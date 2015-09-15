Sony, sanal gerçeklik başlığının yeni adını açıkladı: PlayStation VR

Sony'nin tüm detaylarına burada yer alan incelememizde yer verdiğimiz sanal gerçeklik başlığı Project Morpheus, artık "PlayStation VR" olarak anılacak.

Sony tarafından resmi olarak Tokyo Game Show kapsamında açıklanan yeni ismiyle PlayStation VR, bildiğiniz gibi PlayStation 4 sahiplerine oldukça etkili bir oyun deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran yer alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu ekranıyla 100 derece görüş açısı sunan başlık, saniyede 120 kare gibi yüksek bir hız ortaya koyuyor, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabiliyor ve bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabiliyor.

PlayStation VR, beklentiler doğru çıkarsa 2016 yılında raflardaki yerini alacak. Fiyat ise tahmin edebileceğiniz üzer pek de ucuz olmayacak.

http://www.theverge.com/2015/9/15/9329113/sony-project-morpheus-new-name-playstation-vr