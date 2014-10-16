Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony’den Xperia Z serisine güncelleme müjdesi

Sony, Google’ın Nexus 6 ile birlikte resmiyet kazanan Android 5.0 Lollipop sürümüne güncellenecek akıllı telefonlarını açıkladı. Listede çok eski modeller de var.
4 yıl
2,8b
1
68
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony’den Xperia Z serisine güncelleme müjdesi
Sony, Google’ın Nexus 6 ile birlikte resmiyet kazanan Android 5.0 Lollipop sürümüne güncellenecek akıllı telefonlarını açıkladı. Listede çok eski modeller de var.

Güncellemeler konusunda kullanıcılarını memnun eden bir profil sergileyen Sony, Android 5.0 Lollipop sürümü için de heyecan verici planlar yapıyor. HTC’nin One M8 ve M7 modellerini güncelleyeceğini açıklamasının ardından Sony de aralarında tabletlerin ve akıllı telefonların yer aldığı tam 14 mobil cihaz için güncelleme müjdesi verdi.

Bu cihazlar arasında tüm Xperia Z serisinin yer alması dikkat çekici bir hamle olmuş. Açıklanan listede yer alan cihazlar şöyle:
  • Xperia Z 
  • Xperia ZL 
  • Xperia ZR
  • Xperia Tablet Z 
  • Xperia Z Ultra
  • Xperia Z1
  • Xperia Z1S
  • Xperia Z1 Compact
  • Xperia Z2 
  • Xperia Z2 Tablet 
  • Xperia Z3 
  • Xperia Z3v
  • Xperia Z3 Compact
  • Xperia Z3 Tablet Compact 
Güncellemelere dair ilerleyen günlerde daha fazla bilgi aktarılacağını belirten Sony, muhtemelen ilk sürümleri 2015’in birinci çeyreği içinde sunuculara yüklemeye başlayacaktır.

http://blogs.sonymobile.com/2014/10/16/were-bringing-android-5-0-lollipop-to-the-entire-xperia-z-series/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
merhaba bende sony xperia Z1 var servisten yeni geldi telefonu güncellemişler son sürüme. Ama telefonumda Google'a ait hiç bir uygulama yok şuan Play Store google, chrome vs. Google ile bağlantısız bir halde ne yapmam gerekir lütfen yardımcı olabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSefa23 4 yıl
Samsung da bunları örnek alsa ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Sevindim desteği kesmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 4 yıl
Herkesin ortak kanaati, Sony vermesi gereken güncellemeyi vermiştir.

Bunu büyültmemek gerektiği gibi kesinlikle küçümsememekde gerek.

Bazı aklı evvel arkadaşlar,

"Sony 1 yıl 9 aylık cihaza güncelleme veriyor, bunada seviniyorlar"

Tarzında yorum yapmışlar.

Yahu,

Sanki Android Lolipop sürümü aylaaaar önce çıkmış , tanıtılmışta Sony'de bugün o 1 yıl 9 aylık cihazına güncellemeyi veriyormuş gibisine. Bak bak.

Güncellemeyi bugün verirse 1 yıl 9 aylık cihaz da, bakalım güncelleme bugün verilecek bir güncelleme mi? Daha doğrusu Android L 2014'ün mü yoksa 2015'in mi?

Hıh.

Xperia Z 2015'den önce bu güncellemeyi almaz. Aldıktan sonra 1-2 parti iyileştirme yer.

Sony'nin güncellemeleri Samsungunkilere benzemez. Arayüz konusunda özellikle.

