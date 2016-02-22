Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi

Sony'nin farklı segmentlere yönelik çeşitli modeller barındırdığı Xperia X serisi, bugün resmiyet kazandı. Amiral gemi modelinin yanında üst seviye ve orta seviye modeller de var.
3 yıl
5,4b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MWC 2016 fuarında Sony, yeni Xperia X serisi ile karşımıza çıktı. Özellikle kamera tarafındaki önemli yenilikleri ile Xperia X serisi adından çok söz ettireceğe benziyor. Seride amiral gemi modelinin haricinde, Xperia X ve Xperia XA adında iki model daha yer alıyor. 
Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi

Xperia X

Xperia X modellerinde 5 inçlik Full HD çözünürlükte ekran yer alıyor ve TRILUMINOS teknoloji ile daha canlı, daha parlak renkler elde ediliyor. Cihaza Qualcomm'un Snapdragon 650 yonga seti gücünü veriyor. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga seti, beraberinde Adreno 510 grafik birimi ile geliyor. Bu bakımdan, cihazın sınıfında iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 650 yonga seti yanında, 3GB RAM bulunurken, tek SIM kartlı versiyon için 32GB, çift SIM kartlı versiyon için 64GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş. 

Xperia X modelinde yine amiral gemisindeki kamera teknolojileri kullanılıyor. Arka kısımda bulunan 23MP çözünürlüğündeki kamera, Tahminli Melez Odaklama adındaki teknoloji ile, sensör alanındaki nesnelerin yönünü tahmin ediyor ve nesne hızlı hareket ediyor olsa bile, bulanıklaştırmadan odaklanmayı sağlıyor. Sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 5x yazılımsal yakınlaştırma sunan sensör, ayrıca 12800 ISO değerine sahip.

Ön kamera ise 1/3 inçlik Exmor RS sensör barındırırken, 6400 ISO değerine sahip. Her iki kamera da sadece Full HD video kaydı yapabiliyor ancak Sony, kameranın başlama süresinin 0.6 saniyeye düşürüldüğünü belirtiyor. Ayrıca yazılımsal olarak görüntü sabitleme teknolojisi bulunuyor. 

Xperia Z serisindeki tasarım çizgisini devam ettiren Sony Xperia X, biraz daha yuvarlatılmış hatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca yan kısımdaki güç tuşuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Kasa, tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. 2700mAh gücündeki batarya, çeşitli optimizasyonlar ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca şarj esnasında enerji akımını kontrol altında tutan Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile, bataryanın ömrü iki katına kadar artırılabiliyor. 
Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi
 

Xperia XA

Xperia XA modeli ise daha çok orta seviyeye hitap ediyor. Aynı tasarım çizgilerini yansıtan modelde, 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM ile 16GB'a kadar artırılabilir kapasite bulunuyor. 

Arka kısımda 13MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte kamera yer alan modelin 2300mAH kapasiteli bataryası, yine 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Yine  Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile batarya korunuyor. Cihazda parmak izi okuyucu yer almadığı için güç tuşu, Omnibalance konseptindeki yuvarlak tasarıma dönüş yapmış. Her iki cihaz da Haziran ayında piyasada olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-announces-the-Xperia-X-square-in-the-middle-of-its-brand-new-X-series_id78571 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deco35 2 yıl
LG demişken Aklın yolu bir...g4 2100 tl e çıktı piyasaya rafta duruyorlardı..12 ay sonra ben 1100 tl e aldım aklımdan lg geçmediği halde..düşünün Sony rakip bunlarla.bence hiç şansı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deco35 2 yıl
Yok yok Sony yine beceremedi.yanlışta ısrar ediyorlar,bence mahsus yapıyorlar.sony gibi şirket aslında müşterinin ne istediğini çok iyi biliyor emin olun. ama nedense yapmıyorlar.yılların tecrübesiyle bir anket yapsalar ortaya şu çıkar herhalde(en aşağı 13 ön 20 arka kamera,lg bin becerebildiği çerçeve oranı,iyi batarya,ve Sony nin çok rahat yapabileceği CAM VE AĞIR KIRILGAN Olmayan sağlam sert plastikten hafif ve tutması kolay telefonları yaparsa.....birde 2000 tl altında fiyat çekerse lg g4 ün başarısını yakalayabilir.ama nedense tuhaf modellerde ısrar ediyorlar.nacizane fikrim dirrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Hala anlamıyorum daha kaç tane masum insanın GM yüzünden başının ayrılması gerek sizin gibi GM yı yücelten insanların azalması için
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
[Kunye=] sony bu strateji yüzünden kaybetmeye mahkum olacak. samsung ve lg tanıttıktan 1 ay bilemedin 2 ay sonra satışa cıkarıyor sony 4 ay sonra satışa cıkaracak yuh yani bu kadar bekledikten sonra daha neyi bekleyecem bir sony severi olarak sonyden vazgeçiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 3 yıl
isteseler cam konusunda döktürürler istemiyorlar .
onca compact-slr-dslr nolcak.
m-c serisinde çuvalladılar bunda toplasalar bari.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mail_er 3 yıl bytradm
bytradm
isteseler cam konusunda döktürürler istemiyorlar .
onca compact-slr-dslr nolcak.
m-c serisinde çuvalladılar bunda toplasalar bari.

Mobilde istedikleri kadar ileri gitsinler, dslr makinelerdeki teknolojiye yaklaşamazlar. Yani buna mobil telefonda kameraya ayırdıkları alan yeterli gelemez zaten. "Ya bu telefonlardaki kameraları bu kadar geliştirirsek dslr makineleri kime satacaz onları boşuna mı yapıyoruz" düşüncesi ile hareket edilemez. Olmaz böyle birşey. Bir kere müşteri profili farklı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 3 yıl
XA büyük ihtimal 1099 liraya çıkar ama o düzeyde sony alacak biri 849 liraya m4 aqua alır daha mantıklı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
X olanı niye 650 yerine 652 yapmamışlar ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin Garnett 3 yıl
Bi de bunların Xperia X'in Performance adlı bir versiyonu var, 5 inç 1080p ekran, S820, 3GB RAM, Su geçirmez metal gövde ile satışa sunulacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team McLaren 3 yıl
X güzel fiyattan girerse alırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
x oldukça dengeli bir telefon olmuş....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
hazirana kadar diğerleri süpürür piyasayı martta turkcell vodafone bile satmaya baslayacak ki...
Sony mutevazi bir satış yapar yine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5406 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia x ve
5 etiket daha sony xperia xa mwc2016 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor 3 yıl Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi 3 yıl HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi 3 yıl MOD platformu ile Cyanogen OS'nin görünümü değişiyor 3 yıl ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32 3 yıl MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu 3 yıl Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi Sonraki HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi 3 yıl Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda 3 yıl Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir 3 yıl Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor 3 yıl Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi 3 yıl Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim