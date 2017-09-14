Sosyal medya üzerinden yapılan sahte kampanyalara dikkat

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan kampanya tuzaklarının sayısı arttı. Dolandırıcılar; sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden güvenilir markaların logo, unvan vb. bilgilerinden oluşan sahte hesaplar oluşturarak kendini gerçek marka hesabı gibi gösteriyor.

Sosyal medya kullanıcılarına, bilindik pek çok markaya ait sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren mesajlarla birlikte link'ler iletiliyor. Kullanıcılar bu link'lerle markaların sitelerine birebir benzeyen sahte sitelere yönlendirilerek, kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışılıyor.

Sadece sosyal medya yoluyla değil sesli çağrılar yoluyla da dolandırılık yapılıyor. “Hesabınızdan XXX TL’lik işlem gerçekleştirilmiş işlemi iptal etmek için şifrenizi tuşlayın”, “Hesaplarınıza Rusya'dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak şifrenizi söyleyin”, “Ödenmemiş sigorta priminiz var. Sigortanızı iptal etmek istermisiniz” gibi yöntemlerle kullanıcıların bilgileri isteniyor.

Sahte Kampanyalardan ve Dolandırıcılardan Nasıl Korunabiliriz?

BKM Express bu konuda bir uyarı yayınladı. BKM’nin ifadesine göre kart ve bankacılık işlemlerinizi daha güvenli gerçekleştirip bilgilerinizi korumak birkaç küçük tedbir ile mümkün. Tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı aşağıdaki önerileri dikkate almalarını tavsiye ediyoruz:

Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, SMS veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve güvenilir internet adresinden kontrol edin.

Kampanya içeriğinde kullanılan bağlantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.

Banka logosu ve adı kullanılsa dahi kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.

SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.