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Sony, gelecek yıl için iki amiral gemi modeli hazırlıyor

5 yıl
9,2b
2
181
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, gelecek yıl için iki amiral gemi modeli hazırlıyor


Bu yıla Xperia Z amiral gemi akıllı telefonu ile başlayan Sony, Xperia Z Ultra ile devam etmiş ve Xperia Z1 amiral gemi modeli ile yılı tamamlamıştı. Firmanın gelecek yıl için de iki amiral gemi modeli hazırladığı aktarılıyor.

Asya kaynaklı yeni bilgilere göre Sony, Sirius ve Canopus kod adlı iki amiral gemi modeli akıllı telefonunun hazırlıklarına devam ediyor. Sirius kod adlı modelin haftaya CES 2014 fuarında tanıtılması beklenirken, Canopus ise Mayıs ayında tanıtılacak.

Sony son iki yıldır CES fuarlarında bir amiral gemi modeli tanıtmayı gelenek haline getirdi. Bu bakımdan gelecek CES fuarında da bir amiral gemi modeli lansmanı yapılması bekleniyor.

Sirius modeli daha önce de gündeme gelen 5.2 inçlik Xperia Z2 akıllı telefonunu tanımlıyor olabilir. Zira Sirius modelinin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyacağı belirtiliyor.

Canopus ise 5 inçlik bir model. Snapdragon 800 veya Snapdragon 805 yongaseti taşıyacağı tahmin edilen cihazın sadece WiFi versiyonu olacağını aktaran kaynaklar mevcut. Bu bakımdan akıllı telefon olup olmadığı konusunda tereddütler mevcut.  

http://www.phonearena.com/news/Report-Sony-has-a-pair-of-flagship-smartphones-coming-one-next-month-and-another-in-May_id50818 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen wolf silver
blogs.sonymobile.com/... Sony 2014'te XZ1 amiral gemi olarak kalacağını belirtmiş.

Niye sadece Sony'e atıfta bulundunuz ? gsmarena.com/... - gsmarena.com/... Lumia 920 çıktığında hiç bahsedilmedi çerçevesi , ya da hala milyonların kullandığı iPhone 4-4S'in. Birinin ekran boyutu 4.5'' kendisi 5.4'' diğerinin ekran boyutu 3.5'' kendi boyutu 4.6''. Sony 5.9'' kasaya 5'' ekran koyunca sıkıntı oldu. 3000mah batarya koy su geçirmez alüminyum , cam hibriti kasa yap 20MP sensörü de ufalt ufaltabildiğine bunların hepsini de 8.5mm kasaya sığdır. Diğerinde de polikarbon niteliksiz kasaya 2000mah batarya sığdır çerçeve oranı Z1'den fazla olsun ve kalınlığı 10.7 mm olsun. Sizlerin yaptığı tamamen fanlık. Amiral gemi sınıfında çerçeve oranı kalın S4 ve G2'ye nazaran ama plastik incecik kasaya sığdırmamış baskı devresini bataryasını kamera sensörünü buzerını. Hem sağlam kasa olsun hem ince olsun hem su geçirmez olsun hem ince çerçeveli olsun hem kamerası iyi olsun bataryası yüksek olsun olmaz fizik kurallarının sınırları bu kadar oluyor.
blogs.sonymobile.com/...Sony 2014'te XZ1 amiral gemi olarak kalacağını belirtmiş.Niye sadece Sony'e atıfta bulundunuz ?gsmarena.com/...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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clopin 5 yıl
Telefonlar almadan eskimeye basladi dun yeni tanitildi bi model bugun yenisi cikacak haberl
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Xabir 5 yıl
Sony çerçeve olayını abarttı desenize :D
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clopin 5 yıl
K750i joystick faciasından beri sony e güvenmiyorum
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DeadlyArrow 5 yıl
Güncelleme de gecikmese keşke
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se_runtome 5 yıl
evet görseller gelmeye başladı bu sefer yan kenarları gerçekten ince şaşırtıcı şekilde sadece bor uzun

sol sirius
orta onu bilemediö
sağ xperia z

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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
Ne işsiz adamlar var arkadaş
o kadar uzun yazıları bu kadar savunmayı ceolar yazmaz
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ENG_civ 5 yıl
Size cevap vererek tartışmayı uzatmayayım, tip ifadesinin türkçede son yıllarda argoda hangi amaçla kullanıldığı ve sizin cümle içinde kullanım şekliniz belli. Benim ifade tarzımda hakkımda söz söyleme şeklinize karşı size basit bir uyarıydı. Kabul edip düzeltmek erdemdir, uzatmaya gerek yok.

