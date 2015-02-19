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Sony şirketi odaklarını değiştiriyor; Tv ve akıllı telefon pazarından çıkma söz konusu olabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony şirketi odaklarını değiştiriyor; Tv ve akıllı telefon pazarından çıkma söz konusu olabilir
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Sony her ne kadar dünya çapında bilinen başarılı bir şirket olsa da mali raporlar gidişatın pek de iyi olmadığını gösteriyor. Geri dönüp son 5 yılın mali raporlarını incelediğimizde şirketin faaliyet gelirlerinin giderleri karşılamadığını ve tablonun uzun süredir zararda olduğunu görüyoruz. Mali durumu kontrol altına almak isteyen yöneticiler yaklaşık 1 yıl önce 2014 yılının başlarında Sony bilgisayar bölümü VAIO'yu başka bir Japon şirkete satmayı tercih etmişti. Tv bölümü Bravia'nın da satılması gündeme gelirken şirket bu satışı yalanlamıştı.

Satış haberleri sonrası tam duruldu denirken bu kez Sony Pictures'in hacklenmesi şirkette rüzgarları yeniden ters estirmeye başladı, sızan konuşmalar arasında Sony'nin müzik birimini satmak için gizli yazışmalar yaptığını da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Sanal korsanların saldırısı ile oldukça gündeme gelen şirket için bu skandalın zararı da oldukça yüksek oldu. 2012 yılında yöneticiliğe gelen Kazuo Hirai bilgisayar bölümünün de satışına karar veren isimdi, sonrasında yaşanan hack skandalında da şirketin başında bulunan yönetici şirketin yeni stratejilerini ve radikal kararlarını açıkladı.
CEO Kazuo Hirai dün şirketin Video ve Ses bölümlerinde Sony'nin hakimiyetinde olacak bir ortaklığa gidileceğini açıkladı. Yatırımcılara yaptığı konuşmada Sony'nin uzun yıllardır süren zarar tablosunu yeniden pozitif yöne çevirmek için yapılan üretim alanının daraltılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmada TV ve akıllı telefon bölümleri ile ilgili kararlar sorulduğunda ise Hirai üretim alanını daraltma kararı etkisiyle bu bölümlerin de elden çıkarılabileceği yanıtını verdi. Ayrıca şirketin öncelikli iş kolları ise geçmiş mali raporlar incelendiğinde yüksek gelir getiren medya , oyun/konsol ve görüntüleme sensörü alanları olduğu açıklandı. Sony'nin en büyük kârının özellikle Playstation ve iPhone için üretilen kamera sensörlerinden geldiği biliniyordu.

2013 yılında başlayan yeniden yapılanmanın hisselere %80 oranında değer kazandırdığını ve yatırımcıların ilgi gösterdiğini açıklayan CEO ayrıca yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla 2018 yılına kadar operasyon kârının 500 Milyar Yene çıkmasını hedeflediklerini açıkladı. 31 Martta bitecek mali dönem için bu hedef ise 20 Milyar Yen olarak belirlendi.
CEO Sony'nin yeniden canlanmasının içinde bulunduğumuz çeyrek dönem ile başlayacağını kaydederken şirketin Playstation, kamera sensörü gibi kâr getirecek alanlara odaklanması, Tv ve Akıllı telefon gibi bölümleri ikinci önceliğe alması ileride nasıl sonuçlar doğuracak merak konusu. 
Güncelleme: SonyXperiaNews hesabı gelecek ile ilgili çok fazla dedikodunun medyada yer almaya başladığını, söylentilere inanılmaması gerektiğini ve mobil dünya kongresi için heyecanlı olduklarını açıkladı. 

http://www.reuters.com/article/2015/02/18/us-sony-strategy-idUSKBN0LM05X20150218 Yorum Yaz
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Gran Turismo 7 4 yıl
Apple oyun konsoluna girerse batarlar diyenler neyin kafasini yasiyor acaba. Konsollar hakkında ya da konsol fanlari hakkında bilgileri olmadigi halde yapilan bu yorumlar cahilce oluyor. Konsolu telefon ile karıştırmayın. Kim ne konsolu cikarirsa cikarsin beni Sony PlayStation dan vazgeciremez.

