Sony'nin Full HD ekranlı C680X cihazına ait bilgiler HTML5 testinde ortaya çıktı

Haber Editörü
Sony'nin bugüne kadar ürettiği en iyi modellerden birisi olarak gösterilen Xperia Z modeli yavaş yavaş pazara girmeye başlarken, firmanın sonraki amiral gemi modeli ile ilgili sorular gelmeye başlamıştı.
Daha önce Sony'nin üç iddialı cihazı ile ilgili bazı bilgiler gündeme gelmişti. Bunlardan birisi Xperia Z olarak resmileşti. Diğerinin ise C680X model numarasıyla hazırlandığı dile getirilmişti. Kısa süre önce bu model numarasına ait bir test sonucu gündeme geldi.
C6802 olarak sonuçlarda yer alan model muhtemelen yeni amiral gemi modelinin bölgesel versiyonlarından birisi.
HTML5 testinde ortaya çıkan model Full HD bir ekrana sahipken, Android 4.2 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.
Modelin diğer ayrıntıları belli değil ancak Xperia Z ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Modelin farkı ise muhtemelen işlemci ve diğer donanımlarda olabilir.
Test bilgilerinin ne kadar kesin olduğu bilinmiyor ancak Sony'nin Xperia Z çizgisinde yeni modeller pazara sunacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan iddia gerçeğe yakın sayılabilir. Ancak yine de Xperia Z modelinden çok farklı bir model ortaya çıkmazsa bu hayal kırıklığı olabilir.
Daha önce Sony'nin üç iddialı cihazı ile ilgili bazı bilgiler gündeme gelmişti. Bunlardan birisi Xperia Z olarak resmileşti. Diğerinin ise C680X model numarasıyla hazırlandığı dile getirilmişti. Kısa süre önce bu model numarasına ait bir test sonucu gündeme geldi.
C6802 olarak sonuçlarda yer alan model muhtemelen yeni amiral gemi modelinin bölgesel versiyonlarından birisi.
HTML5 testinde ortaya çıkan model Full HD bir ekrana sahipken, Android 4.2 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.
Modelin diğer ayrıntıları belli değil ancak Xperia Z ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Modelin farkı ise muhtemelen işlemci ve diğer donanımlarda olabilir.
Test bilgilerinin ne kadar kesin olduğu bilinmiyor ancak Sony'nin Xperia Z çizgisinde yeni modeller pazara sunacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan iddia gerçeğe yakın sayılabilir. Ancak yine de Xperia Z modelinden çok farklı bir model ortaya çıkmazsa bu hayal kırıklığı olabilir.
http://www.androidauthority.com/sony-next-flagship-phone-full-hd-c680x-156389/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu telefon büyük ihtimal qualcomm 800+adreno 330 la gelecek veya ces2014teki
ama şu da bir gerçek teknolojiyi takip edemezsin .
Ben z den sonra dx11 destekli adreno 420li sony telefon cıkınca ona gecerim ama bi yere kadar takip ediliyor sonu yok o yüzden kende adıma konuşuyorum bi dolu bi boş yapacan abi yoksa olmaz. ces2013 xperia z ifa 2013 xperia ? bunu gec ces2014 yine bunu da gec ifa 2014 bu alınır.
not=3gs kullanıcısıyım 2.5 yıldır bende keşke şunu alsaydım demedim o zaman en iyisi buydu
nexus 4 te öyle olmadımı. daha görmeden eskidi gibi bişey :))
samsung note 1 aldım note 2 es geç note 3 bakacaz artık...
sistem böyle olmalı bence..
iphone dada durum aynı..
4 varsa 4s alınmaz. 5 yada çıkarsa 5s...
5 kullanıcıları 6 ya hiç ihtiyaç duymamalı..
sony nin de diğer amiral gemiyi note 3 çıktıktan sonra yada tanıtıldıktan sonra tanıtır sanırım. s4 ten ve note 3 ten daha iyi gelmesi gerekebilir.
ama Z MODELİ gayet alınabilir ve 2 sene çok rahat götürebikecek bir cihaz..
hepsi neredeyse aynı işlevleri görüyor aslında bence biz abartıyoruz
abi siz neyin kafasındasınız hiç anlamıyorum bu firmalar çıkaracakları telefonu en az 8*9 ay önceden hazırmalamaya başlarlar yoksa rakiplerinin gerisinde kalırlar ayrıca telefon çıkarınca da bu hemen yeni amiral gemisi dersiniz çıkarmazsa sony çok geri kaldı dersiniz .
Her firma bir ürününü piyasaya sürerken bir sonraki dönemde çıkaracağı Ürünü'nü planlamıştır bunu anlamamakta neden ısrar ediliyor bu kadar