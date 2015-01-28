Sony yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor





CES 2015 fuarı ile hızlı bir giriş yaptığımız 2015 yılı görünüşe göre işten çıkarmaların yılı olarak da adlandırılacak. IBM'den sonra Sony'nin de işten çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi.





Gelen bilgilere göre Sony, Avrupa ve Çin merkezlerinde çalışan 1000 kişinin işine son vermeyi planlıyor. İşten çıkarmalar akıllı telefon bölümünde gerçekleşecek. Sürecin gelecek yıla kadar uzaması bekleniyor.





Sony uzun zamandır bir yeniden yapılanma sürecindeydi ve bu süreç CEO Kazou Hirai liderliğinde yürümekteydi. Daha önce de işten çıkarmalar gerçekleştiren Sony bir ara Tokyo'daki merkez binasını da satılığa çıkarmıştı.





Tüketici tarafından ilgi gören Xperia akıllı telefonları satışa sunmasına rağmen bu ilgiye güvenerek yılda iki amiral gemisi stratejisi benimseyince işler ters gitmeye başladı. Firma Mart 2015 tarihine kadar Xperia cihaz satışlarında yüzde 55 artış bekliyordu. Ancak bu beklenti şu anda yüzde 30 civarına kadar düşmüş durumda. Amiral gemi modellerinin ise büyümeye katkısı yok denecek kadar az. Bu bakımdan firma halen Xperia Z4 amiral gemi modelini tanıtmadı ve muhtemelen yaz aylarına kadar da bekleyecek.





Sony'nin yeniden yapılanma sürecinin daha ne kadar devam edeceği bilinmiyor ancak kaynaklar Mart 2016 tarihine kadar toplamda 5000 kişinin işini kaybedebileceğini söylüyor.

http://www.reuters.com/article/2015/01/27/us-sony-redundancies-idUSKBN0L02IA20150127?feedType=RSS&feedName=technologyNews