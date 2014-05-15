Sony'nin bazı Xperia modellerine ait güncelleme takvimi sızdırıldı

Sony Hindistan'daki alındığı belirtilen listeye göre ülkemizde de satılan Xperia SP, L ve M gibi modellerin alacakları güncellemeler ve tarihleri sızdırıldı.

Xperia Z, ZL, ZR modellerinin haziran ayında almaya başlayacağı Android 4.4.2 KitKat güncellemesini Xperia SP, E1, M2 ve T2 Ultra modelleri ise haziran sonu, temmuz ayı döneminde alacak. Xperia C, L, M ve T modellerinin Android 4.4.2 KitKat yerine 4.3 JellyBean sürümüne güncelleneceği görülen listenin alt kısmında ise Xperia Z2 için şu anda daha piyasaya sürülmeyen Android 4.4.3 güncellemesinin Google tarafından sertifikalanma aşamasında olduğu belirtiliyor. Listede en dikkat çeken detaylardan biri olan Xperia SP'nin KitKat güncellemesi alacak olması daha önceden Sony Xperia Twitter hesabı üzerinden de belirtilmişti.

Sony Hindistan'dan alındığı için listede yer alan güncelleme tarihleri ülkemizde farklılık gösterebilir. Şu anda doğruluğu kanıtlanamayan listedeki bilgilerin doğruluğunu ilerleyen günlerde Sony'den gelebilecek duyurularla görüyor olacağız

http://www.justaboutphones.com/sony-xperia-android-4-4-android-4-3-details-leaked/