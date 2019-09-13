Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı

Sony Crystal LED adındaki sinema ekranı birden fazla küçük panelden oluşuyor ve 16K çözünürlüğe kadar çıkıyor. Elbette maliyetlerde milyon dolar seviyesine ulaşıyor.
1 sa.
997
33
4
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde sinema ekranlarında modüler tasarım öne çıkmaya başladı. Samsung’un micro-LED panellerinden oluşan Cinema LED ekranına benzer bir şekilde Sony de Crystal LED adında sinema ekranını satışa sundu.

Sony Crystal LED özellikleri ve fiyatı

Cyrstal LED ekranı ilk etapta sinema gösterimlerine yönelik olarak tanıtılmıştı ancak Sony bu sistemin son kullanıcıya da sunulacağını açıkladı. Özel olarak eğitilen ve sertifikalandırılan mağazalar sistemin satışını yapacak. Elbette bu derece pahalı bir sistemi alabilecek kişi sayısı sınırlı olacak.

Ayrıca Bkz. "En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3"

Sony’nin micro-LED panelleri 40cmx45cm ölçülerine sahip ve 360x360 piksel çözünürlük sunuyor. Her piksel için 3 küçük LED ayrılmış. 1000 nit parlaklık değeri, 10-bit gri ton, sRGB yelpazesinin yüzde 140’ı ve 3D desteği ile paneller OLED panellerden daha avantajlı.

Sony bu panellerde farklı konfigürasyonlar sunacak. Örneğin 18 modül ile Full HD panel, 72 modül ile 4K panel, 288 modül ile 8K panel ve 576 modül ile 16K panel elde edilebiliyor. Tüketiciler kendi ölçülerine göre konfigürasyon yapabilecekler.

Panellerin oldukça pahalı olduğunu dile getirmiştik. Tek bir modül 10 bin dolar fiyat etiketine sahip. 4K panel isterseniz 720 bin dolar masraf çıkıyor. 16K çözünürlük ise 5.8 milyon dolar ediyor.

 


https://www.engadget.com/2019/09/13/sony-crystal-cinema-16k-home-theater/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orhanyaltir 23 dk.
Ya işin komik yanı 16k videoyu oynatmak😂😂
Mantıken
4k 24 fps videoyu 35 40 mpbs
8k 24 fps videoyu 80 100 mpbs ile oynatırken 16k için tahmini 200 mpbs hız gerekir en az yani bunu kaldıracak İnterneti bulsanız da en az 12 tread işlemci gerekir diye düşünüyorum oda sürekli tam güçte çalışır
Çok uçuk bişey
Ama esas ilgimi çeken 16k videoyu randerlayan pc.. Kaç gün sürmüştür Allah bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
System Lord 58 dk.
999999 K oluyor mu kaç para acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 1 sa.
Oturma odasına düşünüyorumda 32k.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 1 sa.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 14 dk. Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı Sonraki Dünyanın ilk doldurulabilir lazer yazıcısı HP’den geldi 3 sa. Sony'den PS Plus üyelerine özel 'Platin Weekend' indirimleri 3 sa. Headshot ister miyiz? "Corsair Nightsword RGB incelemesi" 5 sa. Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon 5 sa. Çevre Koruma Örgütü, 2035 yılıyla birlikte hayvan deneylerine son veriyor 6 sa. MIT araştırmacıları, dünyanın en siyah maddesini üretti 7 sa. 4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı 8 sa. FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık 9 sa. En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3 10 sa. MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor 10 sa. Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz 11 sa. Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı 11 sa. Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen" 12 sa. Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor 13 sa. Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı 22 sa. Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor 23 sa. Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu 23 sa. Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak 1 gün Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek 1 gün Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, ...
DonanımHaber
iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arka...
DonanımHaber
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Realme 3 Pro Ana Konu ( SATIŞA ÇIKTI )
DH Forum
Kız kuzenim bize misafire geldi > SS'li <
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim