Sony ve Panasonic önümüzdeki hafta OLED üretimindeki ortaklıklarını duyuracak





İki rakip teknoloji devi çok yakında yeni bir ortaklık duyurabilir. Reuters'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Sony ve Panasonic, yeni nesil OLED panellerin seri üretimini gerçekleştirmek için kurdukları ortaklığı önümüzdeki hafta resmen açıklayacak.

80'li yıllarda televizyon sektörüne hükmeden Japon firmalar, 90'lı yıllarda Güney Koreli rakipleri ve televizyonlara olan talebin düşmesi nedeniyle pazar payı kaybetmişti. Sonraki dönemlerde Japonların televizyon pazarındaki üstünlüğü sona erdi. Kaybettikleri pazar payını tekrar kazanmak isteyen Sony ve Panasonic, OLED televizyonları daha ucuza mal edebilmek için bir araya geliyor.

Sony, uzun süredir organik ışık yayan diyot üzerine geliştirma çalışmaları yürütüyor. Arkadan aydınlatmaya gereksinim duymayan, yüksek kontrast oranı, renk derinliği ve görüntü kalitesiyle OLED paneller yakın gelecekte televizyon sektöründeki en popüler ekran türü haline gelebilir. 4 milimetrelik televizyonların üretilebilmesine imkan tanıyan OLED'ler, rakiplerine oranla çok daha az enerji tüketiyor.

Kendi OLED televizyonlarını duyuran Güney Koreli Samsung ve LG ile rekabet etmek isteyen Japon üreticiler, ürünlerin fiyatını aşağı çekmeye çalışacak. Halihazırda Sony, panelleri spreyle üretebilmeyi sağlayacak bir teknoloji geliştiriyor. Panasonic ise; püskürtmeli yazıcı tekniğini kullanarak OLED prototipleri üretmiş ve deneme amacıyla Japonya'daki bir fabrikaya 374 Milyon Dolar yatırım yaparak üretim hattı kurmuştu. İki uzak doğulu şirket birlikte çalışarak OLED televizyonların maliyetini aşağı çekmeye çalışacak.

Televizyon pazarında tekrar varlık göstermek isteyen Sony ve Panasonic, araştırma - geliştirme çalışmalarında OLED teknolojisine odaklanmış durumda. Eğer başarılı olabilirlerse OLED TV'leri çok daha ucuz fiyatlara satın almamız mümkün olacak. Bu ortaklık, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını da katkı sağlayacak.

http://www.bgr.com/2012/06/22/oled-tvs-sony-panasonic-partnership/