 7 yıl
Nefer logo yakışmış. Samsung'dan sonra rekabet iyice kızışacağa benziyor.
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murtgage 7 yıl
arkadaşlar ION u aradım sonyi ve sordum dedilerki avrupada türkiyede satılmayacak xperia s çıktı avrupa için dediler Ion modeli sadece amerika ve japonya için üretildi boşuna beklemeyin
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nightsoldier 7 yıl
Acaba dahili hafıza ne kadar? Bir de micro sd destekleyecek mi?
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl nightsoldier
sungur 13
Acaba dahili hafıza ne kadar? Bir de micro sd destekleyecek mi?

16gb ve mıcro sd destekliyor
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xxxx1 7 yıl
bu telefon Avrupaya gelmeyecek!..sadece avrupaya uyarlanmış yeni bir isim altında gelecek,dolaysıyla donanımda mutlaka farklılıklar olacaktır...eski işlemci Andorid 2.3 falan filan diyenlere duyurulur...
haberde ''avrupa versiyonu'' diyor, avrupaya geliş tarihi demiyor...kaldıki Sony bu cihazın sadece Amerika'ya özel olduğunu duyurmuştur.
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cevapveren62 7 yıl
koysana şu modele snapdragon s4 ile andreno 225 peynir ekmek gibi satsın :D
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mavizaman 7 yıl
fiyat farkının ana sebebi kur farkıdır; vergi, kar sonra gelir.
Türk lirasının değerlenmesi şarttır.
öte yandan alet iyi duruyor alınası bir telefon.
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iGroN 7 yıl mavizaman
mavizaman

fiyat farkının ana sebebi kur farkıdır; vergi, kar sonra gelir.
Türk lirasının değerlenmesi şarttır.
öte yandan alet iyi duruyor alınası bir telefon.

HTC One X 550 dolar civarı bir telefon ve Türk parası ile 1000 TL gibi bir fiyata geliyor.
Bu telefonu genelde 1.999 TL gibi fiyatlarla satıyorlar, kur farkından geriye kalan 999 TL 'lik vergi ve kar da yeterince fazla bence.

AT&T
No Commitment price $549.99
2-year contract price $199.99
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