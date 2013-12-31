Sony, gelecek yıl için iki amiral gemi modeli hazırlıyor









Bu yıla Xperia Z amiral gemi akıllı telefonu ile başlayan Sony, Xperia Z Ultra ile devam etmiş ve Xperia Z1 amiral gemi modeli ile yılı tamamlamıştı. Firmanın gelecek yıl için de iki amiral gemi modeli hazırladığı aktarılıyor.





Asya kaynaklı yeni bilgilere göre Sony, Sirius ve Canopus kod adlı iki amiral gemi modeli akıllı telefonunun hazırlıklarına devam ediyor. Sirius kod adlı modelin haftaya CES 2014 fuarında tanıtılması beklenirken, Canopus ise Mayıs ayında tanıtılacak.





Sony son iki yıldır CES fuarlarında bir amiral gemi modeli tanıtmayı gelenek haline getirdi. Bu bakımdan gelecek CES fuarında da bir amiral gemi modeli lansmanı yapılması bekleniyor.





Sirius modeli daha önce de gündeme gelen 5.2 inçlik Xperia Z2 akıllı telefonunu tanımlıyor olabilir. Zira Sirius modelinin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyacağı belirtiliyor.





Canopus ise 5 inçlik bir model. Snapdragon 800 veya Snapdragon 805 yongaseti taşıyacağı tahmin edilen cihazın sadece WiFi versiyonu olacağını aktaran kaynaklar mevcut. Bu bakımdan akıllı telefon olup olmadığı konusunda tereddütler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Report-Sony-has-a-pair-of-flagship-smartphones-coming-one-next-month-and-another-in-May_id50818