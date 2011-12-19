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Sony, kağıttan enerji üretme peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
36
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatta kullanılan enerji kaynaklarının tükeniyor olması veya erişiminin zorlaşıyor olması bilimadamlarını farklı alternatif enerji üretme metotları üzerinde çalışmaya zorluyor. Pek çok firma alternatif enerji araştırmaları için dev bütçeler ayırmış durumda.

Japon elektronik devi Sony kendi bünyesinde kurduğu Bio Battery programı ile bir süredir glukoz tabanlı bataryalardan elektrik enerjisi üretmeye çalışıyor. Tokyo'daki Eco-Products 2011 fuarında tanıttığı yeni projesi ise kağıttan enerji üretmeyi sağlıyor.

Sony'nin öğrencilerle beraber geliştirdiği projede selülaz adı verilen bitkisel enzim ve su karışımı bir çözelti içerisinde bir süre çalkalanan ve bekletilen kağıt veya kartondan küçük bir fanı çalıştıracak kadar enerji elde edilebiliyor.

Proje termitlerin ağaçları yerken enerji elde etmeleriyle aynı mantığa dayanıyor. Islanmış kağıttan enzimler yoluyla glükoz ayrıştırılıyor ve daha sonra minik bir enerji ortaya çıkıyor. Proje Sony'nin glükozdan enerji üretme çalışmalarının bir parçası olacak.

Projenin diğer bir örneğinde de bir Noel kartına entegre edilen şeker bataryasının meyve suyu eklendiğinde kartın üzerindeki müzik düzeneğini çalıştırması sergilendi.

Proje gelecek için büyük bir potansiyel vaad ediyor ancak şimdilik bir MP3 çalara enerji verecek kadar üretim yapsa da standart pillerin yerini alması için önünde uzun bir yol var.

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Menow 7 yıl
@4Crumby
Sorunun ne dostum senin? Senin aklın yerindemi? Adamlar ağaç kesicez ondan enerji üreticezin mi peşinde???
Yoksa dünyada en çok tüketilen ve çöpe atılan atıklardan biri olan kağıdın mı peşinde???
Elinde çöpe atacağın kağıdın varsa çöpe atma pil yap! Gazete gibi. Hele birde ofisteysen zaten pilin hiç bitmez! Çaktın köfteyi???
@4CrumbySorunun ne dostum senin? Senin aklın yerindemi? Adamlar ağaç kesicez ondan enerji üreticezin mi peşinde???Yoksa dünyada en çok tüketilen ve çöpe...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Battlestar DH 7 yıl en beğenilen
@4Crumby neden bu kadar sinirlisin anlamadım sanki pil fabrikan var da heyecan yaptın.
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DH Misafiri 7 yıl

o Vaktiyle, elektromanyetizma'nın temeli olan deneylerinden birini görünce "çok ilginç, ama bu ne işe yarar ki?" diye soran bir leydi'ye Faraday'ın "Söyler misiniz leydim, yeni doğmuş bir bebek ne işe yarar?"
anlayan anlamıştır umarım
o Vaktiyle, elektromanyetizma'nın temeli olan deneylerinden birini görünce "çok ilginç, ama bu ne işe yarar ki?" diye soran bir leydi'ye Faraday'ın "Söyler m...
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xLmNt13 7 yıl
Güzel en azından bu teknoloji ilerlerse milletimiz kağıtları sağa sola atmazlar...
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DH Misafiri 7 yıl
en azında bizim bağzı ünlü milletler gibi boş boş takılmıyorlar sosyal siterelde nekadar sosyal olucaklarya takılan kişiler?
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arel.gr 7 yıl
Faraday hakli,yeni doğmuş bir bebek bi işe yaramaz.
ama 4Crumby bu konuda dahada hakli.
3 kisilik bir ailenin kagidini birakin,genel copunun tumunu,(genel diyorum akan,kokan hepsi) isleyebilsek bile tek bir insanin enerji ihtiyacinin ne kadarini karsilar?
yetmezzse komsununkini,komsu digerininkinimi araklayacak?
ustelik diger alanda sayisiz Ar-Ge tuketilen kagidi en aza indirgerkenmi?
selülaz enzimin maliyeti nedir ve islem sonucu ardinda ne turden atik kalir????
butun bunlarada tamtamam'in tesbit'i kapak olsun.
Proje ancak noel kartindaki muzige yeter.
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Besiktask34 7 yıl
afedersiniz bk tan elektirik üretiliyor bundan üretilmesi doğal tabi atık kağıttan olursa dah iyi
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bocekgrafik 7 yıl arel.gr
arel.gr

3 kisilik bir ailenin kagidini birakin,genel copunun tumunu,(genel diyorum akan,kokan hepsi) isleyebilsek bile tek bir insanin enerji ihtiyacinin ne kadarini karsilar?
yetmezzse komsununkini,komsu digerininkinimi araklayacak?
ustelik diger alanda sayisiz Ar-Ge tuketilen kagidi en aza indirgerkenmi?
selülaz enzimin maliyeti nedir ve islem sonucu ardinda ne turden atik kalir????
butun bunlarada tamtamam'in tesbit'i kapak olsun.
Proje ancak noel kartindaki muzige yeter.

Bunu yeni çıkan elektrikli arabalar düşün. Bu arabalar tamamen elektrikle çalışmıyor. Elektriğin yetersiz kaldığı durumda petrol yakıtlı motor devreye giriyor. O sistemde de kağıttan elde edilecek enerjinin yetersiz kaldığı durumda normal elektrik hattından çekilecek elektrik devreye girecektir.
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eulogy 7 yıl
uzaya yerleştirilmiş güneş panelleri + kablosuz enerji iletimi şart (:
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redoracle 7 yıl
Vay be back to the future da emmet brown amcam enerji deposuna çöp boşaltıp zaman aracına yakıt diye kullanıyodu kimbilir belki kitabın yazarı geleceği öngörmüştür.
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tamtamam 7 yıl
çok enterasan geldi yaw,benim işyerimde sıklıkla kullandığım selülaz enzimi dünyada sadece nova tarafından üretilen bir japon firması
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jibe 7 yıl
O Kağıda limon sıkıp denesinler bide belki faydası olur :)
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DH Misafiri 7 yıl
salak adamlar senin gibi oturdugu yerden firmaları eleştirmiyor kim bilir sen de dahil kağıtları çöpe atıyorsundur ağaç kesmek yerine atık kağıtları kullanamazlarmı
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
BENCE PEKTE MANTIKLI DEĞİL KAĞIT İÇİN AĞAÇ LAZIM YA HANİ ÇEVRECİLİK.
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MxFxOx 7 yıl
burada olumsuz yorum yapanlara kedi çiger meselesi diyorum bizde de bu tarz deneyler mevcut bu kadar düşmeyin o enerji ile adamlar fabrika kurmayacaklar zaten ancak ilerde arabayı çalıştırmak için bu tarz atık maddeler kullanabiliriz
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