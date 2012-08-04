Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin LT30 model numaralı Mint akıllı telefonu Xperia T adıyla satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
1
28
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, yeni amiral gemi akıllı telefonunu Xperia T olarak satışa sunabilir. DLNA tarafından test edilip 31 Temmuz'da sertifikalanan Sony Mobile'a ait cihaz, LT30 model numarasına sahip olacak.
Yılın ilk yarısında amiral gemi olarak Xperia S modeli çıkış yapmıştı. Ardından Xperia P ve Xperia U gibi yine tek harfli isimlendirmeler kullanılmıştı. 2012 ikinci yarısında ise; Hayabusa kod adlı LT29'un üst segmentte konumlanması bekleniyordu. Ancak LT30'a ait Bluetooth ve DLNA sertifikalarının yayınlanmış olması, yeni amiral geminin uluslararası pazara bu model numarasıyla giriş yapacağını gösteriyor.
HD çözünürlüklü ekran, Qualcomm'un 28nm'lik Krait işlemcileriyle donatılan Snapdragon S4 serisi bir çipset, yeni nesil 13MP yığınlı Sony CMOS kamera sensörü ve Xperia Arc'a benzer bir tasarımın eşlik ettiği LT30, muhtemelen Japon üreticinin isimlendirme programında daha önce kullanılmamış olan Xperia T ismiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Xperia T'nin 29 Ağustos Çarşamba günü, 17:00 - 18:00 saatleri arasında IFA 2012 kapsamında düzenlenecek Sony'nin basın etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

http://certification.dlna.org/certs/REG24230764.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 7 yıl en beğenilen safe-e
safe-e

yukuberk

Sony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.


3 gündür seni takipediyorum ama halendaha misyonun ne olduğunu çözemedim amacın nedir söylede forum öğrensin bilelim

Konu dışında konusu vardı bunun sony sapığıyım diye


forum.donanimhaber.com/...
safe-eyukuberkSony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.3 gündür seni takipediyorum am...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yukuberk 7 yıl
Sony
make.believe

Samsung, apple, htc hikaye.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FRAPS 7 yıl
Sony benimde hayatımın markasıdır. Adamlar birşey üretiyorsa hakkını veriyorlar.Ses sistemleri çok iyidir ,sistemde ki groove etkisi ise insanı başka alemlere götürüyor. Bilen bilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 7 yıl
Hangi isimle gelirse gelsin de bir an önce gelsin. Daha fiyatının düşmesiniz bekliyeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
tugares
sony kalitesi gerçekten iyi fakat toparlanma sürecinde daha fazla gelişim göstererek piyasaya yeni farklı birşeyler sürmeli ... Eski günlerindeki gibi çığır açıcı birşeyler yapmalı ... Telefonun özellikleri iyi ama yine geç kalacak gibi görünüyor ve jellybean değilde ics ile çıkarsa bu sefer şaşırmayacağım... Ne de olsa teknolojiyi 6-12 ay geriden takip etmek artık bir sony klasiği oldu ... Fanlarıda , yeni kullanıcılarıda alıştı artık bu duruma :D

Sırf senin için üye girişi yaptım,
Sony teknolojiyi geriden takip ettiği için, 2011'de ürettiği tüm akıllı telefonlara tek çekirdek çift çekirdek ayırt etmeden Android 4.0 Güncellemesi verdi dime, Samsung Bile Amiral Gemimiz Diyip 1.5 bin tl den piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy S'e Android 4.0 güncellemesi vermedi!
Ama kat kat üstün olduğu halde Xperia Ray' güncelleme aldı nasıl geriden takip ediyor ?
2012'de ki nxt serisi tüm cihazlar 2011'de üretilen bazı cihazlar'da Jelly Bean Güncellemesi Alıcak!
Sony Hala Teknolojiyi Geriden Takip Ediyormu Sence ?
Sana pes 2012 keyfini dev ekranda oynamanı sağlayan God Of War Gibi Devasa Oyunu Devasa Ekranlarda Oynamanı Sağlayan Ve İlk Oyun Konsolu Devrini Başlatan SONY teknolojiyi geriden takip ediyor öyle değilmi
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl JohnLord
JohnLord

tugares

sony kalitesi gerçekten iyi fakat toparlanma sürecinde daha fazla gelişim göstererek piyasaya yeni farklı birşeyler sürmeli ... Eski günlerindeki gibi çığır açıcı birşeyler yapmalı ... Telefonun özellikleri iyi ama yine geç kalacak gibi görünüyor ve jellybean değilde ics ile çıkarsa bu sefer şaşırmayacağım... Ne de olsa teknolojiyi 6-12 ay geriden takip etmek artık bir sony klasiği oldu ... Fanlarıda , yeni kullanıcılarıda alıştı artık bu duruma :D


