Sony yeniden yükselişte, ikinci çeyrek raporunda 665 milyon dolar kâr açıklandı

2015 yılının ilk çeyreğinde 1.1 Milyar gibi büyük bir oranda zarar açıklayan Sony, şimdilik bu kötü gidişatı durdurmuş gibi görünüyor. Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin yeni raporunu yayınlanan şirket bu dönemde 665 milyon dolar kar elde etti.

Bu çeyrekte gelirlerinin yükselmesinde en büyük yardımcı ise Playstation cephesi oldu. 3 aylık periyotta toplam 3 milyon adet PS4 satılırken konsolun toplam satış rakamı 25.3 milyona yükseldi. Ek donanımlar ve yazılımlardan elde edilen gelir ile birlikte bu departman getirdiği kar %12.1 artarak 160 Milyon dolar oldu. Diğer taraftan sensör satışlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şirket bu sektördeki satışlarını da %3.5 seviyesinde arttırarak 174 milyon dolar kâr elde etmiş durumda. Daha önce kapatılacağı iddia edilen mobil departman ise zarar etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre %16.3 oranında düşüş yaşayan Sony Mobile, 2. çeyreği 188 Milyon dolar zarar ile kapattı.

Birinci çeyrek raporunun sonucunda yetkililer bu mobil bölümün kapatılmayacağı, ancak Playstation ve sensör satışları gibi daha büyük kar edilen bölümlere önem verileceğini belirtmişti. Yeni mali rapor izlenen stratejinin olumlu sonuçlar verdiğini gibi gösteriyor. Playstation 4 için satış tahminlerinin 16 Milyondan 16.5 milyona yükselmesi, analistlerin beklediğinin çok daha üzerinde bir kar açıklanması ve yeniden büyümeye geçilmesi Sony'nin düzlüğe çıkmaya başladığının işareti.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/15q1_sony.pdf