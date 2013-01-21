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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen 6.44 inçlik ön panel sızdı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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6 inçlik bir akıllı telefon geliştirdiği uzun süredir konuşulan Sony'nin telefon-tablet melezi segmenti için yürüttüğü faaliyetleri doğrulayan ilk somut delil gün yüzüne çıktı. Digi-wo forumunda paylaşılan aşağıdaki görsel, 6.44 inç büyüklüğünde ve Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacak Sony markalı bir ön panele ait. Üreticinin şimdiye kadar tanıtmış olduğu 2013 yılı ürün yelpazesine mensup akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara eşlik eden yeni tasarım anlayışıyla oluşturulduğu gözlenen donanımın 16:9 en-boy oranına sahip bir görüntüleme çözümünü yapısında ihtiva edeceği tahmin ediliyor.
Sony'nin telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen 6.44 inçlik ön panel sızdı

Ekranın alt kısmında herhangi bir dolaşım tuşu yer almaması sebebiyle panelin Android işletim sisteminden gücünü alan bir cihazda kullanılacağı ileri sürüldü. Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipseti, 2GB RAM, 13MP Sony Exmor RS kamera, 2MP Exmor R görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, NFC, yeni Sony kullanıcı arayüzü ve Android Jelly Bean işletim sistemine sahip Japon üreticinin amiral gemi akıllı telefonu ile aynı teknik detayları beraberinde getireceği iddia edilen 6.44 inçlik telefon-tablet melezi, çok daha büyük bir pille donatılacak. Xperia Z'nin eşsiz malzeme kalitesi ve etkileyici dizaynının 6 inç ve üstü kategorisindeki temsilcisi olacak aygıt, Mobil Dünya Kongresi 2013'te resmiyet kazanabilir.
Akıllı telefon ve tablet bilgisayar birleşimi mobil cihazların popüler hale gelmesinde büyük rol oynayan Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği Galaxy S modeliyle 5 inç ekran büyüklüğüne geçiş yapacağı, benzer büyüklüklerde ekranlara sahip Note serisi çözümlerini ise 6 inç ve üzerindeki boyutlarla tüketicinin beğenisine sunacağı bildiriliyor. Erken davranan Huawei, 6.1 inçlik Ascend Mate ile CES 2013'te teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu. Şimdi ise sektörde hızlı bir yükseliş göstermeyi planlayan Sony'nin benzer bir aygıtla hayranlarının karşısına çıkacağı iddia ediliyor. 5 inç ve üstündeki büyüklüklerin üst düzey akıllı telefonlarda normalleşmeye başladığı 2013 yılı, 6 inçlik melez modeller için ciddi bir fırsat doğuracak gibi görünüyor. Kuşkusuz en yakın zamanda diğer büyük mobil cihaz üreticileri de 6 inç segmentine yönelik yatırımlarını gözler önüne serecektir.

http://bbs.digi-wo.com/thread-4713-1-1.html Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl
2013 SONY yılı olacak! Lumia 920 kullanmama ve çok da memnun olmama rağmen. Xperia Z aklımı başımdan aldı.Değiştirmeyi düşünmüyorum ama şu an telefon ihtiyacım olsaydı Xperia Z'den başka telefon beklemezdim.
Bu tanıtılan modelle de Samsung Note serisi alanında piyasanın tek hakimi olma özelliğini büyük ölçüde yitirecek gibi görünüyor.
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ihsanttk 6 yıl
önemli olan işlevi!!!! muhabbeti yeniden....
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shadowtr 6 yıl
Arkadaş bu salt telefon değil ki neden saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz boyutlarıyla ilgili... Telefon isteyen gider telefon alır, bunu isteyen bunu alır.
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SystemApps 6 yıl
yeni tepsimiz hayırlı olsun.
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onsos1100 6 yıl
baştan söyliyeyim 6 inç olsa dahi büyüklüğü note 2 kadar olur :D
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V4LKyR 6 yıl
IGZO panelden başkası yalan. 40 kata kadar daha az enerji tüketimi demek nedir ya. İnanılmaz gelecek.
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playmaker10 6 yıl
talerk
snapdragon 600 yada 800 ile gelmeyecekse hiç gelmesin

Aynen katılıyorum. Samsung çözümleriyle ancak yeni nesil s4'ler baş eder
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savinelli 6 yıl
27 inch 8k telefon istiyorum :)
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stalker(1979) 6 yıl
7'e yarım inç kaldı ha garreh hooooooooooooppppppp:)
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bkadem 6 yıl
kurtbecer
daha büyük daha büyük olmalı...yuh bu ne abi ya... oha yani

Şu büyüklük mesajları bayatladı artık. Her yeni telefonda aynı konu...
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enaz3posta 6 yıl
vur dedik öldür demedik 5.5 üstü ekran abarti bence
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