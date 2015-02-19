Sony şirketi odaklarını değiştiriyor; Tv ve akıllı telefon pazarından çıkma söz konusu olabilir

Sony her ne kadar dünya çapında bilinen başarılı bir şirket olsa da mali raporlar gidişatın pek de iyi olmadığını gösteriyor. Geri dönüp son 5 yılın mali raporlarını incelediğimizde şirketin faaliyet gelirlerinin giderleri karşılamadığını ve tablonun uzun süredir zararda olduğunu görüyoruz. Mali durumu kontrol altına almak isteyen yöneticiler yaklaşık 1 yıl önce 2014 yılının başlarında Sony bilgisayar bölümü VAIO'yu başka bir Japon şirkete satmayı tercih etmişti. Tv bölümü Bravia'nın da satılması gündeme gelirken şirket bu satışı yalanlamıştı.

CEO Kazuo Hirai dün şirketin Video ve Ses bölümlerinde Sony'nin hakimiyetinde olacak bir ortaklığa gidileceğini açıkladı. Yatırımcılara yaptığı konuşmada Sony'nin uzun yıllardır süren zarar tablosunu yeniden pozitif yöne çevirmek için yapılan üretim alanının daraltılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmada TV ve akıllı telefon bölümleri ile ilgili kararlar sorulduğunda ise Hirai üretim alanını daraltma kararı etkisiyle bu bölümlerin de elden çıkarılabileceği yanıtını verdi. Ayrıca şirketin öncelikli iş kolları ise geçmiş mali raporlar incelendiğinde yüksek gelir getiren medya , oyun/konsol ve görüntüleme sensörü alanları olduğu açıklandı. Sony'nin en büyük kârının özellikle Playstation ve iPhone için üretilen kamera sensörlerinden geldiği biliniyordu.

2013 yılında başlayan yeniden yapılanmanın hisselere %80 oranında değer kazandırdığını ve yatırımcıların ilgi gösterdiğini açıklayan CEO ayrıca yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla 2018 yılına kadar operasyon kârının 500 Milyar Yene çıkmasını hedeflediklerini açıkladı. 31 Martta bitecek mali dönem için bu hedef ise 20 Milyar Yen olarak belirlendi.

CEO Sony'nin yeniden canlanmasının içinde bulunduğumuz çeyrek dönem ile başlayacağını kaydederken şirketin Playstation, kamera sensörü gibi kâr getirecek alanlara odaklanması, Tv ve Akıllı telefon gibi bölümleri ikinci önceliğe alması ileride nasıl sonuçlar doğuracak merak konusu.

Güncelleme: SonyXperiaNews hesabı gelecek ile ilgili çok fazla dedikodunun medyada yer almaya başladığını, söylentilere inanılmaması gerektiğini ve mobil dünya kongresi için heyecanlı olduklarını açıkladı.