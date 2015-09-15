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Sony, sanal gerçeklik başlığının yeni adını açıkladı: PlayStation VR

3 yıl
3,1b
1
18
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, sanal gerçeklik başlığının yeni adını açıkladı: PlayStation VR
Sony'nin tüm detaylarına burada yer alan incelememizde yer verdiğimiz sanal gerçeklik başlığı Project Morpheus, artık "PlayStation VR" olarak anılacak.
Sony tarafından resmi olarak Tokyo Game Show kapsamında açıklanan yeni ismiyle PlayStation VR, bildiğiniz gibi PlayStation 4 sahiplerine oldukça etkili bir oyun deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran yer alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu ekranıyla 100 derece görüş açısı sunan başlık, saniyede 120 kare gibi yüksek bir hız ortaya koyuyor, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabiliyor ve bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabiliyor.
PlayStation VR, beklentiler doğru çıkarsa 2016 yılında raflardaki yerini alacak. Fiyat ise tahmin edebileceğiniz üzer pek de ucuz olmayacak.

http://www.theverge.com/2015/9/15/9329113/sony-project-morpheus-new-name-playstation-vr Yorum Yaz
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EzoBride 3 yıl en beğenilen
Playstation VR 2 muhtemelen 2K veya 4K olacak işte o zaman Mesut Çevik'in az olsa saydığı pikselleri saymayacağız. Haliyle daha kaliteli bir deneyim de kaçınılmaz olur. Bence bu ürün daha kaliteli bir VR deneyimini sunacak olan 2. versiyon için bir geçiş köprüsü olacak


Edit: iPhone 2G'de video çekme özelliğinin olmaması ve iPhone 6S'inde 4K çekmesi gibi düşünülebilir.
Playstation VR 2 muhtemelen 2K veya 4K olacak işte o zaman Mesut Çevik'in az olsa saydığı pikselleri saymayacağız. Haliyle daha kaliteli bir deneyim de kaçınıl...
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metalmilita 3 yıl
xDarkAngelx
metalmilita
Umutcan
metalmilita Çözünürlük en az 2k tercihen 4k olmalıydı.
Konsoldan bahsediyoruz...
Ya haberi okumadınız yada okuduğunuzu anlamıyorsunuz konsoldan değil sanal gerçeklik başlığından söz ediyoruz, sony daha tvlerde bile 4k yaygınlaşmamışken telefona 4k ekran koydu, o telefonda 2k- 4k ayrımı yapmak imkansızken, bu başlığı deneyenler çözünürlüğün full HD olmasından dolayı piksellerin seçilebildiğinden bahsettiler, asıl 4k olması gereken buydu yani, muhtemelen bir sonraki model 4k olur.
burada gercekten konsoldan bahsediyoruz, 8k koyabilecek paneller evet mevcut, ama ps4 un bunu kaldirabilecek bir donanima sahip degil, 2k bile koysalar bu sefer grafik kalitesinden taviz vermis olacaklar ve saniyede 120 kareyi düsürecekler buda bas dönmesine midebulantisina yol aciyor. eminimki 2k 4k veya 8k yi birdaki konsollarda görebilecegiz PS5, PS6 gibi. saygilar

Ismi PlayStation vr olunca bir tek oyun icin çıkarıldığını düşünüyorsunuz herhalde, pek tabiiki oyunlarda full hd çalışırken örnek olarak filmleri 2k yada 4k oynatabilirdi, dolayısıyla biz burada konsoldan bahsetmiyoruz, sanal gerçeklik basligindan bahsediyoruz konsol bunun kullanım alanlarından sadece biri.
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DH Misafiri 3 yıl
metalmilita
Umutcan
metalmilita Çözünürlük en az 2k tercihen 4k olmalıydı.
Konsoldan bahsediyoruz...
Ya haberi okumadınız yada okuduğunuzu anlamıyorsunuz konsoldan değil sanal gerçeklik başlığından söz ediyoruz, sony daha tvlerde bile 4k yaygınlaşmamışken telefona 4k ekran koydu, o telefonda 2k- 4k ayrımı yapmak imkansızken, bu başlığı deneyenler çözünürlüğün full HD olmasından dolayı piksellerin seçilebildiğinden bahsettiler, asıl 4k olması gereken buydu yani, muhtemelen bir sonraki model 4k olur.

2k 4k 8k tabiki ppi sayisi arttikca daha güzel bir deneyim verecektir ama burda konsoldan bahsediyoruz 8k koysalar neolur PS4 kaldiramadiktan sonra belki PS5 de 4k PS VR2 versiyonunu cikartirlar
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Did I Die 3 yıl
Çok iyi, fakat ilk çıkanın ne kadar kullanışlı olacağı şüpheli.
Böyle bir gelişme lazımdı ve oldu , teşekkürler Sony :)
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Guest-4D7805E6E 3 yıl
Cıksın bakalım nasıl biseymis alalım merak ettim dogrusu :))
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EzoBride 3 yıl en beğenilen
Playstation VR 2 muhtemelen 2K veya 4K olacak işte o zaman Mesut Çevik'in az olsa saydığı pikselleri saymayacağız. Haliyle daha kaliteli bir deneyim de kaçınılmaz olur. Bence bu ürün daha kaliteli bir VR deneyimini sunacak olan 2. versiyon için bir geçiş köprüsü olacak


Edit: iPhone 2G'de video çekme özelliğinin olmaması ve iPhone 6S'inde 4K çekmesi gibi düşünülebilir.
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kadirirdem 3 yıl
süper olacak gibi 300 dolarlar seviyesinde alan olur....
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zugu 3 yıl
Oynanışını izledim.gerçekten farklı bir deneyim.
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Master_Evil 3 yıl
çözünürlüğü yeterli bence
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KalemKolik 3 yıl
Varsın ucuz olmasın 300dolar olsun yinede alırız. Ne yapalım 300 dolar olsa bile yapacak bir şey yok.
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metalmilita 3 yıl
Çözünürlük en az 2k tercihen 4k olmalıydı.
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Umutcan 3 yıl metalmilita
metalmilita

Çözünürlük en az 2k tercihen 4k olmalıydı.

Konsoldan bahsediyoruz...
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igocebe 3 yıl
Mükemmel bir şey. Sony hep en iyisini yapar
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