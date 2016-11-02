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Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor

Bir dönem akıllı telefon pazarından çekilmesi gündemde olan Sony, uyguladığı yeni fiyat politikası ve yen para biriminin de güçlü olması sayesinde faaliyet karını arttırmaya başladı.
2 yıl
3,1b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Sony’nin Android akıllı telefon pazarında telefon başına en fazla kar eden firma olarak yükselişini görüyoruz. Xperia ailesinin yüksek kar marjları, mobil bölümün kendisini kurtarmasını sağlıyor. Son tablolarda da bu açıkça görülüyor.

Kar Marjı Çok Yüksek

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Sony Mobile 3.5 milyon civarında akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Çeyrek bazda yüzde 1 artış yaşanırken, yıl bazında ise yüzde 50 civarında düşüş gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 6.7 milyon Xperia telefonu satılmıştı.

Mobil bölümün toplam geliri 1.8 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 39 düşüş yaşandı. Düşen satışlara ve gelirlere rağmen kar marjının yüksek olması 35 milyon dolar civarında faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 196 milyon dolar kayıp yaşanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Apple Music ücretleri ucuzluyor"

Sony’nin fiyat stratejisi bu şekilde devam edecek ve uzun vadede bölümü ayakta tutacak gibi görünüyor. Mart 2016-Mart 2017 arasında gerçekleşecek 2016 mali yılı boyunca firma telefon satışları tahminini 17 milyona çekti. Bununla birlikte faaliyet karının 50 milyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkemizde de Sony Xperia XZ yeni amiral gemi modeli 2799TL fiyat etiketi ile satılmakta. 

 

http://www.phonearena.com/news/Despite-declining-sales-Sony-isnt-losing-money-on-its-Xperia-phones_id87296 Yorum Yaz
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basartenk 2 yıl en beğenilen PaTRaiN1
PaTRaiN1

Şuraya yazıyorum 2 yılı var kapanması için.

Yaw he he
2 Yanıt Yanıtla +39
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PaTRaiN1 2 yıl
Şuraya yazıyorum 2 yılı var kapanması için.
2 Yanıt Yanıtla +18
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gcb1903 2 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

Sony aslında kaliteli cihazlar çıkartıyor markası yeter ama aynı teknolojik zekayı cihazın tasarımı, malzemesi, kullanımı konusunda göstermiyor, orada zeka yerlerde sürünüyor, nedenini bilemiyorum, heralde firma kendi içinde trolleniyor ve önü kesiliyor.

Xperia telefonları gayet başarılı bir güce makul fiyata sahip. Ama cihazlarda kullandığı malzeme ve tasarım içler acısı! Köşeleri el acıtan, piyano siyahı malzemesi anında çizilip bozulan telefonlar üreterek müşteriyi düşünmedikleri çok açık.

Yazılım dersen zeka yerlerde sürünüyor. Bir Xperia telefonda birini aramak için tam 5 hamle yapman gerekiyor. Bir telefon öncelikli olarak hızlı aramak ve kolay mesaj çekmek için sonrası ise akıllı telefonun gereklerini yerine getirmek için tasarlanır, Sony'de bunların hepsi ters işliyor. Bir telefon telefon işlevi dışındaki her şeyi başarılı olarak yetine getirirken normal 10 sene öncesinin telefonunun yaptığın yapmaktaktan bir haber. Hiç bir Sony teknisyeninin ve sahibinin telefon ile arama veya mesaj çektiğini sanmıyorum, onlar genelde internete ne kadar hızda giriyor veya fotoğraf kalitesi nasıl olmalı ile kafayı bozdukları için ürettikleri şeyin "telefon" olduğunu unutuyor kamerası ve müzik kalitesine mesai harcıyorlar.

Hele mesaj kutuları. Bir mesaj kutusunda eşşek kadar bir alanı mesajı kime çekeceğine ayırır iken, mesaj yazılacak alanı minicik bırakıp normal telefon kullancısının kafasını karıştıracak ne kadar mantık hatası var ise yapıyorlar.

Önce telefon sonra akıllı uygulamalar yapılmalı.