Bu arada hiç bir firma ürettiği ürünün niteliğine göre ayıplı hizmet verme hakkı doğurmaz. Ayrıca xperia p orta-üst ürün gamı olarak lanse edilip yaklaşık 1400TL seviyesinden satışa çıkmıştır. Yani bu şu anlama geliyor ; Bugün xperia Z, Z1 vs... tarzı bir cihaz aldığımda da benzer durum ile karşılaşma ihtimalim sony ile gayet mümkün, çünkü çözemediğin sorunu unutmak standart. Başka akıllı telefon kullanmadım, diğer markaların tavrı da beni enterese etmiyor şu anda, sonuçta müşterileri değilim.

shiftdelete.net/...
shiftdelete.net/...
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Marquis-de-Sade. 5 yıl ENG_civ
Tip ne anlamda kullanılıyor ve ben hangi anlamda kullanmışım tekrar okuyun. Arkadaşta ROM'larla uğraşan bir tipmiş dedim , aa tipe bak demedim. Benim tipim nasılmış acaba diye yazıyor bir de o anlamı kullanmışım gibi. Benim ifade ediş tarzım gayet normaldi uslubumu bozmadan yazdım ama şu an sinirliyim nerenizle okuduysanız artık tekrar okuyun.

Söylediğinizin bende arkasındayım hiç bir firmanın mağdur etme hakkı yok hiç bir konuda ne oyun deneyiminde ne ses performansında ne rehber geç açılmasında ama olabiliyor kernel yapılarında sıkıntı yazılım ile çözülemeyecek sorunlar meydana gelebiliyor tavsiyem iyi bir cihaz almanızdır şu an donanım itibari ile pekte bir şey beklememek lazım o telefondan.
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ENG_civ 5 yıl
Burası size babanızdan miras mı kaldı acaba? Yani biz bir daha buraya uğramayız diye mi uslup bozuk, tip ne demek?

Konuya dönersek, xperia p hala sony sitesinde iddialı bir telefon olarak tanıtımı duruyor, ben rom mom öğrenmek zorunda mıyım? Ayıplı ve kusurlu mal satılıyor, yazılım ile düzeltilir diye bekliyoruz, firma uyduruk bir güncelleme ile rezilliğin daniskasını yapıyor, siz de çıkıp savunuyorsunuz. Enteresan... Sonuçta kit kat falan beklentimiz yok, 4.0 da bıraksın, ama çalışır bir sistem olsun. Sony bana bir fayda sağladı, rom bilen bir "tip" olduk (tipimiz nasılsa artık).

Yazılım dünyasını yıllardır takip ederim, bu rezilliği microsoft veya apple yapsa piyasa dibin dibine sokar...
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Marquis-de-Sade. 5 yıl ENG_civ
Sana bunu demen için baban mı yetki verdi peki ? Babanızdan mı kalmışmış sanane forumda admin var biz burada fikirlerimizi tartışıyoruz bilgimizi paylaşıyoruz yanlış bir şey yapıyor olsak silerdi zaten. Tip dedim küfür etmedim hakaret etmedim tipin anlamlarına baksaydın karakter kişilik olduğunu bilirdin tip sadece insan tipi anlamında kullanılmıyor çok zeki forum sahibi arkadaşım.

