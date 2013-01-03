Sony'nin C530X ''HuaShan'' kod adlı modelinin GLBenchmark test sonuçları yayımlandı

8-11 Ocak 2013 tarihleri arasında Las Vegas'da gerçekleştirilecek ve onlarca firmaya, yüzlerce yenilikçi ürüne ev sahipliği yapacak Tüketici Elektroniği Fuarı'na heyecanla geri sayımın başladığı şu günlerde, Sony'nin C530X ''HuaShan'' kod adlı akıllı telefonuna ait GLBenchmark 2.5.1 test sonuçları internette yayımlandı.





GLBenchmark'tan elimize ulaşan detaylar doğrultusunda C530X'e, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960T platformu güç verecek. Akıllı telefon, grafik yeteneklerini ise Adreno 320 grafik biriminden alacak.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümünü kullanan C530X'in dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü 1184 x 720 piksel olarak görünüyor. Bu da akıllı telefonun ön yüzündeki fiziksel tuşların kaldırıldığı ve bu tuşların, ekran üzerine yerleştirildiği anlamına geliyor.



Sony'nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği basın konferansını merakla bekliyoruz. C530X'in, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılmadığı takdirde Mobil Dünya Kongresi'nde boy göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor.



http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Sony+C5303&testgroup=overall