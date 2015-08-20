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Sony, sıradaki büyük PS4 güncellemesi için test kullanıcıları arıyor

3 yıl
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, sıradaki büyük PS4 güncellemesi için test kullanıcıları arıyor
 
Sony, Playstation 4'e getireceği yeni büyük güncellemeyi test edecek kullanıcıları arıyor. Eylül ayında çıkacak yeni güncelleme için kapalı beta süreci başlatılırken konsol sahipleri buraya tıklayarak başvuru yapabilirler. Katılımcı sayısının sınırlı olacağını da hatırlatalım.
Henüz güncellemenin ne gibi yenilikler getireceği açıklanmadı fakat beta sürecine katılanlar sorun yaşamaları halinde v2.57'ye geri dönüş yapabilecekler. Beta sürümün yayınlanmasıyla birlikte geliştirmeler de gün yüzüne çıkacaktır. Playstation 4 kullanıcıları da başvurularını yaparak yeni sürümü erkenden test etme şansına erişebilirler.
Son dönemlerde bir çok şirket yazılımda büyük değişiklikler yapmadan önce beta sürecini daha da ön plana çıkarmaya başladı. Son olarak Microsoft hem Windows 10, hem de Xbox ailesine vereceği güncellemede benzer bir sistemle bir çok beta kullanıcısından geri dönüşler toplamıştı.

https://www.playstation.com/en-us/legal/playstation-4-firmware-beta-registration/ Yorum Yaz
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Uncy 3 yıl
Yazilim ozurlusu sony test konsollarinida bozar
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savinelli 3 yıl
testlere katılacak konsolları biraz daha indirimle satarsa belki mantıklı. yoksa parasını verip aldığım konsolda neden deneme tahtası olayım ki? birde kısıtlı olacakmış. exclusive birşeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar ama sorunlu sistemi kuracaksın. tabi ki kısıtlı bir kitlede denenecek önce..
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akif1 3 yıl
İyi iyi gelişsin ne zaman çıkacak
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huseyincarnege 3 yıl
deneyin dediler geldik
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ltrg 3 yıl
Benim icin en buyuk guncelleme hacker larin getirecegi guncellemedilir.kirilsada beles oyun oynasak ates pahasi oyunlar.
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:::LOSTPLANET::: 3 yıl
Ssk yapacak mı ssk ?
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2K 3 yıl
Şu yavaş indirme problemini çözsünler artık yeni update ile.
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kadirirdem 3 yıl
bence eski güncellemelerde'ki test kullanıcılarını bırakmasın sony her defasında adam aramasın.
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C-TRanger 3 yıl
Yeni güncellemenin içeriği 10 gün önce sızmıştı ancak çok ahım şahım yenilikler yok. Sony öncelikli yapılması gereken şeyler dururken ısrarla cihazı sosyal medya ağına çevirmeye çalışıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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There goes your life 3 yıl
Kayıt oldum, beta 2 eylülde başlıyor 26 ağustos son katılım tarihi.
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ahmtayd 3 yıl
Hediye oyun falan veriyorsa deneyelim, öyle beleşe yok
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