Xperia giriş-orta seviyeli bir cihaz her üreticinin orta seviyeli bir kaç modelinde güncellemeden sonra sıkıntılar oluşabiliyor hatta güncellemeden piyasaya sürüldüğü gibi çıkaran modeller bile var. Sorun yaşamak istemiyorsan üst seviye cihaz al.
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ENG_civ 5 yıl
Beyler, uzun tartışmışsınız, çoğunu okumak zor geldi. Xperia P kullanıyorum, 4.1.2 sürümünü verdi sony, her tarafı sorun, telefonun içine etti desteği kesti. Sonuçta biz bu teli lotodan çıkan parayla almadık, ürünün kasası iyi ama tel açıyoruz, bekle cihaz açsın diye. Yani sony desteği çok kötü, zaten Türkiye'de orijinal destek ürünü desteği yok, kılıf bile avm'lerde satılmıyor, sony shoplar bile xperia p yeni piyasaya çıktığında bir tane kılıf koyamadılar showroomlara. Biz kullanıcılar ise yazılımda umudu özgür yazılımcılara bağladık, 4.4.2 desteği onlardan geldi...
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wolf silver 5 yıl
burda herhangı bır yorum yapmaya gerek var mı serhat? ve arkadas bır sony kullanıcısı??
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wolf silver 5 yıl Marquis-de-Sade.
burda herhangı bır yorum yapmaya gerek var mı serhat? ve arkadas bır sony kullanıcısı??
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losttime35 5 yıl
Hergun yeni telefon cikiyor turkiyedeki ekonomiyle teknoloji upgrade cok zor inanin iyisi ciksin Fiyat dussun derken ne upgradi 1110 da kaldik gitti.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Kardeşim bak sana bin kere yazdım az mantıklı düşünsen eyvallah dersin zaten XZ1 senin sevdiğin çerçevesiz yapıda dediğin S4'ten 7mm kadar uzun ki günümüzde 5'' telefonlar 13-14 cm al eline cetvel görmediysen 0.7cm ölçütü ne kadardır , 13-14cm'in yanında ne kadar kalıyor diye bir bak arada 2cm 3cm oynamıyor ki sığmıyor taşıyamıyorum diyesin , ya da yanlamasına da aynı tutamıyorum diyesin. Sonra da sana söylediğim bu 0.7cm'in getirilerine bak. Herkes telefon üretiyor kullanıcıyı düşünmeden alsın kullansın düşürmüş , yanlışlıkla su dökmüş , S3'ün S4'ün çitleri soyulmuş banane diyorlar adamlara premium telefon olacak mı S5'te diye soruyorlar cevap üretim bandını yavaşlatmaya gerek yok. Ulan ben 1500-2000 lira para veriyorum insanlık hali düştü arkadaş board çatladı kim tamir edecek ? Ya da su kaçtı bardak düştü kim ilgilenecek ? 300-500 liralık telefonda aranmaz sağlamlık koymaz insana da böyle telefonlarda olması lazım kimse paysınmıyor ne gerek varda diyemezsin. Sana al iki tane seçenek sundum geçen al tekrar sunayım 0.7cm'lik çerçeve mi yoksa dayanıklılık mı ? Herşeyi hesaba katarak düşün al eline cetveli de ölç falan sonra da getirisini düşün elde nasıl durduğunu , güvende olduğunu düşün tart yaz. Böyle bir konuda tartışılmaz bile ama ne hikmet plastik savunuyorsun. O telefon çıkmalıydı kardeşim Sony beklese erken atılmasa piyasaya Sony XZ S4 zamanında çıksa yine S600'e yetişirdi yine telefon demezdim.

Kardeşim böyle konularda ne sen kazanırsın ne ben kazanırım kazanan bilgi olur markalar olur ama sen yazında her kelimenle Sony XZ'yi kastedmene rağmen yok XZ1 dedin ya ben o an notunu verdim zaten. İnsanlar hata yapar ben kimseyi hatası yüzünden yargılamam ama yalanla hata ayrı şeyler. Delikanlı gibi desen ben aratırmadım yapıştırdım 6-7mm desen eyvallah diyeceğim benimde hatam olmuştur hatta yakaladığın var Şubat-Nisan hesabı insanlık hali. Ama sen kalk ( sony xperıa z de 2300 mah koyup yıne boyut olarak galaxy s4 ten 6-7 mm daha uzun.. ) cümleni kes yeni cümlende yeni bir işlemci koy mahı büyüt de sonra yok öyleydi böyleydi XZ1 dedim 1'i unuttum yok 2300-3000 aynı yerde yerleri karışmış de cümleni okusan yerleri değiştirsen yine XZ'den bashsediyorsun. Ben deli gibi savunman yerine dürüst olmanı tercih ederdim :)

Kardeşim 2.3.6'dan sonra 4.0 çıktı Sony 4.0'a güncelledi sonra 4.1.2 çıktı 4.1.2'ye yükseltti donanımının yetipte almadığı güncelleme var mı yok. Ee sorun ne bu adamlar güncelleme vermiyor LG gibiler aynı falan demenin sebebi ne ? LG'ye laf atsan tamam diyeceğim donanınım yetmesine rağmen işlemcisi hala driver desteği vermesine rağmen güncellemiyor desen aynen diyeceğim ama adamlar ne çıktıysa güncellediler.

XZUltra'da niye güldün onu da anlamadım kendi kendine gülüyon falan :) XZUltra kesinlikle kalın olmalıydı sensör 13MP olabilirdi batarya büyüyebilirdi neden böyle ince yapmışlar anlam veremedim.