Yazılımsal olarak beğenmediğiniz şeyler saf Android'e çok benzediği için öyle. Yani beğenmediğiniz şeyler aslında Sony değil Google uygulamaları. Mesajlaşma, arama birebir neredeyse saf Android. Aslına bakarsanız ben de öylesini seviyorum. Htc'nin kendi mesaj uygulaması yerine Google mesaj uygulamasını seviyorum. Bunlar kişiye göre değişen şeyler. Beğenmiyorsanız değiştirin tonla mesaj uygulaması var. Ios değil bu Android. Açık dünya yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Neredeyse her şeyi değiştirebilirsiniz.

Note 3 alıyorsun süper telefon diyorsun soğan gibi kabuk atıyor 2 ayda. Ama konuşan var mı? Soyulmayan yok ama dert eden yok. Mesele marka algısı. Ne kadar sorunlu olursa olsun sistem size " bu iyi bunu al " diye dayatma yaptıysa " telefonu yamuk tutuyorsun tabi çekmez " bile dese gık diyemezsin. Telefonun soyulur 2 ayda ve bütün telefonlar soyulur yine de kullanıcı hatasıdır. Bir şey diyemezsin.

Şimdi Sony neyi yapamıyor da diyebiliyoruz. Sony teknoloji sitelerine, haberciler, editörlere para yediremiyor. Reklam ve pazarlama yapamıyor. Bir tek Sony değil Apple ve Samsung dışında kimse yapamıyor. Şurada gelin iki üç yıl öncesini düşünelim. General Mobile diye bir marka bulunduğumuz siteye üç beş atıyor hooooooop Dicovery, Elite diye saatlerce programlar, öyle iyi böyle iyi anlatımlar görüyoruz. Noluyor sonra GM milyonlar satıyor hatta öyle çok satıyor ki o yıl ülkemizde en çok satan 2. telefon markası oluyor.

Ama bakıyoruz destek sıfır, malzeme kalitesi yerlerde. Kronik soket arızalı, ekranda beyaz benek hastası.

Demem o ki sistemi 2 firma yönetiyor. Cocacola ve Pepsi gibi tekel bunlar. Başka rakibe izin vermezler. Günümüzde ne algı operasyonları var.

Sony telefon sahibi değilim fan falan da sanma beni.
MonitörKertenkelesiSony aslında kaliteli cihazlar çıkartıyor markası yeter ama aynı teknolojik zekayı cihazın tasarımı, malzemesi, kulla...
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Şunu es geçmemek lazım, Sony yıllar öncesi piyasanın en güzel tasarımlı cihazlaını üretirdi. Sony cep telefonları, Walkmanleri, müzik setleri, televizyonları, kameraları mükemmel cihazlardı. Göz alıcı, aklınızı başınızdan alacak tasarım harikaları. Sonra bir şey oldu bu firmaya patronun yiğeni mi, oğlu mu kızı mı tasarım ekibinin başına geçti, gördüğüm en çirin, kalitesiz, zevksiz sıradan ve ucube tasarımlar ile o güzel Sony estetiğin çöpe attı gitti.
Playstation -slim modelleri hariç- bu konuda en büyük örnektir. Ömrümde gördüğüm en çirkin ucube tasarıma sahip seridir ve dünyada çirkinlik tasarımı ödülü verse ilkin PS2 ve diğer seriye verirdim ve bu ödülü alan Sony ise ben bi oturup düşünsünler derim.
Artık çirkin konsollar, çirkin bilgisayarlar, çirkin telefonlar ile piyasaın en vasat tasarımlı firması olara at başı önde gidiyorlar. Teşekkürler Sony.
İşte bir zamanların en güzel Sony tasarım telefonları. İnsanın baktıkça bakası, elinde tutmaktan zevk aldığı tasarım harikası dediğin şeyler.
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kadirirdem 2 yıl
o kadar kazık fiyatlara bir zahmet yükselsin
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travers 2 yıl
Gelmiş yine Sony batarcılar. Sadece elektronik piyasasında mı yer alıyor sanıyorsunuz? Gidin patlayan telefonlarla, tutmayı bilmediğiniz telefonlarla ya da çatır çutur ekranı kırılan telefonlarla uğraşın :)
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wolf silver 2 yıl
Yani sony diyorki"AZ SATARIM AMA ÇOK SAPLARİM"
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Ewoque 2 yıl
ilk çıktığında z5 aldıkta ne oldu ekran sağ orta köşesi kararma oldu ve garantiye gitti kvk sağolsun diğer z5lerle sözde karşılaştırıp sözde bakım ve yazılım yüklemiş ve geri yollamış cihazı sony müşteri memnuniyeti denen şeyden haberi yok piyasa artık öyle ben sony falan dinlemiyor ve ders almayan bir firma
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Darkimore 2 yıl Ewoque
Ewoque
ilk çıktığında z5 aldıkta ne oldu ekran sağ orta köşesi kararma oldu ve garantiye gitti kvk sağolsun diğer z5lerle sözde karşılaştırıp sözde bakım ve yazılım yüklemiş ve geri yollamış cihazı sony müşteri memnuniyeti denen şeyden haberi yok piyasa artık öyle ben sony falan dinlemiyor ve ders almayan bir firma

