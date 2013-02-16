Sony'nin Full HD ekranlı C680X cihazına ait bilgiler HTML5 testinde ortaya çıktı





Sony'nin bugüne kadar ürettiği en iyi modellerden birisi olarak gösterilen Xperia Z modeli yavaş yavaş pazara girmeye başlarken, firmanın sonraki amiral gemi modeli ile ilgili sorular gelmeye başlamıştı.



Daha önce Sony'nin üç iddialı cihazı ile ilgili bazı bilgiler gündeme gelmişti. Bunlardan birisi Xperia Z olarak resmileşti. Diğerinin ise C680X model numarasıyla hazırlandığı dile getirilmişti. Kısa süre önce bu model numarasına ait bir test sonucu gündeme geldi.



C6802 olarak sonuçlarda yer alan model muhtemelen yeni amiral gemi modelinin bölgesel versiyonlarından birisi.



HTML5 testinde ortaya çıkan model Full HD bir ekrana sahipken, Android 4.2 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.



Modelin diğer ayrıntıları belli değil ancak Xperia Z ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Modelin farkı ise muhtemelen işlemci ve diğer donanımlarda olabilir.



Test bilgilerinin ne kadar kesin olduğu bilinmiyor ancak Sony'nin Xperia Z çizgisinde yeni modeller pazara sunacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan iddia gerçeğe yakın sayılabilir. Ancak yine de Xperia Z modelinden çok farklı bir model ortaya çıkmazsa bu hayal kırıklığı olabilir.











http://www.androidauthority.com/sony-next-flagship-phone-full-hd-c680x-156389/