İlle bir farklılık mı olması lazım ZL ve Z'de farklılık yoktu tek fark çerçeve ve malzeme kalitesindeydi farklı kullanıcıları ele aldılar bunda da aynı şekil olabilir 5.2inç ekranı XZ1 boyutunda piyasaya sürebilirler. S4 Active ve S4 arasında devrimsel yazılımsal farklar mı var yok. İkiside aynı telefonlar farklı kesimlere hitap ediyorlar direk aha amiral gemi çıkardı damgası vurulmaz :)

Sony hiçbir zaman müşterilerini keriz yerine düşürmedi. Hiçbir modelinde. Bir tek Qualcomm yüzünden düşürdü onu da anlatıyorum S4 Pro ile erken atılma sebebi S600'de nasıl olsa aynı grafik birimi var uygulama açılışlarında da ms farkları kullanıcıyı etkilemez S800 çıkana kadar Z1'i çıkartırız mantığıyla çıkardılar. Ama Qualcomm S800'ü beklenenden erken pazara sürdü S800 bildiğin üzere aslında tabletlerde kullanılacaktı ama piyasada FHD'yi destekleyen grafik birimi olmadığı için Qualcomm bu işin kaymağını tekrar yedi. Sony bekleseydi XZ'yi çıkarmayıp yine S600'e yetişirdi yine kazık yerdi. Sony'e her sene amiral gemisi çıkartıyor demen yanlış onu da HTC ile karıştırıyorsun :) Sony'nin en iyi bölümlerinden bir tanesi de telefon bölümüdür Ericcson'dan kurtulduklarından beri pazarın gerisindeyken ( kamera - işlemci - ekran vs. )
Şimdi pazara liderlik yapar hale geldi 21MP'lik sensörü öyle bir telefona sığdırdı sağlam batarya ile geldi malzeme kalitesine zaten laf söyleyemez kimse. Asıl Samsung çalışmayı kesti S2'den S3'e nasıl geçtiğini hepimiz biliriz adamlar resmen patladı pazarın telefonuydu S3 şu an bile bu adın ekmeğini yiyor ben S4'ü beklediğim günü biliyorum saat gecenin 2'si Amerika meydanda tanıtmışlardı S3 gibi devrimsel hiç bir şey görmemiştim. Elinde telefon birinin hem karşıdakini hem kendini çekiyor Dual kamera anlam verememiştim :) Madem okudun Z1'in tek amiral gemi olacağını niyedir bu konuşman ? Adamlar her sözünün arkasında durmayıp başka işler mi yapıyor Z çıktığında tek amiral gemimiz bu çıkartmayacağız deyip Z1'imi çıkarttı ? Bu bir firma uluslar arasında her dalda adı olan büyük bir firma işleri güçleri yok çıkartmayacağız deyip telefon çıkartacaklar qandırdıqxD falan da yaparlar hatta :)

Kardeşim dediğimin arkasındayım yine arkasındayım Sony 2K ekranlı telefonda S800AC kullanmaz. Çinliler kullanır o işlemciyi 2K'lı cihazlarda. Cümlemi tekrar oku geçmişe git :)

iOn ve S biri Ocak'ta tanıtıldı diğeri Şubat'ta aralarında 1 ay var al link ;
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
ve iki telefonda Mart sonu Nisan başı gibi piyasaya girdi. iOn Türkiye pazarına geç girmiş olabilir ben pazardan bahsettim. Telefonlari tanitmadan once Xperia S amiral gemi modeli olarak secti. Iki telefonda ayni kamerasi islemcisi ekran cozunurlugu ram miktari herseyiyle ayni iki cihaz sadece tasarimlari farkli sen ikisini de amiral gemi yaptin asil sana helal olsun ;) O zaman S4 ve S4 Active de amiral gemi kazik yedik ;) Arkadasin hangisini aldiysa aldi ikiside ayni performansi veriyor ayni kameraya ayni islemciye sahip kazik yedigi falan yok tasarim olarak kazik yedi desen ikisi de daha pazara cikmamisken internetten bakip hangisi hosuna gittiyse tasarim olarak onu alabilirdi ;)

ebay de her turlu mal satilir sen satildigi yere bak istersen ;) Amerikadaki versiyonun kodu i9305 kardesim baska versiyon yok olan versiyon varsa sen at madem iddia ediyorsun . Amerikadaki S3 diye attigin link T999 modeli TMobile n prestij urunu bana Samsungun Amerika versiyonu gibi tanittin. Kore icin SHVE210S kullanildi bu ne bir operatorun prestij urunu ne de baska firmanin Samsungun kendi ulkesine sundugu telefon ;)

Kardesim ST Ericcson kullansaydi hic guncelleyemeyecekti 4.1.2 ye bile niye kullansin ne alaka ;) ST Ericcson un islemcilerini gormedin herhalde Qualcomm 2.3.6 ya kadar destek veriyoruz dese eyvallah derdim yine ST Ericcson lu telefon kullanmazdim nasil kullansin dedin onu anlamadim ; ) ;) Olmayan birseyi niye olabilirmiste Sony vermiyormus gibi davrandigini hic anlamadim napalim senin icin imza mi toplayalim Qualcomm destek versin diye ya da piyasadaki S3 serisi islemcili telefonlari toplayip S4 serisi islemcilerle degistirelim ;)
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wolf silver 5 yıl Marquis-de-Sade.
Marquis-de-Sade.

