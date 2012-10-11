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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin Odin kod adlı amiral gemisi 5 inç 1080p ekran, 2GB RAM ve Snapdragon S4 Pro çipsete sahip olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
55
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık bir yıl önce Sony-Ericsson ortaklığının tamamını satın alarak Sony Mobile adıyla sektörde faaliyet göstermeye devam eden Tokyo merkezli teknoloji devi, 2012 ikinci yarısına kadar Ericsson ile birlikte oluşturulan planları hayata geçirmekle meşguldü. Yılın son çeyreğinde kendi geliştirdiği ürünleri tüketiciyle buluşturacak olan Sony, 2013'te çok daha farklı modellerle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor olabilir.
Geçen hafta firmanın 2013 yol haritasındaki telefonların kod adları gün yüzüne çıkmıştı. Cihazlara nasıl bir donanımın eşlik edeceği hususunda bir sızıntı gerçekleşmezken 2013 ikinci çeyreğini hedef alan amiral gemi modelinin Odin ismine sahip olduğu bildirilmişti. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla benzeri bir sızıntının aylar önce Esato adlı bir forumda gerçekleştiği tespit edildi. Forum üyesinin Haziran 2012 tarihli mesajında, henüz birkaç gün önce haberdar olduğumuz Dogo ve Odin kod adlarını teknik detaylarıyla birlikte paylaşılıyor. Sony'nin 2013 ile birlikte mobil çözümleri üzerindeki üstünlüğünü hissettireceği iddia ediliyor ve yıl içerisinde çıkış yapacak diğer üst düzey modeller de detaylandırılıyor.
İlk olarak CES 2013'te Dogo kod adlı üst düzey akıllı telefon sahne alacak. 4.6 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel ekran, dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipset, 1GB RAM ve çıkarılamayan pile sahip bu modelin 2GB RAM'li Japonya'ya özel bir sürümü de Las Vegas'ta resmiyet kazanacak. 2012 yılı ürün portföyündeki Xperia S ile eş değer tutulabilecek Dogo'nun ardından MWC 2013 ya da Sony ev sahipliğindeki bir etkinlikte yılın ilk yarısı için geliştirilen amiral gemi modeli Odin sergilenecek. 5 inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel SLCD ekran, 2GB RAM, APQ8064 çipset ve< 2GB RAM'li aygıtın Sony Mobile BRAVIA Engine ile desteklenen ekranı rakipleriyle karşılaştırılamayacak düzeyde bir görüntü kalitesi sunacak. Ekran konusundaki söylenti için Sony'nin ortağı olduğu Japan Display tarafından 5 inç Full HD panel üretimiyle alakalı yapılan duyurunun doğrulayıcı bir gelişme olduğu düşünülüyor.
Odin ile aynı özelliklerde 6 inçlik bir telefon-tablet melezi de geliştirmekte olan Sony, 2013 ilk yarısında OLED panel kullanmayacak, Xperia serisinde ilk defa SLCD panel tercih edilmiş olacak. Yıl sonuna doğru ise; 2.5GHz hızında dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm MSM8974 yonga ve 2GB RAM'li iki farklı cihaz çıkış yapacak. Biri 720p HD, diğeriyse 1080p Full HD çözünürlüklü akıllı telefonlarda OLED panellerin yer alacağı aktarılıyor. Şuan için Dogo ve Odin modellerinin teknik özellikleri konusunda şüpheli bir detay bulunmuyor. Resmi parça üreticilerinin 2013 planları da panel ve çipsetlerin belirtilen zaman diliminde kullanılabilir olduğunu gösteriyor.
Son dönemde Avrupa'daki satışlarda önemli bir yükseliş yaşayan Sony'nin gelecek yıl daha rekabetçi ürünler ortaya koyacağı zaten uzun süredir mobil endütride sözü edilen bir durumdu. Söylentilerini belirli bir kaynağa dayandırmayan Esato forum üyesinin aylar önceden bazı konularda veri paylaşımında bulunmuş olması cihazların var olma ihtimalini olumlu yönde etkiliyor. Resmi bir açıklama olmadığı için bu söylenti ancak birkaç ay sonra, Ocak 2013'te başlayacak tüketici elektroniği fuarında teyit edilebilecek.