Sırf senin için üye girişi yaptım,

Sony teknolojiyi geriden takip ettiği için, 2011'de ürettiği tüm akıllı telefonlara tek çekirdek çift çekirdek ayırt etmeden Android 4.0 Güncellemesi verdi dime, Samsung Bile Amiral Gemimiz Diyip 1.5 bin tl den piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy S'e Android 4.0 güncellemesi vermedi!

Ama kat kat üstün olduğu halde Xperia Ray' güncelleme aldı nasıl geriden takip ediyor ?

2012'de ki nxt serisi tüm cihazlar 2011'de üretilen bazı cihazlar'da Jelly Bean Güncellemesi Alıcak!

Sony Hala Teknolojiyi Geriden Takip Ediyormu Sence ?

Sana pes 2012 keyfini dev ekranda oynamanı sağlayan God Of War Gibi Devasa Oyunu Devasa Ekranlarda Oynamanı Sağlayan Ve İlk Oyun Konsolu Devrini Başlatan SONY teknolojiyi geriden takip ediyor öyle değilmi

Galaxy S 2010 yılında çıkmış bir cihazdır.İCS almamıştır.Onun yerine İCS özelliklerini kapsayan gingerbread sürümlü bir patch yayınlandı. Sony 2010 cihazlarına İCS vermemiştir.Bknz Xperia X10

Sony 'nin 2011 yılındaki verdiği İCS sürümü kerneli 2.6 ve 4.0.3//4.0.4 dür.Kararlı çalışmadığı biliniyor.Bir çok arkadaşım İCS sürümünün çok kötü olduğu için gingerbread sürümüne döndüğünü biliyorum.

Sony telefon sektörünü 1 yıl geriden takip ediyor.IFA 2012' da snapdragon S4 lü cihazı yeni tanıtacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 7 yıl JohnLord
JohnLord

tugares

sony kalitesi gerçekten iyi fakat toparlanma sürecinde daha fazla gelişim göstererek piyasaya yeni farklı birşeyler sürmeli ... Eski günlerindeki gibi çığır açıcı birşeyler yapmalı ... Telefonun özellikleri iyi ama yine geç kalacak gibi görünüyor ve jellybean değilde ics ile çıkarsa bu sefer şaşırmayacağım... Ne de olsa teknolojiyi 6-12 ay geriden takip etmek artık bir sony klasiği oldu ... Fanlarıda , yeni kullanıcılarıda alıştı artık bu duruma :D


Sırf senin için üye girişi yaptım,

Sony teknolojiyi geriden takip ettiği için, 2011'de ürettiği tüm akıllı telefonlara tek çekirdek çift çekirdek ayırt etmeden Android 4.0 Güncellemesi verdi dime, Samsung Bile Amiral Gemimiz Diyip 1.5 bin tl den piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy S'e Android 4.0 güncellemesi vermedi!

Ama kat kat üstün olduğu halde Xperia Ray' güncelleme aldı nasıl geriden takip ediyor ?

2012'de ki nxt serisi tüm cihazlar 2011'de üretilen bazı cihazlar'da Jelly Bean Güncellemesi Alıcak!

Sony Hala Teknolojiyi Geriden Takip Ediyormu Sence ?

Sana pes 2012 keyfini dev ekranda oynamanı sağlayan God Of War Gibi Devasa Oyunu Devasa Ekranlarda Oynamanı Sağlayan Ve İlk Oyun Konsolu Devrini Başlatan SONY teknolojiyi geriden takip ediyor öyle değilmi

Kendinde misin ?? Amacın ne anlamadım ?? Mesajımı okumamışsın bile !!! Eski günlerindeki gibi çığır açıcı birşeyler yapmalı diyorum !!! Farkını falan mı yansıtmaya çalışıyorsun

