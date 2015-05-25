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Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı

4 yıl
4,9b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı
 
Sony'nin "Levander" kod adlı çerçevesiz bir telefon hazırladığı artık bir çok kişi tarafından biliniyor. Cihaz hakkında zaman zaman bazı bilgiler ve fotoğraflar sızdırılıyor. Bu kez yeni bir kaynak daha Levande ile ilgili yeni fotoğraflar yayınladı.

Yayınlanan fotoğraflar yine genelde ön panel üzerine yoğunlaşıyor. Ön panelin üst kısmında büyük bir kamera sensörü ve flaşın yer alması da dikkat çekici detaylardan. Bu kısma bakarak cihazın özçekim konusunda iddialı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazın yan çerçeveleri önceki fotoğraflarda da olduğu gibi yok denecek kadar az düzeyde. Ekranın altındaki bölge alışılmış Xperia tasarımlarına göre ince gözükürken hoparlöre de yine bu kısımda yer verilmiş durumda. Ancak alt kısımdaki hoparlör boşluğu ile üst kısımdaki ahize hoparlörünün aynı yapıda olması cihazın stereo hoparlöre sahip olacağı iddialarını da beraberinde getiriyor.
Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı
 
Şimdilik model ile ilgili gelen iddialar cihazın FHD çözünürlükte ekran, MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği ile ön ve arka kısımda 13 MP çözünürlükte iki kameraya sahip olacağını gösteriyor. Kameralar için ise şirketin kendi çözümü olan IMX214 sensörlerini kullanacağı da bilgiler arasında. Model hakkındaki iddialar ve sızıntılar son dönemde oldukça artmış durumda, bu da cihazın kısa bir süre sonra tanıtılacağı anlamına gelebilir.
Sony'nin çerçevesiz modeline ait yeni fotoğraflar sızdırıldı
 

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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba
uzun süredir sony kullanıcısıyım.
yine telefonu yenileme zamanım geldi.ilgilenenlerden bilgi rica ediyorum Z2 mi almalıyım Z3 mü? Yoksa Z4'ü mğ beklemeliyim ?
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skylineGTR_34 4 yıl
Resmen HTC M9'un en son cikacak diye umdugumuz renderinin benzerini yapmislar. Haporlor yerlesimi kenarlar alt ust cerceve guzel olmus.
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talib kweli 4 yıl
Çerçeve olmalı ama xperia z deki gibi olmalı. Bence çerçevesiz hem şık durmuyor hem de dayanıklılık konusunda sıkıntı yaratabilir.
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BekirTemel 4 yıl
Çerçeve yok da,o boşlukları napalım?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
2si1 de şöyle bir konu geçti.
Firma yöneticisi gerekirse mobil bölümü kapatırız demiş.
Ps3 çıktığında neden pahalı diye sormuşlar.
İkinci bir işe girin diye cevap gelmiş.
Xbox 360 çıkınca olay tersine dönmüş.
Ps4 ile iyi durumdalar karşılarında sadece Xbox One var.
Mobil pazardaki rakipleri çok güçlü.
Sensör olayına ağırlık vermek istemeleri normal.
Kaliteli sensörleri var kullanmayan firma yok gibi.
Xperia Z incelemesinde görüş açıları eleştirilmişti.
Z-Z4 dahi pil değerleri 2330-3000-3200-3100-2930
Seri iyi olabilir su-toz geçirmezliği farklılığı var.
Güç tasarruf modları ne kadar etkili.
Her firmanın kusuru var.
Fakat üst seviyede ara en az 1 yıl olmalı.
Çok satayım derdi yoksa üst seviyede 6 ayda bir cihaz çıkarmak nedir.
Ara modellerine hiç bakmadın sanırım.

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erdem3113 4 yıl
Bu zamana kadar hep alt ve üst çerçeveden yakındık beyinsizler alt ve üstü kalınlaştırıp yanları yok etmiş ve öncekilerden daha kötü olmuş.
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mementopolis 4 yıl
Telefon'un Cerceveli olmasina ragmen kirildigini herkes biliyor olsa gerek.
Elde, Avucda nasil bir hissiyat yaratacak ergonomik olarak merak ediyorum.
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freudunpiposu 4 yıl
O zarif telefona fük kadar kamera koymakta hoş değil. onun dışında güzel olmuş
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acura07 4 yıl
ooo sony 4 nesıl sonra akıllanmıs..

telefon baya baya zarıf duruyor kamerasını saymazsak
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cemus 4 yıl
bir iticilik var ama ne bulamadım eksik gibi veya olmamış gibi bir şeyler.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Japon inadi bir başka oluyor.
Güzel telefonları var fakat pahalı.
Z4 ün sessiz lansmanı güncelleme gecikmesi.
Bunlar iyiye işaret değil.
Bir firmanın batmasını istemem sonuçta çalışanları var.
Çoğu firma kendi kafasına göre iş yapıyor.
Geri bildirimler ya zayıf ya da firma takmıyor.
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tacticalsavageX 4 yıl
1,5 yıldır yok 2k, yok yeni model, yok 64 bit, yok 14nm, yok kavisli ekran/kasa derken bi telefon yenileyemedim. çıkmasını beklediğim son telefon sony amiral gemisi...çıkartsınlar da artık, son kıyasımızı bi yapalım...
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nightsoldier 4 yıl DaRKFoRCeS
Kamera sensöründen dünyanın parasını kazanıyor. Z serisini bilen bilir, gayet şık, kaliteli cihazlardır. Ancak reklam faaliyetleri iyi değil, belki de ihtiyaç duymuyordur. Mobilde var olmak için var Sony. Çok satayım gibi bir derdi olsa, yüzlerce patentin hakkını veren bir cihaz illaki yapardı şimdiye.

Walkman, dolby, kamera(dslrda canon ve nikonla dünya lideri) patentlerini birleştiren bir cihaz yaparsa ortada ne htc kalır ne samsung kalır.
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BaBoFaTaL11 4 yıl
Başarılı bi çalışma. Bu telefon türkiyeye gelirse ki gelecektir artış sağlar satışlarda
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aspirin_00 4 yıl
kaç yıl önce diyordum şunları çerçevesiz yapsalar ne olur sonradan dank ediyor kafalarına demek...
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Cep Telefonları, yeni ve
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