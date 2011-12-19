Sony, kağıttan enerji üretme peşinde

Günlük hayatta kullanılan enerji kaynaklarının tükeniyor olması veya erişiminin zorlaşıyor olması bilimadamlarını farklı alternatif enerji üretme metotları üzerinde çalışmaya zorluyor. Pek çok firma alternatif enerji araştırmaları için dev bütçeler ayırmış durumda.





Japon elektronik devi Sony kendi bünyesinde kurduğu Bio Battery programı ile bir süredir glukoz tabanlı bataryalardan elektrik enerjisi üretmeye çalışıyor. Tokyo'daki Eco-Products 2011 fuarında tanıttığı yeni projesi ise kağıttan enerji üretmeyi sağlıyor.





Sony'nin öğrencilerle beraber geliştirdiği projede selülaz adı verilen bitkisel enzim ve su karışımı bir çözelti içerisinde bir süre çalkalanan ve bekletilen kağıt veya kartondan küçük bir fanı çalıştıracak kadar enerji elde edilebiliyor.





Proje termitlerin ağaçları yerken enerji elde etmeleriyle aynı mantığa dayanıyor. Islanmış kağıttan enzimler yoluyla glükoz ayrıştırılıyor ve daha sonra minik bir enerji ortaya çıkıyor. Proje Sony'nin glükozdan enerji üretme çalışmalarının bir parçası olacak.





Projenin diğer bir örneğinde de bir Noel kartına entegre edilen şeker bataryasının meyve suyu eklendiğinde kartın üzerindeki müzik düzeneğini çalıştırması sergilendi.





Proje gelecek için büyük bir potansiyel vaad ediyor ancak şimdilik bir MP3 çalara enerji verecek kadar üretim yapsa da standart pillerin yerini alması için önünde uzun bir yol var.