Apple ve oyun konsolu
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STMUS 4 yıl
Sony kendini konumlandıracak yer bulamadı bir türlü, ayrıca düşüş yaşamasının sebebi tamamen kendi hataları diyemeyiz, neredeyse tekel olduğu konsol piyasası hariç rekabet çok fazla. Z serisiyle de piyasayı sallayamadı bir türlü. Lg G serisiyle, Asus bile zenfone çıkarıp atılım yapabiliyorken Sony'e yakışmıyor bence bu. Ateş olmayan yerden de duman çıkmayacağını düşünüyorum, bu tür dedikodular yalanlansa da bir süre sonra gerçeğe dönüşebilir.
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TEKİN 1881 4 yıl
Tok satıcı olmasalardı böyle olmazdı. Ama batması imkansızmış. Apple da film ve konsol sektörüne girerse o zaman batar gider
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JanWaljan 4 yıl
En basit ornekle, uretilen her CD'den sony patent aliyorken ve playstation diye bir urunleri varken sony'nin batmasi uzak ihtimal bile degil
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doctor_bey 4 yıl
Gitme, ne olur giiiitme
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yunus626emre 4 yıl
Telefondan çekilirse o kadar kullanıcıya üzülürüm la.
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DrAgonn_54 4 yıl
Yani sonuçta çok fazla marka oluştuğu için pazar harbiden çok hareketli ve düşünemedeğin yanlış bir strateji de milyon dolarlara mal olabilecek büyük firmalardan birisidir sony,fazla risk almak istemedikleri için değişik planlar uygulayabilirler.Birde gördüğüm kadarıylayok lg falan gibisinden yorumlar var.Evet televizyon pastasının en büyük dilimleri samsung vs lg dir.Ama panel üretimi renk kalitesi olarak lg bir adım önde,çünkü adamlar bundan 1 sene öncesine kadar lcd,plazma gibi ekranların bütün panellerini lg yapıyordu.Adamlar bu işte tecrübeli ve deneyimliler.
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thunderstruck7 4 yıl
Bırakma bizi sony, çocukluğumuzun kahramanısın sen
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Adventure. 4 yıl
Bu saatten sonra TV ve Cep Telefonu pazarında fazla birşey yapacaklarını düşünmüyorum.

TV pazarında zaten Kore rüzgarı esiyor. Samsung ve LG pazarı ciddi anlamda ele geçirdiler. Hem LG hemde Samsung LED TV'im ikisindende fazlasıyla memnunum.

Cep telefonunda ise zaten Samsung ve Apple kapışması var ki Çinlilerde inanılmaz bir taarruzla geliyorlar.

Sony sinema ve özellikle Playstation'a dönsün bence kendileri için çok daha iyi olur.
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Angelica 4 yıl
Arabada bile Sony set var. Sony bitmez rahat olun
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aliss 4 yıl
aynen ya teybimiz bile sony nereye çekiliyor :)
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Malentin 4 yıl
Sony demek kalite demekti.Telefon sektöründe tasarımdan kaybetti.Oysaki çok basitçe bu soruna çozum getirebilirlerdi.Televizyon sektöründe yeri gayet sağlam.Playstation konusunda şimdilik bir tehdit yok.Müzik konusu kotu olmuş.Bence böyle bir japon firmasının bu zor zamanlarını görmek acı verici.Tamamen saçmalık koskoca sony
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the_japan 4 yıl
Sony tarafından gerekli açıklamalar yapılmış, kaldı ki zaten Sony kolay kolay batmaz fakat belki belirli alanlarda kar marjı düşmüş olabilir-düşebilir. Bu yönden bence özellikle akıllı telefonlarında reklamlarını artırması ve müşteri memnuniyeti açısından garanti servislerini daha iyi seçmesi lazım

bunun haricinde zaten bilen bilir, sony'nin nerdeyse her ürünü kalitelidir ve gayet sağlamdır
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SacredDivinity 4 yıl
Sony btar mı yahu deli misiniz, aksine çılgın kar yaptıklarını düşünüyorum, sadece ps den
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