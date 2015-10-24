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Sony'den "sensör" pazarında dev adım

Sony, sensör üretimi ve satışında pazarı domine etmeyi kendisine hedef koymuş gibi görünüyor. Firmanın odak noktasındaki yeni isimse konusunda uzman firmalardan Toshiba.
3 yıl
4,1b
1
24
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den
2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve geçtiğimiz haftalarda sensör üretim birimini yeni bir iştirak haline getiren Japon teknoloji devi Sony, Reuters'da yer alan sonra habere göreyse bu alanda önemli bir satın alma gerçekleştirmek üzere.
Şimdilik %100 oranında kesinleştirilmeyen bilgiye göre Sony, Toshiba'nın sensör üretim bölümünü yaklaşık 165 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. Yakın zaman içerisinde sonuçlanacağı söylenen gelişmeyle Toshina'nın Japonya Oita'da yer alan görüntüleme sensörü üretim fabrikasını Sony'ye devretmesi ve bu alandan temelli olarak çıkması bekleniyor.
Toshiba'nın şimdiye kadar ürettiği sensörler daha çok mobil cihazlara hitap ediyor ve el değiştirme ile Sony'nin zaten oldukça yüksek performans veren sensörlerinin daha da iyi hale geleceği beklentiler dahilinde bulunuyor. Ayrıca bu gelişme ile Sony'nin Apple ile Samsung'un taleplerini daha rahat karşılayabileceği de söyleniyor.

http://www.reuters.com/article/2015/10/24/us-toshiba-divestiture-sony-idUSKCN0SH2N320151024 Yorum Yaz
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cangunner 3 yıl en beğenilen
Sıradaki parça "Sony batıyorculara" gelsin
1 Yanıt Yanıtla +18
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Hatsune Miku 3 yıl
xxxx1
hali hazırda Toshiba nın mobil sensörleri Sony den daha basarılı...rekabet açısından ve son kullancısı acısından bu tür alımlar malesef kaliteyi düşürüyor,tekelleşme oluşuyor...

yapma yavv
O yüzdenmi Apple, Samsung, HTC vb markalarda Toshiba nın o mükemmel dedğiniz sensör yerine Sony nin sensörü tercih ediliyor?
xxxx1hali hazırda Toshiba nın mobil sensörleri Sony den daha basarılı...rekabet açısından ve son kullancısı acısından bu tür alımlar malesef ka...
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S A M C R O 3 yıl xxxx1
xxxx1
hali hazırda Toshiba nın mobil sensörleri Sony den daha basarılı...
rekabet açısından ve son kullancısı acısından bu tür alımlar malesef kaliteyi düşürüyor,tekelleşme oluşuyor...

Atma recebim din kardeşiyiz. Hali hazırda daha iyi olsaydı sony bugün pazarın yüzde %40'ına hakim olmazadı. Ki adamlar yeiştiremiyor talepleri...
xxxx1hali hazırda Toshiba nın mobil sensörleri Sony den daha basarılı...rekabet açısından ve son kullancısı acısından bu tür alımlar male...
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Elefue 3 yıl
165 milyon dolar nedir bir teknoloji şirketi fabrikası için. Keşke ülke olarak biz de alabilsek.
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There goes your life 3 yıl
Rubisco

Sonynin image sensörlerinden tam ne kadar kar ettiğini bilmiyorum ama sensörlerin dahil olduğu bütün bölümün karı 250 milyon $ mı ne (içinde sensör, batarya, kayıt medyası + QE yüzünden oluşan kur ayarlaması/geliri var). Talep artışı ve Sonye etkisi kabul, ilave etkisi var, yine de sade sensörden gelen kar ne kadar gününü gün eder bence tartışılır. Esasında yazarken direk Sonyyi hedef alarak yazmamıştım. image sensör dışında bi sürü farklı zımbırtılar var, bi sürü firma vs. var. Geçen sene mesela bi sürü satın alma vs. oldu bu sensör firmları arasında veya onları ele geçirmek isteyenler arasında. Yazarken benim aklımda image sensötr dışındakiler vardı, MEMS faln gibi. Herkes türlü türlü sıkıntı vs. içinde. Rekabet çok, ürün çok, benzer-rekabet edilebilr ürün çok. Hedefim direk Sony değil ama, yine de direk-dolaylı arkasındayım yani. Zor iş (zor olmayan ne var bu devirde? var bişeyler...).


yaklaşık %50 si

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yaw çekeceğiniz 2 tane prof foto, alacağınız 2 kuruş para görende tüm fizik optik kuralları yeniden yazılıyor sanacak ! anca en pahalı telefonu satan iphone a bu kamera takılsa bile kamera tekil fiyatı toptan satışta 10$ ı bile bulmayacak ama müşteriye maliyet yansımasında 100 $ mı koyarlar veya neyi nasıl geçirirler belli değil ! algılayıcı ne olursa olsun lens ne kadar ışık alırsa anca onu algılar ( nokta )
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Mianfei 3 yıl
patren
ucuza almışlaar 165 milyon dolar nedirki sony için Wd 19 milyar dolara sandiski aldığına göre ucuz

Sensör üretim fabrikası nere koskoca Sandisk'in marka adını haklarını ürettiği malları reklamları bünyesi altına almak nere..
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EnverPasha 3 yıl
sony dört nalda gider.
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kadirirdem 3 yıl
Sony batiyor diyenlere gelsin bu...
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Patren 3 yıl
ucuza almışlaar 165 milyon dolar nedirki sony için Wd 19 milyar dolara sandiski aldığına göre ucuz
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Sharparrow 3 yıl
Şİmdi sony toshibanın sensör kısmını satın alıyor diye nasıl oldukça yüksek performans veren sensörlerinin daha da iyi hale geleceğini merak ediyorum... 2+2=4 eder gibi bir mantık mı var... bir mengenede ikisini sıkıştırıp 2+2=4 etmesi gibi daha yüksek performanslı bir sensör mü üretecekler.. adamların yapabildiği en iyi sensör bu.. (sony) toshibayı satın alınca levelin kilidi mi açılacak nedir bu çeviri saçmalığı anlamaz zor..
dııııt: level atladınız.. daha yüksek üretim kapasitesi ile bir sonraki levelde daha yüksek performanslı sensör üretmeye hak kazandınız. bunu daha önce bilmiyodunuz toshbiayı satın alarak bunun nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz şimdi.. sizi ....zekalılar.. :)))
öyle ya toshibayı satın alınca gözler açılacak..
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Qonrul 3 yıl
Yazılım kısmı daha iyi olur inşallah. Özellikle sony cihazlarında
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Rubisco 3 yıl
Sensör pazarında çok çok büyük para yok en temelinden bakarsanız. Bunlardan üretilen sonraki ürünler en büyük getiriye sahip.
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mbald 3 yıl Rubisco
Rubisco

Sensör pazarında çok çok büyük para yok en temelinden bakarsanız. Bunlardan üretilen sonraki ürünler en büyük getiriye sahip.

Sony mobil satışları konusunda bence hakettiğinden düşük bir başarıya sahip ama bir sensörün örneğin iphone da 10 milyonlarca hatta yaşam döngüsü boyunca 100 milyona yakın sattığı düşünüldüğünde birim başına olmasa da toplmada önemli bir gelir kaynağı elde etmek mümkün diye düşünüyorum.
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