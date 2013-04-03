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Sony ve Olmypus ortaklığında ilk somut adım atıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony ve Olmypus ortaklığında ilk somut adım atıldı
Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, yakın zamanda Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmişti. Yapılan anlaşma sonucunda Sony, Olympus'un içerisinde en yüksek hisse oranına sahibi firma durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelmiş, ve firmanın 35 milyona yakın hissesini yanında firma içi genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip olmuştu.
Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyordu ve bu açıdan ilk somut adım atıldı. Sony Olympus Medical Solutions ismi ile kurulan ve sağlık temelli olarak hizmet verecek ortak yeni şirket, Olmypus ve Sony'nin geliştirdiği teknolojiler kullanarak yeni nesil tıbbi ekipmanlar üretecek.
Açılan yeni şirket 16 Nisan'da resmi olarak kurulacağı belirtiliyor. Öte yandan iki firmadan halen ortak görüntüleme teknolojileri ile ilgili geliştirmeler yapılması bekleniyor.

http://en.akihabaranews.com/128258/langues/en/sony-and-olympus-new-joint-medical-company-sony-olympus-medical-solutions-inc-will-be-established-on-april-16 Yorum Yaz
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gently weeps 6 yıl en beğenilen
Dünya batar Sony batmaz diye boşuna dememişler:)
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DH Misafiri 6 yıl
Bu Sony nasıl zararda sürekli yatırım yapıyor şirket satın alıyor?
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oem84 6 yıl
Sony olympusu yakinda tarihten siler
Bir an once omd almali malim klasik olur
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gently weeps 6 yıl en beğenilen
Dünya batar Sony batmaz diye boşuna dememişler:)
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DH Misafiri 6 yıl
Sony nasıl zararda anlamış değilim sürekli şirket satın alıyor,yatırım yapıyor?
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jiddi 6 yıl
Vergi ödememek için zarar gösteriyordur
! Vardır ya bizde o taktik. Sony, Dünya çapında ama bu ufak oyunlara başvuruyor
!
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ZZ RAT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony nasıl zararda anlamış değilim sürekli şirket satın alıyor,yatırım yapıyor?

sirket aldikca zarar yazarsin kisa vadede.
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