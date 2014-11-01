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Sony yılın üçüncü çeyreğinde de beklentilerden uzak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yılın üçüncü çeyreğinde de beklentilerden uzak

Geçen yıl Xperia Z hamlesi ile akıllı telefon pazarında iyi bir çıkış yakalayan Sony, yılda iki amiral gemi stratejisine yönelmiş ve Mart 2015 tarihine kadar Xperia satışlarında yüzde 55 artış hedeflemişti. Ancak tabiri yerindeyse kazın ayağı hiç de öyle olmadı.

Bu yıl başından itibaren satışlarda kan kaybetmeye başlayan Sony'nin üçüncü çeyrekteki akıllı telefon satışları 9.9 milyon sınırında kaldı. Beklentilerin çok altında seyreden satışlar mobil bölümü de büyük zarara soktu. Oysa ki firma akıllı telefon pazarında üçüncü olma planları yapıyordu. 

Yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar dolar gelir elde eden Sony, 785 milyon dolar zarar etmekten kurutlamadı. 1.58 milyar dolar zarar eden mobil bölüm diğer bölümlerin elde ettiği tüm karları adeta silip süpürdü. 

Firmanın oyun bölümü 200 milyon dolar, görüntüleme bölümü 184 milyon dolar, ev eğlencesi bölümü 73 milyon dolar, sensör geliştiren cihazlar bölümü 271 milyon dolar, müzik bölümü ise 108 milyon dolar kar elde etti. 

Mobil tarafta işler kötü gitse de konsol tarafında ivme korunuyor. Son çeyrekte PS4 satışları 3.3 milyon olarak gerçekleşti. Bu da aylık 1.1 milyon adet ortalama satış anlamına geliyor ki şimdiye kadar toplamda 12 milyon satış rakamına ulaşıldığı tahmin ediliyor. 

Akıllı telefon pazarında çıkış yakalayabilmek için Sony Mobile tepe yöneticisinde değişiklik yapıldı ve başkan yardımcılarından Hiroki Totoki bu göreve getirildi. Gelecek yıl itibariyle Sony yaklaşık 3.5 milyar dolar faaliyet karı elde etmeyi bekliyor.  


Kaynak:http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q2_sony.pdf
http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q2_sony.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ø 4 yıl
Adam gidiyor Z3 alıyor, geliyor bir haberlere bakayım diyor Z4 dedikoduları başlıyor.

Bu sütten ağzı yanan bir daha yaklaşırmı. ?

Bence kullanıcının tepe modelde kalamaması iyi bir şey değil.

Sony sadece diğer Androidlerin büyük bir kısmına göre iyi telefon yapıyor. Bunun dışında yaptığı bir şey yok.

Telefonu geç getirmek, Türkiye'de bir tane telefonlarına ulaşılamaması, seri seri amiral gemisi çıkarma vs. vs.

Bu çark en fazla 2015 3. çeyreğe kadar daha döner.
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BekirTemel 4 yıl
Compact serisi efsane ama yetmiyor.
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beter.böcek 4 yıl
Bence fiyat bandini cihaza iyi optimize edemiyorlar,resmi garantili xperia z suan nerdeyse 1399 liraya satiliyor,yada xperia e1 var 512 mb ramli 3.2 mp kamerali fiyati 500 lira,bakalim samsung galaxy s3 miniye,samsung i8190 i guncelleyip 8200 olarak degistirdi yine satti,istedigin kusursuz cihazi yap fiyatlandirman rakiplerinden cok ustunde olmayacak.
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emmare 4 yıl
yahu arkadaş bazen bu dünya devi firmaların saçma sapan beklentilerine şaşıyorum.
6 ayda bir aynı ..kun laciverti olan bir telefonu yeni telefonmuş gibi lanse ediyorsun sonrada satış patlaması bekliyorsun..bu millet bu kadarda salak değil..bi ilerleyin artık,senede bir telefon çıkart ama hakikaten devrim niteliğinde birşeyler yapki insanların ilgisini çeksin...kasa aynı,arayüz aynı,ek uygulamalar aynı,hatta donanımlar bile aynı sayılır....
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zingfth 4 yıl
bende bu markaları ailenizin şirketi gibi, birbirinize hakaraet edecek şekilde savunmanızı anlayamıyorum.bırakın kım kimi severse he deyin geçin yaa
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omertalord 4 yıl
kiz arkadasimda iphone 6 var ben z3 compact kullaniyorum. Sunu soyleyebilirim ki kagit ustunde z3 compact iphone 6yla kapisabilir gibi duruyor aldigima da pisman degilim seviyorum telefonumu ama iphone 6 cok daha kaliteli ve guzel bir telefon.
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Fenomenon 4 yıl
1800'e z3 compact satılırken 850 lira daha fazla verip 2650'ye iphone 6 almak nasıl bir mantıktır anlamıyorum.
iphone 6'nın hiçbir özelliği de yok. neden? çünkü satılıyor. adamlar hangi donanımı koyarsa koysun satılıyor, niye iphone'u geliştirmek için uğraşsınlar ki.
z3 compact'ın hiçbir artısı yoksa bile sırf bataryadan dolayı yine alınır. ip6 6 saat ekran süresi alıyor, z3 compact 10 saat ekran süresi alıyor.
gerçi alanlar da neden iphone aldığını bilmiyor
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AMERICAN 4 yıl
Piyasada bilinçli tuketiciler olduğunu görmek çok güzel.
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mertburak312 4 yıl
Söz verip 1 yıl amiral gemımızşu olucak deyip sonra ardına 2 telefon çıkarırsan böyle olur
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alfamanager 4 yıl
Ulan sony nin batmasına sevilenler var bu nasıl bi kuyruk acısıdır


Tabi haklısınız 6ayda bir telefon çıkarttığı için çok kızılıyor ama desteği çekmiyor oda var azcık mantıklı konuşalım
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