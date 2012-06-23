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Sony ve Panasonic önümüzdeki hafta OLED üretimindeki ortaklıklarını duyuracak

6 yıl
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İki rakip teknoloji devi çok yakında yeni bir ortaklık duyurabilir. Reuters'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Sony ve Panasonic, yeni nesil OLED panellerin seri üretimini gerçekleştirmek için kurdukları ortaklığı önümüzdeki hafta resmen açıklayacak.
80'li yıllarda televizyon sektörüne hükmeden Japon firmalar, 90'lı yıllarda Güney Koreli rakipleri ve televizyonlara olan talebin düşmesi nedeniyle pazar payı kaybetmişti. Sonraki dönemlerde Japonların televizyon pazarındaki üstünlüğü sona erdi. Kaybettikleri pazar payını tekrar kazanmak isteyen Sony ve Panasonic, OLED televizyonları daha ucuza mal edebilmek için bir araya geliyor.
Sony, uzun süredir organik ışık yayan diyot üzerine geliştirma çalışmaları yürütüyor. Arkadan aydınlatmaya gereksinim duymayan, yüksek kontrast oranı, renk derinliği ve görüntü kalitesiyle OLED paneller yakın gelecekte televizyon sektöründeki en popüler ekran türü haline gelebilir. 4 milimetrelik televizyonların üretilebilmesine imkan tanıyan OLED'ler, rakiplerine oranla çok daha az enerji tüketiyor.
Kendi OLED televizyonlarını duyuran Güney Koreli Samsung ve LG ile rekabet etmek isteyen Japon üreticiler, ürünlerin fiyatını aşağı çekmeye çalışacak. Halihazırda Sony, panelleri spreyle üretebilmeyi sağlayacak bir teknoloji geliştiriyor. Panasonic ise; püskürtmeli yazıcı tekniğini kullanarak OLED prototipleri üretmiş ve deneme amacıyla Japonya'daki bir fabrikaya 374 Milyon Dolar yatırım yaparak üretim hattı kurmuştu. İki uzak doğulu şirket birlikte çalışarak OLED televizyonların maliyetini aşağı çekmeye çalışacak.
Televizyon pazarında tekrar varlık göstermek isteyen Sony ve Panasonic, araştırma - geliştirme çalışmalarında OLED teknolojisine odaklanmış durumda. Eğer başarılı olabilirlerse OLED TV'leri çok daha ucuz fiyatlara satın almamız mümkün olacak. Bu ortaklık, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını da katkı sağlayacak. 

http://www.bgr.com/2012/06/22/oled-tvs-sony-panasonic-partnership/ Yorum Yaz
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Çikizen 6 yıl en beğenilen
Hayırlısı diyip geçin beyler, tüm ortaklıklar, tüm rekabet bizim lehimize.
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fbkaya 6 yıl
arkadaki adam çok yorulmuş heralde esniyo
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Technotronic 6 yıl
Sony Hhitachi ve Toshiba nın ortaklıgında Japan Display var ,şimdi panasoniclede OLED ortaklıgIna girecek sanırım ,sony bütün kozlarını oynuyor pazarın lideri olmak için.
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bigbooss 6 yıl
sony uçmanın peşinde durmadan yatırım yapıyor, sensör için 1 milyar dolar yatırım. geçenlerde müzik şirketini aldı 1 milyar dolara sanırım, şimdi de bu ortaklık ... yine bir kaç önemli atılım daha yaptı, bu gidişle ya uçar , ya batar :D
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Azumi 6 yıl
İşin içinde Sony varsa ucuz olacağını hiç sanmam Samsung ve LG çok daha ucuza satıp OLED pazarınıda Japonlara kaptırmayacaktır.
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JoeyBane 6 yıl
Hah şöyle canlı renkler ve malzeme kalitesi görelim biraz da..
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Rust in Peace 6 yıl
Philips 9000 serisi varken diğerleri benim gözümde ekstra abartı renkten başka bişey değil
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Mr. Jingles 6 yıl
O OLED'in üzerine bir de BRAVIA yazılımı ve 3D teknolojisini eklediğinde işte budur derim.
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erturk unal 6 yıl
_-_bluedragon_-_
Telefonlarda da görecek miyiz oled ekranları

''amOLED''
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turbo-powwer 6 yıl
İnşallah olacak.
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Telefonlarda da görecek miyiz oled ekranları
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slicer 6 yıl _-_bluedragon_-_
_-_bluedragon_-_

Telefonlarda da görecek miyiz oled ekranları

Piyasa oled ekranlı telefon kaynıyor zaten.
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Mr. Jingles 6 yıl _-_bluedragon_-_
_-_bluedragon_-_
Telefonlarda da görecek miyiz oled ekranları

Telefonlarda 4 (belki de daha fazla) yıldır OLED ekran var. Telefonlarda OLED teknolojisi daha ileride. OLED'den sonra AMOLED'e geçildi, ondan sonra Super AMOLED'e, daha sonra Super AMOLED+'a geçildi. Daha TV teknolojisinde AMOLED'e bile gelinemedi.
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LoRd1N 6 yıl
Sonunda kuro seviyesinde paneller görebileceğiz. Bıktık artık abartılı, parlak renklere.
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eternity 6 yıl
Bu ortaklığa sharptan girerse süper olur,zira bu koreliler kaliteyi iyice düşürdü.
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