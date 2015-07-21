Sony yeni bir Xperia arayüz tasarımı üzerinde çalışıyor

Yıl bitmeden yeni bir amiral gemi modeli piyasaya süreceğine dair iddialar olan Japon Sony, bu iddialar güçlendirecek adımlar atıyor. Firma mevcut Xperia kullanıcı arayüzünü baştan aşağı değiştiriyor.





Bilgi, Sony Mobile İsveç bölümünün Xperia Z3 için yeni bir Android yazılım konsepti için beta katılımcıları arayan duyurusuyla ortaya çıktı. Sony Mobile İsveç, amiral gemi modellerine Android güncellemeleri ve Xperia Z3 için Lollipop güncellemesi çalışmalarıyla biliniyor.





Ancak gündeme gelen çalışma güncellemeden ziyade yeni bir yazılım yapısı ile ilgili. Zira açıklamalarda Sony kullanıcı tecrübesine taze bir yaklaşım getirme tanımlaması yer alıyor. Muhtemelen Xperia Z3 üzerinde şekillenecek kullanıcı arayüzü sonrasında amiral gemi modeline uygulanacak.





Sony'nin Xperia Z5 olacağına inanılan yeni amiral gemisi ile kötü gidişe dur demenin planlarını yaptığı tahmin ediliyor. Bu durumda model ile birlikte yeni bir kullanıcı arayüzü de önem kazanıyor. Beta sürecinin 27 Temmuz-13 Eylül tarihleri arasında devam edecek olması Xperia Z5 modelinin yıl sonuna doğru sarkabileceğini gösteriyor. Beta süreci sadece İsveçli Xperia Z3 kullanıcıları için erişilebilir durumda.

https://sonymobile.formstack.com/forms/xperiaconceptsw