Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı

Son dönemde sinema ekranlarında modüler tasarım öne çıkmaya başladı. Samsung’un micro-LED panellerinden oluşan Cinema LED ekranına benzer bir şekilde Sony de Crystal LED adında sinema ekranını satışa sundu.

Sony Crystal LED özellikleri ve fiyatı

Cyrstal LED ekranı ilk etapta sinema gösterimlerine yönelik olarak tanıtılmıştı ancak Sony bu sistemin son kullanıcıya da sunulacağını açıkladı. Özel olarak eğitilen ve sertifikalandırılan mağazalar sistemin satışını yapacak. Elbette bu derece pahalı bir sistemi alabilecek kişi sayısı sınırlı olacak.

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Sony’nin micro-LED panelleri 40cmx45cm ölçülerine sahip ve 360x360 piksel çözünürlük sunuyor. Her piksel için 3 küçük LED ayrılmış. 1000 nit parlaklık değeri, 10-bit gri ton, sRGB yelpazesinin yüzde 140’ı ve 3D desteği ile paneller OLED panellerden daha avantajlı.

Sony bu panellerde farklı konfigürasyonlar sunacak. Örneğin 18 modül ile Full HD panel, 72 modül ile 4K panel, 288 modül ile 8K panel ve 576 modül ile 16K panel elde edilebiliyor. Tüketiciler kendi ölçülerine göre konfigürasyon yapabilecekler.

Panellerin oldukça pahalı olduğunu dile getirmiştik. Tek bir modül 10 bin dolar fiyat etiketine sahip. 4K panel isterseniz 720 bin dolar masraf çıkıyor. 16K çözünürlük ise 5.8 milyon dolar ediyor.