http://mobile.esato.com/viewtopic.php?topic=203113&start=2790 Yorum Yaz
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Provisional 7 yıl en beğenilen
tavernac1

sony telefonların söylentileri hep yüksekten uçar çıktığı zaman ise söylentilerin yarısını bile sunmaz gene full donanımlı üstleri oynayan bir cihaz çıkarmayacak


No Way Out

Sonynin S4 Pro çipsetli bir telefon yapacğaını hiç tahmin etmiyorum, Sony her zaman donanım anlamında bir nesil geriden gelir. Bkz. Xperia S - Gaalaxy S3.


Adamı illa konuşturacaksınız haa. Xperia S Ocak 2012'de tanıtıldı S3 Haziran'da. Arada 5-6 ay var yani! Yani arada 2 çeyrek var. Ayrıca Sony'nin şu an üst seviyede LG Optimus 4X'i ve One X'i HER ŞEYİYLE ezen Xperia T ile V'si var, bazı testlerde ise S3 ve Note 2'den de iyi performans sergiliyor.

Zaten her senenin başında Sony yeni mimariye geçiyor bu sene CES'te de emin olum S4 Pro'lu Xperia'lar göreceğiz.

Ama neyin kafasındasınız anlamıyorum? One X, 4X HD üst segment oluyor da onları hem kamera, tasarım, malzeme, performans, pil gibi konularda ezip geçen Xperia T ile V neden üst segment olmuyor?
Aslında hep Nvidia ile Samsung yüzünden bunlar. Tutturdular bi' çekirdek furyası gidiyor. Bu olmasa şimdilere etraf Cortex A-15 li cihazlarla dolacaktı, ama sağolsun Nvidia ile Samsung yeni mimariyi ertelettirdi 2013'e.

iPhone 5 1.3 GHZ'lik çift A-15 işlemcisiyle S3'ü Note 2'yi hatta S4 Pro'yu ezdi geçti. (tabi PowerVR SGX543MP3 ile birlikte.)Yani önemli olan çekirdek sayısı ve çalışma frekansı değil, mimari ve GPU'dur.

Sony ise alt ve orta segmennte lider. Üst segmentte ise Qualcomm aşkından dolayı bir 4-5 aylık geriden geliş vardı ki IFA'da o da bitti. Eminim bundan sonra Android'de liderliği eline alcaktır Sony. Windows Phone'da en yakın sürede geçecktir diye tahmin ediyorum. O zaman Xbox+PS ile müthiş bir kombine de yakalamış olur Sony.

Yani DH'nin inanmak istememesine rağmen Sony bu yolda Samsung'tan ve özellikle HTC'den-Bunu Mesut Çevik'e ithaf ediyorum-
çok daha emin adımlarla ilerliyor diyebilirim.
tavernac1sony telefonların söylentileri hep yüksekten uçar çıktığı zaman ise söylentilerin yarısını bile sunmaz gene full donanımlı üstl...
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The Last Beerbender 7 yıl General.
web101

Ülkemize Çift çekirdeli modelleri 1 sene sonra geliyorsa dört çekirdeklisi 2013te tanıtılır 2018 de ancak gelir herhalde


