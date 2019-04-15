Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek

Sony, kullanıcıların çevrimiçi platformdaki kullanıcı adlarını değiştirmelerine izin verdikten kısa bir süre sonra, saldırgan PlayStation Network ID'leriyle olan ilişkilerine de düzenleme getirdi. Bundan böyle politikalara uymayan kullanıcı adları sansürlenecek.

Hesaplar artık hemen kapanmayacak

Bir kullanıcı PlayStation Network'ün hizmet şartlarını ihlal eden bir kullanıcı adı kaydettiğinde, Sony otomatik olarak kimliği X'in temsil ettiği numaralarla geçici bir "TempXXXX" şeklinde kullanıcı adıyla değiştireceğini açıkladı. Bu isim değişikliği, diğer oyunculardan gelen raporlar sonucunda kullanıcı isminin incelemeye alınacağı dönemde yapılacak ve soruşturma tamamlanıncaya kadar bu şekilde kalacak.

https://www.playstation.com/en-au/get-help/help-library/my-account/access-and-details/temp-online-id-change/

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Yeni hesaplarşeklindeki kullanıcı adından çıkmak için farklı bir kullanıcı adı seçebilirken , rahatsız edici bir kimliği değiştirmeye çalışan eski hesaplar orijinal kullanıcı adlarına. Sony daha önce rahatsız edici bir kullanıcı adına sahip olan PlayStation Network hesaplarını. Kimliklerin geçici bir kullanıcı adıyla değiştirilmesi, özellikledurumlarının da önüne geçecek.