Aynen bro ekran sorunlari kasa açıklığı sorunu çok megapiksel li kameralarının bos beleş foto çekmesi. Vs vs
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eric13 2 yıl
Playstation olmasa Sony coktan haritadan silinmisti
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WB 2 yıl
O kadar çok işten çıkarma olunca kârı artıyor tabii ki

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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Sony aslında kaliteli cihazlar çıkartıyor markası yeter ama aynı teknolojik zekayı cihazın tasarımı, malzemesi, kullanımı konusunda göstermiyor, orada zeka yerlerde sürünüyor, nedenini bilemiyorum, heralde firma kendi içinde trolleniyor ve önü kesiliyor.
Xperia telefonları gayet başarılı bir güce makul fiyata sahip. Ama cihazlarda kullandığı malzeme ve tasarım içler acısı! Köşeleri el acıtan, piyano siyahı malzemesi anında çizilip bozulan telefonlar üreterek müşteriyi düşünmedikleri çok açık.
Yazılım dersen zeka yerlerde sürünüyor. Bir Xperia telefonda birini aramak için tam 5 hamle yapman gerekiyor. Bir telefon öncelikli olarak hızlı aramak ve kolay mesaj çekmek için sonrası ise akıllı telefonun gereklerini yerine getirmek için tasarlanır, Sony'de bunların hepsi ters işliyor. Bir telefon telefon işlevi dışındaki her şeyi başarılı olarak yetine getirirken normal 10 sene öncesinin telefonunun yaptığın yapmaktaktan bir haber. Hiç bir Sony teknisyeninin ve sahibinin telefon ile arama veya mesaj çektiğini sanmıyorum, onlar genelde internete ne kadar hızda giriyor veya fotoğraf kalitesi nasıl olmalı ile kafayı bozdukları için ürettikleri şeyin "telefon" olduğunu unutuyor kamerası ve müzik kalitesine mesai harcıyorlar.
Hele mesaj kutuları. Bir mesaj kutusunda eşşek kadar bir alanı mesajı kime çekeceğine ayırır iken, mesaj yazılacak alanı minicik bırakıp normal telefon kullancısının kafasını karıştıracak ne kadar mantık hatası var ise yapıyorlar.
Önce telefon sonra akıllı uygulamalar yapılmalı.

1 Yanıt Yanıtla
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gcb1903 2 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

Sony aslında kaliteli cihazlar çıkartıyor markası yeter ama aynı teknolojik zekayı cihazın tasarımı, malzemesi, kullanımı konusunda göstermiyor, orada zeka yerlerde sürünüyor, nedenini bilemiyorum, heralde firma kendi içinde trolleniyor ve önü kesiliyor.

Xperia telefonları gayet başarılı bir güce makul fiyata sahip. Ama cihazlarda kullandığı malzeme ve tasarım içler acısı! Köşeleri el acıtan, piyano siyahı malzemesi anında çizilip bozulan telefonlar üreterek müşteriyi düşünmedikleri çok açık.