Kardeşim bak sana bin kere yazdım az mantıklı düşünsen eyvallah dersin zaten XZ1 senin sevdiğin çerçevesiz yapıda dediğin S4'ten 7mm kadar uzun ki günümüzde 5'' telefonlar 13-14 cm al eline cetvel görmediysen 0.7cm ölçütü ne kadardır , 13-14cm'in yanında ne kadar kalıyor diye bir bak arada 2cm 3cm oynamıyor ki sığmıyor taşıyamıyorum diyesin , ya da yanlamasına da aynı tutamıyorum diyesin. Sonra da sana söylediğim bu 0.7cm'in getirilerine bak. Herkes telefon üretiyor kullanıcıyı düşünmeden alsın kullansın düşürmüş , yanlışlıkla su dökmüş , S3'ün S4'ün çitleri soyulmuş banane diyorlar adamlara premium telefon olacak mı S5'te diye soruyorlar cevap üretim bandını yavaşlatmaya gerek yok. Ulan ben 1500-2000 lira para veriyorum insanlık hali düştü arkadaş board çatladı kim tamir edecek ? Ya da su kaçtı bardak düştü kim ilgilenecek ? 300-500 liralık telefonda aranmaz sağlamlık koymaz insana da böyle telefonlarda olması lazım kimse paysınmıyor ne gerek varda diyemezsin. Sana al iki tane seçenek sundum geçen al tekrar sunayım 0.7cm'lik çerçeve mi yoksa dayanıklılık mı ? Herşeyi hesaba katarak düşün al eline cetveli de ölç falan sonra da getirisini düşün elde nasıl durduğunu , güvende olduğunu düşün tart yaz. Böyle bir konuda tartışılmaz bile ama ne hikmet plastik savunuyorsun. O telefon çıkmalıydı kardeşim Sony beklese erken atılmasa piyasaya Sony XZ S4 zamanında çıksa yine S600'e yetişirdi yine telefon demezdim.

Kardeşim böyle konularda ne sen kazanırsın ne ben kazanırım kazanan bilgi olur markalar olur ama sen yazında her kelimenle Sony XZ'yi kastedmene rağmen yok XZ1 dedin ya ben o an notunu verdim zaten. İnsanlar hata yapar ben kimseyi hatası yüzünden yargılamam ama yalanla hata ayrı şeyler. Delikanlı gibi desen ben aratırmadım yapıştırdım 6-7mm desen eyvallah diyeceğim benimde hatam olmuştur hatta yakaladığın var Şubat-Nisan hesabı insanlık hali. Ama sen kalk ( sony xperıa z de 2300 mah koyup yıne boyut olarak galaxy s4 ten 6-7 mm daha uzun.. ) cümleni kes yeni cümlende yeni bir işlemci koy mahı büyüt de sonra yok öyleydi böyleydi XZ1 dedim 1'i unuttum yok 2300-3000 aynı yerde yerleri karışmış de cümleni okusan yerleri değiştirsen yine XZ'den bashsediyorsun. Ben deli gibi savunman yerine dürüst olmanı tercih ederdim :)

Kardeşim 2.3.6'dan sonra 4.0 çıktı Sony 4.0'a güncelledi sonra 4.1.2 çıktı 4.1.2'ye yükseltti donanımının yetipte almadığı güncelleme var mı yok. Ee sorun ne bu adamlar güncelleme vermiyor LG gibiler aynı falan demenin sebebi ne ? LG'ye laf atsan tamam diyeceğim donanınım yetmesine rağmen işlemcisi hala driver desteği vermesine rağmen güncellemiyor desen aynen diyeceğim ama adamlar ne çıktıysa güncellediler.

XZUltra'da niye güldün onu da anlamadım kendi kendine gülüyon falan :) XZUltra kesinlikle kalın olmalıydı sensör 13MP olabilirdi batarya büyüyebilirdi neden böyle ince yapmışlar anlam veremedim.

