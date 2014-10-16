Sony’den Xperia Z serisine güncelleme müjdesi

Haber Müdürü
Güncellemeler konusunda kullanıcılarını memnun eden bir profil sergileyen Sony, Android 5.0 Lollipop sürümü için de heyecan verici planlar yapıyor. HTC’nin One M8 ve M7 modellerini güncelleyeceğini açıklamasının ardından Sony de aralarında tabletlerin ve akıllı telefonların yer aldığı tam 14 mobil cihaz için güncelleme müjdesi verdi.
Bu cihazlar arasında tüm Xperia Z serisinin yer alması dikkat çekici bir hamle olmuş. Açıklanan listede yer alan cihazlar şöyle:
- Xperia Z
- Xperia ZL
- Xperia ZR
- Xperia Tablet Z
- Xperia Z Ultra
- Xperia Z1
- Xperia Z1S
- Xperia Z1 Compact
- Xperia Z2
- Xperia Z2 Tablet
- Xperia Z3
- Xperia Z3v
- Xperia Z3 Compact
- Xperia Z3 Tablet Compact
Güncellemelere dair ilerleyen günlerde daha fazla bilgi aktarılacağını belirten Sony, muhtemelen ilk sürümleri 2015’in birinci çeyreği içinde sunuculara yüklemeye başlayacaktır.
http://blogs.sonymobile.com/2014/10/16/were-bringing-android-5-0-lollipop-to-the-entire-xperia-z-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu büyültmemek gerektiği gibi kesinlikle küçümsememekde gerek.
Bazı aklı evvel arkadaşlar,
"Sony 1 yıl 9 aylık cihaza güncelleme veriyor, bunada seviniyorlar"
Tarzında yorum yapmışlar.
Yahu,
Sanki Android Lolipop sürümü aylaaaar önce çıkmış , tanıtılmışta Sony'de bugün o 1 yıl 9 aylık cihazına güncellemeyi veriyormuş gibisine. Bak bak.
Güncellemeyi bugün verirse 1 yıl 9 aylık cihaz da, bakalım güncelleme bugün verilecek bir güncelleme mi? Daha doğrusu Android L 2014'ün mü yoksa 2015'in mi?
Hıh.
Xperia Z 2015'den önce bu güncellemeyi almaz. Aldıktan sonra 1-2 parti iyileştirme yer.
Sony'nin güncellemeleri Samsungunkilere benzemez. Arayüz konusunda özellikle.
Ayrıca T2 Ultradan tut, M2'ye kadar Android L adına inceleniyor. Bu liste çoğalacak.
Sony donanım kaldırdığı sürece her amiral modeline yazılım desteğini devam ettirecektir diye düşünüyorum. En azından ilk iki yıl.
Arc,ArcS,S,Ion gibi amirallerde donanım yetersizliği sebebiyle verilen güncellemeler faydadan çok zarar vermişti. Benzer bir sorunu amirallerde yaşamamak için son bir kaç yıldır çıkardığı cihazlarda bu desteği sorunsuz devam ettirebileceği donanımlar tercih ediyor.Ben ram miktarının özellikle yüksek tutulmasının bir nedeni olarak da sorunsuz iki yıl cihazı güncel tutmak istediklerinden ötürü olduğunu düşünüyorum. Z serisi tümden güncellenirken ilk parti Z,ZL ve ZR nin donanım kaldırdığı halde güncel kalmaması hayalkırıklığı olurdu zaten.
Malesef soyle bir durum varki,sen o telefonu alırken android ile kıyaslarsan belki de 2 kattan fazla ücret ödüyorsun.Bu da ileride 2 yıl güncellenen bir telefon alıp onu satıp kalan 1 telefon hakkı ile bir tane daha 2 yıl güncellenecek telefon alabilmen diye düşünebilirsin.
Yani herşey ücrete bakıyor.Sony su anda xperia z yi bana 1000 liraya değilde yine 2000 liraya satmaya devam etseydi o zaman tabiki güncelleyecek demekte haklıydın ancak ben telefonu cıkıs fiyatının yarısına almışken yine güncelleme geliyorsa tesekkür ederim.Ama bir kullanıcı birçok kısıtlamaya sahıp hafıza kartı bile takılayaman 8gb bir telefonu 2 sene onceki cıkış fiyatına hala satın aliyorsa o firma onu güncellemek zorundadır.