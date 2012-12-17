Sony Yuga C6603'e ait yeni görüntüler yayınlandı

Daha önce birçok Sony (Ericsson) akıllı telefon modelinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Mobile-review.com'un baş editörü Eldar Murtazin, Japon üreticinin Hayabusa adıyla birçok söylentiye konu olan son amiral gemisinin ardından bu modelin yerini alacak 2013 ürün portföyündeki üst düzey çözümünü de yayınladığı görüntülerle detaylandırdı. Yuga kod adlı ve C6603 model numaralı akıllı telefon, kısa süre önce FCC tarafından resmen onaylanan NTT Docomo sürümü SO-02E ile aynı arka tasarıma sahip.

Japan Display üretimi 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bir panelin eşlik edeceği ileri sürülen Yuga'nın 5 inç büyüklüğündeki Full HD LCD'yle donatıldığını doğrulayan Murtazin, son günlerde ortaya atılan Full HD OLED ekran ve Samsung Exynos 5 Quad çipset iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi. İncelemeleri sırasında Qualcomm'un dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün farkını hissettiren kaliteli bir donanım olduğuna kanaat getiren, ancak kullanım esnasında oluşan ısıdan dem vuran tecrübeli editör, "fırın gibi" benzetmesini kullanarak bu durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Google Nexus 4'te de hissedilen bu sıkıntı, yarı iletken çip üreticilerinin performans yarışında birbirlerine üstünlük kurabilmek adına gerçekleştirdikleri yeniliklerle pasif soğutmaya sahip mobil aygıtlarda bazı problemler oluşturduğunu ispatlıyor. Ancak ürünün bir prototip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

2,330 mAh'lik Lityum Polimer pil ve donanımsal HDR destekli, 120FPS video çekimi yapabilen 13MP yeni nesil Sony Exmor RS yığınlı CMOS kamera sensörüne sahip olacak Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu, gün içerisinde yine Eldar Murtazin'in paylaşacağı yeni görüntü ve inceleme detaylarıyla tamamen gözler önüne serilmiş olacak. Yuga C6603'ün yayınlanan ilk fotoğraflarını yazı içerisinde bulabilirsiniz.

http://www.mobile-review.com/articles/2012/birulki-203.shtml