Yazılım dersen zeka yerlerde sürünüyor. Bir Xperia telefonda birini aramak için tam 5 hamle yapman gerekiyor. Bir telefon öncelikli olarak hızlı aramak ve kolay mesaj çekmek için sonrası ise akıllı telefonun gereklerini yerine getirmek için tasarlanır, Sony'de bunların hepsi ters işliyor. Bir telefon telefon işlevi dışındaki her şeyi başarılı olarak yetine getirirken normal 10 sene öncesinin telefonunun yaptığın yapmaktaktan bir haber. Hiç bir Sony teknisyeninin ve sahibinin telefon ile arama veya mesaj çektiğini sanmıyorum, onlar genelde internete ne kadar hızda giriyor veya fotoğraf kalitesi nasıl olmalı ile kafayı bozdukları için ürettikleri şeyin "telefon" olduğunu unutuyor kamerası ve müzik kalitesine mesai harcıyorlar.

Hele mesaj kutuları. Bir mesaj kutusunda eşşek kadar bir alanı mesajı kime çekeceğine ayırır iken, mesaj yazılacak alanı minicik bırakıp normal telefon kullancısının kafasını karıştıracak ne kadar mantık hatası var ise yapıyorlar.

Önce telefon sonra akıllı uygulamalar yapılmalı.




Yazılımsal olarak beğenmediğiniz şeyler saf Android'e çok benzediği için öyle. Yani beğenmediğiniz şeyler aslında Sony değil Google uygulamaları. Mesajlaşma, arama birebir neredeyse saf Android. Aslına bakarsanız ben de öylesini seviyorum. Htc'nin kendi mesaj uygulaması yerine Google mesaj uygulamasını seviyorum. Bunlar kişiye göre değişen şeyler. Beğenmiyorsanız değiştirin tonla mesaj uygulaması var. Ios değil bu Android. Açık dünya yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Neredeyse her şeyi değiştirebilirsiniz.

Note 3 alıyorsun süper telefon diyorsun soğan gibi kabuk atıyor 2 ayda. Ama konuşan var mı? Soyulmayan yok ama dert eden yok. Mesele marka algısı. Ne kadar sorunlu olursa olsun sistem size " bu iyi bunu al " diye dayatma yaptıysa " telefonu yamuk tutuyorsun tabi çekmez " bile dese gık diyemezsin. Telefonun soyulur 2 ayda ve bütün telefonlar soyulur yine de kullanıcı hatasıdır. Bir şey diyemezsin.

Şimdi Sony neyi yapamıyor da diyebiliyoruz. Sony teknoloji sitelerine, haberciler, editörlere para yediremiyor. Reklam ve pazarlama yapamıyor. Bir tek Sony değil Apple ve Samsung dışında kimse yapamıyor. Şurada gelin iki üç yıl öncesini düşünelim. General Mobile diye bir marka bulunduğumuz siteye üç beş atıyor hooooooop Dicovery, Elite diye saatlerce programlar, öyle iyi böyle iyi anlatımlar görüyoruz. Noluyor sonra GM milyonlar satıyor hatta öyle çok satıyor ki o yıl ülkemizde en çok satan 2. telefon markası oluyor.

Ama bakıyoruz destek sıfır, malzeme kalitesi yerlerde. Kronik soket arızalı, ekranda beyaz benek hastası.

Demem o ki sistemi 2 firma yönetiyor. Cocacola ve Pepsi gibi tekel bunlar. Başka rakibe izin vermezler. Günümüzde ne algı operasyonları var.

Sony telefon sahibi değilim fan falan da sanma beni.
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trollofdh 2 yıl
hiçbiri yokken sony ve nokia vardı şimdi dağılın.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Telefonlarını ucuzlatsa ve suya dayanıklılık konusunda bir şey yapsa iyi yerlere gelebilir.Çünkü suya dayanıklılık konusunda yüksek olan sony şimdi nerelerde.
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