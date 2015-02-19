Sony, yüksek kaliteli ses odaklı geliştirdiği yeni 64GB'lık microSD hafıza kartını tanıttı

Haber Editörü
CES 2015 fuarı kapsamında 1120$'lık yüksek kalitede ses çıkışı veren yeni müzik oynatıcısı Walkman NW-ZX2'yi görücüye çıkartan Sony, bu ve bu tarz cihazları hedef alarak geliştirdiği yeni microSD hafıza kartı SR-64HXA'yı da resmi olarak duyurdu.
64GB kapasite ile hazırlanan yeni microSD hafıza kartı Sony SR-64HXA, belirtildiği kadarıyla veri okuma sırasında oluşan elektriksel gürültüyü ortadan kaldırıyor ve bu sayede çok daha saf ve temiz bir ses kalitesi sağlayabiliyor. Teknik altyapısı ile "Premium Sound" takısını kazanan hafıza kartı, fiyat tarafında da yüksek kalite sunarak standart 64GB microSD hafıza kartlarından 5 kat daha pahalıya satılıyor.
Bu doğrultuda Sony SR-64HXA'nın "155$" fiyat etiketiyle önümüzdeki ay ilk olarak Japonya merkezli satışa çıkacağı belirtiliyor.
http://www.trustedreviews.com/news/sony-announces-100-premium-sound-memory-card-for-audiophiles Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Isteyen bunu da alabilir mesela.
Umarım beklentileri karşılar zaten işini iyi yapıyorsa bir kulaklığa milyarları harcayan kitle fiyatına bakmaz...
Odyofil ve profesyonel kullanıcılar bu tür parazitlere karşı korumalı donanımlara iyi paralar verebiliyor. Birkaç metre bir USB ya da mikrofon kablosu oldukça pahalıya satılabiliyor ki bunlar DAC dönüştürücülerin daha gürültüsüz dönüşüm yapmasına yardımcı oluyor. Sony de bu noktadan kendine bir pazarcık oluşturmak istemiş olabilir. Ama hafıza kartlarının bu parazitlere ne kadar etki edebildiği hakkında bir fikrim yok, daha önce hiç düşünmediğim ya da duymadığım bir şeydi.
O kadar kolay olsaydı keşke.
Şaka yapıyorsun değil mi?
Arz edilerek talep gelmesini uman bir ürün mü?
bir ses farkı duyabilecek mi ? Yani bu teorideki fark, pratikte insan kulağı tarafından algılanabilecek mi? Yoksa özel kart aldığı ve ekstra para harcadığı için plasebo etkisi ile psikolojik şartlanma ile ses daha iyi gibi mi gelecek?
Eğer bir odyofil bile duyamayacaksa en iyisine, kusursuzuna sahip olma psikolojisi ile satmaya çalışan bir ürün derim. Pratikteki ses farkı üzerinde ciddi testler yapılması gerekli.