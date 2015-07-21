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Sony yeni bir Xperia arayüz tasarımı üzerinde çalışıyor

3 yıl
3,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yeni bir Xperia arayüz tasarımı üzerinde çalışıyor

Yıl bitmeden yeni bir amiral gemi modeli piyasaya süreceğine dair iddialar olan Japon Sony, bu iddialar güçlendirecek adımlar atıyor. Firma mevcut Xperia kullanıcı arayüzünü baştan aşağı değiştiriyor. 

Bilgi, Sony Mobile İsveç bölümünün Xperia Z3 için yeni bir Android yazılım konsepti için beta katılımcıları arayan duyurusuyla ortaya çıktı. Sony Mobile İsveç, amiral gemi modellerine Android güncellemeleri ve Xperia Z3 için Lollipop güncellemesi çalışmalarıyla biliniyor. 

Ancak gündeme gelen çalışma güncellemeden ziyade yeni bir yazılım yapısı ile ilgili. Zira açıklamalarda Sony kullanıcı tecrübesine taze bir yaklaşım getirme tanımlaması yer alıyor. Muhtemelen Xperia Z3 üzerinde şekillenecek kullanıcı arayüzü sonrasında amiral gemi modeline uygulanacak.

Sony'nin Xperia Z5 olacağına inanılan yeni amiral gemisi ile kötü gidişe dur demenin planlarını yaptığı tahmin ediliyor. Bu durumda model ile birlikte yeni bir kullanıcı arayüzü de önem kazanıyor. Beta sürecinin 27 Temmuz-13 Eylül tarihleri arasında devam edecek olması Xperia Z5 modelinin yıl sonuna doğru sarkabileceğini gösteriyor. Beta süreci sadece İsveçli Xperia Z3 kullanıcıları için erişilebilir durumda.  

https://sonymobile.formstack.com/forms/xperiaconceptsw Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aycibin 3 yıl en beğenilen Vic Rattlehead
Vic Rattlehead

Ekran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.

sony'de ekran kasa oranında bir eksik yokki.rakamlar aşağıda.piyasa ortalamalarının içinde.hatta güncel modelde lg'den sonra en iyisi sony.

(~75.3% screen-to-body ratio) lg g3
(~72.5% screen-to-body ratio) lg g4
(~70.9% screen-to-body ratio) sony z3+
(~70.9% screen-to-body ratio) sony z3
(~70.7% screen-to-body ratio) samsung s6
(~70.6% screen-to-body ratio) sony z3 compact
(~69.6% screen-to-body ratio) samsung s5
(~69.3% screen-to-body ratio) sony z2
(~68.4% screen-to-body ratio) htc one m9
(~66.7% screen-to-body ratio) htc one m8
(~65.8% screen-to-body ratio) iphone 6
Vic RattleheadEkran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler....
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Vash The Stampede 3 yıl aycibin
aycibin
Vic Rattlehead

Ekran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.

sony'de ekran kasa oranında bir eksik yokki.rakamlar aşağıda.piyasa ortalamalarının içinde.hatta güncel modelde lg'den sonra en iyisi sony.

(~75.3% screen-to-body ratio) lg g3
(~72.5% screen-to-body ratio) lg g4
(~70.9% screen-to-body ratio) sony z3+
(~70.9% screen-to-body ratio) sony z3
(~70.7% screen-to-body ratio) samsung s6
(~70.6% screen-to-body ratio) sony z3 compact
(~69.6% screen-to-body ratio) samsung s5
(~69.3% screen-to-body ratio) sony z2
(~68.4% screen-to-body ratio) htc one m9
(~66.7% screen-to-body ratio) htc one m8
(~65.8% screen-to-body ratio) iphone 6


Yılın kapağı olabilir
aycibinVic RattleheadEkran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, m...
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Yanıtla +14
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hazarRS 3 yıl
Vic Rattlehead
Ekran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.

Ekran kasa oranı fazla diye kullanıcı neden ''üzülsün'' ki?
Zaten gerekli cevabı Aycibin vermiş.
Vic RattleheadEkran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.Ekran ka...
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Yanıtla +9
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Crauls 3 yıl
Zatn en iyi ve sadw arayuze sahipler gerek yok bence
Yanıtla +8
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EnverPasha 3 yıl
bence geç bile kalındı, ciddi anlamda çalışılıp güzel bi tasarım ile kullanışlı hoş bir ara yüz sony'nin kendine has bi tasarımı olması gerekiyor ki her yer de görüldüğünde tamam işte sony denile bilinsin ve tasarıma da nerede rast gelinirse gelinsin sony mobile olduğu anlaşıla bilsin inşallah sony bunu en iyi şekilde yaparda kullanıcıları da rahatlar kendi tarzına kavuşur. Yenilik şart.
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Star Citizen 3 yıl
Sanal tuslar kalkmadigi surece android tirttir
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DH Misafiri 3 yıl
çerçevelere laf eden iphone 6 ya bi baksın ondan sonra konuşsun
Yanıtla +1
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tugares 3 yıl
Sony sektörde yeniliklerin öncüsü olmaktan uzak kaldığından dolayı kaybediyor bence. Yani o eski devrim yaratan yenilikleri yapamıyor. Samsung Note serisini piyasaya sürdüğü vakit piyasada büyük ekranlı telefonların insanlar tarafından benimsenebileceğini göstererek diğer şirketlerinde büyük ekranlı telefon yapmalarına öncü oldu. Sony ise bu gelişmeleri kamera alanında yapıyor ama bi firma düşünün ki piyasayı domine ediyor fakat kendi telefonlarında yazılım noktasında yıkanır kalıyor. Triliminos ekran teknolojisi harika idi ama reklam konusunda sınıfta kaldı. Ses konusunda HTC ye kafa tutamadı. Ümidim o dur ki Sony Z5 te piyasayı alt üst edecek yenilikler sunsun kullanıcıya ki bizler ve yeni kullanıcılar da Sony alalım veya Sony e geri dönelim.
z,z1,z2,z3c kullandım.
Yanıtla +1
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huseyincarnege 3 yıl
sony iyidir en azından samsungdan :)
Yanıtla +2
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hazarRS 3 yıl
Vic Rattlehead
Ekran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.

Ekran kasa oranı fazla diye kullanıcı neden ''üzülsün'' ki?
Zaten gerekli cevabı Aycibin vermiş.
Yanıtla +9
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xxxx1 3 yıl
gec bile kalındı,zira böyle bir yeniliğe fazlasıyla ihtiyaç vardı.Xperia z ile başLAyacaklardı...

Sony;80 ve 90 yıllarda yenilikçi yönüyle altın dönemini yaşamıştı,2ooo sonrası bu yeteneklerini kaybetti.yinede piyasanın abisidir Sony...
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Vic Rattlehead 3 yıl
Ekran kasa oranı değişmediği sürece isterlerse en iyi arayüzü yapsınlar. Yine kullanıcıyı, müşteriyi üzecekler.
1 Yanıt Yanıtla
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