çok saçma yazdıkların , Telefona ICS vermek teknolojiyi takip etmekse fikrine saygı duyarım !! Daha bir yıllık telefonuna onu da veremiyorsa sözün bittiği yerde olur herkes
Ayrıca PES 2012 ve GOW serisini yarattığı için SONY firmasına saygı ve sevgilerini benim gibi tüm teknoloji severler sunuyor zaten

Ama senin için rahatlasın ben tekrar sevgi ve saygılarımı sunayım ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 7 yıl
sony kalitesi gerçekten iyi fakat toparlanma sürecinde daha fazla gelişim göstererek piyasaya yeni farklı birşeyler sürmeli ... Eski günlerindeki gibi çığır açıcı birşeyler yapmalı ... Telefonun özellikleri iyi ama yine geç kalacak gibi görünüyor ve jellybean değilde ics ile çıkarsa bu sefer şaşırmayacağım... Ne de olsa teknolojiyi 6-12 ay geriden takip etmek artık bir sony klasiği oldu ... Fanlarıda , yeni kullanıcılarıda alıştı artık bu duruma :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
safe-e
yukuberk
safe-e
Umutcan
safe-e
yukuberk Sony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.
3 gündür seni takipediyorum ama halendaha misyonun ne olduğunu çözemedim amacın nedir söylede forum öğrensin bilelim
Konu dışında konusu vardı bunun sony sapığıyım diye
forum.donanimhaber.com/...
hayır forumdaki yazıları sapıklıkdan öteye gitti sanırsın adam sony nin pazarlama departmanında çalışıyor yada sony nin ortağı avukatı falan sony öyle sony böyle sony şöyle diğer markalar ööff çısss falan
Sony kalitesi herkese ulaşsın istiyorum, kalite herkesin hakkı. Diğer markaların göz boyamasyonundan kurtulun istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Size burda iyilik yapıyorum. Sony ve diğerleri... Bu arada 15 gün konu dışı ban yemişim, ben yokken samsunga kaymayın sakın.
biz o kaliteden nasiplenemedik hiç sony vaio vgn fz21m dizüstüm vardı hatalı üretim çıktı garantisi bitti atılı dürüyor şimdi sony ericson w810i telefonum vardı 6 ayda yaşamadığım sorun kalmadıydı bende kullandım sony cihaz ama senin çok övdüğün kaliteyi göremedim

3 tane w810 kullandım ve hiç bir sorunla karşılaşmadım. Bunun yanısıra K790(2006'da aldım hala arıza bile vermeden çalışıyor), K800, K660, P1, T250,.. totalde 12 adet Sonyericsson telefon kullandım. Size öyle denk gelmiş..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Valiente 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey

safe-e

yukuberk
safe-e
Umutcan
safe-e
yukuberk Sony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.
3 gündür seni takipediyorum ama halendaha misyonun ne olduğunu çözemedim amacın nedir söylede forum öğrensin bilelim
Konu dışında konusu vardı bunun sony sapığıyım diye
forum.donanimhaber.com/...
hayır forumdaki yazıları sapıklıkdan öteye gitti sanırsın adam sony nin pazarlama departmanında çalışıyor yada sony nin ortağı avukatı falan sony öyle sony böyle sony şöyle diğer markalar ööff çısss falan
Sony kalitesi herkese ulaşsın istiyorum, kalite herkesin hakkı. Diğer markaların göz boyamasyonundan kurtulun istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Size burda iyilik yapıyorum. Sony ve diğerleri... Bu arada 15 gün konu dışı ban yemişim, ben yokken samsunga kaymayın sakın.
biz o kaliteden nasiplenemedik hiç sony vaio vgn fz21m dizüstüm vardı hatalı üretim çıktı garantisi bitti atılı dürüyor şimdi sony ericson w810i telefonum vardı 6 ayda yaşamadığım sorun kalmadıydı bende kullandım sony cihaz ama senin çok övdüğün kaliteyi göremedim


3 tane w810 kullandım ve hiç bir sorunla karşılaşmadım. Bunun yanısıra K790(2006'da aldım hala arıza bile vermeden çalışıyor), K800, K660, P1, T250,.. totalde 12 adet Sonyericsson telefon kullandım. Size öyle denk gelmiş..

yazdıklarınızın konuyla ne alakası var

post kasmayalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
güzel özellikleri var.. hele s4 kullanırsa süper olur..
zaten sony nin tasarımları süper.. s4 de kullanınca süper olcak..
bide fiyatları diğer markalarla aynı olsa daha iyi olcak..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl
saçmasapan dengesizliklerle uzun alıntılarla haberin içine etmişssiniz...

