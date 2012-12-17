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Sony Yuga C6603'e ait yeni görüntüler yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony Yuga C6603'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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Daha önce birçok Sony (Ericsson) akıllı telefon modelinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Mobile-review.com'un baş editörü Eldar Murtazin, Japon üreticinin Hayabusa adıyla birçok söylentiye konu olan son amiral gemisinin ardından bu modelin yerini alacak 2013 ürün portföyündeki üst düzey çözümünü de yayınladığı görüntülerle detaylandırdı. Yuga kod adlı ve C6603 model numaralı akıllı telefon, kısa süre önce FCC tarafından resmen onaylanan NTT Docomo sürümü SO-02E ile aynı arka tasarıma sahip.
Japan Display üretimi 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bir panelin eşlik edeceği ileri sürülen Yuga'nın 5 inç büyüklüğündeki Full HD LCD'yle donatıldığını doğrulayan Murtazin, son günlerde ortaya atılan Full HD OLED ekran ve Samsung Exynos 5 Quad çipset iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi. İncelemeleri sırasında Qualcomm'un dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün farkını hissettiren kaliteli bir donanım olduğuna kanaat getiren, ancak kullanım esnasında oluşan ısıdan dem vuran tecrübeli editör, "fırın gibi" benzetmesini kullanarak bu durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Google Nexus 4'te de hissedilen bu sıkıntı, yarı iletken çip üreticilerinin performans yarışında birbirlerine üstünlük kurabilmek adına gerçekleştirdikleri yeniliklerle pasif soğutmaya sahip mobil aygıtlarda bazı problemler oluşturduğunu ispatlıyor. Ancak ürünün bir prototip olduğunu da unutmamak gerekiyor.
2,330 mAh'lik Lityum Polimer pil ve donanımsal HDR destekli, 120FPS video çekimi yapabilen 13MP yeni nesil Sony Exmor RS yığınlı CMOS kamera sensörüne sahip olacak Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu, gün içerisinde yine Eldar Murtazin'in paylaşacağı yeni görüntü ve inceleme detaylarıyla tamamen gözler önüne serilmiş olacak. Yuga C6603'ün yayınlanan ilk fotoğraflarını yazı içerisinde bulabilirsiniz.
Sony Yuga C6603'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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http://www.mobile-review.com/articles/2012/birulki-203.shtml Yorum Yaz
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mipa90 6 yıl
xmor rs + 120 fps gelırse super olur ben 60 fps yi bile agzım acık beklıodum adamlar 120 yapmış uc nokta yani. otur film çek valla...
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se_runtome 6 yıl
incleme yayınlanmış, rusca mobile-review.com/...
xperiablog da resmi adı xperia z olarak resmileşmiş sanırım xperiablog.net/...
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Galaxys7 6 yıl
Eğer tasarım buysa ön üst kısım super olmuş ön üst tarafta ön kamera sony yazısı ve hoparlörün olduğu kısım oldukça kısa tutulmuş diğer telefonlarda bunu göremedik tabi ki 120 fps artık olması gereken bir şey di Telefon üreticileri sadece geciktiriyordu.
Not: Samsung galaxy S 4'te ne yapacak çok merak ediyorum. Özellikle Çinliler Telefonlara Allah ne verdiyse teknoloji olarak koyuyorlar. Samsung'un ben düşük teknolojiyi de koysam alırlar deme lüksü kalmadı. artık Samsung elindeki en son teknolojiyi koymak zorunda kalacak Koymazsa eğer SAmsung galaxy S 4 Herkesin dalga geçtiği bir telefon olur. TAbi Samsung ne yapmak zorunda kalır. Samsung galaxy S 4 plus diye uydurur ama Tabi ki S 4'ü baltalamış olur.
Neyse 2013'te görücez bakalım şimdi ne desek yalan
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DH Misafiri 6 yıl
120 fps?? Aga naptin sen ya?
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Saiki 6 yıl
joyberk
shenjingMerhaba çocuklar, burada sıcak kek gibi satış, kaçırmayın: chinagadgetland.com/...
dostum bunlar hep gümrüğe takılır.

İletişim kurmaya çalıştığın şeyin google çeviri kullanarak forumlara reklam yapmak üzere olan bir reklam botu olduğunun farkındasındır umarım ? :D
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depeche35 6 yıl
Kamera ve ekranı için alabilirim. Batarya bir htc butterfly'a göre bayağı güçlü .
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yumyjikk 6 yıl
bu telefonu almak icin sayısız bahaneler bulabilirim
kamera
ekran
batarya
sony
+kalite
kim ne dersin arayüz begenmeyenler olur,fiyat yüksek olur ama sony baska bisi ;)
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joyberk 6 yıl
shenjing
Merhaba çocuklar, burada sıcak kek gibi satış, kaçırmayın: chinagadgetland.com/...

dostum bunlar hep gümrüğe takılır.
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baro0312 6 yıl
up!
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DH Misafiri 6 yıl
120 fps başka ne istenilebilir ki ... (Kamera adına)
Batarya yetersiz.
Karizma %100
Fırın gibi özelliğini de bir yana bırakırsak fena değil
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Duratec 6 yıl
Sony dakika başı telefon çıkartıyor bıkmadı artık Allahtan bunun isminede Xperia değil de başka bişey koyabilmişler..

En son çıkanlardan ne var aklınıza gelen ? Xperia U , Xperia T , Xperia İon , Xperia S say say bitmiyor hangisi Amiral gemisi o da belli değil..
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Rajeesh 6 yıl
redbloodedman
ben tasarımını beğenmedim çok sıradan. Bir arc (bir alex) değil.

zaten bu deneme tasarımı, bunun üzerine milyon kere makyajlayıp öyle sunucaklar
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