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Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Network'de politikalarını ihlal eden saldırgan veya uygunsuz kullanıcı adlarını sansürleyerek değiştirilmesini sağlayacak.
1 ay
2,3b
1
2
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony, kullanıcıların çevrimiçi platformdaki kullanıcı adlarını değiştirmelerine izin verdikten kısa bir süre sonra, saldırgan PlayStation Network ID'leriyle olan ilişkilerine de düzenleme getirdi. Bundan böyle politikalara uymayan kullanıcı adları sansürlenecek.

Hesaplar artık hemen kapanmayacak

Bir kullanıcı PlayStation Network'ün hizmet şartlarını ihlal eden bir kullanıcı adı kaydettiğinde, Sony otomatik olarak kimliği X'in temsil ettiği numaralarla geçici bir "TempXXXX" şeklinde kullanıcı adıyla değiştireceğini açıkladı. Bu isim değişikliği, diğer oyunculardan gelen raporlar sonucunda kullanıcı isminin incelemeye alınacağı dönemde yapılacak ve soruşturma tamamlanıncaya kadar bu şekilde kalacak.
Yeni hesaplar TempXXXX şeklindeki kullanıcı adından çıkmak için farklı bir kullanıcı adı seçebilirken , rahatsız edici bir kimliği değiştirmeye çalışan eski hesaplar orijinal kullanıcı adlarına geri dönebilecekler. Sony daha önce rahatsız edici bir kullanıcı adına sahip olan PlayStation Network hesaplarını yasaklıyordu. Kimliklerin geçici bir kullanıcı adıyla değiştirilmesi, özellikle hatalı askıya alma durumlarının da önüne geçecek.

https://www.playstation.com/en-au/get-help/help-library/my-account/access-and-details/temp-online-id-change/ Yorum Yaz
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AREryilmaz 1 ay en beğenilen
Editör kardeş tercümen pek iyi değil, amacım da tercümeni gömmek değil kesinlikle. Sana benden birkaç öğüt:
Kelimenin sözlükteki anlamının ne olduğu çeviri açısından pek önemli değildir. Zaten ingilizce türkçe gibi bir dil de değildir, kelimeler bağlama göre anlam kazanır. Esasen sözlükçülüğün en zor olduğu dillerden biridir yani ingilizce. Offensive PSN ID diye bir şey mutlaka geçmiştir bir yerde mesela. İngilizce dilinin üst kültürü içerisinde mantık ifade ediyor bu kullanım fakat erek kültürde saldırgan kullanıcı adı gibi bir ifade yok, mesela uygunsuz var.
Bizde mesela bir suçlu raporlanmaz, ihbar edilir. To report fiili bu bağlamda ihbar etmek olarak çevrilir. Rapor diye bir isim ve rapor vermek/etmek diye birleşik fiillerin dilimizdeki mevcudiyeti burada kafanı karıştırmamalı.
Bunların yanında materyal hata olmayan ama yapsan iyi olur şeklinde iki tavsiyem de var:
"to be in breach of something" kalıbı ingilizcenin üst kültürü içerisinde mesela böyle bir bağlamda kullanılsa olur mu diye bile tartışabilecekken bunun aynı doğrultusundaki çevirisi dilimiz için fazla legal. Aynı metnin başka yerinde ne güzel "uymayan" diye kullanmışsın. İhlal falan hiç gerek yok hukukçu değiliz, normal okuyucuyuz.
"TempXXX"deki tempin temporary kıslatması olduğunu, bunun da geçici demek olduğunu dipnot olarak belirtebilirdin.
Yasaklamak ifadesi yerine banlamak tercih edilmeli (bence) çünkü aynı tıp terimleri gibi prototip yapıda dilimize girmiş bir ifade banlamak. Yasaklamak dediğimizde ortaya çıkan muğlaklık banlamak ifadesinde yok.
Bunlar dikkat etmesi çok kolay olup tercümeni çok daha pro gösterecek detaylar. Amacım seni gömmek değil daha iyi olmana yardımcı olmak. Kolay gelsin.
Editör kardeş tercümen pek iyi değil, amacım da tercümeni gömmek değil kesinlikle. Sana benden birkaç öğüt:Kelimenin sözlükteki anlamının ne olduğu çeviri ...
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The.Mafia 1 ay
Saçma sapan nickler var sansürlenmeli güzel olur
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AREryilmaz 1 ay en beğenilen
Editör kardeş tercümen pek iyi değil, amacım da tercümeni gömmek değil kesinlikle. Sana benden birkaç öğüt:
Kelimenin sözlükteki anlamının ne olduğu çeviri açısından pek önemli değildir. Zaten ingilizce türkçe gibi bir dil de değildir, kelimeler bağlama göre anlam kazanır. Esasen sözlükçülüğün en zor olduğu dillerden biridir yani ingilizce. Offensive PSN ID diye bir şey mutlaka geçmiştir bir yerde mesela. İngilizce dilinin üst kültürü içerisinde mantık ifade ediyor bu kullanım fakat erek kültürde saldırgan kullanıcı adı gibi bir ifade yok, mesela uygunsuz var.
Bizde mesela bir suçlu raporlanmaz, ihbar edilir. To report fiili bu bağlamda ihbar etmek olarak çevrilir. Rapor diye bir isim ve rapor vermek/etmek diye birleşik fiillerin dilimizdeki mevcudiyeti burada kafanı karıştırmamalı.
Bunların yanında materyal hata olmayan ama yapsan iyi olur şeklinde iki tavsiyem de var:
"to be in breach of something" kalıbı ingilizcenin üst kültürü içerisinde mesela böyle bir bağlamda kullanılsa olur mu diye bile tartışabilecekken bunun aynı doğrultusundaki çevirisi dilimiz için fazla legal. Aynı metnin başka yerinde ne güzel "uymayan" diye kullanmışsın. İhlal falan hiç gerek yok hukukçu değiliz, normal okuyucuyuz.
"TempXXX"deki tempin temporary kıslatması olduğunu, bunun da geçici demek olduğunu dipnot olarak belirtebilirdin.
Yasaklamak ifadesi yerine banlamak tercih edilmeli (bence) çünkü aynı tıp terimleri gibi prototip yapıda dilimize girmiş bir ifade banlamak. Yasaklamak dediğimizde ortaya çıkan muğlaklık banlamak ifadesinde yok.
Bunlar dikkat etmesi çok kolay olup tercümeni çok daha pro gösterecek detaylar. Amacım seni gömmek değil daha iyi olmana yardımcı olmak. Kolay gelsin.
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