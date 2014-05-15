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Sony'nin bazı Xperia modellerine ait güncelleme takvimi sızdırıldı

Sony Hindistan'daki alındığı belirtilen listeye göre ülkemizde de satılan Xperia SP, L ve M gibi modellerin alacakları güncellemeler ve tarihleri sızdırıldı
5 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony'nin bazı Xperia modellerine ait güncelleme takvimi sızdırıldı
Sony Hindistan'daki alındığı belirtilen listeye göre ülkemizde de satılan Xperia SP, L ve M gibi modellerin alacakları güncellemeler ve tarihleri sızdırıldı.
 Xperia Z, ZL, ZR modellerinin haziran ayında almaya başlayacağı Android 4.4.2 KitKat güncellemesini Xperia SP, E1, M2 ve T2 Ultra modelleri ise haziran sonu, temmuz ayı döneminde alacak. Xperia C, L, M ve T modellerinin Android 4.4.2 KitKat yerine 4.3 JellyBean sürümüne güncelleneceği görülen listenin alt kısmında ise Xperia Z2 için şu anda daha piyasaya sürülmeyen Android 4.4.3 güncellemesinin Google tarafından sertifikalanma aşamasında olduğu belirtiliyor. Listede en dikkat çeken detaylardan biri olan Xperia SP'nin KitKat güncellemesi alacak olması daha önceden Sony Xperia Twitter hesabı üzerinden de belirtilmişti.
Sony Hindistan'dan alındığı için listede yer alan güncelleme tarihleri ülkemizde farklılık gösterebilir. Şu anda doğruluğu kanıtlanamayan listedeki bilgilerin doğruluğunu ilerleyen günlerde Sony'den gelebilecek duyurularla görüyor olacağız 

http://www.justaboutphones.com/sony-xperia-android-4-4-android-4-3-details-leaked/ Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen ouzqan
ouzqan

Hemen atlamamak lazım . Tam yetkili bir ağızdan açıklama olsun ondan sonra kutlarız .

Tam yetkili ağız ne demek hocam Sony Xperia twitter hesabından söylenmiş sony'nin kurucusu trt'ye çıkıp fatih altaylı ile ulusa seslenişe mi çıksın
ouzqanHemen atlamamak lazım . Tam yetkili bir ağızdan açıklama olsun ondan sonra kutlarız .Tam yetkili ağız ne demek ho...
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3 Yanıt Yanıtla +64
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Illustrious. 5 yıl
SP'nin değil KitKat, 4.3 güncellemesini bile almayacağını düşünüp atıp tutan, dalga geçen; S3 leğeniyle övünenler vardı. Sahi? Ne oldu o arkadaşlara?

Tarihe dikkat



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
SP'nindeğilKitKat,4.3güncellemesini bile almayacağını düşünüp atıp tutan, dalga geçen; S3 leğeniyle övünenler vardı. Sahi? Ne oldu o arkadaş...
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BerkhanBalta 5 yıl
SP güncelleme olarak ölü, git s3 al diyenler önlerden yerini alsın bakalım.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizim huawei p6 ocakta 4.4 alacak dendi 5 ay oldu hala bekliyoruz :)
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18XET01 5 yıl
Neresi iyi güncellemede Sony ya, ben bir Xperia L kullanıcısı olarak 869 TL verdiğim telefonun 4.4.2 almasını istiyorum, Xperia Lnin son güncellemesi 4.3 olacak. Sony zaten bi yazılım yaptı mı kesin bozuk yapıyor. Sonradan çıkan ufak paketlerle düzeltme yapılıyor.

İyi dediğiniz Sony güncellemeleri

Xperia SPye 4.2de gelmiş olan bildirim çubuğunda 2. sıra Xperia L için hala yok. Telefonun ön kamerası rezalet hani patates falan daha iyi fotoğraf çekiyordur öyle kötü arka kameraya 4.2.2de verdikleri güncellemeyle artık zoom girdiğinizde fotoğraf darmadağın oluyor. Günde 3 kere şarj ediyorum orjinal sıfır bataryayı. Rezaletin daniskası.

Bi haltı beceremedin Sony, Samsung gibi alt modelleri unutup 4.4.2 programından Muaf edeceksen lanet olsun senin vereceğin 4.3 güncellemesine! Hali hazırda zaten 4.2 kullanıyoruz düzgün performans düzeltmeleri ile 4.4.2 versen de hepimiz kurtulsak duy sesimizi.

Ha dip not, Stabil 4.3 veya 4.4 vermeyecekse hiç vermesin. İstemiyoz

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nani17@ 5 yıl
helal sony
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S1NAGER 5 yıl
Z ye Kitkat gelsede rahatlasak artık.
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QuickPlay 5 yıl
hepsini geçtim sp ye kitkat gelecek diyenler ile sayfalarca dalga geçti plastikçi tayfa onları bu tarz konularda da görmek isteriz
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Kendi Fikri 5 yıl
Twitterde yazılara göre 22 Ocakta biri sormuş 4.4 alacak mı diye.Alacak demişler henüz tarih belli değil diyerek. 13 mayısta o twite hitaben OneManLaptop sormuş,sony sp nin sayfasını işaret edip incelemede olduğunu söylemişler.
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pentaaaaa 5 yıl
haziranda ben gülleme alıyorum :/
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Curb 5 yıl
z için beklemedeyim
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No Way Out 5 yıl
Kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum güncelleme gelmeden hemen gaza gelmeyin, kaç kere böyle SS'ler yayımlandı da sonra iptal edildi kim bilir.
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Furkan akoglu 5 yıl
Sony xperia l 4.4.2 kitkat alabilirdi
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1BilimAdamı 5 yıl
Benim merak ettiğim Xperia L ve M 4.4 alacak mı
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BurakTNS 5 yıl
Sony adamsın sen adam :) orta segment olan ve kullandığım Xperia L'ye bile büyük 2 sistem güncellemesi veriyosun. Allah beni samsung almaktan korudu :)
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl BurakTNS
NcTNS

Sony adamsın sen adam :) orta segment olan ve kullandığım Xperia L'ye bile büyük 2 sistem güncellemesi veriyosun. Allah beni samsung almaktan korudu :)

+ olarak her ay walkman - albüm - filmler gibi uygulamalar güncelleniyor ve iyi özelliklere ek hoş tasarımlara kavuşuyor

ama xperia l sahibi olarak keşke direkt 4.4 ü alsaydık sanal tuşların oyun ve uygulamalarda kaldırılıp tam ekran olması çok iyi olurdu 4.3 beni pek heyecanlandırmadı
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Tom Hagen 5 yıl
sony desteği hızlı vermiyor belki ama sağlam verdiği kesin. Samsung gibi 2 güncellemeyle destek çekmiyor
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