Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor

Son dönemde Sony’nin Android akıllı telefon pazarında telefon başına en fazla kar eden firma olarak yükselişini görüyoruz. Xperia ailesinin yüksek kar marjları, mobil bölümün kendisini kurtarmasını sağlıyor. Son tablolarda da bu açıkça görülüyor.

Kar Marjı Çok Yüksek

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Sony Mobile 3.5 milyon civarında akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Çeyrek bazda yüzde 1 artış yaşanırken, yıl bazında ise yüzde 50 civarında düşüş gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 6.7 milyon Xperia telefonu satılmıştı.

Mobil bölümün toplam geliri 1.8 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 39 düşüş yaşandı. Düşen satışlara ve gelirlere rağmen kar marjının yüksek olması 35 milyon dolar civarında faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 196 milyon dolar kayıp yaşanmıştı.

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Sony’nin fiyat stratejisi bu şekilde devam edecek ve uzun vadede bölümü ayakta tutacak gibi görünüyor. Mart 2016-Mart 2017 arasında gerçekleşecek 2016 mali yılı boyunca firma telefon satışları tahminini 17 milyona çekti. Bununla birlikte faaliyet karının 50 milyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkemizde de Sony Xperia XZ yeni amiral gemi modeli 2799TL fiyat etiketi ile satılmakta.