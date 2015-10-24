Sony'den "sensör" pazarında dev adım

Şimdilik %100 oranında kesinleştirilmeyen bilgiye göre Sony, Toshiba'nın sensör üretim bölümünü yaklaşık 165 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. Yakın zaman içerisinde sonuçlanacağı söylenen gelişmeyle Toshina'nın Japonya Oita'da yer alan görüntüleme sensörü üretim fabrikasını Sony'ye devretmesi ve bu alandan temelli olarak çıkması bekleniyor.

Toshiba'nın şimdiye kadar ürettiği sensörler daha çok mobil cihazlara hitap ediyor ve el değiştirme ile Sony'nin zaten oldukça yüksek performans veren sensörlerinin daha da iyi hale geleceği beklentiler dahilinde bulunuyor. Ayrıca bu gelişme ile Sony'nin Apple ile Samsung'un taleplerini daha rahat karşılayabileceği de söyleniyor.

http://www.reuters.com/article/2015/10/24/us-toshiba-divestiture-sony-idUSKCN0SH2N320151024