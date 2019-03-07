Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı

Görüntüleme teknolojileri konusunda Sony’nin sektördeki önemli rolü yabana atılamaz. Fotoğraf makinesi ve kamera alanında lider firmalardan olan Sony mobil görüntü sensörleri konusunda ise hâkim durumda. Bununla birlikte yıllardır amiral gemilerinde ses getirecek bir kamera kullanmış değil. Bunun sebebi firmanın global pazarlama şefine soruldu.

Ticari sebepler

Bilindiği üzere Sony her zaman amiral gemilerinde rekabet eden ancak öne çıkmayan sensörleri tercih ediyor. Daha çok yazılım ile farklılık yaratmaya çalışan firma bununla birlikte ses getiren sensörleri rakiplerine tedarik ediyor. Örneğin 48MP çözünürlüğündeki sensör ilk olarak rakip firmalarda kullanıldı.

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Sony global pazarlama şefi Adam Marsh, amiral gemilerinde kamera bölümünden teknolojileri içeren ses getirecek sensörler kullanmamasını şirket içerisindeki rekabete bağlıyor. Mobil cihaz ve kamera bölümü arasındaki rekabet satışların düşmesine neden oluyor.

Marsh yüksek fiyat etiketleri ile satılan kameraların teknolojilerinin mobil tarafa aktarılmasının satış tarafında bir sorun oluşturabileceğini ve bu bakımdan her bölümün kendisine has teknolojiler ile kalması gerektiğini ifade ediyor. Firma içerisinde bununla birlikte aynı deneyimi veren bir telefon ve kamera sahibi olunmasına daha sıcak bakıldığını vurguluyor.

Bununla birlikte yazılım tarafında daha gelişmiş çözümler sunulacağı da belirtiliyor. Alpha grubunda kullanılan bazı önemli yazılım teknolojilerinin Sony Xperia kameralarına aktarılacak. Bunlar ne olacak şimdilik belli değil.

Diğer taraftan yeni amiral gemisi Xperia 1 modelinin ortaya çıkmasında Alpha bölümü başkanı Kimio Maki’nin Sony Mobile liderliğine getirilmesinin büyük etkisi var. Maki hali hazırdaki Xperia XZ4 projesini iptal ederek akıllı telefon tasarımına yeni bir yaklaşım getirmiş. Firmanın farklı markaları ve mobil bölüm arasında bir iş birliği kurduğu, tasarımı bunun üzerine yürüttüğü ifade ediliyor.