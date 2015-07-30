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Sony yeniden yükselişte, ikinci çeyrek raporunda 665 milyon dolar kâr açıklandı

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony yeniden yükselişte, ikinci çeyrek raporunda 665 milyon dolar kâr açıklandı
 
2015 yılının ilk çeyreğinde 1.1 Milyar gibi büyük bir oranda zarar açıklayan Sony, şimdilik bu kötü gidişatı durdurmuş gibi görünüyor. Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin yeni raporunu yayınlanan şirket bu dönemde 665 milyon dolar kar elde etti.
Bu çeyrekte gelirlerinin yükselmesinde en büyük yardımcı ise Playstation cephesi oldu. 3 aylık periyotta toplam 3 milyon adet PS4 satılırken konsolun toplam satış rakamı 25.3 milyona yükseldi. Ek donanımlar ve yazılımlardan elde edilen gelir ile birlikte bu departman getirdiği kar %12.1 artarak 160 Milyon dolar oldu. Diğer taraftan sensör satışlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şirket bu sektördeki satışlarını da %3.5 seviyesinde arttırarak 174 milyon dolar kâr elde etmiş durumda. Daha önce kapatılacağı iddia edilen mobil departman ise zarar etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre %16.3 oranında düşüş yaşayan Sony Mobile, 2. çeyreği 188 Milyon dolar zarar ile kapattı.
Birinci çeyrek raporunun sonucunda yetkililer bu mobil bölümün kapatılmayacağı, ancak Playstation ve sensör satışları gibi daha büyük kar edilen bölümlere önem verileceğini belirtmişti. Yeni mali rapor izlenen stratejinin olumlu sonuçlar verdiğini gibi gösteriyor. Playstation 4 için satış tahminlerinin 16 Milyondan 16.5 milyona yükselmesi, analistlerin beklediğinin çok daha üzerinde bir kar açıklanması ve yeniden büyümeye geçilmesi Sony'nin düzlüğe çıkmaya başladığının işareti.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/15q1_sony.pdf Yorum Yaz
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Keljx 3 yıl en beğenilen
Allah htc ile sony zeval vermesin
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Batuist 3 yıl
Şu dünyada batmasına en çok üzüleceğim teknoloji firması sony olurdu herhalde.. eskiden kalma bir sempatim var.. o eski walkmanleri yokmuydu.. zamanında herkesi büyüleyen... müzik setleri.. muhteşemdiler o zaman için... herşeyi ile kalite odaklı bir firmanın zarar etmesini hiç istemem..
Şu dünyada batmasına en çok üzüleceğim teknoloji firması sony olurdu herhalde.. eskiden kalma bir sempatim var.. o eski walkmanleri yokmuydu.. zamanında herkesi...
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Nashwood 3 yıl AMERICAN
Sir Maximus

batsın inşallah rezil herifler

Ne oldu Tomb Raider olayında abilerinden yediğin zılgıtlar yetmedi herhalde kontrolden çıkmışsın iyice. Şu harfleri tuşlarken utanır insan biraz. Ben banlıydım kahretsin ki, bütün şamatayı kaçırdım geçen hafta.
Sir Maximusbatsın inşallah rezil heriflerNe oldu Tomb Raider olayında abilerinden yediğin zılgıtlar yetmedi herhalde ko...
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merihanac 3 yıl
SlayerPIN0
traversŞu tv ve mobil bölümünün ürünlerini iyi pazarlayabilirseler çok daha farklı olacak. Gel gör ki Sony Center çalışanı bile bi halt bilmezken ortalama bir tüketici nasıl bilsin ürünün özelliklerini.
Katılıyorum. Geçen hafta Eskişehirde sony dac alacaktım. Dacler nerede dedim. Dac?Her firmadan çoğu çalışan böyle. Suç onlarda değil tabi. İşe alım sorunlu ve eğitimde vermiyorlar.

kardeşler genelleme yapmayın ; diyarbakırdaki sony mağazama gelin , aklınızı alayım ;)
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Stand Alone 3 yıl
90'ların efsanesiydi de günümüzde gereksiz derecede pahalı kaldı. Evimde birçok LG ve Samsung ürünü var, aldığım zaman bunların hepsi makul fiyata alınıyordu ancak Sony pahalıydı. Tüketici yanlısı bir marka değil, tamamen zengine odaklı.
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Tom Hagen 3 yıl
Adam gibi sensor, Konsoldan ve sony entertainment'tan kazaniyor sanki sony.
Vaio'yi devretmeyecekti bence. Xperia'dan da vazgeçmez..
Ayakta kalir bir sekilde sony ama eger biraz urunlerde ucuzluga gitse saglam kar eder..
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alicaptain 3 yıl
Maldan anlayan Sony alır.
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HasMachate 3 yıl
Yine bakım yine bakım ......
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haberelectro 3 yıl
Hadi be aslanim sen batmazsin sony sin
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BlackTower_35 3 yıl
Dünyada CocaCola nasıl batması düşünülemezse Sony'de aynısıdır.
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doctor_bey 3 yıl
Helal helal Sony batmamalı
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Allen_Bradley 3 yıl
Sony batacak diye bekleyenler daha çok beklerler

Sony bu dünyaya ArGe denilen kavramı öğretmiş, hiçbir zaman kopyalamadan üreten icat eden firmadır

80'li yıllardan kalma televizyonlar trinitron teknolojisi ile günümüzdeki HD TV'leri kıskandıracak SD gösterirler. 90'larda çıkan HD trinitron TV'lere ise dünya ancak 2000'li yıllarda cevap verebildi

Video denilen şeyin adı Sony olsa heralde daha adaletli bir seçim olacaktı. Çünkü videoyu icat eden firmadır

Aynı şekilde walkman Sony icadıdır

Diğer yüzlerce icatları için bknz: google

PlayStation ise efsanedir

Bu dev firma "adı yeter" yakıştırmasını hakeder arkadaş
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JonnyCaqe 3 yıl
sony <3
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Devilmaybad 3 yıl
Ilk televizyonum
Ilk ses ünitem
Ilk akıllı telefonum
Ilk oyun konsolum
Ilk profesyonel fotoğraf makinem

Sony benim için ilklerin firmasıdır. Evde hala 27 senelik bekarlıktan kalma Bravia TV im var çatır çatır çalışır şu anki birçok plazmaya kafa tutar.

Ilk oyun konsolum PS One hala cayır cayır çalışır tak CD yi başla oynamaya.

Ilk akıllı telefonum Xperia Z oldukça iyi telefondu hala çalışıyor.

Sony, Japon mühendislerinin kendini gösterme yoludur bence
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