Sony'nin telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen 6.44 inçlik ön panel sızdı

6 inçlik bir akıllı telefon geliştirdiği uzun süredir konuşulan Sony'nin telefon-tablet melezi segmenti için yürüttüğü faaliyetleri doğrulayan ilk somut delil gün yüzüne çıktı. Digi-wo forumunda paylaşılan aşağıdaki görsel, 6.44 inç büyüklüğünde ve Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacak Sony markalı bir ön panele ait. Üreticinin şimdiye kadar tanıtmış olduğu 2013 yılı ürün yelpazesine mensup akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara eşlik eden yeni tasarım anlayışıyla oluşturulduğu gözlenen donanımın 16:9 en-boy oranına sahip bir görüntüleme çözümünü yapısında ihtiva edeceği tahmin ediliyor.





Ekranın alt kısmında herhangi bir dolaşım tuşu yer almaması sebebiyle panelin Android işletim sisteminden gücünü alan bir cihazda kullanılacağı ileri sürüldü. Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipseti, 2GB RAM, 13MP Sony Exmor RS kamera, 2MP Exmor R görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, NFC, yeni Sony kullanıcı arayüzü ve Android Jelly Bean işletim sistemine sahip Japon üreticinin amiral gemi akıllı telefonu ile aynı teknik detayları beraberinde getireceği iddia edilen 6.44 inçlik telefon-tablet melezi, çok daha büyük bir pille donatılacak. Xperia Z'nin eşsiz malzeme kalitesi ve etkileyici dizaynının 6 inç ve üstü kategorisindeki temsilcisi olacak aygıt, Mobil Dünya Kongresi 2013'te resmiyet kazanabilir.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar birleşimi mobil cihazların popüler hale gelmesinde büyük rol oynayan Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği Galaxy S modeliyle 5 inç ekran büyüklüğüne geçiş yapacağı, benzer büyüklüklerde ekranlara sahip Note serisi çözümlerini ise 6 inç ve üzerindeki boyutlarla tüketicinin beğenisine sunacağı bildiriliyor. Erken davranan Huawei, 6.1 inçlik Ascend Mate ile CES 2013'te teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu. Şimdi ise sektörde hızlı bir yükseliş göstermeyi planlayan Sony'nin benzer bir aygıtla hayranlarının karşısına çıkacağı iddia ediliyor. 5 inç ve üstündeki büyüklüklerin üst düzey akıllı telefonlarda normalleşmeye başladığı 2013 yılı, 6 inçlik melez modeller için ciddi bir fırsat doğuracak gibi görünüyor. Kuşkusuz en yakın zamanda diğer büyük mobil cihaz üreticileri de 6 inç segmentine yönelik yatırımlarını gözler önüne serecektir.

http://bbs.digi-wo.com/thread-4713-1-1.html