Edıt;Editör arkadaş, şu gereksiz çöplüklere bir süpürge çekmeni bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safe-e 7 yıl
eScapeeXc
Orijinalden alıntı: safe-e
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: safe-e
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: safe-e
Orijinalden alıntı: Umutcan
Orijinalden alıntı: safe-e
Orijinalden alıntı: yukuberk Sony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.
3 gündür seni takipediyorum ama halendaha misyonun ne olduğunu çözemedim amacın nedir söylede forum öğrensin bilelim
Konu dışında konusu vardı bunun sony sapığıyım diye
forum.donanimhaber.com/...
hayır forumdaki yazıları sapıklıkdan öteye gitti sanırsın adam sony nin pazarlama departmanında çalışıyor yada sony nin ortağı avukatı falan sony öyle sony böyle sony şöyle diğer markalar ööff çısss falan
Sony kalitesi herkese ulaşsın istiyorum, kalite herkesin hakkı. Diğer markaların göz boyamasyonundan kurtulun istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Size burda iyilik yapıyorum. Sony ve diğerleri... Bu arada 15 gün konu dışı ban yemişim, ben yokken samsunga kaymayın sakın.
biz o kaliteden nasiplenemedik hiç sony vaio vgn fz21m dizüstüm vardı hatalı üretim çıktı garantisi bitti atılı dürüyor şimdi sony ericson w810i telefonum vardı 6 ayda yaşamadığım sorun kalmadıydı bende kullandım sony cihaz ama senin çok övdüğün kaliteyi göremedim
Hatalı üretim olduğunu garanti bittikten sonra mı anladınız? Ayrıca w810a laf atan çarpılır, o telefonun yapabileceklerinin sınırı yok. Sony kalitedir arkadaşlar unutmayın.
evet garantisi bitince arıza ortaya çıktı
Garanti bitince ariza ortaya cikiyosa, bu hatali uretim olmuyor. Sizinkisi biraz hatali kullanim olmus.

istersen konu hakkında yorum yazmadan internetten kısa bir araştırma yap ürün hakkında ozaman nedek istediğimi anlarsın forum.donanimhaber.com/... youtube.com/... sony-europe.com/... olay benden kaynaklı değil bu ürün kusurlu ve böyle piyasaya sürülmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eScapeeXc 7 yıl
safe-e
yukuberk
safe-e
yukuberk
safe-e
Umutcan
safe-e
yukuberk Sony make.believe Samsung, apple, htc hikaye.
3 gündür seni takipediyorum ama halendaha misyonun ne olduğunu çözemedim amacın nedir söylede forum öğrensin bilelim
Konu dışında konusu vardı bunun sony sapığıyım diye
forum.donanimhaber.com/...
hayır forumdaki yazıları sapıklıkdan öteye gitti sanırsın adam sony nin pazarlama departmanında çalışıyor yada sony nin ortağı avukatı falan sony öyle sony böyle sony şöyle diğer markalar ööff çısss falan
Sony kalitesi herkese ulaşsın istiyorum, kalite herkesin hakkı. Diğer markaların göz boyamasyonundan kurtulun istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Size burda iyilik yapıyorum. Sony ve diğerleri... Bu arada 15 gün konu dışı ban yemişim, ben yokken samsunga kaymayın sakın.
biz o kaliteden nasiplenemedik hiç sony vaio vgn fz21m dizüstüm vardı hatalı üretim çıktı garantisi bitti atılı dürüyor şimdi sony ericson w810i telefonum vardı 6 ayda yaşamadığım sorun kalmadıydı bende kullandım sony cihaz ama senin çok övdüğün kaliteyi göremedim
Hatalı üretim olduğunu garanti bittikten sonra mı anladınız? Ayrıca w810a laf atan çarpılır, o telefonun yapabileceklerinin sınırı yok. Sony kalitedir arkadaşlar unutmayın.
evet garantisi bitince arıza ortaya çıktı

Garanti bitince ariza ortaya cikiyosa, bu hatali uretim olmuyor. Sizinkisi biraz hatali kullanim olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Sıktı artık bilmem ne kod adıyla bilmem ne modelinin çıkıyor olması,cins cins isimler vereceğinize 1-2-3 deyin milletinde kafasını bulandırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5000 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve xperia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 7 yıl WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim