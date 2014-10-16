Sony’den Xperia Z serisine güncelleme müjdesi

Sony, Google’ın Nexus 6 ile birlikte resmiyet kazanan Android 5.0 Lollipop sürümüne güncellenecek akıllı telefonlarını açıkladı. Listede çok eski modeller de var.





Güncellemeler konusunda kullanıcılarını memnun eden bir profil sergileyen Sony, Android 5.0 Lollipop sürümü için de heyecan verici planlar yapıyor. HTC’nin One M8 ve M7 modellerini güncelleyeceğini açıklamasının ardından Sony de aralarında tabletlerin ve akıllı telefonların yer aldığı tam 14 mobil cihaz için güncelleme müjdesi verdi.





Bu cihazlar arasında tüm Xperia Z serisinin yer alması dikkat çekici bir hamle olmuş. Açıklanan listede yer alan cihazlar şöyle:

Xperia Z

Xperia ZL

Xperia ZR

Xperia Tablet Z

Xperia Z Ultra

Xperia Z1

Xperia Z1S

Xperia Z1 Compact

Xperia Z2

Xperia Z2 Tablet

Xperia Z3

Xperia Z3v

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact

Güncellemelere dair ilerleyen günlerde daha fazla bilgi aktarılacağını belirten Sony, muhtemelen ilk sürümleri 2015’in birinci çeyreği içinde sunuculara yüklemeye başlayacaktır.

http://blogs.sonymobile.com/2014/10/16/were-bringing-android-5-0-lollipop-to-the-entire-xperia-z-series/