Neden çekirdekleri teker teker mi getiriyolar?
web101Ülkemize Çift çekirdeli modelleri 1 sene sonra geliyorsa dört çekirdeklisi 2013te tanıtılır 2018 de ancak gelir herhalde
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DH Misafiri 7 yıl
Testler genellikle formalitedir.Sony; otg ve hdmi desteği,mobile bravia engine,telefonu sert bir şekilde düşürseniz fırlatsanız(tarafımca test edilmiştir(Xperia neo v(2011 yılı cihazı,ICS 4.0.4 destekliyor.Jelly bean alacak diye söylentiler var.Düşün!))) bile ekrana bir şey olmayıp sadece telefonun köşelerinde göçük oluşması için bile alınacak bir telefon.gta 3,nes(atari),flash oyunlarda otg desteği çok faydalı(telefona yarış direksiyonu taktım,çalıştı).Sony de sevmediğim tek bir özellik var oda ekranının şarjın %70e kadar kısmını yemesi.Onun dışında sony bir şeylere öncülük eden firma olmuştur.Örneğin Xperia Pureness,playstation,sony bravia tv.
Parasının karşılığını %99 almak isteyenlerin alternatifi
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Donanımhaber'in klasik lafı; Amiral gemisi.
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ecs_elite_group 7 yıl
bu model türkiyeye gelirse '' SQNY'' sony den daha çok satar
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FTHBRK28 7 yıl
yukuberk
yumyjikkyukuberk akar birazdan :)
Neden seni eksiliyorlar anlamış değilim. Arkadaşlar bu ara yokum kusura bakmayın, sony ekibinin üyesi olmak için var gücümle çalışıyorum. Ee herkesi sonye almıyorlar tabi

Eksileri toplamışsın iyisin iyi böyle devam :)
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pierce 7 yıl
sony nin yerinde olsam bazı bir kaç hususta radikal olmaya çalışırdım.
nasıl apple bir çok konuda radikal olabiliyor ve kendini dünyaya kabul ettirebiliyorsa..
apple örneğin sadece tek bir telefon modeli ile en az 1 yıl üretim yapacağını garantiliyor..

radikallik hususunda kolayca yapılabilecek çok tercih var bence..
mesela apple'nin 1 yıl boyunca yapamayacaklarından başlasa yeter..
örneğin pil dayanımı hususunda en az iki kat uzun süreyi vaad etmeli..
bir kere asla apple dan daha kısa boylu yap..
yanında verdiğin kulaklığın ve sunduğun ses kalitesi daha iyi olmalı..
sadece bunlar bile ciddi alıcı kitlesi oluşturmaz mı siz söyleyin..
malzeme kalitesi konusunda oppo nun ürettiği gibi çizilmeden çivi bile çakabilecek kalitede sağlamlıkta olmalı.. yani eyvah -kesin kırılmıştır fikriyle- telefon betona düştü !! denildiğinde sahibinin duyabileceği güven hissi bir çok şeyin üzerinde olur bence..
bence apple harici üreticiler ya akıl tutulması içindeler ya da başka bir şey var ama ben anlayabilmiş değilim..
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CR7_35 7 yıl
Donanım dedikleri bu olsa gerek.
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Virtual Reality 7 yıl pierce
pierce

sony nin yerinde olsam bazı bir kaç hususta radikal olmaya çalışırdım.
nasıl apple bir çok konuda radikal olabiliyor ve kendini dünyaya kabul ettirebiliyorsa..

apple örneğin sadece tek bir telefon modeli ile en az 1 yıl üretim yapacağını garantiliyor..

radikallik hususunda kolayca yapılabilecek çok tercih var bence..
mesela apple'nin 1 yıl boyunca yapamayacaklarından başlasa yeter..
örneğin pil dayanımı hususunda en az iki kat uzun süreyi vaad etmeli..
bir kere asla apple dan daha kısa boylu yap..
yanında verdiğin kulaklığın ve sunduğun ses kalitesi daha iyi olmalı..
sadece bunlar bile ciddi alıcı kitlesi oluşturmaz mı siz söyleyin..

malzeme kalitesi konusunda oppo nun ürettiği gibi çizilmeden çivi bile çakabilecek kalitede sağlamlıkta olmalı.. yani eyvah -kesin kırılmıştır fikriyle- telefon betona düştü !! denildiğinde sahibinin duyabileceği güven hissi bir çok şeyin üzerinde olur bence..

bence apple harici üreticiler ya akıl tutulması içindeler ya da başka bir şey var ama ben anlayabilmiş değilim..

