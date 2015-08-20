Sony, sıradaki büyük PS4 güncellemesi için test kullanıcıları arıyor

Sony, Playstation 4'e getireceği yeni büyük güncellemeyi test edecek kullanıcıları arıyor. Eylül ayında çıkacak yeni güncelleme için kapalı beta süreci başlatılırken konsol sahipleri buraya tıklayarak başvuru yapabilirler. Katılımcı sayısının sınırlı olacağını da hatırlatalım.

Henüz güncellemenin ne gibi yenilikler getireceği açıklanmadı fakat beta sürecine katılanlar sorun yaşamaları halinde v2.57'ye geri dönüş yapabilecekler. Beta sürümün yayınlanmasıyla birlikte geliştirmeler de gün yüzüne çıkacaktır. Playstation 4 kullanıcıları da başvurularını yaparak yeni sürümü erkenden test etme şansına erişebilirler.

Son dönemlerde bir çok şirket yazılımda büyük değişiklikler yapmadan önce beta sürecini daha da ön plana çıkarmaya başladı. Son olarak Microsoft hem Windows 10, hem de Xbox ailesine vereceği güncellemede benzer bir sistemle bir çok beta kullanıcısından geri dönüşler toplamıştı.

https://www.playstation.com/en-us/legal/playstation-4-firmware-beta-registration/