İlle bir farklılık mı olması lazım ZL ve Z'de farklılık yoktu tek fark çerçeve ve malzeme kalitesindeydi farklı kullanıcıları ele aldılar bunda da aynı şekil olabilir 5.2inç ekranı XZ1 boyutunda piyasaya sürebilirler. S4 Active ve S4 arasında devrimsel yazılımsal farklar mı var yok. İkiside aynı telefonlar farklı kesimlere hitap ediyorlar direk aha amiral gemi çıkardı damgası vurulmaz :)

Sony hiçbir zaman müşterilerini keriz yerine düşürmedi. Hiçbir modelinde. Bir tek Qualcomm yüzünden düşürdü onu da anlatıyorum S4 Pro ile erken atılma sebebi S600'de nasıl olsa aynı grafik birimi var uygulama açılışlarında da ms farkları kullanıcıyı etkilemez S800 çıkana kadar Z1'i çıkartırız mantığıyla çıkardılar. Ama Qualcomm S800'ü beklenenden erken pazara sürdü S800 bildiğin üzere aslında tabletlerde kullanılacaktı ama piyasada FHD'yi destekleyen grafik birimi olmadığı için Qualcomm bu işin kaymağını tekrar yedi. Sony bekleseydi XZ'yi çıkarmayıp yine S600'e yetişirdi yine kazık yerdi. Sony'e her sene amiral gemisi çıkartıyor demen yanlış onu da HTC ile karıştırıyorsun :) Sony'nin en iyi bölümlerinden bir tanesi de telefon bölümüdür Ericcson'dan kurtulduklarından beri pazarın gerisindeyken ( kamera - işlemci - ekran vs. )
Şimdi pazara liderlik yapar hale geldi 21MP'lik sensörü öyle bir telefona sığdırdı sağlam batarya ile geldi malzeme kalitesine zaten laf söyleyemez kimse. Asıl Samsung çalışmayı kesti S2'den S3'e nasıl geçtiğini hepimiz biliriz adamlar resmen patladı pazarın telefonuydu S3 şu an bile bu adın ekmeğini yiyor ben S4'ü beklediğim günü biliyorum saat gecenin 2'si Amerika meydanda tanıtmışlardı S3 gibi devrimsel hiç bir şey görmemiştim. Elinde telefon birinin hem karşıdakini hem kendini çekiyor Dual kamera anlam verememiştim :) Madem okudun Z1'in tek amiral gemi olacağını niyedir bu konuşman ? Adamlar her sözünün arkasında durmayıp başka işler mi yapıyor Z çıktığında tek amiral gemimiz bu çıkartmayacağız deyip Z1'imi çıkarttı ? Bu bir firma uluslar arasında her dalda adı olan büyük bir firma işleri güçleri yok çıkartmayacağız deyip telefon çıkartacaklar qandırdıqxD falan da yaparlar hatta :)

Kardeşim dediğimin arkasındayım yine arkasındayım Sony 2K ekranlı telefonda S800AC kullanmaz. Çinliler kullanır o işlemciyi 2K'lı cihazlarda. Cümlemi tekrar oku geçmişe git :)

iOn ve S biri Ocak'ta tanıtıldı diğeri Şubat'ta aralarında 1 ay var al link ;
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
ve iki telefonda Mart sonu Nisan başı gibi piyasaya girdi. iOn Türkiye pazarına geç girmiş olabilir ben pazardan bahsettim. Telefonlari tanitmadan once Xperia S amiral gemi modeli olarak secti. Iki telefonda ayni kamerasi islemcisi ekran cozunurlugu ram miktari herseyiyle ayni iki cihaz sadece tasarimlari farkli sen ikisini de amiral gemi yaptin asil sana helal olsun ;) O zaman S4 ve S4 Active de amiral gemi kazik yedik ;) Arkadasin hangisini aldiysa aldi ikiside ayni performansi veriyor ayni kameraya ayni islemciye sahip kazik yedigi falan yok tasarim olarak kazik yedi desen ikisi de daha pazara cikmamisken internetten bakip hangisi hosuna gittiyse tasarim olarak onu alabilirdi ;)

ebay de her turlu mal satilir sen satildigi yere bak istersen ;) Amerikadaki versiyonun kodu i9305 kardesim baska versiyon yok olan versiyon varsa sen at madem iddia ediyorsun . Amerikadaki S3 diye attigin link T999 modeli TMobile n prestij urunu bana Samsungun Amerika versiyonu gibi tanittin. Kore icin SHVE210S kullanildi bu ne bir operatorun prestij urunu ne de baska firmanin Samsungun kendi ulkesine sundugu telefon ;)

