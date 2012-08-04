Sony'nin LT30 model numaralı Mint akıllı telefonu Xperia T adıyla satışa sunulacak





Sony, yeni amiral gemi akıllı telefonunu Xperia T olarak satışa sunabilir. DLNA tarafından test edilip 31 Temmuz'da sertifikalanan Sony Mobile'a ait cihaz, LT30 model numarasına sahip olacak.

Yılın ilk yarısında amiral gemi olarak Xperia S modeli çıkış yapmıştı. Ardından Xperia P ve Xperia U gibi yine tek harfli isimlendirmeler kullanılmıştı. 2012 ikinci yarısında ise; Hayabusa kod adlı LT29'un üst segmentte konumlanması bekleniyordu. Ancak LT30'a ait Bluetooth ve DLNA sertifikalarının yayınlanmış olması, yeni amiral geminin uluslararası pazara bu model numarasıyla giriş yapacağını gösteriyor.

HD çözünürlüklü ekran, Qualcomm'un 28nm'lik Krait işlemcileriyle donatılan Snapdragon S4 serisi bir çipset, yeni nesil 13MP yığınlı Sony CMOS kamera sensörü ve Xperia Arc'a benzer bir tasarımın eşlik ettiği LT30, muhtemelen Japon üreticinin isimlendirme programında daha önce kullanılmamış olan Xperia T ismiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Xperia T'nin 29 Ağustos Çarşamba günü, 17:00 - 18:00 saatleri arasında IFA 2012 kapsamında düzenlenecek Sony'nin basın etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

http://certification.dlna.org/certs/REG24230764.pdf