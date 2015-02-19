Sony şirketi odaklarını değiştiriyor; Tv ve akıllı telefon pazarından çıkma söz konusu olabilir

Sony her ne kadar dünya çapında bilinen başarılı bir şirket olsa da mali raporlar gidişatın pek de iyi olmadığını gösteriyor. Geri dönüp son 5 yılın mali raporlarını incelediğimizde şirketin faaliyet gelirlerinin giderleri karşılamadığını ve tablonun uzun süredir zararda olduğunu görüyoruz. Mali durumu kontrol altına almak isteyen yöneticiler yaklaşık 1 yıl önce 2014 yılının başlarında Sony bilgisayar bölümü VAIO'yu başka bir Japon şirkete satmayı tercih etmişti. Tv bölümü Bravia'nın da satılması gündeme gelirken şirket bu satışı yalanlamıştı.
Satış haberleri sonrası tam duruldu denirken bu kez Sony Pictures'in hacklenmesi şirkette rüzgarları yeniden ters estirmeye başladı, sızan konuşmalar arasında Sony'nin müzik birimini satmak için gizli yazışmalar yaptığını da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Sanal korsanların saldırısı ile oldukça gündeme gelen şirket için bu skandalın zararı da oldukça yüksek oldu. 2012 yılında yöneticiliğe gelen Kazuo Hirai bilgisayar bölümünün de satışına karar veren isimdi, sonrasında yaşanan hack skandalında da şirketin başında bulunan yönetici şirketin yeni stratejilerini ve radikal kararlarını açıkladı.
CEO Kazuo Hirai dün şirketin Video ve Ses bölümlerinde Sony'nin hakimiyetinde olacak bir ortaklığa gidileceğini açıkladı. Yatırımcılara yaptığı konuşmada Sony'nin uzun yıllardır süren zarar tablosunu yeniden pozitif yöne çevirmek için yapılan üretim alanının daraltılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmada TV ve akıllı telefon bölümleri ile ilgili kararlar sorulduğunda ise Hirai üretim alanını daraltma kararı etkisiyle bu bölümlerin de elden çıkarılabileceği yanıtını verdi. Ayrıca şirketin öncelikli iş kolları ise geçmiş mali raporlar incelendiğinde yüksek gelir getiren medya , oyun/konsol ve görüntüleme sensörü alanları olduğu açıklandı. Sony'nin en büyük kârının özellikle Playstation ve iPhone için üretilen kamera sensörlerinden geldiği biliniyordu.
2013 yılında başlayan yeniden yapılanmanın hisselere %80 oranında değer kazandırdığını ve yatırımcıların ilgi gösterdiğini açıklayan CEO ayrıca yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla 2018 yılına kadar operasyon kârının 500 Milyar Yene çıkmasını hedeflediklerini açıkladı. 31 Martta bitecek mali dönem için bu hedef ise 20 Milyar Yen olarak belirlendi.
CEO Sony'nin yeniden canlanmasının içinde bulunduğumuz çeyrek dönem ile başlayacağını kaydederken şirketin Playstation, kamera sensörü gibi kâr getirecek alanlara odaklanması, Tv ve Akıllı telefon gibi bölümleri ikinci önceliğe alması ileride nasıl sonuçlar doğuracak merak konusu.
Güncelleme: SonyXperiaNews hesabı gelecek ile ilgili çok fazla dedikodunun medyada yer almaya başladığını, söylentilere inanılmaması gerektiğini ve mobil dünya kongresi için heyecanlı olduklarını açıkladı.
http://www.reuters.com/article/2015/02/18/us-sony-strategy-idUSKBN0LM05X20150218 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple ve oyun konsolu
TV pazarında zaten Kore rüzgarı esiyor. Samsung ve LG pazarı ciddi anlamda ele geçirdiler. Hem LG hemde Samsung LED TV'im ikisindende fazlasıyla memnunum.
Cep telefonunda ise zaten Samsung ve Apple kapışması var ki Çinlilerde inanılmaz bir taarruzla geliyorlar.
Sony sinema ve özellikle Playstation'a dönsün bence kendileri için çok daha iyi olur.
bunun haricinde zaten bilen bilir, sony'nin nerdeyse her ürünü kalitelidir ve gayet sağlamdır