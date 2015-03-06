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Sony'den akıllı hoparlör

4 yıl
3,8b
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14
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den akıllı hoparlör

Kullanıcılara çeşitli bildirimler sunan akıllı sistemleri genelde giyilebilir cihazlarda görüyoruz. Ancak Sony akıllı özellikleri bu kez kablosuz bir hoparlör ürününe yerleştirerek dikkat çekmeye çalışıyor.
Sony Smart Bluetooth Speaker BSP60 adındaki akıllı hoparlör Bluetooth 3.0 üzerinden cihazlarınıza bağlanıyor ve bir bildirim geldiği esnada titreyerek bildirimi kullanıcına okuyor. Ayrıca LED ekranında da bildirimleri yansıtabiliyor.
Ürün mikrofonu üzerinden sesli komutlarını alarak belirli fonksiyonları çalıştırabiliyor, hava durumunu ekranında yansıtıyor ve konferans görüşmelerinizde hoparlör olarak dışarıya ses veriyor. Elbette kablosuz hoparlör olarak sesi ürüne yansıtmanız da mümkün.
Bluetooth üzerinden bağlantı kurduktan sonra NFC üzerinden de eşleşme yapabiliyorsunuz. Ayrıca eller serbest moduna geçebilmek için telefonunuzu ürüne dokundurmanız yeterli. Bu yöntem müzik dinlemek için de geçerli. Ürünün yaklaşık 300$ fiyat etiketi taşıyacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi ise belli değil.



http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smart-bluetooth-speaker-bsp60/specifications/#tabs Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
ah be sony, ne çektin distribütörlerden, zaten pahalısın vergilerdi falandı filandı derken patlıyor gidiyor, yazık
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Vega 4 yıl
Bu hoparlörü Apple İOS ile kullanabiliyor muyuz bilen var mı?Ayrıca galiba alarmlı saat görevide görüyor her halde?
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okan_cehapelioglu 4 yıl
telefon fiyatına
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Yusac 4 yıl
Youtube deki videosunda 200-300 Euro arası olacağı söyleniyordu.
Gereksiz yani o fiyata.
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Technotronic 4 yıl
1000 TL nin altı olmaz burada ,tabi Türkiyeye gönderirse sony.
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swat882 4 yıl
Bu adamların ürünlerini ucuz satmamaları üzerine büyük bir yemin var herhalde
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DaRKFoRCeS 4 yıl
rolly mi neydi bir tane hareket eden mp3 çaları vardı o da pahalı idi ve tarih oldu.
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matmuhendisi 4 yıl
Çok hoş ama çok pahalı
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ensei 4 yıl
it's a sony :))
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Xloud 4 yıl
Hoparlör değil sesli asisten hareketli parçaları vs. var. Bluetooth 3.0 olması çok saçma olmuş ayrıca. youtube.com/...
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St Batuhan 4 yıl
Her şey neredeyse güzel de 2 temel sıkıntı var.
1. si herkesin dikkatini çeken fiyat noktası. Bu düşünülen fiyat nedir beya :(
2. si ise niye Sony hala bt3.0 üzerine gidiyor böyle. Yap arkadaş şunu direkt 4.1 ve hatta son bi çalışmaları vardı ses konusunda, onu da ekle (ldac gibi bir şey) ve üstüne isteğe bağlı wifi desteği ekle, olsun sana gerekirse kendi kendine işlem gören bir set. Hem güç tüketimi düşsün hem de prize bağlı değerlendirebilecekler gerekirse wifi üzerinden spotify falan da değerlendirsin telefon bağımsız. (BT 4.1 telefonlara özellikle fayda sağlayabilirdi haliyle, herkeste Sony telefon yok 2 günü çıkarsın :) Bu kadar sövünce bir yerden de övmek lazım ki dengesi olsun)
Son olarak alet kesinlikle çok şık ve üstte 2 kulakçık kısmı var, müzik çalarken falan bunlar oynuyor hatta. Işık falan da var o kısımda ekstra içerden. Müziğe göre hareket etmeleri falan kesinlikle güzel düşünülmüş ayrıntılar.
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gently weeps 4 yıl
Şekil tip özellikler çok hoş ama 100 dolar yap herkes alsın dimi
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Müzik / Ses Sistemleri, sony
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