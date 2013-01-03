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Sony'nin C530X ''HuaShan'' kod adlı modelinin GLBenchmark test sonuçları yayımlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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8-11 Ocak 2013 tarihleri arasında Las Vegas'da gerçekleştirilecek ve onlarca firmaya, yüzlerce yenilikçi ürüne ev sahipliği yapacak Tüketici Elektroniği Fuarı'na heyecanla geri sayımın başladığı şu günlerde, Sony'nin C530X ''HuaShan'' kod adlı akıllı telefonuna ait GLBenchmark 2.5.1 test sonuçları internette yayımlandı.

GLBenchmark'tan elimize ulaşan detaylar doğrultusunda C530X'e, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960T platformu güç verecek. Akıllı telefon, grafik yeteneklerini ise Adreno 320 grafik biriminden alacak.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümünü kullanan C530X'in dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü 1184 x 720 piksel olarak görünüyor. Bu da akıllı telefonun ön yüzündeki fiziksel tuşların kaldırıldığı ve bu tuşların, ekran üzerine yerleştirildiği anlamına geliyor.
Sony'nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği basın konferansını merakla bekliyoruz. C530X'in, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılmadığı takdirde Mobil Dünya Kongresi'nde boy göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Sony+C5303&testgroup=overall Yorum Yaz
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sarjaleti 6 yıl
İyi geliyor iyi...
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UnInvited_Guest 6 yıl
Hasan abeyy çik da görelim nasil birşeymişsin.
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Raikirin 6 yıl
4-4.5 inc ekran ve iyi bir kemara güzel olur.
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talerk 6 yıl
Xperia hasan haha ha :)
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acmtncy 6 yıl
şu tuşları ekrana koymasınlar. tutmadı işte kardeşim piyasada nexustan başka tuşları ekrana koyan yok. sony'nin nxt serisi estetik bir çözüm bulmuştu tuşlara. şimdi ne diye değişiyorlar ki?
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depeche35 6 yıl
şimdi bu gelir de bize z gelmezsse görün siz bendeki tantanayı
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No Way Out 6 yıl
F/P telefonu olabilir ama kod adından yola çıkarsak Türkiyeye gelmesi zor.
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se_runtome 6 yıl
mid-end bir model için bence gayet iyi bir donanıma sahip. benim s bile hafifi kaldı yanın da :)
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General. 6 yıl
2 yıl sonra türkiyede görürüz ancak
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ultraslan.1905 6 yıl General.
web101
2 yıl sonra türkiyede görürüz ancak


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Umutcan 6 yıl General.
web101

2 yıl sonra türkiyede görürüz ancak

Tv'lerde ixperia(evet ixperia) tablet satıyorlar şu aralar, kendi satıcılarımız bile Türk milletine bu tarz ürünleri müstahak görüyorlar.
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neo01470 6 yıl
adreno 320 iyi iş çıkarmış :))
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