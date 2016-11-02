Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor

Son dönemde Sony’nin Android akıllı telefon pazarında telefon başına en fazla kar eden firma olarak yükselişini görüyoruz. Xperia ailesinin yüksek kar marjları, mobil bölümün kendisini kurtarmasını sağlıyor. Son tablolarda da bu açıkça görülüyor.
Kar Marjı Çok Yüksek
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Sony Mobile 3.5 milyon civarında akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Çeyrek bazda yüzde 1 artış yaşanırken, yıl bazında ise yüzde 50 civarında düşüş gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 6.7 milyon Xperia telefonu satılmıştı.
Mobil bölümün toplam geliri 1.8 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 39 düşüş yaşandı. Düşen satışlara ve gelirlere rağmen kar marjının yüksek olması 35 milyon dolar civarında faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 196 milyon dolar kayıp yaşanmıştı.Ayrıca Bkz. "Apple Music ücretleri ucuzluyor"
Sony’nin fiyat stratejisi bu şekilde devam edecek ve uzun vadede bölümü ayakta tutacak gibi görünüyor. Mart 2016-Mart 2017 arasında gerçekleşecek 2016 mali yılı boyunca firma telefon satışları tahminini 17 milyona çekti. Bununla birlikte faaliyet karının 50 milyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkemizde de Sony Xperia XZ yeni amiral gemi modeli 2799TL fiyat etiketi ile satılmakta.
http://www.phonearena.com/news/Despite-declining-sales-Sony-isnt-losing-money-on-its-Xperia-phones_id87296 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaw he he
Yazılımsal olarak beğenmediğiniz şeyler saf Android'e çok benzediği için öyle. Yani beğenmediğiniz şeyler aslında Sony değil Google uygulamaları. Mesajlaşma, arama birebir neredeyse saf Android. Aslına bakarsanız ben de öylesini seviyorum. Htc'nin kendi mesaj uygulaması yerine Google mesaj uygulamasını seviyorum. Bunlar kişiye göre değişen şeyler. Beğenmiyorsanız değiştirin tonla mesaj uygulaması var. Ios değil bu Android. Açık dünya yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Neredeyse her şeyi değiştirebilirsiniz.
Note 3 alıyorsun süper telefon diyorsun soğan gibi kabuk atıyor 2 ayda. Ama konuşan var mı? Soyulmayan yok ama dert eden yok. Mesele marka algısı. Ne kadar sorunlu olursa olsun sistem size " bu iyi bunu al " diye dayatma yaptıysa " telefonu yamuk tutuyorsun tabi çekmez " bile dese gık diyemezsin. Telefonun soyulur 2 ayda ve bütün telefonlar soyulur yine de kullanıcı hatasıdır. Bir şey diyemezsin.
Şimdi Sony neyi yapamıyor da diyebiliyoruz. Sony teknoloji sitelerine, haberciler, editörlere para yediremiyor. Reklam ve pazarlama yapamıyor. Bir tek Sony değil Apple ve Samsung dışında kimse yapamıyor. Şurada gelin iki üç yıl öncesini düşünelim. General Mobile diye bir marka bulunduğumuz siteye üç beş atıyor hooooooop Dicovery, Elite diye saatlerce programlar, öyle iyi böyle iyi anlatımlar görüyoruz. Noluyor sonra GM milyonlar satıyor hatta öyle çok satıyor ki o yıl ülkemizde en çok satan 2. telefon markası oluyor.
Ama bakıyoruz destek sıfır, malzeme kalitesi yerlerde. Kronik soket arızalı, ekranda beyaz benek hastası.
Demem o ki sistemi 2 firma yönetiyor. Cocacola ve Pepsi gibi tekel bunlar. Başka rakibe izin vermezler. Günümüzde ne algı operasyonları var.
Sony telefon sahibi değilim fan falan da sanma beni.