Sony önümüzdeki yıl $300 altında su geçirmez modeller satışa sunabilir

Digitimes kaynaklarından gelen son raporlara göre Sony önümüzdeki yıl su geçirmez akıllı telefon ailesini genişletmeyi planlıyor.

2015'de piyasaya çıkarmayı planladığı yeni su geçirmez modeller için Tayvan'lı üreticilerle görüşmeler yaptığı belirtilen Sony Mobile'ın, giriş seviyesi ile orta seviye için de modeller çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. Şu an hali hazırda üst segmentte Xperia Z2, Xperia Z1 ve orta segmentte Xperia Z1 Compact modellerine sahip olan Sony, daha önce $300 altı Xperia Go'da olduğu gibi giriş seviyesine de hitap ederek satışlarını arttırmayı planlıyor.

Sony'nin yanında daha önceden su geçirmez telefonlar üretmiş Samsung, LG, Motorola, HTC ve Lenovo'nun da su geçirmez model portföyünü arttırmak için üreticilerle irtibatta olduğu bildiriliyor.

Tayvan kaynaklı üreticilerin satışları arttıracağı için bu tarz giriş seviyesi ve orta seviye su geçirmez modellere sıcak baktığı ve üretimlerine hazır olduğu da raporda belirtilen bir diğer detay.

Akıllı telefon piyasasının seneye bu yönde bir adım atması ve su teması nedeniyle yüksek onarım masrafları çıkaran telefonların azalıp kullanıcı dostu modellerin artması şüphesiz ki biz kullanıcıların yararına olacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20140509PD208.html