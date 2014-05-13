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Sony önümüzdeki yıl $300 altında su geçirmez modeller satışa sunabilir

Digitimes kaynaklarından gelen son raporlara göre Sony önümüzdeki yıl su geçirmez akıllı telefon ailesini genişletmeyi planlıyor.
5 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony önümüzdeki yıl $300 altında su geçirmez modeller satışa sunabilir
Digitimes kaynaklarından gelen son raporlara göre Sony önümüzdeki yıl su geçirmez akıllı telefon ailesini genişletmeyi planlıyor. 
2015'de piyasaya çıkarmayı planladığı yeni su geçirmez modeller için Tayvan'lı üreticilerle görüşmeler yaptığı belirtilen Sony Mobile'ın, giriş seviyesi ile orta seviye için de modeller çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. Şu an hali hazırda üst segmentte Xperia Z2, Xperia Z1 ve orta segmentte Xperia Z1 Compact modellerine sahip olan Sony, daha önce $300 altı Xperia Go'da olduğu gibi giriş seviyesine de hitap ederek satışlarını arttırmayı planlıyor.
Sony'nin yanında daha önceden su geçirmez telefonlar üretmiş Samsung, LG, Motorola, HTC ve Lenovo'nun da su geçirmez model portföyünü arttırmak için üreticilerle irtibatta olduğu bildiriliyor. 
Tayvan kaynaklı üreticilerin satışları arttıracağı için bu tarz giriş seviyesi ve orta seviye su geçirmez modellere sıcak baktığı ve üretimlerine hazır olduğu da raporda belirtilen bir diğer detay. 
Akıllı telefon piyasasının seneye bu yönde bir adım atması ve su teması nedeniyle yüksek onarım masrafları çıkaran telefonların azalıp kullanıcı dostu modellerin artması şüphesiz ki biz kullanıcıların yararına olacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20140509PD208.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
300 dolar altı dediği 250 dolar giriş seviyesi







Edit:200 dolarlık moto g 800 lira 250 dolarlık telefon 1000 liraya giriş seviyesi mi olur læ
300 dolar altı dediği 250 dolar giriş seviyesiEdit:200 dolarlık moto g 800 lira 250 dolarl...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DeeD 5 yıl
Giriş seviyesi ile bazen dh bile giremiyor Ya insallah düzgün ürünlerle gelirler karşımıza
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Tom Hagen 5 yıl
Türkiyede 1000tl olacağı için..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
300$ ülkemizde 1000 lira olursa bi anlamı kalmaz
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dreamblue35 5 yıl
z1 compakt LG g2 den kağıt üstünde daha verimsiz bir telefon, buna rağmen su geçirmez oluşu ve arttırılabilir hafıza telefonu kotarıyor ama aradaki fiyat farkına değmez + bu 300 $ altı telefonları sony türkiyede ucuza satmaz !
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Whole Lotta Rosie 5 yıl
Fark etmez bizdeki öküzler 1500'den sokmaya çalışırlar.. (piyasaya) :D
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Tesla Nikola 5 yıl
Yurt disinda her zamanki gibi fiyatlar ayni malum turkiye..
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FuriousLion 5 yıl
Zarar eder böyle yaparsa
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TheRad67 5 yıl
Sony artık ucuzlasın z1 kaç para verdim
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laerrof 5 yıl
Su geçirmezlikten önce fiyat olayına el atın be hacı abi. Sony htc ile birlikte fiyatı biraz daha aşağıya çekebilse piyasada samsung falan kalmaz.
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OldGamers86 5 yıl
Alt seviye telefon olur ülkemizde üst seviye telefon... güzel ülkemden fiyat manzaraları.
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travers 5 yıl
Şimdide diyeceklerki sony o fiyata kaliteli cihaz yapmaz. Yine bir kulp takarlar beğenmezler.
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