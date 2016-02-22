Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi





MWC 2016 fuarında Sony, yeni Xperia X serisi ile karşımıza çıktı. Özellikle kamera tarafındaki önemli yenilikleri ile Xperia X serisi adından çok söz ettireceğe benziyor. Seride amiral gemi modelinin haricinde, Xperia X ve Xperia XA adında iki model daha yer alıyor.





Xperia X





Xperia X modellerinde 5 inçlik Full HD çözünürlükte ekran yer alıyor ve TRILUMINOS teknoloji ile daha canlı, daha parlak renkler elde ediliyor. Cihaza Qualcomm'un Snapdragon 650 yonga seti gücünü veriyor. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga seti, beraberinde Adreno 510 grafik birimi ile geliyor. Bu bakımdan, cihazın sınıfında iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 650 yonga seti yanında, 3GB RAM bulunurken, tek SIM kartlı versiyon için 32GB, çift SIM kartlı versiyon için 64GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.





Xperia X modelinde yine amiral gemisindeki kamera teknolojileri kullanılıyor. Arka kısımda bulunan 23MP çözünürlüğündeki kamera, Tahminli Melez Odaklama adındaki teknoloji ile, sensör alanındaki nesnelerin yönünü tahmin ediyor ve nesne hızlı hareket ediyor olsa bile, bulanıklaştırmadan odaklanmayı sağlıyor. Sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 5x yazılımsal yakınlaştırma sunan sensör, ayrıca 12800 ISO değerine sahip.





Ön kamera ise 1/3 inçlik Exmor RS sensör barındırırken, 6400 ISO değerine sahip. Her iki kamera da sadece Full HD video kaydı yapabiliyor ancak Sony, kameranın başlama süresinin 0.6 saniyeye düşürüldüğünü belirtiyor. Ayrıca yazılımsal olarak görüntü sabitleme teknolojisi bulunuyor.





Xperia Z serisindeki tasarım çizgisini devam ettiren Sony Xperia X, biraz daha yuvarlatılmış hatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca yan kısımdaki güç tuşuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Kasa, tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. 2700mAh gücündeki batarya, çeşitli optimizasyonlar ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca şarj esnasında enerji akımını kontrol altında tutan Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile, bataryanın ömrü iki katına kadar artırılabiliyor.





Xperia XA





Xperia XA modeli ise daha çok orta seviyeye hitap ediyor. Aynı tasarım çizgilerini yansıtan modelde, 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM ile 16GB'a kadar artırılabilir kapasite bulunuyor.





Arka kısımda 13MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte kamera yer alan modelin 2300mAH kapasiteli bataryası, yine 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Yine Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile batarya korunuyor. Cihazda parmak izi okuyucu yer almadığı için güç tuşu, Omnibalance konseptindeki yuvarlak tasarıma dönüş yapmış. Her iki cihaz da Haziran ayında piyasada olacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-announces-the-Xperia-X-square-in-the-middle-of-its-brand-new-X-series_id78571