Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı

Sony'nin "Levander" kod adlı çerçevesiz bir telefon hazırladığı artık bir çok kişi tarafından biliniyor. Cihaz hakkında zaman zaman bazı bilgiler ve fotoğraflar sızdırılıyor. Bu kez yeni bir kaynak daha Levande ile ilgili yeni fotoğraflar yayınladı.
Yayınlanan fotoğraflar yine genelde ön panel üzerine yoğunlaşıyor. Ön panelin üst kısmında büyük bir kamera sensörü ve flaşın yer alması da dikkat çekici detaylardan. Bu kısma bakarak cihazın özçekim konusunda iddialı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazın yan çerçeveleri önceki fotoğraflarda da olduğu gibi yok denecek kadar az düzeyde. Ekranın altındaki bölge alışılmış Xperia tasarımlarına göre ince gözükürken hoparlöre de yine bu kısımda yer verilmiş durumda. Ancak alt kısımdaki hoparlör boşluğu ile üst kısımdaki ahize hoparlörünün aynı yapıda olması cihazın stereo hoparlöre sahip olacağı iddialarını da beraberinde getiriyor.
Şimdilik model ile ilgili gelen iddialar cihazın FHD çözünürlükte ekran, MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği ile ön ve arka kısımda 13 MP çözünürlükte iki kameraya sahip olacağını gösteriyor. Kameralar için ise şirketin kendi çözümü olan IMX214 sensörlerini kullanacağı da bilgiler arasında. Model hakkındaki iddialar ve sızıntılar son dönemde oldukça artmış durumda, bu da cihazın kısa bir süre sonra tanıtılacağı anlamına gelebilir.
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uzun süredir sony kullanıcısıyım.
yine telefonu yenileme zamanım geldi.ilgilenenlerden bilgi rica ediyorum Z2 mi almalıyım Z3 mü? Yoksa Z4'ü mğ beklemeliyim ?
Firma yöneticisi gerekirse mobil bölümü kapatırız demiş.
Ps3 çıktığında neden pahalı diye sormuşlar.
İkinci bir işe girin diye cevap gelmiş.
Xbox 360 çıkınca olay tersine dönmüş.
Ps4 ile iyi durumdalar karşılarında sadece Xbox One var.
Mobil pazardaki rakipleri çok güçlü.
Sensör olayına ağırlık vermek istemeleri normal.
Kaliteli sensörleri var kullanmayan firma yok gibi.
Xperia Z incelemesinde görüş açıları eleştirilmişti.
Z-Z4 dahi pil değerleri 2330-3000-3200-3100-2930
Seri iyi olabilir su-toz geçirmezliği farklılığı var.
Güç tasarruf modları ne kadar etkili.
Her firmanın kusuru var.
Fakat üst seviyede ara en az 1 yıl olmalı.
Çok satayım derdi yoksa üst seviyede 6 ayda bir cihaz çıkarmak nedir.
Ara modellerine hiç bakmadın sanırım.
Elde, Avucda nasil bir hissiyat yaratacak ergonomik olarak merak ediyorum.
telefon baya baya zarıf duruyor kamerasını saymazsak
Güzel telefonları var fakat pahalı.
Z4 ün sessiz lansmanı güncelleme gecikmesi.
Bunlar iyiye işaret değil.
Bir firmanın batmasını istemem sonuçta çalışanları var.
Çoğu firma kendi kafasına göre iş yapıyor.
Geri bildirimler ya zayıf ya da firma takmıyor.
Walkman, dolby, kamera(dslrda canon ve nikonla dünya lideri) patentlerini birleştiren bir cihaz yaparsa ortada ne htc kalır ne samsung kalır.