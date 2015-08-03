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Sony'nin boyundan büyük işlere kalkışan yeni modeli : Xperia M5

3 yıl
8,3b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin boyundan büyük işlere kalkışan yeni modeli : Xperia M5

Bugün itibariyle Xperia C5 Ultra modeline resmiyet kazandıran Sony, orta ve üst segment arasına konumlanacak daha güçlü bir akıllı telefon modelini daha görücüye çıkardı. Xperia M5 kamera özellikleriyle rekabetçi olacak. 

5 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan model Bravia Engine 2 ile daha canlı ve parlak renkler elde edebiliyor. Xperia C5 Ultra'dan farklı olarak modele Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. 

MT6795 yongasetinin yeniden isimlendirmesi olan Helio X10'da 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. Bu haliyle Xperia C5 Ultra'dan daha iyi bir performans bizleri bekliyor. 

Model 3GB RAM ile daha geniş bir destek bulurken, 16GB depolama kapasitesi artırılabiliyor. Modelin cam kaplama dış tasarımı Sony Xperia Z3+ modelini andırıyor. Bu modelde IP68 suya dayanıklılık sertifikasını görebiliyoruz. 

Modelin arka kısmında 21.7MP çözünürlüğünde Exmor RS sensöre yer verildiğini görüyoruz. Kamerada f/2.2 diyafram aralığı ve maksimum 3200 ISO değeri yer alıyor. Arka kameranın dikkat çekici özelliği 0.25 saniyede otomatik odaklanabilmesi. Bu sayede rakiplerinden farklılaşma konusunda önemli bir avantaja sahip olacak. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde ancak LED flaş bulunmuyor. Arka kamera 4K, ön kamera da Full HD video kaydı yapabiliyor. 

Android 5.0 üzerinde Xperia arayüzünü çalıştıran model 2600mAh gücünde bir bataryadan enerji alıyor. Tek ve çift SIM seçenekleri olan modelde LTE desteği de mevcut. Xperia M5 modelinin 400$ civarında bir fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.  
Sony'nin boyundan büyük işlere kalkışan yeni modeli : Xperia M5
 

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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67
Sony yi zarar ettirecek bir model daha,ne yazıkki her müşteri iyi donanıma bakmıyor

Senin gibi markaya bakıyor General Mobile Discovery ise alıyor.
Fire_67Sony yi zarar ettirecek bir model daha,ne yazıkki her müşteri iyi donanıma bakmıyorSenin gibi markaya bakıyor General ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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vercer2005 3 yıl
lg g2 sahibi olarak hala o batarya ne diyen ve bunu sony'e diyenleri görmek üzüyor.
sony için o batarya en az dolu dolu 1 gün demek hala öğrenemediniz.
Çerçevenin yanlara doğru kenar kısımlarına incelmesini dezavantaj olarak görüyorum. Özellikle düşme durumlarında .
Bence o çerçeveler öyle kalmalı.
lg g2 sahibi olarak hala o batarya ne diyen ve bunu sony'e diyenleri görmek üzüyor.sony için o batarya en az dolu dolu 1 gün demek hala öğrenemediniz.
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DreamRiver 3 yıl
Adamlar yapmış yaf.. Yani tıpkı amiral cihaz gibi.. Şimdi şu samsungçularla çerçeveciler daha da çoğalır burda.. Fazla söze gerek yok.. Z5 ile bence mükemmelliği yakalayacaktır Sony..
Adamlar yapmış yaf.. Yani tıpkı amiral cihaz gibi.. Şimdi şu samsungçularla çerçeveciler daha da çoğalır burda.. Fazla söze gerek yok.. Z5 ile bence mükemmelli...
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
Kütük gibi duruyor
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumlara öldüm ya yine sonyden zarar telefon denilmiş adam ne yapsın orta seviyeye bile en son donanım koyuyor bazıları yazmış herkes donanımA bakmıyor siz gidin en düşük donanımlı samsung alın tonlarca para verin ben ucuza en akıllı cihazı kullanmama ve stabil Android kaliteli cihazları bana sunduğu için sonye teşekkür ederim kullandığım cihazlar elimde olan Xperia z2 z3 ve c4 hepsi mükemmel telefon samsung kullanan arkadaşım bile c4 almaya karar verdi Flash bellek usb bile destekli ;)
1 Yanıt Yanıtla +3
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salvatore18 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yorumlara öldüm ya yine sonyden zarar telefon denilmiş adam ne yapsın orta seviyeye bile en son donanım koyuyor bazıları yazmış herkes donanımA bakmıyor siz gidin en düşük donanımlı samsung alın tonlarca para verin ben ucuza en akıllı cihazı kullanmama ve stabil Android kaliteli cihazları bana sunduğu için sonye teşekkür ederim kullandığım cihazlar elimde olan Xperia z2 z3 ve c4 hepsi mükemmel telefon samsung kullanan arkadaşım bile c4 almaya karar verdi Flash bellek usb bile destekli ;)

Tamamen s2 zamaninda kalma samsung un reklam stratejisiden kaynaklanan durum hocam ayrıca samsung un ülkemizde teknoloji marketlerde ki adamlara para yedirmesinden dolayı adam ölümüne savunuyor ve gsm üzerinden görüntülü görüşmeyi destekleyen GM den sonra tek firma olduğu için.
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fuujitsu 3 yıl
M4 ile arasinda daglar kadar fark var. Helal olsun vallaha. Bence kasa kalitesi yuksek olursa en cok satanlardan olur. Hadi bakalim allah yardimcin olsun seviyom seni Sony

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aytacnet 3 yıl
Orta segment ile üst segmenti alt üst ettiler yine...

1100-1500 liraya herkes muhteşem bir akıllı telefon sahibi olabiliyor.
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fuujitsu 3 yıl
M4 ile arasinda daglar kadar fark var. Helal olsun vallaha. Bence kasa kalitesi yuksek olursa en cok satanlardan olur. Hadi bakalim allah yardimcin olsun seviyom seni Sony

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felekut 3 yıl
m4 8gb diye almayıp başka telefon araştırıyordum ama işte bu telefon olmuş buna m serisi değilde başka bi isimle çıkarsalar 400 dolardan civarı satışa çıkar diye kimse diyemezdi en az 500 dolardan bassedilirdi ayrıca pil'e laf atan arkadaşlar sony isiminin yanında pilden bassetmeyin.
özet:Bu sefer gerçekten başarılı
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ultiMance 3 yıl felekut
felekut

m4 8gb diye almayıp başka telefon araştırıyordum ama işte bu telefon olmuş buna m serisi değilde başka bi isimle çıkarsalar 400 dolardan civarı satışa çıkar diye kimse diyemezdi en az 500 dolardan bassedilirdi ayrıca pil'e laf atan arkadaşlar sony isiminin yanında pilden bassetmeyin.
özet:Bu sefer gerçekten başarılı

M5 daha güçlü bir model olmuş M4 e göre
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DH Misafiri 3 yıl
ya şimdi kararsız kaldım m4 alıcaktım m5 mi alsam.Dolar düşmesinimi beklesek seçimlerden sonraya hakkını verirmi 1000 tl civarı fiyat.tl/...
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bilade 3 yıl DH Misafiri
bana 80 yıllık cumhuriyet tarihinde doların düştüğü 1 gün göster?

merkez bankasında var yıllık kurlar. Linki bekliyorum.
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tekin-71 3 yıl
Sony candır
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bilade 3 yıl tekin-71
tekin-71

Sony candır

karagözlü ceylandır
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Batuist 3 yıl
oldukça sağlam bir cihaz olmuş..
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Snnrvp 3 yıl
Herşey okey tamam anladımda.. Peki neden ekranın gövdeye oranı %66 falan.. Madem düşük olacak bu oran dokunmatik tuşları ekran altındaki çerçeveye ( daha doğrusu araziye ) alında ekranın tamamı bize kalsın..
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acmtncy 3 yıl
Elsa
3.5 yıldır aynı tasarım, yeni model çıkaracak para yerine tasarıma para yatırsa daha çok satacak

Bunu söylemeden önce 3,5 yıl önceki telefonlara bir baksanız güzel olurdu. 3,5 yıl önce xperia s vardı. Sonra z, z1, z2, z3, z3+.
Bunlardan sadece z1/z2 ve z3/z3+ aynı tasarım.
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