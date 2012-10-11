Sony'nin Odin kod adlı amiral gemisi 5 inç 1080p ekran, 2GB RAM ve Snapdragon S4 Pro çipsete sahip olabilir





Yaklaşık bir yıl önce Sony-Ericsson ortaklığının tamamını satın alarak Sony Mobile adıyla sektörde faaliyet göstermeye devam eden Tokyo merkezli teknoloji devi, 2012 ikinci yarısına kadar Ericsson ile birlikte oluşturulan planları hayata geçirmekle meşguldü. Yılın son çeyreğinde kendi geliştirdiği ürünleri tüketiciyle buluşturacak olan Sony, 2013'te çok daha farklı modellerle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor olabilir.

Geçen hafta firmanın 2013 yol haritasındaki telefonların kod adları gün yüzüne çıkmıştı. Cihazlara nasıl bir donanımın eşlik edeceği hususunda bir sızıntı gerçekleşmezken 2013 ikinci çeyreğini hedef alan amiral gemi modelinin Odin ismine sahip olduğu bildirilmişti. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla benzeri bir sızıntının aylar önce Esato adlı bir forumda gerçekleştiği tespit edildi. Forum üyesinin Haziran 2012 tarihli mesajında, henüz birkaç gün önce haberdar olduğumuz Dogo ve Odin kod adlarını teknik detaylarıyla birlikte paylaşılıyor. Sony'nin 2013 ile birlikte mobil çözümleri üzerindeki üstünlüğünü hissettireceği iddia ediliyor ve yıl içerisinde çıkış yapacak diğer üst düzey modeller de detaylandırılıyor.

İlk olarak CES 2013'te Dogo kod adlı üst düzey akıllı telefon sahne alacak. 4.6 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel ekran, dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipset, 1GB RAM ve çıkarılamayan pile sahip bu modelin 2GB RAM'li Japonya'ya özel bir sürümü de Las Vegas'ta resmiyet kazanacak. 2012 yılı ürün portföyündeki Xperia S ile eş değer tutulabilecek Dogo'nun ardından MWC 2013 ya da Sony ev sahipliğindeki bir etkinlikte yılın ilk yarısı için geliştirilen amiral gemi modeli Odin sergilenecek. 5 inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel SLCD ekran, 2GB RAM, APQ8064 çipset ve< 2GB RAM'li aygıtın Sony Mobile BRAVIA Engine ile desteklenen ekranı rakipleriyle karşılaştırılamayacak düzeyde bir görüntü kalitesi sunacak. Ekran konusundaki söylenti için Sony'nin ortağı olduğu Japan Display tarafından 5 inç Full HD panel üretimiyle alakalı yapılan duyurunun doğrulayıcı bir gelişme olduğu düşünülüyor.

Odin ile aynı özelliklerde 6 inçlik bir telefon-tablet melezi de geliştirmekte olan Sony, 2013 ilk yarısında OLED panel kullanmayacak, Xperia serisinde ilk defa SLCD panel tercih edilmiş olacak. Yıl sonuna doğru ise; 2.5GHz hızında dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm MSM8974 yonga ve 2GB RAM'li iki farklı cihaz çıkış yapacak. Biri 720p HD, diğeriyse 1080p Full HD çözünürlüklü akıllı telefonlarda OLED panellerin yer alacağı aktarılıyor. Şuan için Dogo ve Odin modellerinin teknik özellikleri konusunda şüpheli bir detay bulunmuyor. Resmi parça üreticilerinin 2013 planları da panel ve çipsetlerin belirtilen zaman diliminde kullanılabilir olduğunu gösteriyor.

Son dönemde Avrupa'daki satışlarda önemli bir yükseliş yaşayan Sony'nin gelecek yıl daha rekabetçi ürünler ortaya koyacağı zaten uzun süredir mobil endütride sözü edilen bir durumdu. Söylentilerini belirli bir kaynağa dayandırmayan Esato forum üyesinin aylar önceden bazı konularda veri paylaşımında bulunmuş olması cihazların var olma ihtimalini olumlu yönde etkiliyor. Resmi bir açıklama olmadığı için bu söylenti ancak birkaç ay sonra, Ocak 2013'te başlayacak tüketici elektroniği fuarında teyit edilebilecek.

http://mobile.esato.com/viewtopic.php?topic=203113&start=2790