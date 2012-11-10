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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin HD çözünürlüklü orta düzey C360X modeline ait test sonucu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2013'te satışa sunacağı akıllı telefon modelleri şekillenmeye devam eden Sony'nin Xperia T ile aynı düzeyde donanım özelliklerine sahip orta seviye C360X model numaralı cihazına ait ilk test sonucu yayınlandı. Nenamark2 veri tabanında listelenen aygıt, Japon üreticinin Sony Ericsson ortaklığını tamamen satın aldıktan sonra kendisinin geliştirip piyasaya süreceği ilk mobil ürünlerden biri olacak.
Ekran üzerindeki dolaşım çubuğuyla birlikte 1280 x 720 piksel HD çözünürlüğe sahip ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 veyahut MSM8260A yongasının mevcut olduğu C360X, firmanın yeni yılda çıkış yapacak ürün portföyünün orta segmentinde konumlanacak. Tasarımının Sony Ericsson'a dayanan Xperia arc ve Xperia NXT dizayn anlayışlarının dışında şekillendiği ve daha üst düzey materyallerin tercih edildiği iddia ediliyor. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümüyle test edilen ve tüketiciye Android 4.2 ile ulaşması beklenen akıllı telefonun şimdilik nasıl bir görünüme sahip olduğu ve başka hangi teknik detayları bünyesinde barındırdığı bilinmiyor.
Dogo, Odin, Yuga gibi en üst seviyede yer alacak modellerle birlikte Tayvan ve diğer uzak doğu ülkelerindeki ODM'lerin ürettiği bir takım giriş ve orta düzeyde telefonlar da satışa sunacak olan Sony, 2012 yılında olduğu gibi 2013'te de çok sayıda mobil ürün duyuracak. C360X ile birlikte toplam yedi akıllı telefonuna dair sızıntılar gerçekleşen Tokyo merkezli üreticinin tanıtımlarına CES 2013'te başlayacağı ve MWC 2013'te amiral gemi modellerini resmen gün yüzüne çıkaracağı tahmin ediliyor.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=4514 Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Bir telefonun hd ekrana sahip olması kadadr gereksiz bir şey netbooklar vardı ve onlar tarihe karıştı umarım bu saçmalığında sonu öyle olur.
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Raikirin 7 yıl
Sony'nin 5 inçlik modelleri yanında bu cep orta segment kalacak.Demek istenen bu.


Konuya dönersek daha Xperia T ve V adam akıllı satılamamışken hatta V piyasa sürülmemişken yeni model haberleri Sony sanki bu modeller üstünde çok durmuyor havası yaratıyor.Oysaki İFA'da bu modeller iddalı görünmüştü.Şuan görünen tablo bu.
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fortunasuper 7 yıl
3-4 ay sonra full hd telefonlar çıkacakmış,bunlar hakkında fikir yürütmenin hiç gereği yok.
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talerk 7 yıl
Eleştirileri anlamış değilim adamlar one x ayarında orta seviye cihaz çıkartıyor hala burun kiviriyorsunuz
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy Nexus umdan oldukca memnunum.Nexus ailesi varken gerisi hikaye
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ZStar 7 yıl
yenilik şart.
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erci501 7 yıl
sony'nin satış stratejisi berbat
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zoubi1947 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xxxx1 7 yıl
ne yazılır bu habere, yeni hiç bir şey yok,herşey aynı...
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depeche35 7 yıl
Bize xperia T mayısta gelecek, T 'den sonra kaç model çıktı, şu işe bak !!
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