Kardesim ST Ericcson kullansaydi hic guncelleyemeyecekti 4.1.2 ye bile niye kullansin ne alaka ;) ST Ericcson un islemcilerini gormedin herhalde Qualcomm 2.3.6 ya kadar destek veriyoruz dese eyvallah derdim yine ST Ericcson lu telefon kullanmazdim nasil kullansin dedin onu anlamadim ; ) ;) Olmayan birseyi niye olabilirmiste Sony vermiyormus gibi davrandigini hic anlamadim napalim senin icin imza mi toplayalim Qualcomm destek versin diye ya da piyasadaki S3 serisi islemcili telefonlari toplayip S4 serisi islemcilerle degistirelim ;)

kardes cerceveler fazla gorunuyor.. keske 0.7 ınc cerceveyı de ekrana ayırsalardı belkı o 5 ınc lık telefon 4.8 inc olmazdı.. yada su sıyah sanal tuslardan kurtulurduk..seffaf yaparlardı.. ha belkı fazla degıl ancak 0.8 mm daha buyuk olsun da 5.7 inclık galaxy note 3 alırsın ustelık hemen hemen aynı fıyata(2 mılyar veren adam 50-100 tl nın hesabını yapmaz) alırsın degıl mı? galaxy note 3 daha dolu bır telefon? hem su sony fanlarının avaz avaz bagırıp cagırıp ıstedıklerı 4k cekıyor?(s800) dıger yazılımsal ozellıklerı saymayacam.

kardes goren de galaxy s3 tek seferde dusunce kırılıyor.. tamam z ve z1 ye gore daha cabuk kırılıyor. sımdı dıyeceksın kı 30-40 cm den dusenlerde ekranı kırılıyor.. ancak bır telefonun nasıl dustugu onemlıdır hatta cok buyuk bır etkı yapıyor.. benım galaxy s3 2 sefer fayansların ustune bır seferde betonun ustune dustu kırılmadı.. ancak arkadasımın sevgılısı 1 metreden dusurup kırmıs.. kardes galaxy s3 ve s4 ustune bır bardak su dustu dıye hemen bozulmazlar.. youtube de boyle testler var ızle... yagmur altında yazı yazıyordum dıyorum bırsey olmadı. hala bır bardak sudan bahsedıyorsun..

ben bır telefonu alırken cerceve dayanıklılık su gecırmezlık dıye bakmam.. cerceve, yazılım guncellemesı, ıcınde olan yazılımsal ozellık, cıkarılabılır batarya(10.000 mah olsun farketmez.) mıcro sd kart, tasınabılırlılık yada kullanılabılırlılık, bunlara genel olarak bakarım.. sadece cerceve ve su gecırmezlıge bakmam..

hala plastık dıyor.. sony boyle bır telefon yapsın kumastan veya kagıttanda olsa alırım.. gıdıpte ben su gecırmezlık , dayanıklılık ve 6 ayda bır telefon cıkaran sırkete guvenıpte 1500-2000 tl vermem.. parayı sokakta bulmadım..


burda yalan dıyorsunda yalan soyleyen ınsan ısrarcı olur ve dedıgının arkasında durmak zorundadır. halbukı ben hata yapmıs olabılrım dıyorum.. sonucta 2300,3000, z z1 ve 6 ayda bır telefon cıkarmayı hepsını bır cumlede kullandım... karıstırdım dıyorum anlamamakta ısrar edıyorsun..

ha ben en azından senın gıbı de 2 sefer ust uste sony bunları subatta nısanda yok martta urettı demem.. hadı ınsan z1 ve z yı karıstırırda nıcın gıdıpte agustos ve subatı karıstırı? bende 1 harf degısmıs.sen ayları degıstırmıssın.. hadı G.afrıkada yasıyorsun belkı orda ay ısımlerı farklı olur dıyecemde oda olmuyor..



kardes ben dıyorumkı hem sony hem qaulcom suclu... sony kullanıcıları memnun etmek ıcın bırseyler yapsın. eger kullanıcıları dusunuyorsa tabı( yılda 2 amıral telefon cıkamasından bellı oluyor.)


Z ultra ya gulmemın nedenı? flash yok(lazım olur veya olmaz) batarya buyuk olmalıydı, cerceveler bıraz daha az olabılırdı.. sony bu phablet kategorısını cok yanlıs anlamıs.. hanı bu z ultrayı almak ısteyen ınsan nıye almak ıstıyor yada alsın? dıye sony ın dusunmesı gerekır.. batarya koyup( bu sefer batarya da koymamıs) ıslemcı koyup ekranı buyutup al sana yenı phablet demekle olmuyor.. acıkcası sony ın bu konuda samsungdan ders alması gerekır. samsungunda cogu seylerde sonyden ders alması gerektıgı gıbı..

ve hala actıveden bahsedıyor.. samsung nıye 5 mılyon actıve satmadı dıye uzulmez.. ancak nıye S4 80 mılyon satmadı dıye uzulur.ınsallahta satmaz hatta 50 mılyon satarda belkı galaxy s5 te farklı bırseyler yapar.(kullanıcı herzaman daha fazlasını ıster.)
aynı sekılde sony nıye Z ve Z1 10 mılyon yada 30 mılyon satmadı dıye uzulur.. sonucta ıkısı de amıral telefon ve farklı aylarda cıktı kı satsın dıye..

