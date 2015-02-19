Sony, yüksek kaliteli ses odaklı geliştirdiği yeni 64GB'lık microSD hafıza kartını tanıttı

CES 2015 fuarı kapsamında 1120$'lık yüksek kalitede ses çıkışı veren yeni müzik oynatıcısı Walkman NW-ZX2'yi görücüye çıkartan Sony , bu ve bu tarz cihazları hedef alarak geliştirdiği yeni microSD hafıza kartı SR-64HXA'yı da resmi olarak duyurdu.

64GB kapasite ile hazırlanan yeni microSD hafıza kartı Sony SR-64HXA, belirtildiği kadarıyla veri okuma sırasında oluşan elektriksel gürültüyü ortadan kaldırıyor ve bu sayede çok daha saf ve temiz bir ses kalitesi sağlayabiliyor. Teknik altyapısı ile "Premium Sound" takısını kazanan hafıza kartı, fiyat tarafında da yüksek kalite sunarak standart 64GB microSD hafıza kartlarından 5 kat daha pahalıya satılıyor.

Bu doğrultuda Sony SR-64HXA'nın "155$" fiyat etiketiyle önümüzdeki ay ilk olarak Japonya merkezli satışa çıkacağı belirtiliyor.

http://www.trustedreviews.com/news/sony-announces-100-premium-sound-memory-card-for-audiophiles