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Sony yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

CES 2015 fuarı ile hızlı bir giriş yaptığımız 2015 yılı görünüşe göre işten çıkarmaların yılı olarak da adlandırılacak. IBM'den sonra Sony'nin de işten çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi. 

Gelen bilgilere göre Sony, Avrupa ve Çin merkezlerinde çalışan 1000 kişinin işine son vermeyi planlıyor. İşten çıkarmalar akıllı telefon bölümünde gerçekleşecek. Sürecin gelecek yıla kadar uzaması bekleniyor. 

Sony uzun zamandır bir yeniden yapılanma sürecindeydi ve bu süreç CEO Kazou Hirai liderliğinde yürümekteydi. Daha önce de işten çıkarmalar gerçekleştiren Sony bir ara Tokyo'daki merkez binasını da satılığa çıkarmıştı. 

Tüketici tarafından ilgi gören Xperia akıllı telefonları satışa sunmasına rağmen bu ilgiye güvenerek yılda iki amiral gemisi stratejisi benimseyince işler ters gitmeye başladı. Firma Mart 2015 tarihine kadar Xperia cihaz satışlarında yüzde 55 artış bekliyordu. Ancak bu beklenti şu anda yüzde 30 civarına kadar düşmüş durumda. Amiral gemi modellerinin ise büyümeye katkısı yok denecek kadar az. Bu bakımdan firma halen Xperia Z4 amiral gemi modelini tanıtmadı ve muhtemelen yaz aylarına kadar da bekleyecek. 

Sony'nin yeniden yapılanma sürecinin daha ne kadar devam edeceği bilinmiyor ancak kaynaklar Mart 2016 tarihine kadar toplamda 5000 kişinin işini kaybedebileceğini söylüyor.  

http://www.reuters.com/article/2015/01/27/us-sony-redundancies-idUSKBN0L02IA20150127?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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BekirTemel 4 yıl
İşçin kalmadı be Sony
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Virtual Reality 4 yıl
Sony Türkiye Playstation müdürü Mustafa Yiğit listede var mı çok merak ediyorum.
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Limon- 4 yıl
Az sürünsün de izleyelim
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WB 4 yıl
Zor bu isler..
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Gereksiz yere çalışan,boş yatan varsa çıkarmaları normal
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clopin 4 yıl
Sony nin gecmisde yaptigi hatayi simdi appleda yapmaya basladi biz ne yapsak satar mantigiyla buraya kadar apple i bitirecek firmada lg olacak bana gore cunku ios bir gün sisecek androidden beter olacak
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General. 4 yıl
Umarım temizliğe ülkemizden başlarlar hepsi bir iş yapmadan Maaş alan insanlar.
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xxxx1 4 yıl
koca firmayı yediler 10 sene içinde...Sony olmazsa olmaz bu alemde.gölgesi yeter plastik ve kurtlu elmanın ensesinde...
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Gece772 4 yıl
2015 de işde çıkarmalar fazla olacak gibi....
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St Batuhan 4 yıl
Kısa vadede iyi ama uzun vadede kötü adımlar. Kaz'a yakıştıramıyorum bu yaklaşımı. Aslında tersine doğru alanlara yeni alımlar yapıp düzgün şekilde büyüme gerçekleştirmeliler. Uygun alanlarda yapacakları yatırımlar şart telefon bölümünde de. Maddi olarak, nakit sıkıntısı olsa gerek ama bunu kısa vadede satışlarla çözsen bile bu sefer zaman içinde tekrar kurman gerekecek şeyler var :(
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