sony herzaman musterılerı kerız yerıne koydu ve acele edıp bu telefon ısını elıne yuzune bulastırdı.. neden yılda 2 tane amıral telefon cıkarıyor? hala s4 pro ve s600 aynı dıyor. bu senın mantıgın s800 ve s800 ac bırbırıne benzetmek gıbı oluyor.. sonucta ıkısıde aynı grafık bırımı 330 kullanıyor degıl mı???

ve yıne dıyorkı sony pazara lıderlık edıyor? bende dıyorum kı samsun ve htc de gıdıp yılda 2 amıral telefon cıkarsaydı bu ıkısıde lıderlık ederdı.. mesela soyle soyleyeyım guzel kardesıme dıyelım kı htc de snapdronn 800 lu bır telefon cıkardı SONY ACABA HANGI YONU ILE HTC YI GECERDI? MALZEME KALITESI, EKRAN, SES SISTEMI, TASARIM, ARAYUZ?? samsung tanıtımını bende ızledım hatta donanım haberde yorum yapmak ıstedım bır turlu olmuyordu. sabah oldu. yorum yaptım. ayrıca ıphone 5s tanıtımınıda ızlemek ıstedım oda olmadı. apple herhalde canlı vermedı.. youtube de sıtelerın kendı anlatımlarına bakıyordum. oda az cok anlıyordum.. ben tum telefon tanıtımlarını ızlemeyı severım.. hangısı olursa faretmez(amıral telefon olsun)

bende sunu anlamadıım tamam hadı z cıkardın 6 ay sonra z1 cıkardın onuda gectım allah askına neden zl2 yada z2 cıkarıyorsun hemde 6 ay sonra? sen hangı kullanıcıyı dusunuyorsun? yada hangı kullanıcıyı hedef alıyorsun? bunu bırının acıklaması gerekır..

hıc kımse galaxy s4 ve actıveyı aynı kefeye koymaz... yıne dıyorum samsung bundan fazla satıs yapmak ıcın cıkarmadı.( ıyı bır donanıma sahıp ve su gecırmeyen bır telefon telefon pıyasaya surdu) herzamankı samsung klasıklerı. bır cok model pıyasaya surup 1-2 mılyon satmak ıcın suruyor.. cogu bu kadar bıle satmıyor. muhendısler bos durmasın dıye yapıyor
sony ın tasarımına hıc bır zaman laf atmadım ancak ozellıkle xperıa z , z1 de cıkan cerceve ve ekrana cok soyledım..

haklısın ebayda her turlu mal satılır tıpkı orda bulunan exynos octalı olan galaxy s4 te.. ancak ne yazıkkı oda 4g desteklemıyor.. yakında samsung kendı ulkesı ıcın 4g destekleyen exynos octa lı galaxy s4 cıkaracak... madem tmobıle prestıj ıcın neden at&t yada verızon cıft cekırdeklı sattı.. bunlar 4 cekırdeklı 4g destekleyen bır telefon satmadı? hem 9305cıft cekırdeklıye gore daha hızlı. ayrıca neden 2 gb ram var? ınsanın bunu dusunmesı gerekır :D :D :D
tum operatorler daha ıyısını satmak ıstemezdı.. aveada s600 galaxy s4 olsa turkcelde s800 olsa hangısını alırdn.? yada avea daha ıyısı oldugu halde neden gıdıp dusuk donanımlı telefon satsın. musterının bunu almayacagını bılmıyor mu? akıl edemıyor mu?


nıye sony , st erıcson ıslemcılerınde 4.1.2 vermeyecektı? . surucu drıverlerı senın elınde dıgıl mı? eger sony st erıcson ıslemcılerını kullansaydı mecbur guncelleme verecektı bahanesı de kalmazdı.. tıpkı samsung gıbı yapardı, yada yapmak zorunda kalırdı..

valla ımza mı topluyorsunuz yok qualcoma savas mı acıyorsunuz,sony destek mı verır yada vermez, veya bır daha sony e mı guvenmezsınız orasını bılmem ben sadece olması gerekenı konusurum.. zaten hatam varsa kabul ederım. bu gunluk hayattada olmustur.. forumda da olmustur.. 2-3 mesaj once arkadasa karsıda hatamızı kabul ettık..


teknolojioku.com/... burda yamuk z1 var.. al ıste plastık dıyorsun alemınyum tıtanyum oluyorda ne oluyor? 5-10 tl lık kılıfa sıgdırıyorsun.. tıpkı cok zengın olan ve fakır olan bır ınsanın 1-2 m bır kefene sıgdırması gıbı..
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