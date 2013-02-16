Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin Full HD ekranlı C680X cihazına ait bilgiler HTML5 testinde ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
661
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin Full HD ekranlı C680X cihazına ait bilgiler HTML5 testinde ortaya çıktı

Sony'nin bugüne kadar ürettiği en iyi modellerden birisi olarak gösterilen Xperia Z modeli yavaş yavaş pazara girmeye başlarken, firmanın sonraki amiral gemi modeli ile ilgili sorular gelmeye başlamıştı.

Daha önce Sony'nin üç iddialı cihazı ile ilgili bazı bilgiler gündeme gelmişti. Bunlardan birisi Xperia Z olarak resmileşti. Diğerinin ise C680X model numarasıyla hazırlandığı dile getirilmişti. Kısa süre önce bu model numarasına ait bir test sonucu gündeme geldi.

C6802 olarak sonuçlarda yer alan model muhtemelen yeni amiral gemi modelinin bölgesel versiyonlarından birisi.

HTML5 testinde ortaya çıkan model Full HD bir ekrana sahipken, Android 4.2 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor.

Modelin diğer ayrıntıları belli değil ancak Xperia Z ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Modelin farkı ise muhtemelen işlemci ve diğer donanımlarda olabilir.

Test bilgilerinin ne kadar kesin olduğu bilinmiyor ancak Sony'nin Xperia Z çizgisinde yeni modeller pazara sunacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan iddia gerçeğe yakın sayılabilir. Ancak yine de Xperia Z modelinden çok farklı bir model ortaya çıkmazsa bu hayal kırıklığı olabilir. 




http://www.androidauthority.com/sony-next-flagship-phone-full-hd-c680x-156389/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
xmvc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 6 yıl
Batarya kaç mah acaba? Lumia 1520 de 3400 mahmış da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevket861 6 yıl
Bir sonraki cihazım xperia z olacak ve 20 gün sonra elime gecmesini bekliyorum
Bu telefon büyük ihtimal qualcomm 800+adreno 330 la gelecek veya ces2014teki
ama şu da bir gerçek teknolojiyi takip edemezsin .
Ben z den sonra dx11 destekli adreno 420li sony telefon cıkınca ona gecerim ama bi yere kadar takip ediliyor sonu yok o yüzden kende adıma konuşuyorum bi dolu bi boş yapacan abi yoksa olmaz. ces2013 xperia z ifa 2013 xperia ? bunu gec ces2014 yine bunu da gec ifa 2014 bu alınır.
not=3gs kullanıcısıyım 2.5 yıldır bende keşke şunu alsaydım demedim o zaman en iyisi buydu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.volkan 6 yıl
Kesinlikle takip edilmiyor teknoloji..

nexus 4 te öyle olmadımı. daha görmeden eskidi gibi bişey :))

samsung note 1 aldım note 2 es geç note 3 bakacaz artık...

sistem böyle olmalı bence..

iphone dada durum aynı..

4 varsa 4s alınmaz. 5 yada çıkarsa 5s...

5 kullanıcıları 6 ya hiç ihtiyaç duymamalı..


sony nin de diğer amiral gemiyi note 3 çıktıktan sonra yada tanıtıldıktan sonra tanıtır sanırım. s4 ten ve note 3 ten daha iyi gelmesi gerekebilir.

ama Z MODELİ gayet alınabilir ve 2 sene çok rahat götürebikecek bir cihaz..

hepsi neredeyse aynı işlevleri görüyor aslında bence biz abartıyoruz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
sony büyük marka öyleki ürününü tanıtması bile olay yaratıyor bizim ülkemiz tutturmuş samsung,ıpone,nokia ya biraz kalite adam istemezmi sony japon teknolojisi hakkını veriyorken başkaları ona bakıp aylar sonra benzer teknolojileri çıkarıyor ama kalite kesinlikle komik durumlarda oluyor kalite=sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shallipushthebutton? 6 yıl
Xperia Z daha satışa çıkmadan eskidi. Htc Sony aynı kafada gidin bakalım.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolverine55 6 yıl shallipushthebutton?
shallipushthebutton?

Xperia Z daha satışa çıkmadan eskidi. Htc Sony aynı kafada gidin bakalım.

abi siz neyin kafasındasınız hiç anlamıyorum bu firmalar çıkaracakları telefonu en az 8*9 ay önceden hazırmalamaya başlarlar yoksa rakiplerinin gerisinde kalırlar ayrıca telefon çıkarınca da bu hemen yeni amiral gemisi dersiniz çıkarmazsa sony çok geri kaldı dersiniz .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßlaCKFOX 6 yıl shallipushthebutton?
shallipushthebutton?

Xperia Z daha satışa çıkmadan eskidi. Htc Sony aynı kafada gidin bakalım.

Her firma bir ürününü piyasaya sürerken bir sonraki dönemde çıkaracağı Ürünü'nü planlamıştır bunu anlamamakta neden ısrar ediliyor bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
amiral gemi değilde galaxy note a rakip olarak bir model çıkarabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
1080 pikselde oyun performansı için grafik işlemciyi güçlendirmeleri lazım. Gerisi zaten super. Belki Batarya'yıda artırabilirler:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Acikcasi şaşırmadim.Geçenn yıl da böyle yapmıştı. Büyük ihtimalle IFA etkinliğne hazırlıyordur ?_? zaten bu donanım ile diğer üreticilerin amiral gemi modellerinin pek karşısında duramaz. Çünkü artık sıradanlasti bu donanım.. Bu sefer işlemci ve bataryayi arttırabilir. Tasarım gayet güzeldir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
661 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve sony xperia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyunları 2. bölüm 6 yıl 2si1: "Haftalık Teknoloji ve Oyun Dozunuz!" Apple Türkiye'de, Last of Us'ı denedik ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim