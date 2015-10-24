Sony'den "sensör" pazarında dev adım

Haber Editörü
2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve geçtiğimiz haftalarda sensör üretim birimini yeni bir iştirak haline getiren Japon teknoloji devi Sony, Reuters'da yer alan sonra habere göreyse bu alanda önemli bir satın alma gerçekleştirmek üzere.
Şimdilik %100 oranında kesinleştirilmeyen bilgiye göre Sony, Toshiba'nın sensör üretim bölümünü yaklaşık 165 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. Yakın zaman içerisinde sonuçlanacağı söylenen gelişmeyle Toshina'nın Japonya Oita'da yer alan görüntüleme sensörü üretim fabrikasını Sony'ye devretmesi ve bu alandan temelli olarak çıkması bekleniyor.
Toshiba'nın şimdiye kadar ürettiği sensörler daha çok mobil cihazlara hitap ediyor ve el değiştirme ile Sony'nin zaten oldukça yüksek performans veren sensörlerinin daha da iyi hale geleceği beklentiler dahilinde bulunuyor. Ayrıca bu gelişme ile Sony'nin Apple ile Samsung'un taleplerini daha rahat karşılayabileceği de söyleniyor.
http://www.reuters.com/article/2015/10/24/us-toshiba-divestiture-sony-idUSKCN0SH2N320151024 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yapma yavv
O yüzdenmi Apple, Samsung, HTC vb markalarda Toshiba nın o mükemmel dedğiniz sensör yerine Sony nin sensörü tercih ediliyor?
Atma recebim din kardeşiyiz. Hali hazırda daha iyi olsaydı sony bugün pazarın yüzde %40'ına hakim olmazadı. Ki adamlar yeiştiremiyor talepleri...