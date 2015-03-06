Sony'den akıllı hoparlör





Kullanıcılara çeşitli bildirimler sunan akıllı sistemleri genelde giyilebilir cihazlarda görüyoruz. Ancak Sony akıllı özellikleri bu kez kablosuz bir hoparlör ürününe yerleştirerek dikkat çekmeye çalışıyor.

Sony Smart Bluetooth Speaker BSP60 adındaki akıllı hoparlör Bluetooth 3.0 üzerinden cihazlarınıza bağlanıyor ve bir bildirim geldiği esnada titreyerek bildirimi kullanıcına okuyor. Ayrıca LED ekranında da bildirimleri yansıtabiliyor.

Ürün mikrofonu üzerinden sesli komutlarını alarak belirli fonksiyonları çalıştırabiliyor, hava durumunu ekranında yansıtıyor ve konferans görüşmelerinizde hoparlör olarak dışarıya ses veriyor. Elbette kablosuz hoparlör olarak sesi ürüne yansıtmanız da mümkün.

Bluetooth üzerinden bağlantı kurduktan sonra NFC üzerinden de eşleşme yapabiliyorsunuz. Ayrıca eller serbest moduna geçebilmek için telefonunuzu ürüne dokundurmanız yeterli. Bu yöntem müzik dinlemek için de geçerli. Ürünün yaklaşık 300$ fiyat etiketi taşıyacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi ise belli değil.









http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smart-bluetooth-speaker-bsp60/specifications/#tabs