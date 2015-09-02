Sony IFA etkinliği saat 17:15'da [Canlı Yayın]

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA fuarı hızlı başladı. Kısa bir süre önce Acer, Asus ve Huawei yeni ürünlerini tanıtırken sıra Sony'e geldi.
Japon devinin canlı yayını başlamak üzere. Yeni akıllı telefonların resmiyete kavuşacağı yayını takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Tanıtılan ürünler hakkında detaylı bilgileri canlı yayından hemen sonra donanimhaber.com ana sayfasında bulabilirsiniz. İyi seyirler.
Dileyen kullanıcılar yayını bu bağlantıdaki Sony blogundan da takip edebilirler.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle