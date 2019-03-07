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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı

Alpha gibi kamera teknolojilerinde önemli bir marka sahibi olmasına karşın Sony akıllı telefonlarında bu teknolojileri pek kullanmıyor. Bunun sebebi ise daha çok ticari.
2 ay
20,7b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı

Görüntüleme teknolojileri konusunda Sony’nin sektördeki önemli rolü yabana atılamaz. Fotoğraf makinesi ve kamera alanında lider firmalardan olan Sony mobil görüntü sensörleri konusunda ise hâkim durumda. Bununla birlikte yıllardır amiral gemilerinde ses getirecek bir kamera kullanmış değil. Bunun sebebi firmanın global pazarlama şefine soruldu.

Ticari sebepler

Bilindiği üzere Sony her zaman amiral gemilerinde rekabet eden ancak öne çıkmayan sensörleri tercih ediyor. Daha çok yazılım ile farklılık yaratmaya çalışan firma bununla birlikte ses getiren sensörleri rakiplerine tedarik ediyor. Örneğin 48MP çözünürlüğündeki sensör ilk olarak rakip firmalarda kullanıldı.

Ayrıca Bkz. "Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak"

Sony global pazarlama şefi Adam Marsh, amiral gemilerinde kamera bölümünden teknolojileri içeren ses getirecek sensörler kullanmamasını şirket içerisindeki rekabete bağlıyor. Mobil cihaz ve kamera bölümü arasındaki rekabet satışların düşmesine neden oluyor.

Marsh yüksek fiyat etiketleri ile satılan kameraların teknolojilerinin mobil tarafa aktarılmasının satış tarafında bir sorun oluşturabileceğini ve bu bakımdan her bölümün kendisine has teknolojiler ile kalması gerektiğini ifade ediyor. Firma içerisinde bununla birlikte aynı deneyimi veren bir telefon ve kamera sahibi olunmasına daha sıcak bakıldığını vurguluyor.

Bununla birlikte yazılım tarafında daha gelişmiş çözümler sunulacağı da belirtiliyor. Alpha grubunda kullanılan bazı önemli yazılım teknolojilerinin Sony Xperia kameralarına aktarılacak. Bunlar ne olacak şimdilik belli değil.

Diğer taraftan yeni amiral gemisi Xperia 1 modelinin ortaya çıkmasında Alpha bölümü başkanı Kimio Maki’nin Sony Mobile liderliğine getirilmesinin büyük etkisi var. Maki hali hazırdaki Xperia XZ4 projesini iptal ederek akıllı telefon tasarımına yeni bir yaklaşım getirmiş. Firmanın farklı markaları ve mobil bölüm arasında bir iş birliği kurduğu, tasarımı bunun üzerine yürüttüğü ifade ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/06/sony-exec-reveals-hilarious-reason-why-its-smartphones-never-had-good-cameras/ Yorum Yaz
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mert1907 2 ay en beğenilen
Bu zihniyetle iyi bile ayakta duruyor firma.
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mr.biceps 2 ay
Bu daha çok neden sony telefon almadığımızında açıklaması olmuş
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danmur 2 ay yeni yorumcu
çerçeveleri de TV satışlarına engel olmasın diye kalın yapıyormuş.
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The.Mafia 2 ay
Güzel zihniyet çok satarsınız daha
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brk6152 2 ay
Yani
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Morichannn 2 ay
Ne kadar da saçma bir olay ve yaklaşım. Sony bu şekilde iyi dayanmış.
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DH Misafiri 2 ay
Kamerası batsın sonynin , ulan tasarım 2015 yılıyla hala aynı , altta ve üstte kocaman boşluklar. adamlar çerçevesiz telefona geçti.
Sony kullanan bir insan bir daha sony almaz bunu bilir bunu söylerim z5 compact var 3 .5 yıldır mahvetti bizi
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KUM23 2 ay
Açııkmadan anlaşılan palavra madem öyle fiyatları düşürün sony hem pahalı her zaman hemde sıradan
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PSN_vs_XBOXLive 2 ay
Sony her zaman kazıkçıydı. 90'larda kore ve çin şahlanmadıkları için takılıyordu. Harbiden ellerinde bir PS4 bir de profesyonel görüntüleme ekipmanları bölümü kaldı. Japonlar çok tutucu firmalardır yönetimlerinde, sony süper portföyünü mahvetti zamanla.
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Fenomenon 2 ay
sony 80'lerde ve 90'larda kaliteli ürünler üreterek "japon malı sağlamdır" algısını oluşturan markalardan biri iken şuan kazıkçı marka oldu.
akıllı telefonların zaten içine ettiler. kamera konusunda da çok başarılı sayılmazlar.
bende sony nex 5r var. yeni lesnleri alamasam da takipteyim. incelemeleri izliyorum.
şuan crop sensörde en iyi lesler sigma'dan geliyor. sigma yeni 56mm f1.4 lens çıkardı. 430$. 1000$'lık sony zeiss 50mm f1.8'den açık ara daha iyi çekiyor. hem fiyatı yarıdan daha düşük hem daha daha geniş diyafram var hem de daha iyi çekiyor. sigma 30mm f1.4 ile sony 35mm f1.8 arasındaki durum da aynı. sigma daha kaliteli çekiyor. tek eksiği oss olmaması. (gerçi ben gittim oss için sony 35mm tercih ettim ama gerçekleri kabullenmek lazım)
sigma 16mm f1.4 de keza aynı. sony'nin bu alanda lensi dahi yok. sigma 16mm çoğu incelemede crop için en keskin lenslerden biri olduğu söyleniyor.
sony tarafına bakıyorum ne 10-18mm, ne 16-70mm, ne 18-105mm fiyatını hak ediyor. 16mm f2.8 kullandım sattım. rezalet ötesi bir lens.
yani sony kamera konusunda da bocalıyor ama aynasız makinelerde karşısında adam akıllı bir rakibi yok. sony güzel ürünler çıkarsa canon'un nikon'un müşterisi çoktan kapmıştı.
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Infinitum 2 ay
Yorumlar efsane :D
Ben de katılıyorum geneline, zaten takip ediyorsanız Sony kameralarında segmentasyonun en hafif tabirle b*kunu çıkarmış vaziyette.
Birine 180 derece dönen ekran koymaz diğerine hot shoe koymaz, birinde ayarları kısıtlar, birine 2-3 kat fiyat çeker. Adamı deli eder. Her işini tek kamerayla halletmene asla müsaade etmez.
Serbest ekonomiyi savunuyorum ama en kötü tarafı bu durumdur herhalde.
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mcebi001 2 ay
Bir Japon kendi markasına niye yabancı CEO getirir,bu bile japonlarin tam bağımsız olamadiklarin ispatı degilmi...imkan var kabiliyet var fakat yapmıyoruz tam tersi zarar eden cihazlar yapıyoruz,sektörde lider olmak varken liderliği Kore ve çinlilere bırakıyoruz biz arka planda kalalım zarar etsekte diğer ürünler le dengeleriz yeterki çok sevdiğimiz Çinli ve koreliler mutlu olsun .....sizce bu mantıklı mı??
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AttackHane 2 ay
İyide sen yapmazsan diğerler yapıyor zaten.
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