Aslında apple ı ters köşe yapmak çok kolay, elinde imkanı olan telefon üreticileri kar marjını düşürüp yüksek kalitede ve sağlamlıkta üretim yapıp, pil ömründe apple dan daha fazlasını sunacaklar. Olay bitmiştir. Mesela Sony harici usb batarya satıyor. Küçük bir şey telefonu takıyorsunuz şarj oluyor. Bunu sattığı akıllı telefonların yanında verse sırf bu bile insanları Sony' ye yöneltir. Birde su geçirmez ve düşmeye düşmeye dayanıklı olursa kimse telefonun içinde ios mu var android mi var umursamaz. Gözü kapalı alır.
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mcyt 7 yıl
gelmiyo ki telefonlar.çıksa nolcak? o çıkıp Türkiyeye gelene kadar donanımı geri kalmış oluyo. xperia v alacaktım kaç ay bekledim gelmedi bende başka bişey aldım
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enginse 7 yıl
hee evet geçen sene de bu zamanlar hayabusa die artık çıkardımı çıkarmadımı bilmiyom ama kod adlarını pek tutamıyom aklımda 4 çekirdek falan diyolardı canavar gibi olcak diyolardı derken en yakın xperia s çıktı onunda zaten ayarı belli xperia t çıkarıyolar bakalım ne olucak de birde 2.5 işlemci birde 4 çekirdek birde sony zor beya adamlar rekabete kesinlikle katılmıyorlar tasarımdan urun satıyolar buda taktire deger zaten :D benim gozumde sony = estetik
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infom@n 7 yıl
İnanmak istiyorum ama hep umduğumuzu bulamıyorum
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Paul Klee 7 yıl
Çıksa bile türkiyeye gelmez
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kadirsu 7 yıl
2011 ŞUBAT AYINDA DESİRE HD İLE BAŞLADIĞIM ANDROİD YOLCULUĞUM ŞU ANDA ONE X İLE DEVAM EDİYOR.ARADAN GEÇEN ZAMAN DİLİMİNDE SÜREKLİ CİHAZ DEĞİŞTİRDİM.LG-SAMSUNG-HTC-İPHONE VE SONY NİN HEMEN HEMEN BÜTÜN ÜST DÜZEY TELEFONLARINI KULLANDIM.NAÇİZANE FİKRİMİ SORACAK OLURSANIZ ONE X İN ÜZERİNE YOK.FAKAT SONY CİHAZLARDAN ALDIĞIM ZEVKİ HİÇ BİRİNDEN ALMADIM.YANİ SYMBİAN OLSUN,WİNDOWS OLSUN,ANDROİD OLSUN KULLANDIĞIM HER CİHAZI AYRI BİR GÜZEL,HEPSİNDE AYRI BİR ESTETİK VAR.VE UZUN BİR MÜDDET DESTEĞİNİ KESMEMESİ CİHAZLARINDAN...LÜTFEN SONY CİHAZ KULLANMAYAN OLUMSUZ YORUM YAPMASIN.VERDİĞİNİZ PARAYI SONUNA KADAR HAKEDEN Bİ MARKADIR.
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aziz77 7 yıl
iphonedan sonra samsungboylar da türedi aslında onlara naylonsamsungboylar dememiz gerek.
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bigbooss 7 yıl
sony 2012 ye iyi girdi özellikle geriden geldiği tv ve telefon pazarında iyii işler yaptı. böyle devam ederse tv ve telefon pazarında lider konuma gelebilir.
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Guest 7 yıl
Bi ara futbol bölümünde duyumcular vardı. artık dh yazarları da duyumculuğa başladı galiba.
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