Sony'nin boyundan büyük işlere kalkışan yeni modeli : Xperia M5

Bugün itibariyle Xperia C5 Ultra modeline resmiyet kazandıran Sony, orta ve üst segment arasına konumlanacak daha güçlü bir akıllı telefon modelini daha görücüye çıkardı. Xperia M5 kamera özellikleriyle rekabetçi olacak.





5 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan model Bravia Engine 2 ile daha canlı ve parlak renkler elde edebiliyor. Xperia C5 Ultra'dan farklı olarak modele Helio X10 yongaseti gücünü veriyor.





MT6795 yongasetinin yeniden isimlendirmesi olan Helio X10'da 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. Bu haliyle Xperia C5 Ultra'dan daha iyi bir performans bizleri bekliyor.





Model 3GB RAM ile daha geniş bir destek bulurken, 16GB depolama kapasitesi artırılabiliyor. Modelin cam kaplama dış tasarımı Sony Xperia Z3+ modelini andırıyor. Bu modelde IP68 suya dayanıklılık sertifikasını görebiliyoruz.





Modelin arka kısmında 21.7MP çözünürlüğünde Exmor RS sensöre yer verildiğini görüyoruz. Kamerada f/2.2 diyafram aralığı ve maksimum 3200 ISO değeri yer alıyor. Arka kameranın dikkat çekici özelliği 0.25 saniyede otomatik odaklanabilmesi. Bu sayede rakiplerinden farklılaşma konusunda önemli bir avantaja sahip olacak. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde ancak LED flaş bulunmuyor. Arka kamera 4K, ön kamera da Full HD video kaydı yapabiliyor.





Android 5.0 üzerinde Xperia arayüzünü çalıştıran model 2600mAh gücünde bir bataryadan enerji alıyor. Tek ve çift SIM seçenekleri olan modelde LTE desteği de mevcut. Xperia M5 modelinin 400$ civarında bir fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.