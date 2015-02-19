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Sony, yüksek kaliteli ses odaklı geliştirdiği yeni 64GB'lık microSD hafıza kartını tanıttı

4 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, yüksek kaliteli ses odaklı geliştirdiği yeni 64GB'lık microSD hafıza kartını tanıttı
CES 2015 fuarı kapsamında 1120$'lık yüksek kalitede ses çıkışı veren yeni müzik oynatıcısı Walkman NW-ZX2'yi görücüye çıkartan Sony, bu ve bu tarz cihazları hedef alarak geliştirdiği yeni microSD hafıza kartı SR-64HXA'yı da resmi olarak duyurdu.
64GB kapasite ile hazırlanan yeni microSD hafıza kartı Sony SR-64HXA, belirtildiği kadarıyla veri okuma sırasında oluşan elektriksel gürültüyü ortadan kaldırıyor ve bu sayede çok daha saf ve temiz bir ses kalitesi sağlayabiliyor. Teknik altyapısı ile "Premium Sound" takısını kazanan hafıza kartı, fiyat tarafında da yüksek kalite sunarak standart 64GB microSD hafıza kartlarından 5 kat daha pahalıya satılıyor.
Bu doğrultuda Sony SR-64HXA'nın "155$" fiyat etiketiyle önümüzdeki ay ilk olarak Japonya merkezli satışa çıkacağı belirtiliyor.

http://www.trustedreviews.com/news/sony-announces-100-premium-sound-memory-card-for-audiophiles Yorum Yaz
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farazicosmos 4 yıl
aynı özelliklerde yarı fiyatına belki daha bile hızlı kart firmaları var. bunu almak aptallık olur bu fiyata. birde anlamadığım nokta şu 4k yada 8k video felan kaydetmiyoruz ki ses kaydediyoruz en adi 2 mb/s hızındaki kartlar bile zorlanmadan sesi alırken bu karta ne gerek var anlamadım. profesyonel sinema sektöründekiler zaten cf ve sd kart kullanıyor micro sd kullanan yine görmedim.
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doctor_bey 4 yıl
İnsan kulağının bile duymayacağı bir şeydir eminim, odyofiller bile anlayamaz bence; tabi alıcısı olacaktır her ne kadar burada şöyledir böyledir desemde
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Citizen'in Pengueni 4 yıl
Çeşitlilik iyidir ancak fiyatın düşmesi gerek bence. Birde sadece 64 yetmez 16,32,128 lik çeşitleri olsa iyi olur.
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Nam[A]sTe 4 yıl
Yine gelmiş Sony düşmanları. Ya arkadaş adamların piyasadaki tek kartı bu olsa sayın sövün amenna. Adamlar her fiyat gamında ürün sunuyor müşterilerine daha ne istiyorsunuz.

amazon.com/...

Isteyen bunu da alabilir mesela.
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ax 4 yıl
İşte bu tür şeylerle gel arkadaş.Ses konusunda ilgili değilsiniz gelip bu tür anlamadığınız konular hakkında bol keseden sallayıp durmayın.Bu sitenin editörü bile sony'nin çıkardığı media player'ı gereksiz pahalı buluyordu.Şaka gibi bir forum ortamı mevcut telefon ve ekran kartı dışında her konu her ürün gereksiz pahalı burdakiler göre.

Umarım beklentileri karşılar zaten işini iyi yapıyorsa bir kulaklığa milyarları harcayan kitle fiyatına bakmaz...
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meego 4 yıl
128 sandisk alırım daha iyi...
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Elektroterm 4 yıl
Haber doğruysa Sony büyük saçmalamış.
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sis651 4 yıl
Samsung Galaxy S2'de ciddi vardı bu gürültüden. Sebebi de Yamaha ses yongasının PCB üzerinde işlemcinin diğer tarafına konduğundan, işlemcideki frekans değişimlerinden parazit olarak etkilenmesi. Frekans değişimine göre arkaplanda parazit sesler oluyordu. Yamaha yongası da Exynos işlemci ile aynı hattaki voltaj regülatöründen güç alıp güç tüketimine göre de parazit yapıyor olabilir, bilmiyorum tam ama böyle bir durum vardı.
Odyofil ve profesyonel kullanıcılar bu tür parazitlere karşı korumalı donanımlara iyi paralar verebiliyor. Birkaç metre bir USB ya da mikrofon kablosu oldukça pahalıya satılabiliyor ki bunlar DAC dönüştürücülerin daha gürültüsüz dönüşüm yapmasına yardımcı oluyor. Sony de bu noktadan kendine bir pazarcık oluşturmak istemiş olabilir. Ama hafıza kartlarının bu parazitlere ne kadar etki edebildiği hakkında bir fikrim yok, daha önce hiç düşünmediğim ya da duymadığım bir şeydi.
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smart1978 4 yıl
Kaliteli ses demek ANALOG sinyal olacak . Dijital yani 0 ve 1 lerden olusan hersey isterse bilmem ne teknolojisi iyilestirmesi olsun Analog kadar kaliteli olamaz .
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1BilimAdamı 4 yıl
Sony'yi batmaktan bu kart kurtaracak
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GoldPunch 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Sony'yi batmaktan bu kart kurtaracak

O kadar kolay olsaydı keşke.
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infom@n 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Sony'yi batmaktan bu kart kurtaracak

Şaka yapıyorsun değil mi?
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Mesudum 4 yıl
Talep nedeniyle arz edilen bir ürün mü?
Arz edilerek talep gelmesini uman bir ürün mü?
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intikam91 4 yıl
dijital ortama kaydedilen birşeyin gürültüye etkisi nasıl olabilir ki ? Kayıt eden cihaz olsa tamam da . Bence para tuzağı
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Umutcan 4 yıl
Böyle bir problem vardır doğrudur, biz hadi standart kullanıcı olarak farkedemeyiz o da kabul. Ama bir odyofil bu kart ile başka bir kart kullanımı arasında kayıpsız parçalarda
bir ses farkı duyabilecek mi ? Yani bu teorideki fark, pratikte insan kulağı tarafından algılanabilecek mi? Yoksa özel kart aldığı ve ekstra para harcadığı için plasebo etkisi ile psikolojik şartlanma ile ses daha iyi gibi mi gelecek?
Eğer bir odyofil bile duyamayacaksa en iyisine, kusursuzuna sahip olma psikolojisi ile satmaya çalışan bir ürün derim. Pratikteki ses farkı üzerinde ciddi testler yapılması gerekli.
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Müzik / Ses Sistemleri, sony ve hafıza kartı
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