Ayrıca T2 Ultradan tut, M2'ye kadar Android L adına inceleniyor. Bu liste çoğalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çoxperia 4 yıl
Olumlu olumsuz bir çok kanaat var.
Sony donanım kaldırdığı sürece her amiral modeline yazılım desteğini devam ettirecektir diye düşünüyorum. En azından ilk iki yıl.
Arc,ArcS,S,Ion gibi amirallerde donanım yetersizliği sebebiyle verilen güncellemeler faydadan çok zarar vermişti. Benzer bir sorunu amirallerde yaşamamak için son bir kaç yıldır çıkardığı cihazlarda bu desteği sorunsuz devam ettirebileceği donanımlar tercih ediyor.Ben ram miktarının özellikle yüksek tutulmasının bir nedeni olarak da sorunsuz iki yıl cihazı güncel tutmak istediklerinden ötürü olduğunu düşünüyorum. Z serisi tümden güncellenirken ilk parti Z,ZL ve ZR nin donanım kaldırdığı halde güncel kalmaması hayalkırıklığı olurdu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
T2,T3,M2 gibi cihazlarada güncelleme vereceğini düşünüyorum sadece z serisiyle kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 4 yıl
Sony...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 4 yıl
Hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DündenBugüne 4 yıl
güncelleme şart valla iyi haber sony den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
1 yıllık telefona güncelleme geldi diye seviniyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulasates 4 yıl
Suana kadar kullanmayı Bıraktığım telefonları hep sattım ama bi z'yi satmadım halen duruyor, Sony güvenimi bosa çıkarmadı. Adamsın Sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan1313 4 yıl
Başlığı okudum, meraktan baktım, insanlar güncelleme aldıkları için çok mutlular Bu Sony'nin büyük düşündüğünün, ciddiyetinin, tüketiciye verdiği değerin bir göstergesiymiş ve sony alanlar şanslıymış (Sony büyüksün javascript:void(AddText('
')) , vov super, ADAMSIN SONY., 4.4.4'ü ilk veren firma olmuştu sony. Güncelleme konusunda son dönemin en iyi firması. vs ) Diğer bir öğrendiğim google, 18 boyunca güncelleme desteği veriyormuş. Okuduklarımın hepsi çok ilginç geldi gerçekten.Benim emektar İphone 4 yıldır güncelleme alıyor ve bunun gayet normal bir şey olduğunu zannediyordum. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor, gerçekten İlginç....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nfsworld 4 yıl adnan1313
adnan1313

Başlığı okudum, meraktan baktım, insanlar güncelleme aldıkları için çok mutlular Bu Sony'nin büyük düşündüğünün, ciddiyetinin, tüketiciye verdiği değerin bir göstergesiymiş ve sony alanlar şanslıymış (Sony büyüksün javascript:void(AddText('
')) , vov super, ADAMSIN SONY., 4.4.4'ü ilk veren firma olmuştu sony. Güncelleme konusunda son dönemin en iyi firması. vs ) Diğer bir öğrendiğim google, 18 boyunca güncelleme desteği veriyormuş. Okuduklarımın hepsi çok ilginç geldi gerçekten.Benim emektar İphone 4 yıldır güncelleme alıyor ve bunun gayet normal bir şey olduğunu zannediyordum. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor, gerçekten İlginç....

Malesef soyle bir durum varki,sen o telefonu alırken android ile kıyaslarsan belki de 2 kattan fazla ücret ödüyorsun.Bu da ileride 2 yıl güncellenen bir telefon alıp onu satıp kalan 1 telefon hakkı ile bir tane daha 2 yıl güncellenecek telefon alabilmen diye düşünebilirsin.
Yani herşey ücrete bakıyor.Sony su anda xperia z yi bana 1000 liraya değilde yine 2000 liraya satmaya devam etseydi o zaman tabiki güncelleyecek demekte haklıydın ancak ben telefonu cıkıs fiyatının yarısına almışken yine güncelleme geliyorsa tesekkür ederim.Ama bir kullanıcı birçok kısıtlamaya sahıp hafıza kartı bile takılayaman 8gb bir telefonu 2 sene onceki cıkış fiyatına hala satın aliyorsa o firma onu güncellemek zorundadır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2823 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, xperia z2 ve
6 etiket daha xperia z3 android 5.0 lollipop güncelleme sony xperia update
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi 4 yıl Mikado MD-2552 Test Masamızda 4 yıl iPad Air 2 Canlı "Simultane Çeviri" ile Tekrar yayın 4 yıl Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj 4 yıl Bir Microsoft şirketi olarak Nokia: Değişimin merak edilen yanları bu videomuzda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim