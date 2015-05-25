Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı

Sony'nin "Levander" kod adlı çerçevesiz bir telefon hazırladığı artık bir çok kişi tarafından biliniyor. Cihaz hakkında zaman zaman bazı bilgiler ve fotoğraflar sızdırılıyor. Bu kez yeni bir kaynak daha Levande ile ilgili yeni fotoğraflar yayınladı.

Yayınlanan fotoğraflar yine genelde ön panel üzerine yoğunlaşıyor. Ön panelin üst kısmında büyük bir kamera sensörü ve flaşın yer alması da dikkat çekici detaylardan. Bu kısma bakarak cihazın özçekim konusunda iddialı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazın yan çerçeveleri önceki fotoğraflarda da olduğu gibi yok denecek kadar az düzeyde. Ekranın altındaki bölge alışılmış Xperia tasarımlarına göre ince gözükürken hoparlöre de yine bu kısımda yer verilmiş durumda. Ancak alt kısımdaki hoparlör boşluğu ile üst kısımdaki ahize hoparlörünün aynı yapıda olması cihazın stereo hoparlöre sahip olacağı iddialarını da beraberinde getiriyor.

Şimdilik model ile ilgili gelen iddialar cihazın FHD çözünürlükte ekran, MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği ile ön ve arka kısımda 13 MP çözünürlükte iki kameraya sahip olacağını gösteriyor. Kameralar için ise şirketin kendi çözümü olan IMX214 sensörlerini kullanacağı da bilgiler arasında. Model hakkındaki iddialar ve sızıntılar son dönemde oldukça artmış durumda, bu da cihazın kısa bir süre sonra tanıtılacağı anlamına gelebilir.